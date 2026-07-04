Начать следует, как ни странно, с негромкого заявления нового главы ФРС США о том, что Федеральная Резервная Система будет сокращать свой баланс. Иначе говоря, ФРС будет массово продавать на рынке или предъявлять к погашению ценные бумаги и облигации, которые купила ранее и поставила их себе на баланс. ФРС, скупая чьи-то обязательства за живые деньги, спасала эти компании от денежного голода, т.е. от финансовых проблем, в т.ч. от банкротства. Также периодически поступают и другие Центробанки в мире, например, в Японии. Японский Центробанк является главным держателем долгов своих крупных компаний и банков. Т.о. большой кусок экономики Японии практически в руках государства. Почему ФРС решается на сокращение своего баланса? Во- первых, ФРС должна зарабатывать деньги, а не раздавать их всем желающим по первому требования, да ещё и бесплатно. Во-вторых, выброс на рынок большой массы долгов американских корпораций обязательно приведёт к тому, что одни станут богаче, а другие разорятся. Т.е. будут убраны конкуренты на богатство. Кроме того, ФРС понадобились живые деньги вместо бумажек на балансе. Это важно понять. Им нужны живые деньги, чтобы спасать финансовую систему США. В результате войны с Ираном часть денег из ОАЭ, который является финансовым центром шейхов, переместилась в США и в Сингапур с Гонконгом. Казалось бы, для американской экономики это здорово, что часть денег с рынка ОАЭ прибежала в США. Но такие деньги – короткие, залётные, сегодня пришли, а завтра убежали, это не казначейки со сроками погашения , например, в 5 или 10 лет. И проблема в том, что из-за войны и закрытого Ормузского пролива у монархий залива не стало в нужном количестве своих собственных живых денег. И те стали активно не покупать американские казначейки, а продавать их. А бюджету США от этого больно. Просто так ФРС сотни миллиардов уже печатать не может. Надо чтобы покупали казначейки, тогда под них и напечатают.

Китайские же аналитики, равно как и американские, утверждают, что пузырь айти-компаний уже готов лопнуть. Что потянет за собой огромные потрясения на бирже. Инвесторы, как не в себя, вкладывали деньги в эти компании, в надежде обогатиться, хотя все понимают головой, что акции сильно переоценены, а ставка на искусственный интеллект это ставка на далёкую мечту, но не на реальность. Такая же история и IРО компании «СпейсИкс». Куча инвесторов вложились в акции официально убыточной компании. Зачем? Чтобы всё потерять? Жадность и азарт творят чудеса.

Про Польшу

Когда-то Бисмарк назвал Польшу гиеной Европы. Польша географически всегда была в гуще многих европейских событий. И, разумеется, выработала великолепное чутье, как стервятник, на возможность поживиться чужими территориями и ресурсами. С начала СВО Польша зарабатывала большие деньги от поставок оружия Украине, от транзита военных грузов и военных на Украину, от ремонта военной техники. Кроме того, как минимум несколько тысяч поляков–наёмников принимало и принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Иначе говоря, анализируя потоки военных грузов, идущих на Украину через свою территорию, потоки гробов иностранных наёмников и инструкторов из Украины, а также зная от своих инструкторов на территории Украины информацию о реальном положении дел на фронте, Польша почувствовала приближение неминуемого краха нынешнего киевского режима. А раз так, то надо готовиться к возможности поживиться за счёт Украины, т.е. к разделу Украины. Такой опыт стервятника-падальщика у Польши есть.

Например, Варшава перед Второй Мировой войной вместе с Германией участвовала в раздербанивании Чехословакии.

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С самого начала СВО Польша выступила полностью в качестве союзника Украины, но при этом продолжала бросать свой хищный взгляд на Западную Украину, которая когда-то была под поляками. Вдруг в июне Польша резко сменила свою риторику в отношении киевского режима, припомнила Волынскую резню поляков бандеровцами, в которой летом 1943 года за несколько дней погибло минимум 100000 поляков.

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Польша поняла, что крах нынешнего киевского режима неизбежен, потому надо думать, как себя правильно теперь позиционировать, чтобы и кусок урвать поболее, и с Россией не схлестнуться. Вот и начали ордена отзывать у украинских политиков, и неожиданно заметили и осудили роль современных бандеровцев и неонацистов на Украине. Ага, на третий день пребывания в тюремной камере Соколиный Глаз заметил, что у камеры нет одной стены.

Теперь про бензин и солярку

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Как видим, на компании с государственным участием приходится огромная часть производства бензина в стране. В настоящий момент та же «Роснефть» на своих АЗС поддерживает полную номенклатуру топлива и держит цены, которые были ещё до удара по Московскому НПЗ, после которого и начались в столице и области очереди за топливом. На АЗС других производителей цены выше минимум на 30% от того, что было раньше. Люди деньги считать умеют, поэтому, конечно самые большие очереди на АЗС «Роснефти» и «Лукойла».

Теперь, касательно ударов по НПЗ.

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Как понимаете, глядя на этот рисунок, большой и серьёзный НПЗ действительно огромен и просто так с одной ракеты или беспилотника его уничтожить невозможно. Нанести урон можно, остановить на какое-то время можно, но уничтожить нереально. Как пример, украинский Кременчугский НПЗ, по которому наши ВС регулярно бьют различными ракетами уже несколько лет. Недавно опять ударили. Это значит, что его регулярно ремонтируют и восстанавливают. Вопрос только в количестве денег и времени на восстановление. Ремонт на один месяц и ремонт на пару лет – это разные ремонты. Второй больше тянет на новое строительство.

Наши нефтяники говорят, что сложность ремонта заключается в том, что на этих НПЗ присутствуют иностранные комплектующие, а в условиях санкций добыть их сразу и быстро сложно. На самом деле, в России можно строить новые НПЗ на 95% из отечественных комплектующих. Недостающие 5% это автоматические системы управления. Вот их-то для НПЗ в России не производят точно. Самые крупные НПЗ, которые были построены ещё в СССР уже тогда прикрывались советскими системами ПВО. Однако тогда не было массовых и дешёвых беспилотников. К этому в мире не был готов никто. У нас прекрасная ПВО, но даже она не может обеспечить 100% защиты. Пока такое невозможно. И главная проблема не в том, что из-за повреждения топливной инфраструктуры производят меньше, чем надо, а в логистике, т.е. в доставке топлива до искомых АЗС.

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Простой пример. Условная «Татнефть» не имеет своего НПЗ в Москве, но АЗС «Татнефти» в Москве имеются. По идее можно привозить на них топливо из Татарстана, но плечо доставки сильно длиннее, чем если купить это топливо на Московском НПЗ, который принадлежит «Газпром нефти». Здесь один и тот же бензовоз может несколько рейсов за день сделать совершить и напоить несколько АЗС. А если топливо везти за тысячу верст? Так быстро бензовоз оборачиваться не сможет, а цена доставки вырастет. Т.е. в данной ситуации, когда часть мощностей НПЗ находятся на плановом летнем ежегодном ТО, другая часть повреждена, а также повреждены нефтебазы, надо срочно перестраивать именно логистику, в т.ч. закупать дополнительно бензовозы, либо же перебрасывать их из одного пункта в другой.

Всё это занимает время, вызывает трудности, но не отменяет дальнейшего продвижения наших войск вперёд. При этом обращаю ваше внимание, что наша пропаганда даже наши реальные успехи на фронте не умеет правильно объяснить. Не могут почему-то сказать, что ВС РФ успешно уничтожает в полосе до 200 км от линии фронта не то, что нефтебазы, а даже все подряд АЗС и бензовозы, ибо военные заправляются на гражданских АЗС; что начали бить по съездам и заездам мостов через Днепр; что наши беспилотники стали прямо в море атаковать суда, которые идут в порты Украины; что финансовая система Украины трещит по швам из-за нехватки новых многомиллиардных западных вливаний; что деньги, которые должны были идти на зарплаты их военным срочно направляются на обычную социалку, а как раньше «перезанять, чтобы переотдать» – не получается. И США действительно отползают от Украины всё дальше т.к. увязли в Иране по самые когти.

На этом фоне Зеленский своими ультимативными заявлениями стал готовить Белоруссию к тому, что Украина начнёт с ней воевать. Он обвинил белорусов в военной помощи России и пригрозил возмездием, иначе говоря, ордами беспилотников накрыть территорию Белоруссии. Зачем он это сделал? Во-первых, ему надо отвлечь наше внимание от продвижения в Сумской области, заставить срочно перебросить часть сил и средств в Белоруссию. Во-вторых, если Украина действительно ударит по Белоруссии, тогда можно попытаться втянуть в эту войну Польшу, а через неё и НАТО. Однако это весьма рискованный план т.к. белорусская армия хорошо оснащена, а «Искандеры» и «Орешник» с территории Белоруссии немедленно нанесут удар и по тоннелям в Карпатах, и по другой военной логистике на Западной Украине, т.е. Украина будет в транспортном смысле изолирована от поставок оружия и боеприпасов из Европы. Кроме того, на белорусском направлении у ВСУ нет серьёзных укрепрайонов, таких, как на Донбассе, а одними минными полями армию не остановишь. И, кстати, обратите внимание, что риторика Зеленского стала очень напоминать риторику Гитлера и Геббельса перед полным крахом Германии. Это означает, что дело движется к концу.

Про любовь, ибо Бог это Любовь

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По мерке твоей любовь будет

Парящие камни Байкала

Рождаются ветром и льдом.

А жизнь не имеет начала,

И, может, навеяна сном.

Всё движется, ходит по кругу.

Рождение-смерть- этот круг.

А встреча рождает разлуку,

Железных колёс перестук.

Приходят сюда не навеки,

Но любят, как будто навек!

До звёзд расстояний парсеки,

А сердце не вызнать вовек.

Блаженный здесь счастлив незнаньем,

Как счастлив познавший здесь всё.

В житейский мороз ты дыханьем

Согреешь вмиг сердце моё.

Припев:

По мерке твоей любовь будет,

По мерке твоей, – не чужой.

А, если, вдруг, что-то убудет,

Так то не твоё, – прочь, долой.

Твой взор глубже синего моря,

А руки в лебяжию стать.

Богиня зари здесь- Аврора,

Но ночью не может пылать.

Богиня завидует тихо

Тому, как ты можешь гореть

Хотя и хлебнула ты Лиха,

Но сердце не даст потускнеть.

Есть место в сердечке любимой,

То место навек для меня.

Тобою живу одержимый,

К тебе погоняю коня.

Порой кровоточат иконы,

Порой плачут скалы смолой.

Судьба не приемлет фасоны,

Которые сделал чужой.

Припев:

По мерке твоей любовь будет,

По мерке твоей, – не чужой.

А, если, вдруг, что-то убудет,

Так то не твоё, – прочь, долой.

Смеются неясные тени,

За всех здесь рыдают дожди,

Мы вышли когда-то из пены

Чтоб вместе до звёзд добрести.

26.06.2026г. г.Москва

Европу выжигает Небо

В Европе небывалая жара. Морги переполнены, т.к. много людей умирает именно от тепловых ударов. Но это не мешает наиболее фанатичным сторонникам теории глобального потепления требовать отказа от кондиционеров и требовать демонтажа уже установленных кондиционеров.

На самом деле, подобная жара была зафиксирована в 1877 году, когда только в Юго-Восточной Азии от голода, вызванного засухой, умерли миллионы людей. Электрических кондиционеров тогда ещё не было, а умершие от жары и от голода, вызванного ей, были. Для того чтобы установить диагноз – «глобальное потепление», следует иметь идеально работающие измерительные приборы по всей планете, и измерять температуру несколько тысяч лет. Ничего подобного не было и нет. Недавно вообще выяснилось, что как минимум треть датчиков, измеряющих температуру, либо вообще не работают, либо их не нашли на месте установки. Из этого следует, что все вопли о глобальном потепление здесь и сейчас – ничем не подтверждённые и хорошо проплаченные фантазии в пользу тех, кто на этих сказках хочет заработать денег или достичь власти. И нужен повод, чтобы урезать энергопайку у одних в пользу других, ибо пик добычи нефти и газа в мире пройден примерно в 2011 году. Т.е. скоро углеводородов на всех не хватит. И надо нехватку удобрений прикрыть разговорами о глобальном. Отказ от российского трубопроводного газа и перекрытый Ираном Ормузский пролив привели к сильной нехватки удобрений, а современное сельское хозяйство без удобрений невозможно. Также вспомним, что 70% всей пресной воды в мире уходит на сельское хозяйство. Складываем всё вместе и получаем, что осенью в ряде стран будет страшный неурожай от засухи, которая вызывает также нехватку воды, и от отсутствия в нужном количестве дешёвых удобрений. Засуха поразила важных поставщиков зерна, сои и кукурузы – Индонезию, США, Канаду, Австралию, Францию и Германию. Голод на пороге.

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Вот здесь прекрасно видно подтверждение моих слов касательно пройденного пика добычи нефти.

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А вот здесь хорошо видно, что примерно с 1979 года в мире открывается месторождений нефти на меньшие объёмы, чем мы забираем их из земли. Т.е. уже тогда западные элиты начали готовить поход за нефтью и газом в другие страны. Потому и развал СССР, и оккупация Ирака, и гражданская война в Сирии, и агрессия против Ливии, и нынешняя война с Ираном это и есть тот самый западный поход за зипунами, простите, – за чёрным золотом.

Но при таком раскладе зачем было той же Германии закрывать свои АЭС?

Дело в том, что урана в земной коре ещё меньше, чем нефти. Специалисты ООН говорили, что уран в известных ныне месторождениях закончится к 2030 году. Но главное даже не в этом. АЭС очень плохо подходят на роль маневрирующих мощностей генерации электроэнергии, когда есть в том необходимость. Заглушить неспешно реактор, как и запустить его, в одну минуту не получится – процесс небыстрый. Гораздо проще уголь в топку на ТЭС бросить, чтобы получить дополнительную энергию. А при природных сложностях все эти ветряки и солнечные батареи просто могут работать не в полной мере или вообще не работать. Тогда надо их заместить. Вот тогда и нужны дополнительные мощности генерации. Потому грядёт реинкарнация угля, а не торжество солнечных батарей.

Поэты, рождённые в этом месяце

Конечно же, вспомним великого Пушкина.

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Дар напрасный, дар случайный…

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью

Из ничтожества воззвал,

Душу мне наполнил страстью

Ум сомненьем взволновал?

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.

26 мая 1828

Игорь Нагаев