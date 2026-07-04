Автор канала История Пи исследует античные руины в Турции, обращая внимание на детали, которые часто игнорируются официальной историей. Анализируя степень готовности величественных храмов, амфитеатров и колоннад, демонстрируется множество признаков незавершенного строительства. Эти наблюдения ставят под сомнение общепринятые представления о технологиях и логистике древних цивилизаций.
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КТ, а ИИ-рецензент “замылил”.
Типа “за и против”, но против.
Ведь автор говорит про объекты, как “ХОРОШО ИССЛЕДОВАННЫЕ” спец. обуч. людьми.
Шоб “дурилку включать”.
:о)
П.С. “Шедевр” от ИИ : “История технологий многократно показывала: люди прошлого могли делать вещи, которые современный человек, оторванный от ремесла, уже не умеет даже вообразить. Не потому что они были «сверхцивилизацией», а потому что у них были другие навыки, другая экономика труда, другая цена времени и иная культура точности.” – про наличие какого-то “оборудования” – ни слова.
:о)