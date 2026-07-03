Русско-китайские отношения и экономические успехи Китая
Канал Евгения Колесова на ютюбе: https://www.youtube.com/channel/UC3Ly8ZIZx_zSY-5V4mCUZcQ Канал Евгения Колесова на рутюбе: https://rutube.ru/u/evgenykolesov Телеграмм Евгения Колесова: https://t.me/optimisticus007 «Открытие Китая» с Евгением Колесовым на Первом канале: https://www.1tv.ru/shows/otkrytie-kitaya/vypuski...
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Евгений Колесов живет в Китае более 25 лет, глубоко погружен в китайский язык, культуру и общественно-политическую среду. - В беседе подчеркивается, что Китай мыслит стратегически и долгосрочно, а не ситуативно. - Китайские власти рано ограничили YouTube и Google, рассматривая их как инструменты внешнего идеологического влияния, но при этом сначала создали собственные платформы. - В китайской логике важно не просто запретить, а дать внутреннюю альтернативу. - Китай, по мысли собеседника, не клеймит собственных граждан как врагов, а стремится воздействовать прежде всего на внешние источники влияния. - Важную роль играет китайская культурная установка на сохранение “лица”, что влияет и на политику, и на стиль управления. - Китай жестко реагирует на угрозы суверенитету и вмешательство извне, в том числе через силовой, юридический и политический аппарат. - В лекции звучит мысль, что Китай ничего не забывает: ни исторических унижений, ни пренебрежительного отношения Запада и России в прошлом. - Современный Китай описывается как страна, проходящая этап “великого возрождения китайской нации”. - Экономический успех Китая связывается с: - долгосрочным планированием через пятилетки; - огромными инвестициями в науку, технологии, ИИ, батареи, беспилотники; - дешевыми кредитами для приоритетных отраслей; - культом образования, дисциплины и уважения к учителю; - высокой внутренней конкуренцией; - готовностью сначала копировать, а затем улучшать и превосходить. - Китайцы, по мнению выступающего, не идеализируют рынок, а подчиняют его государственным целям. - Отдельно подчеркивается проблема России: утрата промышленной, инженерной и управленческой субъектности, коррупция, безответственность, ставка на сырье, а не на развитие. - Китай представлен как страна, которая не стесняется защищать своего производителя, но делает это системно и с расчетом. - В отношениях с Россией Китай действует прагматично, а не романтично: он уважает силу, стабильность и личные связи лидеров. - Особо отмечается, что личные отношения Путина и Си Цзиньпина имеют большое значение для текущего уровня российско-китайского взаимодействия. - Китай не рассматривается как “брат навек”; это партнер, который действует строго в своих интересах. - В завершение проводится мысль: России стоит не обижаться на Китай, а учиться у него — дисциплине, стратегии, промышленной политике и ответственности.
Подробный выводВ этом видео Китай предстает не просто как быстрорастущая экономика, а как цивилизация, которая сумела соединить историческую память, дисциплину, государственную волю и технологический прагматизм. Это, пожалуй, главный нерв всей беседы.
1. Китай как пример стратегического государстваЕсли смотреть на изложенные тезисы спокойно, без восторга и без раздражения, то видно: собеседник восхищается не “китайским чудом” как магией, а китайской управленческой последовательностью. Китай не сделал ставку на одно решение, одного лидера или одну реформу. Он выстраивал систему: - ограничил внешнее влияние; - создал собственные цифровые платформы; - направил ресурсы в образование и инженерную школу; - удерживал высокий уровень государственного контроля; - формировал промышленную базу десятилетиями. Это очень важный момент. Часто успех другой страны кажется чем-то внезапным, почти мистическим. Но в данной лекции, напротив, успех Китая показан как результат накопленной дисциплины, а не вдохновения. В этом есть почти йогический принцип: повторение точного действия день за днем создает форму будущего. Политика здесь похожа не на импровизацию, а на долгую внутреннюю практику.
2. Идеология, суверенитет и контроль над средойОдна из центральных мыслей — Китай понял раньше других, что цифровая среда не нейтральна. YouTube, Google, внешние медиа и фонды рассматриваются не как “просто сервисы”, а как каналы влияния. Это трезвый, хотя и жесткий взгляд. Здесь важна не только тема запрета, но и тема зрелости государства. Китай, по описанию, не просто “отрезал”, а заменил своим. И в этом разница между импульсивной изоляцией и осмысленным суверенитетом. Отрезать легко. Построить альтернативу сложно. Китай сделал второе. Если переносить это в более широкий философский контекст, то любая система — психика, общество, государство — не терпит пустоты. Если убрать старый канал, но не дать новый, пустоту заполнит хаос. Китай, по мысли спикера, это понимает.
3. Китайская модель обращения с “заблудшими”Интересен тезис о том, что Китай не стремится публично клеймить собственного гражданина, а предпочитает работать с причиной, то есть с внешним источником деструктивного влияния. Это подается как более тонкая и культурно укорененная модель. Здесь можно спорить о степени идеализации, но сама мысль любопытна: государство может быть жестким, не обязательно унижая человека. Китайская логика “не лишать лица” показана как практическая мудрость, а не как гуманитарный сентимент. Униженный человек выпадает из лояльности. Сохраненный — может быть возвращен в систему. Это, кстати, очень небанальный вывод. Часто власть путает силу с публичным унижением. Но сила, если смотреть глубже, — это способность удерживать целое, а не только наказывать отклоняющееся.
4. Экономический успех Китая: не дешевые руки, а качественный переходВ беседе особенно важно, что Китай описывается не как “фабрика дешевого труда”, а как страна, совершившая переход от копирования к лидерству. Да, сначала копировали. Но это не признак слабости, а стадия роста. Как ребенок повторяет за взрослым, так и промышленность сначала учится воспроизводить, прежде чем создавать новое. Здесь собеседник разрушает распространенную иллюзию: будто копирование — это навсегда вторичность. Нет. Вторичность становится вечной только там, где нет воли перейти к следующему этапу. Китай, по описанию, перешел к следующему этапу за счет: - колоссальных вложений в науку; - поддержки приоритетных отраслей; - дешевого кредита; - производственной конкуренции; - системной работы с образованием; - высокой инженерной культуры. Особенно выразительны примеры с электромобилями, аккумуляторами, роботизацией, логистическими дронами, возобновляемой энергетикой. Они показывают, что Китай уже борется не за право “войти в современность”, а за право определять ее форму.
5. Внутренняя дисциплина как недооцененный факторОдин из самых глубоких пластов беседы — не экономика как таковая, а культурная инфраструктура успеха: - уважение к учителю; - жесткие экзамены; - общественное признание образования как ценности; - отсутствие нормализации распада дисциплины. Это, возможно, даже важнее заводов и кредитов. Потому что станок можно купить, а отношение к знанию — нет. На уровне цивилизаций выигрывает не тот, кто первым купил технологию, а тот, кто способен воспроизводить компетентность из поколения в поколение. И здесь возникает неудобная, но честная параллель: разрушение уважения к учителю, к старшему, к прошлому — это не “освобождение личности”, а часто распад самой ткани общества. Свобода без формы быстро становится шумом.
6. Критика российской модели: не Китай виноват, а наша бесформенностьВажная линия беседы — снятие вины с Китая за российские провалы. Китай покупает лес — но кто разрешает его вывозить? Китай продает автомобили — но кто довел собственный автопром до состояния хронической зависимости? Китай развивает технологии — но кто уничтожал свои школы, производства, КБ и станкостроение? Это неприятный, но зрелый взгляд. Очень легко строить психологическую защиту на внешнем виновнике. Но общество взрослеет тогда, когда способно признать: нас ослабляет не только чужая сила, но и наша собственная бесхозяйственность. В этом смысле беседа полезна тем, что отказывается от инфантильной схемы “нас обманули”. Китай никого не “обманул” в мистическом смысле. Он просто действовал в своих интересах, а Россия слишком часто — нет.
7. Прагматика российско-китайских отношенийОтношения России и Китая в лекции описаны без романтической мишуры. Это не “вечная дружба”, не союз сердец, не братство народов в наивном смысле. Это отношения интересов, уважения, устойчивости и силы. Китай уважает: - политическую стабильность; - предсказуемость; - личные договоренности; - способность держать слово; - государственный масштаб мышления. Поэтому нынешние отношения Москвы и Пекина во многом держатся не только на геополитике, но и на персональном уровне доверия между лидерами. В китайской политической культуре это значимо. Не потому, что Китай сентиментален, а потому что личное доверие там встроено в архитектуру больших решений. Но здесь же кроется и предупреждение: Китай не будет покупать российский газ, нефть или товары из жалости или “в знак дружбы”. Он будет покупать на выгодных для себя условиях. И это не враждебность, а норма большой цивилизационной торговли.
8. Китай как зеркалоЕсли убрать эмоции, то в этой беседе Китай выполняет роль зеркала для России. Не идеального, не безупречного, но ясного. В нем видны: - наши управленческие провалы; - слабость промышленной стратегии; - иллюзия, что сырье всегда спасет; - разрушение инженерной культуры; - коррупция как антигосударственная сила; - отсутствие ответственности за результат. То есть разговор о Китае на самом деле оказывается разговором о России. И это, пожалуй, делает беседу сильной. Подлинное сравнение нужно не для самоунижения и не для зависти, а для диагностики.
9. Итоговая оценкаВ данной лекции Китай показан как жесткий, рациональный, культурно собранный и исторически мотивированный субъект, который уже не догоняет мир, а постепенно перестраивает его под себя. Россия же представлена как страна с огромным потенциалом, но с хроническими проблемами в управлении, ответственности и стратегической последовательности. При этом вывод не звучит безнадежно. Напротив: звучит мысль, что если Китай смог за одно поколение резко изменить траекторию, значит и Россия теоретически способна на подобный поворот — при наличии дисциплины, политической воли, долгого плана и очищения от коррозии коррупции. Это, в сущности, очень практичная философия. Не восхищаться Китаем, не бояться его, не демонизировать и не идеализировать, а смотреть, что у него работает, и честно спрашивать себя: почему у нас это не работает? И здесь возникает почти экзистенциальный вопрос: истина о сильной стране — это ее лозунги, ее память о прошлом или способность ежедневно и трезво строить свое будущее?