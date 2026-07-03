В 1905 году на яхте в Финском заливе состоялась приватная беседа между кайзером Вильгельмом II и Николаем II. О чем они говорили? Об этом, как и о самой встрече, не знал даже председатель Совета министров Сергей Витте. А ведь ему предстояло совсем скоро самому встречаться с Вильгельмом в Восточной Пруссии.

Вячеслав Самоходкин рассказывает о тайне этих встреч: что обсуждали Николай и кайзер Вильгельм? А что – кайзер и Витте? И как кайзер обманул Витте? Или получилось наоборот?

Смотрите!

Приносим извинения за некоторые проблемы со звуком на последних минутах рассказа.

Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:

«Boosty» — https://boosty.to/d_history

«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:

«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811

«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:

YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory

ВК — https://vk.com/dighistory

Телеграм — https://t.me/egoryakovleff

RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/

Дзен — https://dzen.ru/dhistory

MAX — https://max.ru/dighistory

#николайвторой #дипломатия #российскаяимперия