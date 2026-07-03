БЫЛ ЛИ МАРС ЖИВЫМ В ПРОШЛОМ? ПОЧЕМУ ПЛАНЕТЫ УМИРАЮТ | Андрей Буровский
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Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11
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Можно ли считать Землю живым существом, а привычную науку — слишком осторожной? Андрей Буровский рассуждает о забытых и спорных идеях, которые до середины XX века обсуждали куда смелее: мировом эфире, живом теле планеты, движении материков, вулканах, магме и геологической активности Земли. В выпуске — Конан Дойл, профессор Челленджер, Альфред Вегенер, Вернадский, Марс, Луна, Европа, панспермия, географическая оболочка и главный вопрос: может ли планета быть особой космологической формой жизни?
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00:00 Андрей Буровский о смелости старой науки
01:00 теория мирового эфира и идея живой Земли
02:01 планеты как существа, “пасущиеся” в космическом эфире
02:23 Конан Дойль и повесть “Когда Земля вскрикнула”
03:15 профессор Челленджер и Земля как живой организм
04:15 сверхглубокая шахта и идея добычи металлов из недр
05:52 Челленджер достигает “живого тела” Земли
06:53 как Земля реагирует на бурав Челленджера
07:54 почему Буровский не спешит отвергать эту идею
08:54 представления о жизни на Марсе и Венере в XX веке
09:56 почему жизнь не обязательно должна быть биологической
10:56 Карл Саган и кислородно-водородный шовинизм
11:56 планеты земного типа и каменно-металлические тела
12:58 вулканизм на Марсе и Луне
13:23 почему Земля геологически живая
14:23 Альфред Вегенер и движение материков
15:24 конвекция, плиты и раскалённые массы Земли
16:24 как планета меняется с возрастом
16:49 вулканы как тепловые точки Земли
17:51 вулканы Явы и плодородие почв
18:52 Курильские острова и огненное кольцо
19:19 Земля как система обмена вещества
20:20 почему астероид не живой, а планета может быть живой
21:25 могли ли Марс и другие планеты быть живыми
22:26 Земля как месторазвитие по Гумилёву
23:27 космос, звёзды и редкость планет земного типа
24:41 почему именно каменно-водно-металлические планеты могут быть живыми
25:41 географическая оболочка: литосфера, гидросфера и атмосфера
26:17 зачем нужна сверхглубокая шахта на 25–30 километров
27:42 географическая и ландшафтная оболочка
28:06 почему географическая оболочка живая даже без растений и животных
29:08 солнце, ветер и разрушение литосферы
30:43 движение океана и разное нагревание Земли
31:28 вода, горы, равнины и метаморфические породы
33:14 могут ли быть другие живые планеты
33:42 что такое жизнь в философском смысле
34:09 Земля как космологическая форма жизни
35:11 как живая планета может порождать биологическую жизнь
36:12 панспермия и вселенское “оплодотворение”
37:13 могла ли жизнь развиваться на древнем Марсе
38:48 что будет, если пробурить шахту до раскалённых глубин
39:15 сверхглубокая шахта и страхи уровня коллайдера
40:15 Земля как живая планета и финал выпуска
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции автор начинает с критики современной науки как более бюрократизированной и менее смелой в гипотезах, чем наука XIX — первой половины XX века. - В качестве примера приводится старая идея о том, что Земля и планеты могут быть живыми существами — не обязательно в биологическом, а в более широком, космологическом смысле. - Упоминается повесть Артура Конан Дойла «Когда Земля вскрикнула», где Земля изображена как живой организм, способный чувствовать боль. - Автор подчеркивает, что подобные идеи когда-то обсуждались вполне серьезно и не воспринимались как чистая фантастика. - Проводится различие между биологической жизнью и геологической/космологической жизнью. - Земля, по мысли автора, не обязана иметь «мягкое живое тело» внутри, чтобы считаться живой: достаточно того, что в ней идут внутренние процессы, обмен веществом, движение плит, вулканизм, формирование материков. - Земля названа геологически живой планетой: - в ней есть раскаленное ядро; - работает конвекция вещества; - движутся литосферные плиты; - действуют вулканы и землетрясения; - поверхность и недра постоянно обмениваются веществом. - Отдельно выделяется идея, что зрелая планета меняется с возрастом, а значит проходит стадии развития, что делает аналогию с жизнью еще более выразительной. - Автор предполагает, что Марс, Луна и другие тела могли быть в прошлом более геологически активными, чем сейчас. - Марс рассматривается как планета, которая, возможно, в прошлом имела: - воду; - реки; - более выраженную внутреннюю активность; - потенциально условия для жизни. - Вводится понятие географической оболочки Земли — области взаимодействия твердого, жидкого и газообразного вещества. - Именно это взаимодействие — атмосферы, гидросферы и литосферы — делает Землю не просто камнем в космосе, а динамической системой. - Даже если убрать с Земли все живые организмы, она, по мысли автора, все равно останется живой в геологическом и географическом смысле. - Автор связывает геологическую активность с возможностью появления биологической жизни: сложная планета создает сложные среды. - Упоминается идея панспермии: жизнь или ее зачатки могут переноситься в космосе и развиваться там, где условия оказываются благоприятными. - Ставится вопрос: может ли «живая» планета порождать жизнь или хотя бы принимать ее и поддерживать. - В финале предлагается мысленный эксперимент: если бы человечество добралось очень глубоко в недра Земли, можно ли было бы обнаружить нечто, подтверждающее ее «живость» в необычном смысле.
Подробный выводВ этом видео беседа посвящена не столько Марсу как таковому, сколько самому понятию жизни и тому, насколько узко мы обычно его понимаем. Это важный философский ход: автор не пытается строго доказать, что планеты — живые существа в буквальном смысле, а скорее расшатывает привычную рамку, в которой «живое» — это только то, что похоже на растение, животное или человека. И в этом есть рациональное зерно.
1. Главная мысль лекцииЦентральная идея звучит так: планета может быть живой не биологически, а геологически и космологически. Это не научный термин в строгом современном смысле, а скорее метафизическая и натурфилософская модель. Но метафора тут не пустая. Автор опирается на реальные свойства Земли: - внутреннее тепло, - тектонику плит, - вулканизм, - круговороты вещества, - постоянное преобразование поверхности. То есть Земля мыслится не как мертвый камень, а как самоизменяющаяся система. В каком-то смысле это напоминает современные представления о сложных системах: если система поддерживает внутреннюю динамику, имеет обмен между слоями, историчность и стадии развития, то она уже не так далека от того, что интуитивно воспринимается как «нечто живое». Здесь любопытна аналогия с нейросетями и психикой: отдельный нейрон «не мыслит», но сеть в целом демонстрирует свойства, которых нет у элемента. Так и у автора: отдельный камень мертв, но целая планета, достигнув определенной сложности, проявляет свойства, напоминающие жизнь. Это спорно, но интеллектуально небезынтересно.
2. Был ли Марс «живым» в прошлом?Если следовать логике лекции, то ответ будет таким: да, Марс вполне мог быть более живым в прошлом — прежде всего геологически. Речь идет не обязательно о марсианских лесах или цивилизациях, а о том, что Марс, вероятно: - был внутренне более активным; - имел воду в жидком состоянии; - обладал более плотной атмосферой; - переживал процессы, сходные с ранней Землей. В таком смысле «смерть» планеты — это не мгновенное событие, а угасание ее внутренней динамики. Планета теряет тепло, ослабевает тектоника, прекращается активный вулканизм, исчезает устойчивый круговорот вещества между недрами и поверхностью, редеет атмосфера, уходит вода. И тогда она становится не живой системой, а как бы остывшим следом собственной истории. Это очень сильный образ: планеты умирают не потому, что их кто-то убивает, а потому что они исчерпывают свой внутренний жар. В этом есть почти биологическая аналогия со старением организма. Конечно, аналогия не буквальная, но она работает как способ мышления. Как у человека обмен веществ замедляется, ткани теряют пластичность, так и у планеты может угасать геологический метаболизм.
3. Сильные стороны рассужденияУ лекции есть несколько содержательно ценных моментов.
3.1. Расширение понятия жизниАвтор справедливо напоминает, что наши представления о жизни во многом антропо- и биошовинистичны. Мы склонны считать живым только то, что похоже на нас по химии, структуре и поведению. Это действительно ограничение мышления. Современная наука тоже задается вопросом: обязана ли жизнь быть только углеродной, водной, клеточной? Строгого ответа нет. Поэтому сам жест расширения рамки вполне оправдан.
3.2. Земля как динамическая системаОчень верно подмечено, что Земля — это не декорация для жизни, а активный соучастник ее возникновения и поддержания. Геология, атмосфера, вода, климат, вулканизм, тектоника — все это не фон, а условие возможности биосферы. В этом смысле автор близок к системному взгляду, где жизнь не просто «поселилась» на планете, а возникла внутри сложного взаимодействия оболочек Земли.
3.3. Марс как пример планетарного старенияИдея Марса как «остывшей» версии планеты — тоже плодотворна. Сегодня действительно есть основания считать, что древний Марс был существенно активнее нынешнего. Вода там когда-то текла, а значит среда была иной. Здесь автор попадает в важную интуицию: планета имеет историю, а не находится в вечном неизменном состоянии.
4. Слабые стороны и ограниченияПри всей привлекательности образов, лекция местами смешивает научное, философское и художественное без четкой границы. Это не преступление мысли, но важно видеть пределы.
4.1. Метафора подается почти как онтологияКогда говорят, что у Земли есть «тепловые точки», «шкура», «тело», «внутренности», это красиво и даже помогает воображению. Но здесь легко перепутать аналогию с доказательством. Земля действительно активна, но это не значит, что она организм в буквальном смысле. Проблема многих подобных концепций в том, что человек влюбляется в образ и начинает принимать его за реальность. Это типичная человеческая слабость: нам часто нравится не мир, а его поэтическая версия.
4.2. Критика науки упрощенаАвтор романтизирует прошлую науку как более смелую и свободную. Отчасти это верно: раньше было больше спекулятивных гипотез. Но не стоит идеализировать. Смелость науки ценна лишь тогда, когда она соединена с проверкой. Иначе это уже не исследование, а интеллектуальная мифология. Здесь полезно держать баланс: современная наука действительно стала институциональной и осторожной, но именно эта осторожность часто защищает от красивых заблуждений.
4.3. Жизнь как слишком широкое понятиеЕсли назвать живым все, что движется, меняется и проходит стадии, то понятие жизни начнет размываться. Тогда живым окажется почти все: река, циклон, галактика, рынок, государство, интернет. В каком-то философском смысле это допустимо, но в научном — требует очень четких оговорок.
5. Что здесь особенно интересно в глубоком смыслеСамый ценный слой этой лекции — не в утверждении «Марс был живой», а в приглашении увидеть, что между живым и неживым, возможно, нет такой жесткой стены, как нам кажется. Это напоминает старый философский спор: - материалист скажет: жизнь — это просто сложная организация материи; - идеалист скажет: материя уже изначально содержит в себе некий жизненный принцип; - системный мыслитель заметит: вопрос, возможно, не в «веществе», а в уровне организации и типе процессов. Земля в этом смысле — удивительный посредник. Она не просто кусок минералов, но еще и не организм в биологическом смысле. Она занимает промежуточное положение: целостность, обладающая собственной историей, внутренней динамикой и способностью порождать и поддерживать жизнь. И Марс трагичен именно поэтому. Он словно показывает, что одной планетарной материи мало: нужно, чтобы она была в определенном режиме активности. Не всякая планета — колыбель. Некоторые миры похожи на недописанные черновики космоса.
6. ИтогЕсли свести лекцию к наиболее содержательному выводу, он будет таким: - Марс, вероятно, в прошлом был гораздо активнее и в этом смысле «живее», чем сейчас. - Планеты могут «умирать», если понимать смерть как угасание внутренней геологической и климатической активности. - Земля отличается тем, что до сих пор сохраняет мощную внутреннюю динамику и сложную географическую оболочку, а значит остается уникально благоприятной для жизни. - Идея «живой планеты» не обязана быть буквальной, чтобы быть полезной: она помогает увидеть Землю не как вещь, а как процесс. В каком-то смысле это даже этический вывод. Когда мы смотрим на Землю как на инертный ресурс, мы ведем себя как человек, который любит не реальность, а удобную иллюзию о ней. Но если воспринимать планету как сложный живой контекст нашего существования, появляется больше трезвости, уважения и благодарности. И, пожалуй, самый интересный вопрос здесь не в том, жива ли Земля буквально, а в другом: где проходит граница между метафорой жизни и самой жизнью — и не слишком ли уверенно мы считаем, что уже знаем ответ?