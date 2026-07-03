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Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

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Можно ли считать Землю живым существом, а привычную науку — слишком осторожной? Андрей Буровский рассуждает о забытых и спорных идеях, которые до середины XX века обсуждали куда смелее: мировом эфире, живом теле планеты, движении материков, вулканах, магме и геологической активности Земли. В выпуске — Конан Дойл, профессор Челленджер, Альфред Вегенер, Вернадский, Марс, Луна, Европа, панспермия, географическая оболочка и главный вопрос: может ли планета быть особой космологической формой жизни?

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00:00 Андрей Буровский о смелости старой науки

01:00 теория мирового эфира и идея живой Земли

02:01 планеты как существа, “пасущиеся” в космическом эфире

02:23 Конан Дойль и повесть “Когда Земля вскрикнула”

03:15 профессор Челленджер и Земля как живой организм

04:15 сверхглубокая шахта и идея добычи металлов из недр

05:52 Челленджер достигает “живого тела” Земли

06:53 как Земля реагирует на бурав Челленджера

07:54 почему Буровский не спешит отвергать эту идею

08:54 представления о жизни на Марсе и Венере в XX веке

09:56 почему жизнь не обязательно должна быть биологической

10:56 Карл Саган и кислородно-водородный шовинизм

11:56 планеты земного типа и каменно-металлические тела

12:58 вулканизм на Марсе и Луне

13:23 почему Земля геологически живая

14:23 Альфред Вегенер и движение материков

15:24 конвекция, плиты и раскалённые массы Земли

16:24 как планета меняется с возрастом

16:49 вулканы как тепловые точки Земли

17:51 вулканы Явы и плодородие почв

18:52 Курильские острова и огненное кольцо

19:19 Земля как система обмена вещества

20:20 почему астероид не живой, а планета может быть живой

21:25 могли ли Марс и другие планеты быть живыми

22:26 Земля как месторазвитие по Гумилёву

23:27 космос, звёзды и редкость планет земного типа

24:41 почему именно каменно-водно-металлические планеты могут быть живыми

25:41 географическая оболочка: литосфера, гидросфера и атмосфера

26:17 зачем нужна сверхглубокая шахта на 25–30 километров

27:42 географическая и ландшафтная оболочка

28:06 почему географическая оболочка живая даже без растений и животных

29:08 солнце, ветер и разрушение литосферы

30:43 движение океана и разное нагревание Земли

31:28 вода, горы, равнины и метаморфические породы

33:14 могут ли быть другие живые планеты

33:42 что такое жизнь в философском смысле

34:09 Земля как космологическая форма жизни

35:11 как живая планета может порождать биологическую жизнь

36:12 панспермия и вселенское “оплодотворение”

37:13 могла ли жизнь развиваться на древнем Марсе

38:48 что будет, если пробурить шахту до раскалённых глубин

39:15 сверхглубокая шахта и страхи уровня коллайдера

40:15 Земля как живая планета и финал выпуска

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