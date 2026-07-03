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Максим Невенчанный беседует с историком, профессором и экспертом-славяноведом Павлом Тулаевым о причинах глубокого раскола в славянском мире. В центре выпуска — исторические истоки разделения славян на восточных, западных и южных, роль Российской империи и СССР в попытках консолидации, а также последствия «Смутного времени» и геополитических игр великих держав. Тулаев анализирует, почему славянство сегодня раздираемо внутренними конфликтами, роль Польши как исторического соперника России, и почему ставка на религиозную идентичность в качестве «скрепы» зачастую лишь усугубляет раздоры. Отдельное внимание уделено судьбе русинов, влиянию внешних сил (Турции, Китая, Британии) на регионы исторического присутствия славян, и тому, почему создание единого «панславянского государства» сегодня невозможно. Финал выпуска посвящен поиску новых форм «славянской взаимности» — через культуру, язык и общие экономические интересы, а не через навязанные извне идеологические конструкты.

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00:00 Вступление

00:47 Славянский мир: единство или раздор?

04:02 Славянское движение как реальность, а не идеология

05:40 География и историческая судьба славянских земель

08:42 Линия разлома: как «взорвали» славянский мир

10:15 Миграции славян и внешнее давление

14:47 Карпатская Русь и судьба русинов

17:48 Ошибки Российской империи на Балканах

19:46 Отношения с Польшей: историческое соперничество

21:56 Попытки создания славянских союзов в истории

26:36 Польские амбиции и смутное время

31:27 Великая Моравия как первый опыт союза

33:32 Почему славянство не стало главной идеологией Московии

36:32 Тюркский мир и попытки создания «Великого Турана»

39:35 Большая игра и Средняя Азия

42:53 Религиозный фактор: почему религия разъединяет, а не сближает

46:26 Славянская идея в годы Второй мировой войны

51:52 Иерархия в славянском мире: почему Москва не может диктовать условия

56:55 Почему панславизм в виде государства невозможен

58:24 Славянство как культурный код, а не политический проект

01:01:23 Почему объединение возможно только через взаимность

01:03:30 Еврорусь как альтернатива Евразийству

01:04:22 Финал

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