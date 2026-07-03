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300 МИЛЛИОНОВ СЛАВЯН НЕ МОГУТ ОБЪЕДИНИТЬСЯ: ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО НАТО? | Павел Тулаев

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Максим Невенчанный беседует с историком, профессором и экспертом-славяноведом Павлом Тулаевым о причинах глубокого раскола в славянском мире. В центре выпуска — исторические истоки разделения славян на восточных, западных и южных, роль Российской империи и СССР в попытках консолидации, а также последствия «Смутного времени» и геополитических игр великих держав. Тулаев анализирует, почему славянство сегодня раздираемо внутренними конфликтами, роль Польши как исторического соперника России, и почему ставка на религиозную идентичность в качестве «скрепы» зачастую лишь усугубляет раздоры. Отдельное внимание уделено судьбе русинов, влиянию внешних сил (Турции, Китая, Британии) на регионы исторического присутствия славян, и тому, почему создание единого «панславянского государства» сегодня невозможно. Финал выпуска посвящен поиску новых форм «славянской взаимности» — через культуру, язык и общие экономические интересы, а не через навязанные извне идеологические конструкты.

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00:00 Вступление
00:47 Славянский мир: единство или раздор?
04:02 Славянское движение как реальность, а не идеология
05:40 География и историческая судьба славянских земель
08:42 Линия разлома: как «взорвали» славянский мир
10:15 Миграции славян и внешнее давление
14:47 Карпатская Русь и судьба русинов
17:48 Ошибки Российской империи на Балканах
19:46 Отношения с Польшей: историческое соперничество
21:56 Попытки создания славянских союзов в истории
26:36 Польские амбиции и смутное время
31:27 Великая Моравия как первый опыт союза
33:32 Почему славянство не стало главной идеологией Московии
36:32 Тюркский мир и попытки создания «Великого Турана»
39:35 Большая игра и Средняя Азия
42:53 Религиозный фактор: почему религия разъединяет, а не сближает
46:26 Славянская идея в годы Второй мировой войны
51:52 Иерархия в славянском мире: почему Москва не может диктовать условия
56:55 Почему панславизм в виде государства невозможен
58:24 Славянство как культурный код, а не политический проект
01:01:23 Почему объединение возможно только через взаимность
01:03:30 Еврорусь как альтернатива Евразийству
01:04:22 Финал

#ПавелТулаев #славянство #панславизм #история #геополитика #Русь #СлавянскийМир #Россия #историяславян #геополитика #общество

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной беседе славянский мир представлен как реальность, а не выдуманная идеология: более 300 миллионов человек, множество государств, общие языковые, культурные и исторические корни. - По мысли Павла Тулаева, объединение славян многократно предпринималось, но полноценного политического центра так и не возникло. - Главные основания возможного единства: - география; - языковая и культурная близость; - общая историческая судьба; - экономическая взаимосвязь. - Исторически славянство, по версии собеседника, было сильно разделено внешним давлением: прежде всего германским, затем турецким, а в новое время — англосаксонским и натовским влиянием. - В лекции подчеркивается, что раскол славянского мира усилился после революций, распада империй и смены идеологических рамок. - Россия, по мысли автора, не может опираться только на славянскую идею, потому что ее историческая роль шире, чем узкий панславизм. - При этом Тулаев различает: - славизм как культурно-историческую реальность и симпатию к славянскому миру; - панславизм как часто чрезмерно романтический, трудно реализуемый политический проект. - Отдельно выделяется тезис: религия часто разъединяет, тогда как “кровь”, происхождение, культура и интерес — объединяют. - Важная мысль беседы: простые люди у славянских народов нередко относятся друг к другу нормально или даже с симпатией, тогда как политические элиты и внешние центры силы поддерживают разломы. - НАТО рассматривается как сила, которой выгодна раздробленность славян, поскольку единое или хотя бы координированное славянское пространство стало бы серьезным геополитическим фактором. - Особо подчеркивается, что Беларусь сегодня выглядит наиболее близким и надежным партнером России в славянском контексте. - Полноценное единое славянское государство в современных условиях, по мнению Тулаева, нереалистично, но культурная, научная, экономическая и общественная координация — возможна.

Подробный вывод

В этом видео звучит характерная для историко-цивилизационного подхода мысль: славяне не объединяются не потому, что между ними нет ничего общего, а потому, что их общность постоянно перехватывается, дробится и перенаправляется другими проектами силы. Это важное различие. То есть проблема, по логике лекции, не в отсутствии основы для единства, а в том, что эта основа не стала устойчивой политической формой. Если смотреть трезво, здесь есть несколько уровней анализа.

1. Славянство как культурная реальность

На этом уровне аргумент выглядит достаточно понятным: действительно, существует большая группа народов с родственными языками, пересекающейся историей, сходными фольклорными, бытовыми и ментальными кодами. Это примерно как семейство языков в лингвистике: различия велики, но родство видно. И здесь позиция лектора сильна: славянский мир — не фикция. Но сама по себе культурная близость еще не рождает политическое единство. История вообще показывает, что самые ожесточенные конфликты часто идут не между совершенно чужими, а между близкими. Братья нередко спорят сильнее соседей. Это и в психологии так: чем ближе идентичности, тем болезненнее борьба за отличие.

2. История как поле разломов

Тулаев последовательно проводит мысль, что славянское пространство веками испытывало давление: - германского мира, - Османской империи, - западных морских держав, - современных евроатлантических структур. В логике геополитики это звучит вполне последовательно: разделенный центр Европы и востока Европы легче контролировать, чем интегрированный. Если существует массив из сотен миллионов людей с ресурсами, территориями, транспортными коридорами, общей памятью и потенциальной взаимной лояльностью, то его единство объективно меняет баланс сил. С этой точки зрения тезис “НАТО выгоден раскол” — не выглядит экзотикой. Любой крупный блок заинтересован, чтобы потенциальный альтернативный блок не сложился. Однако важно не впасть в удобную иллюзию, будто все объясняется только внешним заговором. Это было бы слишком просто. Внешнее давление реально, но внутренние причины раскола тоже реальны: - разные исторические пути; - разные конфессии; - разные политические элиты; - разные интересы национальных государств; - накопленные взаимные обиды; - конкуренция за статус “центра”. То есть в этой теме нельзя быть ни наивным идеалистом, ни механическим конспирологом. Истина, как часто бывает, лежит в переплетении внешнего и внутреннего.

3. Почему не удается политическое объединение

Здесь беседа, на мой взгляд, касается самого болезненного ядра проблемы. Славяне не объединяются, потому что у них нет согласия по вопросу: вокруг чего именно объединяться? Возможные центры разные: - Москва; - Варшава; - Белград; - Прага; - в какой-то логике — Минск; - в исторической перспективе — даже Киев, но уже как спорная точка. Но каждый центр несет свой исторический миф, свою гордость и свои претензии. А без общего центра или хотя бы признанной координации не возникает стратегическое единство. Это похоже на ситуацию в нейросети без согласованной функции потерь: множество узлов есть, связи есть, данные общие есть, а оптимизация идет в разные стороны. В итоге система не сходится к единому решению. У народов — то же самое: без общей цели близость превращается не в союз, а в спор о первородстве, достоинстве и исторической правоте.

4. Религия как источник не только связи, но и разделения

Одна из самых резких мыслей лекции — религия разъединяет сильнее, чем объединяет. Это утверждение спорное, но в нем есть историческое зерно. Да, религия способна давать огромную вертикаль смысла, дисциплины и формы. Но если у близких народов разные конфессии, разные церковные центры, разные сакральные повествования, то религия становится не мостом, а границей. То, что должно было бы соединять, становится маркером “мы не они”. Это вообще частая историческая трагедия: символы смысла превращаются в инструменты идентификационной войны. В таком смысле собеседники поднимают неудобный, но важный вопрос: можно ли выстроить надконфессиональную форму славянского сотрудничества? Наверное, только да — если речь идет не о единой вере, а о: - культуре, - науке, - образовании, - экономике, - исторической памяти. То есть не заменять веру, а выводить политическое взаимодействие на более прагматичный уровень.

5. Почему это выгодно НАТО

Если отбросить публицистическую резкость, логика тут следующая: - единое или координированное славянское пространство — это большой демографический массив; - это территория между Балтикой, Черным морем, Балканами и евразийским центром; - это огромные ресурсы, транспорт, промышленность, военный потенциал; - это возможность альтернативного политического проекта в Европе. Следовательно, любой внешний военно-политический блок заинтересован в том, чтобы такая координация не состоялась, а славянские государства: - были разобщены, - зависели от внешних центров принятия решений, - конкурировали друг с другом, - переопределяли свою идентичность через антироссийский, антипольский, антисербский или иной негативный код. Это жестко, но геополитика вообще редко бывает сентиментальной. Она часто устроена не по принципу “кто прав”, а по принципу “что удерживает конфигурацию выгодной”.

6. Сильная и слабая стороны позиции Тулаева

Сильные стороны: - широкий исторический охват; - попытка видеть славянство как долговременную цивилизационную тему; - акцент на культуре, языке, памяти; - понимание, что без привлекательности и силы центра никакие лозунги не работают; - здравый скепсис к наивному панславизму. Слабые стороны: - местами слишком смелые исторические обобщения; - заметное смешение академического, публицистического и идеологического уровней; - риск переоценки этнического фактора; - недостаточная проработка вопроса о внутренней ответственности самих славянских элит за раскол. То есть беседа ценна как цивилизационный диагноз, но не всегда как строго доказанная схема.

7. Практический смысл всей беседы

Если очистить разговор от риторики, то остается довольно прагматичный вывод: единое славянское государство сейчас малореально, но возможно постепенное восстановление славянской взаимности через: - образование; - изучение славянских языков; - историческую науку; - культурные обмены; - общественные платформы; - экономические связи; - формирование привлекательного центра силы. Это важный момент. Не обязательно сразу мечтать об империи или конфедерации. Иногда сначала нужно вернуть способность просто видеть друг в друге не врагов, а родственников по истории. Потому что любая большая политическая форма начинается не с карты, а с воображения. С того, как люди мыслят пространство, прошлое и самих себя. И здесь скрыта почти философская развилка. Люди часто любят не реальность, а ее идеализированный образ — как в отношениях, так и в истории. Можно придумать романтическое “славянское братство” и не заметить реальных конфликтов. А можно, наоборот, так зациклиться на конфликтах, что забыть о самой возможности близости. Мудрее, вероятно, держать оба полюса: - не идеализировать; - но и не отказываться от глубинной общности. Пожалуй, главный вывод этой лекции таков: славянский мир существует, но не оформлен; у него есть память, но нет единой воли; у него есть основания для сближения, но нет согласованного проекта будущего. И отсюда возникает уже не только политический, но и почти онтологический вопрос: что сильнее формирует историческую реальность — происхождение и память или интерес и сила настоящего момента?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/301d33a4b73998753badf69e00abeb4d/
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