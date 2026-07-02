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ВС РФ выжгли остатки микроэлектроники ВСУ. Николай Сорокин

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Переслано от: День ТВ

В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

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#ДеньТВ #Николай_Сорокин

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной беседе основная линия — утверждение, что Киев и его западные союзники ведут против России не только военную, но прежде всего информационно-психологическую кампанию. - По версии спикера, цель этой кампании — создать образ России как страны, якобы стоящей на грани внутреннего кризиса, чтобы вынудить Москву к невыгодному перемирию. - Значительное внимание уделено тезису о том, что удары Украины по российской инфраструктуре имеют в основном символический и медийный эффект, а не стратегически решающее значение. - Отдельно обсуждается тема топливного дефицита: в лекции утверждается, что разговоры о системной нехватке топлива преувеличены, а локальные сбои объясняются паникой, спекуляцией и частично логистикой. - Центральный блок беседы посвящен российским ударам по Киеву: утверждается, что целями стали предприятия, связанные с производством, сборкой и модернизацией дронов, ракет, систем РЭБ, прицельной электроники и складов ГСМ. - Спикер делает вывод, что этими ударами Россия пытается выжечь остатки украинской микроэлектроники и оборонной сборочной базы, снизив способность ВСУ производить и восстанавливать вооружение. - При этом признается, что значительная часть украинского ВПК зависит от импортных комплектующих, а потому ключевая задача — не только бить по внутренним производствам, но и нарушать каналы поставок через западные границы. - На фронте, по оценке автора, российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях: Сумском, Харьковском, Донбасском, Днепропетровском, Запорожском и Херсонском. - Донбасское направление в беседе подается как главное, с акцентом на логистический контроль, продвижение к укрепрайонам и рост эффективности применения авиации, артиллерии и БПЛА. - В международной части обсуждается Британия и западная культурная политика; спикер связывает внутренние идеологические процессы на Западе с глобалистским проектом, который, по его мнению, враждебен традиционным обществам. - Итоговый идеологический вывод лекции: конфликт рассматривается не только как военный, но и как цивилизационное противостояние — между традиционализмом и тем, что автор считает разрушительными культурно-политическими тенденциями Запада.

Подробный вывод

В этом видео соединены сразу несколько пластов: военная аналитика, информационная война, экономика снабжения и мировоззренческий конфликт. Такая связка характерна для эпохи, когда сражение идет уже не только за территорию, но и за интерпретацию происходящего. И, пожалуй, главный нерв беседы — мысль о том, что современная война ведется одновременно в трех измерениях: на земле, в логистике и в сознании. Первый важный тезис — удар по восприятию реальности. Спикер настаивает, что Запад и Киев пытаются создать нарратив о скором ослаблении России, о внутреннем кризисе, о неустойчивости армии и общества. Даже если отвлечься от эмоциональной окраски, сама логика здесь понятна: любая крупная война сегодня требует не просто победы в бою, а контроля над образом войны. Это почти как в нейросетях: важно не только то, какие данные есть на входе, но и то, какая модель интерпретации на них наложена. Один и тот же факт можно превратить либо в признак устойчивости, либо в симптом распада. В этом смысле информационная война — это борьба не за факты как таковые, а за рамку, в которой факт будет понят. Второй слой — экономика уязвимостей. В лекции многократно подчеркивается, что отдельные удары по объектам инфраструктуры или всплески паники вокруг топлива сами по себе не равны системному обрушению экономики. Это важное различие. В любой сложной системе — будь то государство, нервная система человека или большая цифровая сеть — локальный сбой не тождественен коллапсу. Но если таких сбоев много, и если они синхронизированы с паникой, слухами, спекуляцией и потерей доверия, тогда даже небольшой удар может породить эффект, превышающий физический ущерб. То есть настоящая цель часто не в разрушении объекта, а в разрушении уверенности. И это, пожалуй, один из самых практичных философских выводов из беседы: реальность состоит не только из вещей, но и из того, как люди на них реагируют. Третий, самый конкретный блок — удары по украинской оборонной электронике и сборочным мощностям. В этом фрагменте беседы заявляется, что удары были нацелены не просто по случайным зданиям или складам, а по узлам, связывающим инженерную мысль, электронику, производство, доработку и применение оружия. Если эта картина хотя бы частично верна, то речь идет о попытке разрушить не отдельные образцы вооружений, а технологическую ткань украинского военного контура. Микроэлектроника здесь особенно важна: без нее современная война слепнет, глохнет и теряет координацию. Дрон без устойчивого канала, ракета без корректной системы управления, техника без прицельных и электронных блоков — это уже не то оружие, которое формально числится в отчетах. Война XXI века — это война не только металла и топлива, но и плат, модулей, прошивок, чипов, алгоритмов. И тут возникает междисциплинарная параллель. Если артиллерия — это мышцы войны, то микроэлектроника и системы наведения — ее нервная система. Повредить мышцу неприятно, но организм может компенсировать. Повредить нервную сеть — значит нарушить саму координацию. В этом смысле тезис о «выжигании остатков микроэлектроники» — это не просто эффектная формула, а указание на стремление разрушить способность противника собирать сложность в единое целое. А сложность — главный ресурс современной войны. При этом в беседе отмечено и ограничение такого подхода: если значительная часть комплектующих приходит извне, то удары по внутренним площадкам уменьшают возможности ремонта и сборки, но не решают проблему окончательно. Здесь звучит довольно трезвая мысль: уничтожение производственных объектов важно, но без нарушения внешней логистики это будет лишь частичное решение. И это уже напоминает старый исторический закон: войну выигрывают не только на фронте, но и в артериях снабжения. Как бы ни была сильна армия, если ее техносфера питается внешними потоками, то борьба за границы поставок становится столь же важной, как и борьба за города. Четвертый блок — оценка фронтовой ситуации. Беседа подает российское наступление как нарастающее и многонаправленное. Здесь важно понимать: подобные оценки в военном контексте всегда требуют осторожности и проверки по нескольким источникам. Но даже вне вопроса о точности деталей видно, что автор строит целостную картину: удары по тылу, давление на логистику, продвижение на земле, расширение роли БПЛА и авиации — все это подается как элементы одной стратегии истощения. И в этом есть внутренняя логика. Современная война редко решается единственным «великим наступлением»; чаще это именно системное сжатие пространства возможностей противника. Пятый, наиболее идеологический пласт — цивилизационная интерпретация конфликта. В финале беседа резко расширяет рамку и связывает боевые действия с культурной и ценностной борьбой против Запада как носителя разрушительных, по мнению спикера, идеологических тенденций. Здесь уже меньше аналитики и больше мировоззренческой мобилизации. Но сам механизм тоже понятен: в тяжелых конфликтах общество почти неизбежно ищет не только стратегическое, но и метафизическое оправдание происходящему. Людям трудно долго держаться на одном лишь расчете интересов; они хотят видеть в борьбе смысл, иногда даже священный смысл. Однако здесь полезна философская осторожность. Когда любая война начинает осмысляться как абсолютная битва добра и зла, появляется риск идеализации собственной стороны и демонизации другой. А это уже опасно для трезвого мышления. История учит: человек слишком легко влюбляется не в реальность, а в образ реальности. И государства, и идеологии, и армии, и общества. Мы склонны любить не то, что есть, а то, что символически в это вложили. Именно поэтому особенно важно различать, где заканчивается факт и начинается миф. Миф может вдохновлять, но он же может и ослеплять. Если собрать все вместе, то главный вывод данной лекции можно сформулировать так: автор убежден, что Россия ведет не оборону от отдельных атак, а борьбу за разрушение технологической, логистической и психологической устойчивости противника, при этом сама война понимается как часть более широкого конфликта моделей мира. С практической точки зрения наиболее содержательная часть беседы — это акцент на ударах по предприятиям, связанным с электроникой, дронами, РЭБ, прицельными системами и топливным обеспечением. Именно эта часть выглядит наиболее структурной: она показывает, что в современной войне ценность имеет не просто уничтожение техники, а уничтожение контуров ее воспроизводства. И тут, возможно, лежит самый глубокий смысл сказанного. Настоящая сила любой системы — не в наличии отдельных элементов, а в способности вновь и вновь их собирать: армию — после потерь, производство — после ударов, общество — после паники, смысл — после разочарования. Разрушить можно многое, но побеждает в конечном счете тот, кто дольше сохраняет способность к пересборке себя. И вот вопрос, который остается после этой беседы: что в войне оказывается прочнее — материальная инфраструктура, политическая воля или та картина истины, в которую продолжает верить общество?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/2837397c81b9ffc48589b66d2d8206ba/
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