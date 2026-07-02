Во что глобалисты хотят превратить Украину,дивизии Ватикана в Лондоне и США,зачем прилетал Лукашенко
О чём говорили Путин и Лукашенко на закрытой встрече, и зачем Лукашенко полетел в Пекин? США был выгоден конфликт Израиля и Ирана? демилитаризация всей Восточной Европы? Говорим с политологом, экспертом Финансового университета Русланом Сафаровым. Ведущий – писатель Александр Марков.
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#ДеньТВ #Сафаров #Руслан_Сафаров
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Визит Лукашенко в Китай в данной беседе трактуется как потенциально связанный с обсуждением рисков эскалации конфликта вокруг Украины, роли Белоруссии и безопасности китайских логистических коридоров в Европу. - Белорусское направление рассматривается как возможный инструмент расширения конфликта: не из военной целесообразности для Киева, а как способ растянуть ресурсы России и осложнить переговорный процесс. - Украина, по версии спикера, все больше используется как военизированный антироссийский плацдарм, не только в логике текущей войны, но и как долгосрочный проект Запада. - Европейские страны, особенно Польша и Прибалтика, описываются как потенциальные участники дальнейшей эскалации, хотя их мотивация и готовность к прямому вовлечению оцениваются по-разному. - Китай представлен как более приемлемый посредник, чем страны Европы, но при этом у Пекина есть собственный прагматический интерес: ему выгодны и стабильность, и определенные экономические эффекты от санкционного режима. - Переговоры по Украине, по мысли собеседника, упираются не только в военные условия, но и в вопросы легитимности украинской власти, механизмов гарантий и контроля за будущим статусом страны. - Ключевая российская цель, как она описана в видео, — не столько территориальный вопрос, сколько гарантии безопасности и внеблоковый статус Украины. - Образ “восточноевропейского Израиля” используется как метафора: Украина представляется как потенциально постоянно милитаризованное государство в режиме долгосрочного конфликта. - Европа, особенно Британия, по мнению спикера, наращивает военные расходы на фоне внутреннего системного кризиса, пытаясь оправдать это образом внешней угрозы. - Тема “дивизий Ватикана” раскрывается не буквально, а через влияние католических элит и сетей на западную политику — прежде всего в Великобритании и США. - Ситуация вокруг Ирана, Израиля и США описывается как крайне нестабильная: переговоры в Дохе выглядят хрупкими, а риск нового витка эскалации сохраняется. - Арабский мир в беседе показан как пространство растущего напряжения между правящими элитами и “улицей”, особенно на фоне палестинского вопроса и возможного расширения авраамических соглашений. - Футбол и демография Европы обсуждаются как зеркало более широких цивилизационных процессов: миграции, кризиса идентичности, изменения национального состава обществ. - Отдельно подчеркивается необходимость развития детского спорта в России как стратегической инвестиции в общество, а не второстепенной темы.
Подробный выводВ этом видео собеседники пытаются связать воедино сразу несколько уровней мировой политики: войну на Украине, белорусско-китайский трек, внутренние кризисы Европы, ближневосточную напряженность и даже культурно-демографические процессы, проявляющиеся в спорте. На первый взгляд это набор разрозненных сюжетов, но внутренняя логика беседы довольно цельная: мир входит в фазу системной турбулентности, где локальные конфликты перестают быть локальными и становятся элементами большой борьбы за архитектуру будущего порядка.
1. Украина как не просто поле боя, а политический проектГлавная идея лекции состоит в том, что Украина рассматривается не только как участник конфликта, но как инструмент долгосрочной стратегии Запада. В этой оптике задача не ограничивается сдерживанием России в текущем моменте. Речь идет о попытке создать на ее границе постоянный очаг напряжения — милитаризированную территорию, встроенную в интересы НАТО и европейского ВПК. Это важный тезис, потому что он смещает фокус: - не “когда закончится война”, - а “какой тип государства хотят закрепить на этой территории”. Здесь звучит метафора “восточноевропейского Израиля”. Она спорная, эмоционально нагруженная, но смысл понятен: государство, живущее в режиме мобилизации, внешней угрозы и постоянного вооруженного напряжения. Если отбросить публицистическую резкость, мысль практическая: война может закончиться формально, но инфраструктура конфликта — идеологическая, военная, институциональная — может быть сохранена.
2. Белоруссия как точка потенциальной эскалацииОтдельное внимание уделено поездке Лукашенко в Пекин. Прямых данных в беседе нет, и это честно признается: многое строится на предположениях. Но сама гипотеза интересна. Белоруссия здесь видится не как второстепенный игрок, а как важный узел сразу трех процессов: - военной безопасности Союзного государства, - логистики между Китаем и Европой, - дипломатического баланса вокруг возможных переговоров. Мысль о том, что вовлечение Белоруссии в конфликт может быть выгодно внешним силам, строится на логике истощения: открыть новые линии напряжения, растянуть ресурсы, затруднить любые компромиссы. Это похоже на принцип из теории систем: если нельзя сломать центр напрямую, перегрузи периферию. В психологии есть похожий механизм — не обязательно разрушать личность в лоб, иногда достаточно лишить ее устойчивых опор. В геополитике такими опорами становятся союзники, коридоры снабжения, фланги.
3. Переговоры и кризис доверияОдин из самых сильных смысловых узлов беседы — тема разрушения доверия в международной политике. Даже если предположить возможность мирного соглашения, сразу возникает вопрос: кто его подпишет, кто его гарантирует, кто проконтролирует исполнение? Здесь поднимаются три проблемы: - легитимность подписантов, - реальность гарантий, - возможность обхода договоренностей. Это очень трезвый момент. В мире, где договоры легко пересматриваются, а формальные обязательства обходятся через политическую целесообразность, дипломатия начинает напоминать кредитную систему без обеспеченного залога. Бумага есть, а доверия нет. А без доверия даже рациональные соглашения становятся хрупкими. И тут проявляется одна из главных тем всего разговора: современная политика все больше живет не по логике права, а по логике силы, интерпретации и моментной выгоды. Объективная истина, если она и существует, заслоняется интересом субъекта. Это не новость для истории, но в ядерную эпоху цена такой субъективности становится слишком высокой.
4. Китай как осторожный прагматикКитай в беседе не идеализируется. И это, пожалуй, правильно. Он не представлен как “миротворец из чистого альтруизма”, а скорее как крупный рациональный игрок, которому: - стратегически выгодна стабильность и предсказуемость, - тактически выгодны некоторые эффекты кризиса. Это зрелый взгляд. В международной политике почти никто не действует “из добра”. Все действуют из интереса, но интерес может быть либо разрушительным, либо уравновешивающим. Китай, по версии спикера, скорее стремится не к хаосу, а к управляемому балансу. Для него опасно как поражение России, так и чрезмерная дестабилизация евразийских маршрутов. То есть Пекин — не спаситель и не кукловод, а большой игрок, который не хочет проиграть стратегически ради краткосрочной прибыли. Это уже почти даосская логика: не дергаться в каждом эпизоде, а сохранять форму потока в целом.
5. Европа: милитаризация на фоне внутренней слабостиЗначительная часть беседы посвящена Европе и особенно Великобритании. Здесь звучит мысль, что рост военных расходов — это не столько признак силы, сколько часто симптом внутреннего кризиса, который политические элиты пытаются замаскировать внешней угрозой. Это старый исторический паттерн: - ухудшается социальная сфера, - растет раздражение населения, - элитам нужен мобилизующий образ опасности, - военные расходы подаются как моральная необходимость. Такое уже бывало много раз — от поздних империй до государств XX века. Когда система не может вдохновить будущим, она начинает дисциплинировать страхом. В этом смысле образ “страшной России”, о котором иронизирует спикер, интерпретируется как политический инструмент консолидации европейского общества и оправдания затрат. Здесь важно не впасть в зеркальную пропаганду. Европа действительно переживает кризисы — демографические, экономические, идентификационные. Но любой кризис не означает автоматического краха. Скорее, речь о том, что ее элиты пока отвечают на вызовы не созидательной моделью, а военно-бюрократической.
6. “Дивизии Ватикана” как метафора невидимого влиянияФраза о “дивизиях Ватикана” в беседе используется скорее символически. Речь не о буквальной церковной армии, а о влиянии католических сетей, элитных связей, культурных кодов и институциональной преемственности. Это интересное наблюдение: в современном секулярном мире религия часто исчезает из официального языка, но не исчезает из структуры власти. Иными словами, церковь может не командовать напрямую, но сохранять влияние через образование, элиты, лояльности, культурный капитал. Как нейросеть не обязана быть видимой, чтобы определять поведение интерфейса, так и цивилизационные институты могут скрыто задавать рамки решений. В этом смысле разговор о католическом факторе в США и Британии — не обязательная истина, но любопытная гипотеза о глубинных связях политики и традиции.
7. Ближний Восток: кризис гегемонии СШАБлок про Иран, Израиль и США развивает ту же общую мысль: американская роль “гаранта порядка” становится все менее убедительной. Если союзники начинают сомневаться, защищает ли их “зонтик”, то кризис уже не частный, а системный. Для региона это означает рост неопределенности: - элиты ищут, на кого опереться, - улица радикализуется, - старые формулы безопасности больше не работают. Особенно важна мысль о разрыве между правящими кругами арабских стран и общественными настроениями. Если элиты продолжат сделки, которые население воспринимает как предательство палестинского вопроса, это может запустить внутренние потрясения. Здесь снова видно, как геополитика опирается не только на ракеты и нефть, но и на чувства масс — а они часто иррациональны, но политически чрезвычайно реальны.
8. Футбол как зеркало цивилизационных сдвиговФинальный блок о футболе сначала кажется посторонним, но на деле он очень показателен. Спорт здесь выступает как социальный рентген: - показывает миграционные процессы, - демонстрирует кризис старых национальных идентичностей, - выявляет значение социальных лифтов. Когда сборные европейских стран меняются этнически, это вызывает споры не только о футболе, но и о том, кто сегодня считается “своим”. Это уже вопрос не спорта, а образа нации. Люди болезненно реагируют не на цвет кожи как таковой, а на ощущение, что символы коллективной идентичности перестают совпадать с привычным образом страны. Иногда это выливается в здравый разговор о гражданской нации, а иногда — в примитивный ресентимент. Но, пожалуй, самый здравый вывод из этого фрагмента — не о мигрантах, а о необходимости развивать массовый детский спорт. Потому что талант почти всегда рождается внизу, а не в элитных клубах. Это верно и для футбола, и шире — для общества. Если социальные лифты закрыты, система стареет и вырождается. Если открыты — получает энергию снизу.
Итоговая оценкаВ данной лекции много спорных, эмоциональных и явно идеологически окрашенных оценок. Это не нейтральный академический разбор, а мировоззренческая политическая беседа. Но при этом в ней есть несколько действительно существенных линий: 1. Конфликт на Украине понимается как часть более широкой борьбы за архитектуру безопасности Европы и Евразии. 2. Белоруссия и Китай рассматриваются как важные элементы не только региональной, но и глобальной конфигурации. 3. Европа и США описываются как системы, где внешняя жесткость все чаще соседствует с внутренней слабостью. 4. Ближний Восток остается зоной, где старый американский порядок уже трещит, а новый еще не оформился. 5. Даже разговор о футболе приводит к выводу о кризисе идентичности и необходимости реальной социальной политики. Если отсеять публицистику и оставить суть, то основной вывод таков: современный мир все меньше живет по ясным правилам и все больше — по логике пересекающихся интересов, страхов, исторических комплексов и попыток выиграть время. В такой реальности особенно опасны идеализированные конструкции — будь то “мир через силу”, “переговоры без гарантий” или “стабильность без социальной опоры”. Когда элиты начинают верить в собственные мифы, они перестают видеть реальность. А реальность, как и в личной жизни, в конце концов возвращает счет. И здесь возникает, пожалуй, главный философский вопрос после всей этой беседы: если каждая сторона называет свои интересы истиной, то где проходит граница между защитой своей правды и созданием новой иллюзии, за которую снова будут платить живые люди?