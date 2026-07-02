Венесуэла переживает страшную трагедию.
Венесуэла переживает страшную трагедию. Несмотря на официальную цифру на сегодня в почти 2000 погибших, совершенно очевидно, что их окончательное число будет исчисляться десятками тысяч.
Много говорят и пишут о «неготовности» венесуэльских спасательных служб и о «неспособности» властей справиться с последствиями бедствия, сравнивая с «оперативностью» в других странах при подобных ситуациях.
Враги Чавеса, боливарианских идей и независимости Латинской Америки уже вдохновенно рисуют множество метафор о том, как «рухнул» в Венесуэле проект, столько лет вызывавший у них столько страха и ненависти.
Отвлечемся от мнений и комментариев по поводу действий нынешнего руководства страны, тем, при анализе которых трудно удержаться в рамках цензурной лексики. Но справедливости ради, винить бывшую и нынешнюю венесуэльскую власть в неподготовленности страны к сегодняшней катастрофе подло и нечестно.
Венесуэльское общество, наука, медицина, спасательные службы и вся инфраструктура в буквальном смысле обескровлены экономической войной, которую вели против неё США. Большая часть возможностей бороться с последствиями землетрясения были целенаправленно разрушены задолго до того как подземные толчки обрушили здания венесуэльских городов.
11-летние санкции США в отношение нефтяного сектора Венесуэлы, которые применялись по нарастающей, ограничили экспорт сырой нефти и доступ к иностранной валюте, что резко сократило возможности государства по финансированию здравоохранения, образования, инфраструктуры и социальных программ. Исторически 97% венесуэльского бюджета зависело от нефтяных доходов.
Всё это вызвало острую нехватку и рост цен на лекарства и медикаменты, многие компании и банки избегали работать с Венесуэлой из-за опасений вторичных санкций, что затрудняет покупку лекарств и медицинского оборудования для больниц.
Экономическая блокада венесуэльской нефти повлияла практически на всё: обслуживание электросети, водоснабжения, транспорта и других основных услуг, что оказало непосредственное влияние на повседневную жизнь.
Рост бедности вызвал и массовую эмиграцию населения, прежде всего квалифицированных специалистов. По этой же причине, если до блокады в Венесуэле действовало около 300 станций сети сейсмологического контроля, сегодня действуют меньше 10, причем ни одной – в пострадавшей зоне, где раньше их было 25.
Поэтому можно прямо утверждать, что большая часть погибших при венесуэльском катаклизме, жертвы не слепых сил природы, а долгосрочного захватнического плана тех, кто сегодня отправляет «на помощь пострадавшим» силы Южного Командования войск США, чтобы навсегда закрепиться там на страже интересов империи.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор описывает катастрофу в Венесуэле как трагедию с вероятно гораздо большим числом жертв, чем объявлено официально. - В тексте критикуется тенденция связывать масштаб бедствия исключительно с неэффективностью венесуэльских властей. - Главная причина слабой готовности страны, по версии автора, — длительное экономическое давление и санкции США. - Утверждается, что санкции подорвали: - нефтяной экспорт, - доступ к валюте, - финансирование медицины, образования и инфраструктуры, - закупки лекарств и оборудования, - работу базовых систем жизнеобеспечения. - Подчеркивается, что кризис усилил бедность и вызвал отток квалифицированных специалистов. - Особо выделяется деградация системы сейсмологического мониторинга: из примерно 300 станций осталось менее 10. - Автор делает сильный политический вывод: значительная часть жертв — следствие не только природной стихии, но и внешнего геополитического воздействия. - Присутствует также подозрение, что гуманитарная помощь США может быть инструментом закрепления политического влияния.
Подробный выводТекст построен не просто как сообщение о бедствии, а как политико-моральная интерпретация катастрофы. Его центральная идея в том, что стихийное бедствие никогда не бывает полностью «естественным» в своих последствиях: сама природа может запустить процесс, но масштаб разрушения почти всегда определяется состоянием общества, экономики, институтов и международной среды. Это важная и, по сути, верная мысль. Землетрясение, наводнение или эпидемия редко действуют в вакууме. Они проходят через уже существующие трещины системы — бедность, разрушенную инфраструктуру, слабую медицину, коррумпированное управление, международную изоляцию. В этом смысле автор затрагивает глубокую истину: бедствие обнажает накопленную уязвимость. Природа наносит удар, но количество жертв часто определяется тем, насколько общество было ослаблено заранее. Однако здесь важно отделять сильную мысль от политической гиперболы.
Что в тексте выглядит убедительноЕсли экономика Венесуэлы действительно критически зависела от нефтяных доходов, а санкции резко ограничили экспорт, валютные поступления и международные расчеты, то вполне логично предположить, что это ударило по: - здравоохранению, - закупке оборудования, - содержанию инфраструктуры, - аварийным службам, - научным и мониторинговым системам. Это не идеология, а системная логика. Когда у государства исчезают ресурсы, оно сначала теряет устойчивость в «невидимых» сферах — профилактике, диагностике, научном сопровождении, ремонте сетей, подготовке кадров. И лишь потом это становится видно в момент катастрофы. Сейсмологические станции в этом смысле — почти символ: общество часто недооценивает ценность того, что не приносит мгновенной прибыли, но спасает жизни в критический момент.
Где текст уязвимПри этом автор почти полностью снимает ответственность с внутренних факторов. А это уже похоже не на анализ, а на идеологическое перераспределение вины. Реальность, как часто бывает, сложнее и менее удобна для политической веры. Да, санкции могли сыграть разрушительную роль. Но даже если это так, остаются вопросы: - насколько внутреннее управление само способствовало деградации институтов; - была ли диверсификация экономики; - как распределялись ресурсы в годы, когда нефтяные доходы были выше; - насколько компетентно выстраивались системы гражданской защиты; - что было сделано заранее для сейсмически опасных регионов. Иначе говоря, автор справедливо указывает на внешнее давление, но почти не рассматривает внутреннюю субъектность. Это типичная ловушка политического мышления: одни всё объясняют исключительно «преступным режимом», другие — исключительно «внешней агрессией». Обе схемы удобны, потому что дают цельный образ врага. Но реальность обычно трагичнее: катастрофы становятся массовыми там, где внешний нажим встречается с внутренней слабостью.
Более широкий смыслВ этом тексте особенно заметно, как политика создает свои мифы. Одни идеализируют санкции как «точечный инструмент давления на элиты», хотя на практике такие меры часто разрушают ткань повседневной жизни. Другие идеализируют антиимпериалистический проект, словно сама декларация независимости уже гарантирует эффективность, устойчивость и справедливость. Но идеализация — плохой спасатель. Она не вытаскивает людей из-под завалов. С философской точки зрения здесь проявляется старая проблема: человек любит объяснять трагедию через моральный сюжет. Нам трудно принять, что бедствие — результат сложного переплетения природы, ошибок, исторических зависимостей, внешнего давления и внутренних иллюзий. Мы хотим простого ответа: кто виноват? Но иногда более честный ответ звучит так: виновата не одна сила, а целая архитектура уязвимости. Это не попытка размыть ответственность. Наоборот: чем сложнее картина, тем точнее можно увидеть реальные причины и, возможно, предотвратить повторение. Если санкции действительно подорвали устойчивость страны — это должно быть названо. Если внутренняя политика усугубила зависимость и хрупкость — это тоже должно быть названо. Истина редко принадлежит одной стороне, особенно в условиях, где каждая сторона производит не только факты, но и пропаганду.
ИтогГлавный ценный тезис текста — мысль о том, что жертвы стихийного бедствия часто являются также жертвами предшествующей социальной, экономической и геополитической деструкции. Это серьезный и зрелый взгляд. Но окончательный вывод автора слишком категоричен и политически односторонен. Он превращает сложную трагедию в почти завершенный обвинительный акт против внешнего врага, недостаточно анализируя внутренние причины. Поэтому текст силен как моральный протест и слабее как полный причинный анализ. В практическом смысле полезнее было бы говорить не только о виновных, но и о механизмах: - как санкции влияют на устойчивость государств; - как ресурсная зависимость делает страны хрупкими; - как деградация науки и инфраструктуры превращает природное явление в гуманитарную катастрофу; - как отличать реальную помощь от геополитического использования трагедии. И, возможно, самый трудный вопрос здесь такой: когда мы ищем причину трагедии, мы действительно стремимся к истине — или лишь к той версии истины, которая лучше укладывается в наш моральный и политический мир?