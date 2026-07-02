1. Как мог возникнуть культ личности Сталина в атеистическом государстве?

2. Правда ли что Сталин принимал все решения коллегиально?

3. Как Сталин реагировал на этот культ?

4. В чем принципиальное отличие культа личности революционных вождей и в частности Сталина от культов личностей прошлых времен?

5. Сталин: творец или борец со своим культом личности?

На эти и многие другие вопросы дает ответы кандидат философских наук, ведущий лектор клуба “Политпросвет” Роман Осин.

Для тех, кто хочет изучить тему более углубленно предлагаем к просмотру открытую лекцию Романа Осина, прошедшую 9 июня 2026 года в книжном антикафе Locus Solus https://www.youtube.com/watch?v=YueWTE1u4Kc&t=1352s

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