Сталин против «культа личности Сталина» // Философский камень №23. Роман Осин.
1. Как мог возникнуть культ личности Сталина в атеистическом государстве?
2. Правда ли что Сталин принимал все решения коллегиально?
3. Как Сталин реагировал на этот культ?
4. В чем принципиальное отличие культа личности революционных вождей и в частности Сталина от культов личностей прошлых времен?
5. Сталин: творец или борец со своим культом личности?
На эти и многие другие вопросы дает ответы кандидат философских наук, ведущий лектор клуба “Политпросвет” Роман Осин.
Для тех, кто хочет изучить тему более углубленно предлагаем к просмотру открытую лекцию Романа Осина, прошедшую 9 июня 2026 года в книжном антикафе Locus Solus https://www.youtube.com/watch?v=YueWTE1u4Kc&t=1352s
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции критикуется хрущёвская и перестроечная линия интерпретации Сталина как единоличного тирана и сознательного создателя собственного культа личности. - Автор утверждает, что разоблачение Сталина в позднесоветский и перестроечный период использовалось как инструмент более широкой атаки на социализм и советский проект в целом. - Признаётся, что культ личности Сталина действительно существовал, и отрицать это бессмысленно. - При этом проводится различие между: - реальным массовым авторитетом Сталина, основанным на исторических достижениях эпохи; - бюрократическим подхалимажем, который усиливал культ из карьерных мотивов. - Лекция опирается на марксистское понимание роли личности в истории: личность действует не вне истории, а в рамках объективных условий, но в переломные эпохи её роль может быть особенно значительной. - В качестве причин возникновения культа называются: - низкий уровень образованности дореволюционного населения; - масштаб революционного преобразования общества; - связь имени Сталина с индустриализацией, коллективизацией, победой в войне, восстановлением страны и социальными преобразованиями. - Автор оспаривает тезис о том, что Сталин стремился к власти ради самой власти: - приводится аргумент, что он несколько раз просил освободить его от поста генерального секретаря. - Также оспаривается миф о его абсолютной единоличной власти: - подчёркивается коллегиальный характер советских и партийных органов; - приводятся примеры обсуждения ключевых решений на съездах, пленумах, в государственных институтах; - цитируются Жуков и Микоян как свидетели того, что со Сталиным можно было спорить и его можно было переубедить. - Основной тезис лекции: Сталин не только не поощрял культ личности, но в ряде случаев прямо боролся с его наиболее грубыми формами. - В подтверждение приводятся примеры: - правка биографий и учебников с удалением чрезмерных восхвалений; - отказ от переименования Москвы; - запрет книги о собственном детстве; - критика попыток приписать ему особые “учения”; - отказ от некоторых наград и символических актов возвеличивания. - Автор различает культ личности монархов и культ личности революционного вождя: - первый служит закреплению эксплуатации; - второй, по мысли лектора, выражал образ человека-труженика и борца за новое общество. - При этом даже такой культ признаётся проблематичным с точки зрения научного социализма и в будущем, по мнению автора, должен быть преодолён. - Итоговый политический вывод лекции: советский опыт сталинской эпохи нужно не демонизировать, а изучать критически и использовать как материал для будущей борьбы за социалистическое и коммунистическое переустройство общества.
Подробный выводВ этом видео проводится не столько исторический обзор, сколько идеологическая реконструкция образа Сталина в полемике с хрущёвской, либеральной и частью левой антисталинской традиции. Центральная мысль проста: если смотреть не через пропагандистские клише, а через документы, воспоминания и логику исторического процесса, то образ Сталина как самовлюблённого диктатора, построившего вокруг себя религиозный культ, оказывается, по мнению автора, сильно упрощённым и политически мотивированным. Здесь важно заметить одну тонкость. Лектор не идёт по пути грубого отрицания очевидного. Он не говорит, что культа личности не было. Наоборот, он признаёт его существование как исторический факт. Это делает позицию более сильной: когда человек не спорит с видимой формой явления, а пытается переосмыслить его содержание, его аргумент выглядит убедительнее. И именно вокруг этого строится вся беседа: культ был, но вопрос в том, что он выражал, кто его производил и как к нему относился сам Сталин. По сути, автор предлагает трёхслойную модель.
1. Историческая почва культаКульт не возник из пустоты. Он вырос из общества, которое только выходило из неграмотности, из старых патриархальных и полуфеодальных форм сознания. Это важный социологический тезис: даже если идеология государства атеистична и рационалистична, массовая психика не перестраивается мгновенно. В этом смысле лекция показывает интересную вещь: революция может сменить экономический строй быстрее, чем культурные архетипы сознания. Люди перестают верить в царя-помазанника, но сохраняют потребность в символической фигуре, воплощающей порядок, надежду и смысл.
2. Реальное основание авторитетаВторой слой — это не просто миф, а исторический результат. Автор связывает рост авторитета Сталина с конкретными достижениями: индустриализация, победа в войне, восстановление страны, ликвидация безработицы и безграмотности. Здесь проводится важное различие между дутой сакрализацией и авторитетом, опирающимся на реальные преобразования. И это, пожалуй, самый сильный тезис лекции. Культ всегда опасен, но не всякая массовая символизация лидера полностью фальшива. Иногда она вырастает как гиперболизированная форма коллективной благодарности за реальные исторические сдвиги. Это напоминает более широкий закон человеческого восприятия: люди почти никогда не любят “систему” как абстракцию — они любят её в лице символа. Так психика упрощает сложность истории. Народ не переживает индустриализацию в категориях Госплана и производственных коэффициентов; он переживает её через образ вождя. Это психологически понятно, хотя с научной точки зрения и неточно.
3. Бюрократическое раздуваниеТретий слой — подхалимство, карьеризм, административное усердие. Это тоже важный момент. Любая вертикаль власти порождает людей, которые начинают производить ритуалы лояльности не потому, что верят, а потому что хотят встроиться. И здесь лекция, на мой взгляд, затрагивает универсальную проблему: система может порождать культ даже вопреки воле центральной фигуры, если вокруг неё формируется среда, заинтересованная в символическом обожествлении начальства. В этом смысле культ личности — это не только вопрос характера лидера, но и вопрос социальной архитектуры. Бюрократия часто любит культ даже больше, чем сам вождь, потому что культ — это удобный язык служебной преданности.
Особый акцент в лекции делается на том, что Сталин не был единоличным правителем в том карикатурном смысле, который часто ему приписывают. Приводятся аргументы о коллегиальности советских институтов, партийных дискуссиях, коллективном обсуждении решений и свидетельствах современников. Конечно, здесь возможен спор о степени этой коллегиальности на практике, но сама логика выступления понятна: автор хочет разрушить черно-белую схему, где вся история СССР сталинского периода сводится к психологии одного человека. Это, кстати, философски важный момент. Сведение сложной эпохи к злой воле одного лидера — удобно, но интеллектуально лениво. Так же как идеализация “великого вождя” заменяет анализ реальности, так и демонизация “главного злодея” тоже часто заменяет анализ. В обоих случаях история превращается в моральную сказку. А реальная история почти всегда сложнее: она состоит из институтов, классовых интересов, инерции масс, бюрократии, страха, надежды, мобилизации, веры, насилия и подлинного созидания одновременно. Наиболее принципиальный тезис лекции — различие между культом монарха и культом революционного лидера. Автор утверждает, что это разные по классовой природе явления. В одном случае культ служит освящению эксплуатации, в другом — мобилизации на преодоление эксплуататорского порядка. Это сильный идеологический аргумент, хотя он и не снимает проблему самого культа как формы мышления. Потому что даже если содержание прогрессивно, форма сакрализации личности остаётся двусмысленной. Она может вдохновлять, но может и притуплять критическое сознание. И вот здесь возникает более глубокий вывод, который, возможно, даже шире самой лекции. Человек почти неизбежно склонен создавать кумиров, когда сталкивается с историческим масштабом. Масса не любит пустоту; ей нужен образ, в который можно вложить благодарность, страх, надежду, смысл. Это касается не только Сталина. Так возникают политические культы, культы реформаторов, революционеров, даже учёных и предпринимателей. Современный мир, как ни странно, не избавился от этого — он просто сменил форму. Раньше были портреты вождя, сегодня — медийный бренд, цифровой миф, алгоритмически усиленный образ “сильной фигуры”. Психологический механизм остался тем же. Поэтому ценность этой лекции не только в защите Сталина, но и в постановке более общего вопроса: может ли общество проходить через великие преобразования без персонификации исторической энергии в одной фигуре? Теоретически — да. Практически — человечество почти всегда снова и снова возвращается к символу личности. Если суммировать, главный вывод видео таков: Согласиться с этим полностью или нет — отдельный вопрос. Но беседа полезна уже тем, что призывает отличать: - миф от документа, - авторитет от сакрализации, - роль личности от фетишизации личности, - критику прошлого от политической манипуляции настоящим. И, пожалуй, самый важный практический смысл здесь в следующем: когда мы спорим о Сталине, мы на самом деле спорим не только о прошлом, но и о том, как вообще понимать власть, историю, народ и цену больших преобразований. А это уже вопрос не только исторический, но и экзистенциальный: способен ли человек видеть реальность без поклонения и без демонизации — или нам всегда нужен либо идол, либо чудовище, чтобы не встречаться со сложностью истины?