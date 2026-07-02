Телеграм-канал Сергея Переслегина: https://t.me/peresleginserg

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Книга Проигранные войны Запада. Переслегин С.Б.; Шилов С.Ю.

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Книга В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе

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Футуролог и философ Сергей Переслегин в диалоге с Максимом Невенчанным проводит масштабный криптоанализ западной стратегической культуры на основе своей новой книги «Проигранные войны Запада». Почему англосаксонская историография умышленно вычеркивает из коллективной памяти свои тотальные провалы, превращая тактические неудачи противника в эпохальные победы?

В лекции детально препарируется механизм позиционной войны: Переслегин объясняет, почему Генштаб РФ сознательно избегает маневренных прорывов, сберегая резервы для грядущего прямого столкновения с НАТО. Эксперт вскрывает циничную правду о роли Европы как бесправного объекта в будущей фазовой войне США и Китая (2032–2034 гг.), анализирует мировоззренческую пустоту «инклюзивного капитализма» Клауса Шваба и обосновывает, почему России необходимо отказаться от устаревших доктрин панславизма в пользу экспансии русского когнитивного кода.

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00:00 Вступление

01:24 История создания цикла «Проигранные войны Запада»

03:47 Как создается миф о непобедимости Запада

05:49 Арабское завоевание Испании и миф о Реконкисте

08:23 Иллюзии всемогущества на фоне кризиса в Европе

11:59 Крестовые походы как пример западной пропаганды

13:01 Почему Россия — исторически неудобный противник

14:34 Конфликты России и Запада: от Ливонской до Северной войны

17:36 Крайний индивидуализм как главная слабость Запада

20:11 Ошибка Карла XII и недооценка противника

25:58 Отказ Запада признавать чужую субъектность

28:48 Информационное обеспечение: как Запад переписывает историю

35:16 Как понимать реальность в условиях инфовойны

36:35 Демографическая катастрофа и конец украинского проекта

38:36 Положение России и Запада в текущем конфликте

40:04 Две стратегии: инфовойна Запада vs материальная война РФ

42:02 «Пятая колонна» и внутренние противоречия в России

43:02 Почему России необходимо учиться информационной войне

46:39 Как Европа планирует войну к 2030 году

48:02 Риск для Европы оказаться на месте Украины

51:42 Как объяснять обществу затяжную войну

52:43 Четыре условия позиционной войны

54:08 Почему СВО — это квазипозиционная война

58:44 Бесценный боевой опыт российской армии

59:12 Что консолидирует современный Запад

01:01:13 Инклюзивный капитализм и отсутствие «неба»

01:08:04 Стала ли текущая война бесцельной

01:10:07 Столкновение цивилизаций: почему невозможен компромисс

01:13:49 Проблема соблюдения договоров в современном мире

01:15:45 Туристический поток в Крым как срыв планов противника

01:16:43 Что будет означать выход из войны для всех сторон

01:19:24 Главный риск для РФ после завершения боевых действий

01:22:44 Возможен ли панславянский проект

01:23:45 Почему языковое и культурное единство важнее этнического

01:26:08 Финал

#МаксимНевенчанный #СергейПереслегин #Социософт #геополитика #Запад #СВО #информационнаявойна #инклюзивныйкапитализм #Украина #Россия #Европа #футурология