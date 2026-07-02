Почему Европа рискует оказаться на месте Украины? | Сергей Переслегин
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Книга Проигранные войны Запада. Переслегин С.Б.; Шилов С.Ю.
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Футуролог и философ Сергей Переслегин в диалоге с Максимом Невенчанным проводит масштабный криптоанализ западной стратегической культуры на основе своей новой книги «Проигранные войны Запада». Почему англосаксонская историография умышленно вычеркивает из коллективной памяти свои тотальные провалы, превращая тактические неудачи противника в эпохальные победы?
В лекции детально препарируется механизм позиционной войны: Переслегин объясняет, почему Генштаб РФ сознательно избегает маневренных прорывов, сберегая резервы для грядущего прямого столкновения с НАТО. Эксперт вскрывает циничную правду о роли Европы как бесправного объекта в будущей фазовой войне США и Китая (2032–2034 гг.), анализирует мировоззренческую пустоту «инклюзивного капитализма» Клауса Шваба и обосновывает, почему России необходимо отказаться от устаревших доктрин панславизма в пользу экспансии русского когнитивного кода.
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00:00 Вступление
01:24 История создания цикла «Проигранные войны Запада»
03:47 Как создается миф о непобедимости Запада
05:49 Арабское завоевание Испании и миф о Реконкисте
08:23 Иллюзии всемогущества на фоне кризиса в Европе
11:59 Крестовые походы как пример западной пропаганды
13:01 Почему Россия — исторически неудобный противник
14:34 Конфликты России и Запада: от Ливонской до Северной войны
17:36 Крайний индивидуализм как главная слабость Запада
20:11 Ошибка Карла XII и недооценка противника
25:58 Отказ Запада признавать чужую субъектность
28:48 Информационное обеспечение: как Запад переписывает историю
35:16 Как понимать реальность в условиях инфовойны
36:35 Демографическая катастрофа и конец украинского проекта
38:36 Положение России и Запада в текущем конфликте
40:04 Две стратегии: инфовойна Запада vs материальная война РФ
42:02 «Пятая колонна» и внутренние противоречия в России
43:02 Почему России необходимо учиться информационной войне
46:39 Как Европа планирует войну к 2030 году
48:02 Риск для Европы оказаться на месте Украины
51:42 Как объяснять обществу затяжную войну
52:43 Четыре условия позиционной войны
54:08 Почему СВО — это квазипозиционная война
58:44 Бесценный боевой опыт российской армии
59:12 Что консолидирует современный Запад
01:01:13 Инклюзивный капитализм и отсутствие «неба»
01:08:04 Стала ли текущая война бесцельной
01:10:07 Столкновение цивилизаций: почему невозможен компромисс
01:13:49 Проблема соблюдения договоров в современном мире
01:15:45 Туристический поток в Крым как срыв планов противника
01:16:43 Что будет означать выход из войны для всех сторон
01:19:24 Главный риск для РФ после завершения боевых действий
01:22:44 Возможен ли панславянский проект
01:23:45 Почему языковое и культурное единство важнее этнического
01:26:08 Финал
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео Сергей Переслегин оспаривает миф о том, что Запад “всегда выигрывает войны”. - Его ключевая мысль: Запад проигрывал много войн, но затем переописывал историю так, чтобы поражения казались несущественными, временными или вообще “не считались”. - Одним из механизмов такого самоописания является выбор удобной точки отсчета: если итог когда-то стал благоприятным, то длинная цепочка неудач стирается из памяти. - Переслегин считает, что Запад сам верит в миф о собственной непобедимости, и именно это делает его одновременно сильным и уязвимым. - По его версии, у Запада есть несколько типичных ошибок: - недооценка противника; - убежденность, что только Запад является подлинным субъектом истории; - нежелание признавать у других собственные интересы и “красные линии”; - чрезмерный индивидуализм, мешающий целостному стратегическому действию; - увлечение частным успехом в ущерб общей цели. - Россия, по его мнению, исторически часто выигрывает не за счет стартового преимущества, а за счет устойчивости, способности пережить первый удар и перестроиться. - Современный конфликт вокруг Украины он трактует как не локальную войну, а столкновение цивилизаций и моделей будущего. - Украина в этой логике представлена как страна, уже понесшая катастрофический демографический и государственный ущерб. - Европа, по мысли Переслегина, рискует оказаться в положении Украины, если станет инструментом в большой войне США и Китая: то есть полем чужой стратегии, а не самостоятельным субъектом. - Он утверждает, что Европа уже частично утратила субъектность: ее одинаково рассматривают как объект и союзники, и противники. - Запад сейчас, по его мнению, делает ставку прежде всего на информационную войну, тогда как Россия — на материально-военное давление. - Переслегин признает, что Россия слаба в информационном обеспечении войны, и считает это серьезной проблемой. - Он полагает, что России необходимо учиться работать с культурным кодом, историческим нарративом и образом будущего, а не только с военной силой. - Важная мысль лекции: после войны труднее всего не победить, а перейти к миру, особенно если не определено, ради чего вообще велась борьба. - По мнению Переслегина, у России пока нет позитивного образа будущего, есть лишь отрицание чужих моделей. - Он скептически относится к проектам панславизма и панправославия как к политической основе объединения. - Более реалистичной основой интеграции он считает русский язык и русский культурно-когнитивный код. - В финале возникает почти метафизический вопрос: какое “небо” сегодня у Европы, Запада, России — и есть ли оно вообще?
Подробный вывод
1. Главная рамка беседы: не война как набор боев, а война как борьба интерпретацийВ данной лекции Переслегин предлагает смотреть на войны не только как на столкновение армий, но и как на борьбу исторических описаний. Это важный момент. Часто побеждает не тот, кто ни разу не проигрывал, а тот, кто умеет оформить свои поражения как эпизоды, а свои успехи — как судьбу. В этом смысле Запад, по его оценке, силен не только оружием, экономикой или институтами, но и способностью конструировать исторический смысл. Здесь просматривается почти философская мысль: реальность для общества во многом существует в той форме, в какой оно способно ее рассказать себе и другим. Это похоже и на психологию личности: человек тоже часто живет не фактами, а историей о фактах. Но Переслегин не сводит все к “магии слова”. Он не мистифицирует пропаганду. Он скорее говорит о более жесткой вещи: кто контролирует исторический нарратив, тот получает стратегическое преимущество, потому что определяет, где победа, где поражение, где временная неудача, а где “этого вообще не было”.
2. Миф непобедимости Запада как источник и силы, и слепотыЗдесь мысль особенно интересна. Миф о непобедимости — это не просто внешний пиар. Запад, по версии лектора, сам в него верит. А вера в собственную историческую правоту дает энергию, дисциплину и способность переживать кризисы. Но в ней же заложена опасность: когда субъект слишком уверен в своей исключительности, он перестает адекватно видеть другого. Это очень древний сюжет. Империи почти всегда рушились не только от внешнего удара, но и от утраты чувства реальности. Когда центр считает периферию не самостоятельной силой, а лишь декорацией, он начинает ошибаться стратегически. Так, по Переслегину, Запад и смотрит на Россию, а шире — на любого противника: не как на носителя собственной воли, а как на функцию западной игры. Это уже не просто политический анализ, а почти антропология цивилизаций: сильная культура легко начинает путать универсальность со своим локальным опытом. И в этот момент ее сила превращается в догматизм.
3. Типовые ошибки ЗападаПереслегин выделяет несколько устойчивых ошибок, и их стоит собрать в единую систему.
3.1. Недооценка противникаЭто, пожалуй, самая понятная ошибка. Если ты убежден, что противник слабее тебя не только технически, но и цивилизационно, ты опаздываешь с переоценкой угрозы. История знает много таких примеров.
3.2. Отказ признавать чужую субъектностьЭто глубже. Если противник мыслится не как самостоятельная сила, а как чья-то марионетка, то ты не видишь его собственных мотивов. А значит — не понимаешь, где он готов отступить, а где будет стоять до конца.
3.3. Чрезмерный индивидуализмЗападная культура, по Переслегину, производит сильных, инициативных людей, но именно эта сила может мешать координации. Когда каждый стремится к яркому локальному успеху, общее стратегическое движение может разрушаться. Это похоже и на современные корпорации, и на политические элиты, и даже на нейросети с локальной оптимизацией: система может хорошо решать частные задачи и при этом хуже видеть целое.
3.4. Увлечение промежуточной победойОчень человеческая ошибка. Победа в одном эпизоде начинает восприниматься как доказательство победы вообще. Но война — это не сумма красивых моментов, а способность довести процесс до результата.
4. Россия в этой модели: не идеальная, но устойчивая цивилизацияПереслегин не рисует Россию как безусловно совершенную силу. Напротив, он несколько раз подчеркивает, что Россия часто плохо входит в войну, долго перестраивается, ошибается, несет тяжелые потери. Но затем нередко выигрывает за счет другого качества — исторической выносливости. Это важное различие: не скорость старта, а глубина мобилизационного резерва; не блеск первого удара, а способность не распасться после него. В психологическом смысле это различие между эффектным человеком и устойчивым человеком. Первый производит впечатление, второй доживает до результата. Но у такой модели есть и слабость: опора на стойкость может легко превратиться в культ терпения без ясного образа цели. И сам Переслегин в конце это признает: Россия еще не ответила достаточно ясно, ради какого будущего она сражается.
5. Украина как уже состоявшаяся катастрофаОдна из самых жестких линий беседы — утверждение, что для Украины кризис уже не просто тяжелый, а фактически необратимый в прежнем виде. Здесь можно спорить с оценками, цифрами и интонацией, но логика Переслегина понятна: если общество теряет огромную часть населения, инфраструктурную связность и субъектность, то вопрос “кто победит формально” становится вторичным. Это суровый тезис. Он выводит разговор из области текущей фронтовой хроники в область цены исторического проекта. Иногда победный нарратив прикрывает ситуацию, где сама человеческая ткань страны уже разрушена. И это один из самых тревожных мотивов беседы: можно выиграть символически и проиграть экзистенциально.
6. Почему Европа рискует оказаться “на месте Украины”Это центральный вопрос видео. Смысл позиции Переслегина в том, что Европа, втягиваясь в более широкую конфронтацию, может стать не самостоятельным игроком, а театром чужой войны. Как Украина, по его версии, стала пространством реализации чужой стратегии, так и Европа может стать пространством столкновения больших сил — США, Китая, России, транснациональных элит. То есть “оказаться на месте Украины” здесь означает не буквально повторить все события, а: - утратить субъектность; - воевать за чужую стратегию; - нести основные издержки при чужом принятии решений; - после завершения конфликта обнаружить, что твое собственное будущее уже решено без тебя. В этом тезисе есть рациональное зерно, даже если не принимать всю рамку лектора. История действительно показывает: средние державы, втянутые в конфликт сверхдержав, часто расплачиваются сильнее тех, кто принимал решение. Так было не раз. И Европа сегодня действительно балансирует между декларацией автономии и фактической зависимостью.
7. Информационная война как пространство, где Россия отстаетПереслегин прямо говорит, что Россия уступает Западу в информационном измерении. Это, пожалуй, одна из наиболее прагматичных частей беседы. Он не пытается успокоить слушателя лозунгом “зато мы правы”. Напротив, он признает, что умение создавать убедительный нарратив — это тоже оружие. Здесь стоит отметить важную тонкость. Он не призывает к пустой лжи ради лжи, а скорее к овладению самим инструментом формирования смыслов. Это спорная, но честная позиция: если противник действует в символическом поле, невозможно отвечать ему только металлом и ожидать полного результата. На более глубоком уровне это вопрос о том, может ли общество жить без внятного самоописания. Если нет своего сильного рассказа о будущем, чужой рассказ рано или поздно займет его место.
8. Позиционная война и усталость обществаИнтересна и часть о позиционной войне. Переслегин говорит о ней как о типе конфликта, где видимых прорывов мало, а утомление велико. Для культуры, привыкшей к драматическим победам и ясным поворотам, такая война психологически тяжела. Человеку нужен сюжет: захватили, отбили, окружили, победили. А здесь вместо сюжета — изматывание. Это напоминает современную жизнь в целом. Мы хотим быстрых развязок, но реальные процессы — демографические, технологические, цивилизационные — часто идут как длинная позиционная борьба. И в этом смысле общество устает не только от войны, но и от отсутствия понятной формы, в которой можно было бы эту войну осмыслить.
9. Самый глубокий слой беседы: вопрос о “небе”Самая философски сильная часть — размышление о том, что у цивилизации должно быть “небо”: не просто экономика, безопасность и управление, а вертикаль смысла. Это не обязательно строго религиозная формула, хотя у Переслегина она явно связана с религиозным измерением. Скорее речь о том, что общество не может долго существовать только ради комфорта, потребления и процедур. Когда он спрашивает: “Где ваше небо?”, он задает вопрос не только Европе, но и России. Это вопрос о высшей цели, которая не сводится к рынку, эффективности и даже выживанию. Без этого, по его логике, цивилизация становится набором механизмов без оправдания. Можно не соглашаться с его конкретными идеологическими акцентами, но сам вопрос силен. История действительно показывает, что общества долго держатся не только на выгоде, но и на представлении о должном, святом, истинном, прекрасном. Если этого нет, то начинается внутреннее выгорание, пусть даже при внешнем порядке.
10. Слабое место позиции ПереслегинаПри всей интеллектуальной силе беседы у нее есть и уязвимости. - Он временами слишком уверенно переводит сложные процессы в крупные цивилизационные схемы. - Некоторые оценки звучат как уже завершенный приговор там, где исторический процесс еще открыт. - Его модель сильна в макроистории, но местами сглаживает конкретную сложность политических, экономических и социальных факторов. - Есть риск, что критика западного мифа сама превращается в контр-миф, где Россия наделяется особой исторической глубиной просто по праву противопоставления. Это вообще частая ловушка: разоблачая чужую идеализацию, человек может незаметно строить собственную. Но в этом и проявляется человеческая ограниченность — мы редко мыслим вне образов, мы лишь меняем одни образы на другие. Важно хотя бы видеть эту опасность.
11. Итоговое содержание лекции в одной формулеЕсли сжать весь разговор до одного смыслового ядра, получится так: Запад силен не потому, что не проигрывает, а потому, что умеет превращать даже поражения в элементы своей исторической победы; Россия может этому противостоять только если научится не просто выдерживать удары, но и формулировать собственный смысл, собственное будущее и собственный язык мировой игры. А Европа рискует стать “новой Украиной” в той мере, в какой она перестает быть субъектом и соглашается быть пространством чужого решения.
ИтогВ этом видео Переслегин предлагает смотреть на современный кризис не как на частный региональный конфликт, а как на борьбу мифов, исторических прав, цивилизационных моделей и образов будущего. Его ключевая мысль состоит в том, что побеждает не только тот, у кого больше ресурсов, но и тот, кто умеет убедительно определить, что именно считать победой. Сильная сторона этой беседы — в попытке выйти за пределы текущих новостей и увидеть длинные структуры: миф непобедимости, потерю субъектности, ловушку чужой стратегии, важность культурного кода, отсутствие “неба”. Слабая — в риске чрезмерного укрупнения, где сложная реальность подгоняется под крупную историческую схему. Но в одном он, кажется, попадает точно: цивилизации рушатся не только от внешних ударов, но и тогда, когда уже не могут ответить себе, ради чего они существуют. И тогда главный вопрос, который остается после этой лекции, звучит не только о Европе, Западе или России, а о любом обществе и человеке: если мифы неизбежны, то как отличить живую истину, помогающую выстоять, от удобной иллюзии, которая однажды приводит к катастрофе?