Легенда о не самом универсальном солдате

Родился наш герой в 1920 году в провинции Синыйджу. Сейчас это место принадлежит Северной Корее, а вот на момент его рождения уже 10 лет как шла так называемая «Эпоха японского правления в Корее», а по факту оккупация Кореи вообще началась с 1905 года. Маленький сын бедняка Ян Кён Чжон (другой вариант написания имени Ян Кёнджон) успел понаблюдать за расизмом со стороны японцев к представителям своего народа как к людям второго сорта и решил для себя - я сам стану японцем! Он упорно учил язык, познавал все японские обряды и правила и к 18 годам достиг небывалых высот - теперь он не корейский бедняк. Он стал бедняком, знакомым с японской культурой!

А как раз к его совершеннолетию Япония начинает вторжение в Китай, увеличивает армию... в которую и приходит наш герой, ведь там хотя бы кормят. Кён Чжон постепенно привыкает к армейским будням, участвует в стычках с китайцами, как наступает 1939 год и начинаются бои на реке Халкин-Гол. Во время одного из сражений Ян, вдохновившийся японскими военными обычаями с запретом попадать в плен и вдохновленный духом самураев решил... сдаться Красной Армии. Так наш герой и оказался на допросе в лагере для военнопленных.

Там он резко вспомнил свои корейские корни, рассказал "точно правдивую историю" про насильственную мобилизацию в ненавистную ему японскую армию и объявляет о своем желании остаться в СССР, изучать русский язык и стать настоящим коммунистом. Причина донельзя банальна: сдаться в плен для солдата японской армии и так являлось самым страшным грехом, да еще и для корейского гайдзина риск казни за сдачу повышался в разы, так что возвращаться домой по обмену он не собирался. Жил себе спокойно в Союзе, ему нашли работу и, вроде как, даже выдали паспорт. Если это так, то за его дальнейший путь ответственен этот документ.

В 1942 году Кёнджон (в советских документах его фамилию пишут слитно) получает свою повестку и отправляется на фронт. Сведений об этом периоде в архивах осталось мало - его часть в феврале-марте 1943 года участвовала в третьей битве за Харьков, после которой пришлось отступать потеряв в весенней распутице кучу техники, множество документов, людей... И Яна Кёнджона. Увы, Александр Павлович Мин - единственный кореец, получивший звание Героя Советского Союза (посмертно) - для него не был примером, да и этот подвиг будет совершен лишь в 1944 году. Зато у Кёнджона был личный опыт сдачи в плен.

В лагере он оценив бытовые условия резко вспомнил о том, что он солдат союзной Германии японской армии, рассказал "точно правдивую историю" про насильственную мобилизацию прямо из страшного ГУЛАГа, про желание изучать немецкий язык и служить в немецкой армии. И да, в лагере выслушали рассказ этого интересног "унтерменша", зачислили в армию (людей не хватало, а это, вроде как, солдат союзной армии) и отправили его подальше от Восточного фронта (мало ли, захочет вернуться к своим). После этого парню нашли воинскую часть, провели с ним ряд воспитательных бесед и отправили к новому месту службы. В Нормандию.

И да, в плен он попадает ровно 6 июня, раньше не смог. В лагере для военнопленных он резко вспомнил свои корейские корни, рассказал "точно правдивую историю" про трехкратную насильственную мобилизацию, про ужасы всех этих недемократических стран и свою давнюю любовь к Америке. Американцы научились на опыте своих предшественников и держали солдата, повоевавшего за двух их нынешних врагов и одного будущего соперника в Холодной войне в лагере для военнопленных до самого конца войны, а то еще и на итальянском фронте ему побывать не хватало. Сразу после войны встал вопрос - куда его возвращать? В американской зоне оккупации Кореи его ненавидят за службу на японцев, в родной провинции в ныне советской зоне оккупации Кёджону будет вдвойне веселее. А еще столб с веревкой и позорной табличкой перед ним маячил в Китае (за действия времен начала его военного пути) и СССР, а в Германии и Японии и своих неустроенных вчерашних пленных хватает... Так и обосновался Ян в штате Иллинойс, женился, завел троих детей, да и умер в 1992 году. Информацию о его пути нашли уже после его смерти, а детям он про то, как он прошел ВСЮ Вторую мировую он не рассказывал. По его восстановленной по крупицам истории сняли корейский фильм "Мой путь".

p.s. Историки, правда, до сих пор спорят о пройденном военном пути данного солдата всех армий и не могут найти доказательств его странного пути, ведь где-то его фамилию записали неправильно (даже вполне себе русская фамилия прадеда автора в документах регулярно была записана неправильно, а тут человек из страны, о которой писари сороковых годов мало чего слышали), где-то документы погибли (ну не носил человек военные билеты всех государств в своих карманах). На правдивости этой истории настаивает историк Энтони Бивор, нашедший данные про четырех взятых в плен в ходе "Дня Д" корейцев.

Автор: Григорий Егоров