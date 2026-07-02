Пленный трёх армий
Легенда о не самом универсальном солдате
Родился наш герой в 1920 году в провинции Синыйджу. Сейчас это место принадлежит Северной Корее, а вот на момент его рождения уже 10 лет как шла так называемая «Эпоха японского правления в Корее», а по факту оккупация Кореи вообще началась с 1905 года. Маленький сын бедняка Ян Кён Чжон (другой вариант написания имени Ян Кёнджон) успел понаблюдать за расизмом со стороны японцев к представителям своего народа как к людям второго сорта и решил для себя - я сам стану японцем! Он упорно учил язык, познавал все японские обряды и правила и к 18 годам достиг небывалых высот - теперь он не корейский бедняк. Он стал бедняком, знакомым с японской культурой!
А как раз к его совершеннолетию Япония начинает вторжение в Китай, увеличивает армию... в которую и приходит наш герой, ведь там хотя бы кормят. Кён Чжон постепенно привыкает к армейским будням, участвует в стычках с китайцами, как наступает 1939 год и начинаются бои на реке Халкин-Гол. Во время одного из сражений Ян, вдохновившийся японскими военными обычаями с запретом попадать в плен и вдохновленный духом самураев решил... сдаться Красной Армии. Так наш герой и оказался на допросе в лагере для военнопленных.
Там он резко вспомнил свои корейские корни, рассказал "точно правдивую историю" про насильственную мобилизацию в ненавистную ему японскую армию и объявляет о своем желании остаться в СССР, изучать русский язык и стать настоящим коммунистом. Причина донельзя банальна: сдаться в плен для солдата японской армии и так являлось самым страшным грехом, да еще и для корейского гайдзина риск казни за сдачу повышался в разы, так что возвращаться домой по обмену он не собирался. Жил себе спокойно в Союзе, ему нашли работу и, вроде как, даже выдали паспорт. Если это так, то за его дальнейший путь ответственен этот документ.
В 1942 году Кёнджон (в советских документах его фамилию пишут слитно) получает свою повестку и отправляется на фронт. Сведений об этом периоде в архивах осталось мало - его часть в феврале-марте 1943 года участвовала в третьей битве за Харьков, после которой пришлось отступать потеряв в весенней распутице кучу техники, множество документов, людей... И Яна Кёнджона. Увы, Александр Павлович Мин - единственный кореец, получивший звание Героя Советского Союза (посмертно) - для него не был примером, да и этот подвиг будет совершен лишь в 1944 году. Зато у Кёнджона был личный опыт сдачи в плен.
В лагере он оценив бытовые условия резко вспомнил о том, что он солдат союзной Германии японской армии, рассказал "точно правдивую историю" про насильственную мобилизацию прямо из страшного ГУЛАГа, про желание изучать немецкий язык и служить в немецкой армии. И да, в лагере выслушали рассказ этого интересног "унтерменша", зачислили в армию (людей не хватало, а это, вроде как, солдат союзной армии) и отправили его подальше от Восточного фронта (мало ли, захочет вернуться к своим). После этого парню нашли воинскую часть, провели с ним ряд воспитательных бесед и отправили к новому месту службы. В Нормандию.
И да, в плен он попадает ровно 6 июня, раньше не смог. В лагере для военнопленных он резко вспомнил свои корейские корни, рассказал "точно правдивую историю" про трехкратную насильственную мобилизацию, про ужасы всех этих недемократических стран и свою давнюю любовь к Америке. Американцы научились на опыте своих предшественников и держали солдата, повоевавшего за двух их нынешних врагов и одного будущего соперника в Холодной войне в лагере для военнопленных до самого конца войны, а то еще и на итальянском фронте ему побывать не хватало. Сразу после войны встал вопрос - куда его возвращать? В американской зоне оккупации Кореи его ненавидят за службу на японцев, в родной провинции в ныне советской зоне оккупации Кёджону будет вдвойне веселее. А еще столб с веревкой и позорной табличкой перед ним маячил в Китае (за действия времен начала его военного пути) и СССР, а в Германии и Японии и своих неустроенных вчерашних пленных хватает... Так и обосновался Ян в штате Иллинойс, женился, завел троих детей, да и умер в 1992 году. Информацию о его пути нашли уже после его смерти, а детям он про то, как он прошел ВСЮ Вторую мировую он не рассказывал. По его восстановленной по крупицам истории сняли корейский фильм "Мой путь".
p.s. Историки, правда, до сих пор спорят о пройденном военном пути данного солдата всех армий и не могут найти доказательств его странного пути, ведь где-то его фамилию записали неправильно (даже вполне себе русская фамилия прадеда автора в документах регулярно была записана неправильно, а тут человек из страны, о которой писари сороковых годов мало чего слышали), где-то документы погибли (ну не носил человек военные билеты всех государств в своих карманах). На правдивости этой истории настаивает историк Энтони Бивор, нашедший данные про четырех взятых в плен в ходе "Дня Д" корейцев.
Автор: Григорий Егоров
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Ян Кён Чжон родился в 1920 году в Корее в период японской оккупации. - Из-за бедности и колониальной реальности он оказался втянут в японскую армию. - В 1939 году во время боёв на Халхин-Голе попал в плен к Красной армии. - Позже, уже в СССР, был мобилизован в советскую армию. - В 1943 году под Харьковом он снова попал в плен — на этот раз к немцам. - Немцы, испытывая нехватку людей, использовали его в своих частях и отправили в Нормандию. - 6 июня 1944 года, в день высадки союзников, он оказался в плену у американцев. - После войны он не вернулся ни в Корею, ни в СССР, ни в Японию, ни в Германию, а остался жить в США. - Утверждается, что он прожил мирную жизнь в Иллинойсе, создал семью и умер в 1992 году. - История широко известна, но её документальная достоверность до сих пор оспаривается историками. - В пользу сюжета приводят свидетельства о нескольких корейцах, взятых в плен в Нормандии, а также исследование Энтони Бивора. - На основе этой истории был снят фильм «Мой путь».
Подробный выводЭта история цепляет не потому, что перед нами какой-то «сверхсолдат» или авантюрист, а потому что в ней почти болезненно ясно видно, насколько человек в ХХ веке мог быть не субъектом истории, а её переносимым объектом. Формально Ян Кён Чжон служил в трёх армиях. Но если смотреть глубже, это не история о военной универсальности, а история о предельной незащищённости маленького человека перед большими империями. Здесь полезно отделить легенду от исторической вероятности. Статья подаёт сюжет живо и с иронией, но сама честно оговаривает: доказательная база неполна, документы фрагментарны, имена записывались с ошибками, архивы терялись. Это важный момент. История может быть правдоподобной по логике эпохи, но не до конца верифицированной по источникам. И в этом есть почти философский нерв: мы часто любим яркий сюжет сильнее, чем скучную архивную осторожность. Нам хочется законченной биографии, где всё драматично сходится. Реальность же часто рваная, неполная и плохо задокументированная. Если даже допустить, что путь Яна был именно таким, то перед нами не «человек трёх армий» в романтическом смысле, а человек трёх принуждений. Японская армия, советская мобилизация, немецкое использование пленных и остарбайтеров/вспомогательных частей — всё это укладывается в логику времени, где национальная идентичность, личная воля и моральный выбор часто оказывались роскошью. В такой ситуации выживание становится не героизмом и не предательством в чистом виде, а серой зоной. А история, как и общественная мораль, очень не любит серые зоны: ей удобнее раздавать ярлыки. Есть и более тонкий пласт. Автор статьи показывает, как Ян будто бы каждый раз «вспоминал» нужную идентичность: то японскую, то корейскую, то советскую лояльность, то антисоветскую. Это можно читать как насмешку над его приспособленчеством. Но можно и иначе: как свидетельство того, что идентичность человека под колониальным и военным давлением становится не цельной сущностью, а инструментом выживания. В каком-то смысле это похоже на работу нейросети, которая перестраивает веса под новую среду не потому, что «предала старые убеждения», а потому что иначе её просто выключат. Конечно, человек — не алгоритм, и у него есть достоинство, память, стыд, страх. Но сама логика адаптации здесь очень узнаваема: среда радикально меняется, и психика начинает искать не истину в высоком смысле, а минимально жизнеспособную конфигурацию. При этом статья невольно поднимает ещё одну важную тему: идеализация войны всегда лжёт. Любая армия любит образ верного, цельного, идейного бойца. Но настоящая война полна людей случайных, сломленных, согнанных, колонизированных, голодных, испуганных, плохо понимающих, за что именно они воюют. Ян Кён Чжон в этом смысле — почти антигерой всех имперских мифов сразу. Он неудобен для любой пропаганды. Для японцев — колонизированный и пленённый. Для советского героического канона — сомнительный боец. Для немецкого — расово чужой и ненадёжный. Для американского — странный пленный с биографией, слишком сложной для плаката. И именно поэтому его история так притягательна: она разрушает чистые, красивые, удобные схемы. Финал в США тоже символичен. Не как торжество «американской мечты», а скорее как исход человека, которому почти нигде не осталось места. Иногда эмиграция — это не выбор лучшей судьбы, а выбор наименее опасной территории. После таких биографий особенно ясно понимаешь: дом — это не всегда место рождения и не всегда государство. Иногда дом — это место, где тебя хотя бы перестают использовать как расходный материал. Если же говорить строго исторически, то самый честный вывод такой: история Яна Кён Чжона находится на границе между документированной биографией и сильной военно-исторической легендой. Относиться к ней лучше не как к бесспорному факту, а как к вероятному сюжету, требующему осторожности. Но даже как легенда она ценна, потому что выражает правду более общего порядка — правду о колониализме, войне, принуждении и человеческой пластичности. И, пожалуй, главный смысл этой истории не в том, сколько форм он носил, а в том, остался ли он при этом собой — и можем ли мы вообще уверенно сказать, что значит «быть собой», когда твою жизнь снова и снова переписывают чужие государства?