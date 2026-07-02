Петропавловская крепость. Документальный фильм (1967)
Фильм рассказывает о Петропавловской крепости – архитектурном памятнике Ленинграда (Санкт-Петербурга), истории ее строительства.
В мае 1703 года в устье реки Невы на Заячьем острове Петром I была заложена Петропавловская крепость. Эта дата считается днем основания Санкт-Петербурга, который более 200 лет являлся столицей Российской империи.
#ДокументальныйФильм
Ленинградское ТВ 1967
Автор сценария – Вера Абдулова
Режиссер – Константин Артюхов
Оператор – Игорь Соболев
#СанктПетербург #ПетропавловскаяКрепость #ленинград
#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Петропавловская крепость показана как точка рождения Петербурга — первый камень города, его историческое и символическое начало. - Крепость возникла в 1703 году в условиях Северной войны как стратегическое укрепление для контроля выхода к Балтике. - Петр I лично участвовал в проектировании и строительстве, а бастионы получили имена его ближайших сподвижников. - Строительство велось в крайне тяжелых условиях, ценой огромных человеческих страданий, голода и смертей. - Первоначально крепость была земляной, затем перестроена в камне. - Архитектурный центр крепости — Петропавловский собор с его знаменитым шпилем и ангелом; собор стал усыпальницей русских императоров. - Петровские ворота представлены как важный памятник петровской эпохи и символ политической аллегории победы над Швецией. - Крепость почти не воевала с внешним врагом, но стала одной из главных политических тюрем России. - Через ее казематы прошли многие знаковые фигуры русской истории: царевич Алексей, Радищев, декабристы, петрашевцы, Чернышевский, Достоевский, народовольцы и другие. - Крепость стала символом противоречия русской истории: с одной стороны — государственная мощь, с другой — подавление свободы. - В 1917 году крепость впервые выступила не как тюрьма, а как участник революционного перелома, открыв огонь по Зимнему дворцу. - В советское время она осмысляется уже как народное историческое достояние, превращенное в музей. - Полуденный пушечный выстрел и праздничные салюты связывают прошлое крепости с живой городской традицией.
Подробный выводВ этом видео Петропавловская крепость раскрывается не просто как архитектурный памятник, а как сгусток русской истории, в котором удивительным образом соединились начало, величие, насилие, память и преображение. С одной стороны, крепость — это воля Петра, почти материализованная идея. Она строилась как инструмент исторического рывка: Россия стремилась вернуть себе выход к морю, войти в европейскую историю не как периферия, а как сила. В этом смысле крепость — не просто фортификация, а выражение новой государственности. Очень характерно, что в лекции подчеркивается личное участие Петра: он не только приказывает, но и как будто физически встраивает себя в пространство крепости. Это типично для эпох перелома: реформатор стремится не просто изменить институты, а буквально заново собрать мир. Но здесь же возникает и вторая, более тяжелая линия. Любой большой исторический проект часто идеализируется потомками: мы видим шпиль, гранит, собор, панораму Невы — и легко забываем цену. А цена названа прямо: стройка на костях, холод, голод, смерть работных людей. Это важный момент. История любит показывать результат и скрывать издержки. Крепость напоминает, что государственная красота нередко оплачена человеческой жизнью. В этом есть почти универсальный закон цивилизации: монументальность часто вырастает там, где были страдание и принуждение. Особенно сильна в фильме тема исторической иронии. Крепость создавалась для защиты от внешнего врага, но почти не стреляла по нему. Зато стала тюрьмой для своих. Это превращение чрезвычайно символично. В некотором смысле государство нередко строит институты ради безопасности, а затем обращает их внутрь общества — против инакомыслия, свободы, живой мысли. Так крепость становится не щитом, а зеркалом власти. И это уже не только история Петербурга, но и более глубокий сюжет русской цивилизации: грандиозная энергия созидания и столь же грандиозный страх перед свободой. Показательно, кто именно проходит через крепость: от царевича Алексея до декабристов, от Радищева до Чернышевского и Достоевского. Это не случайный ряд имен, а почти антология русского сознания. Здесь сталкиваются разные версии правды о стране: самодержавная, просветительская, революционная, нравственная, художественная. Можно сказать, что крепость держала в себе не просто узников, а конфликт возможных Россией. Одни хотели сохранить порядок, другие — перестроить общество, третьи — освободить мысль. И сама крепость, молчащая в камне, стала местом, где власть пыталась остановить историю, но история продолжала думать даже в одиночных камерах. В этом смысле особенно значим эпизод о том, что в заключении создавались тексты, идеи, произведения. Тело можно изолировать, но мысль — гораздо труднее. Это почти философский нерв всей беседы: камень прочен, но не всесилен; идея хрупка, но живуча. Здесь напрашивается параллель с нейросетями или вообще с любой сложной системой: жесткая структура может контролировать потоки, но жизнь всегда ищет обходные пути. Сознание, как вода, просачивается через запреты. Возможно, именно поэтому память о крепости двойственна: она вызывает и уважение, и тревогу. Архитектурно крепость тоже предстает как текст. Собор, ворота, бастионы, монетный двор, арсенал — все это не просто строения, а слои эпох. Как в психике человека есть детские травмы, юношеские амбиции, зрелые компромиссы, так и в крепости наслаиваются войны, реформы, репрессии, революция, музейность. Она словно показывает, что пространство тоже обладает памятью. Мы часто думаем, что история — это даты, но на деле история — это еще и материя, удерживающая след времени. Очень выразителен мотив противостояния крепости и Зимнего дворца. Они стоят друг напротив друга как два полюса: власть, торжество, имперская роскошь — и контроль, наказание, молчание. И когда в 1917 году крепость открывает огонь по дворцу, это выглядит почти как символический разрыв исторической петли. Тюрьма, где сидели противники режима, стреляет по центру этого режима. В фильме это подано как прорыв столетнего молчания. Но и здесь важно не впасть в простую идеализацию. Революция часто кажется освобождением, однако история учит, что новые формы свободы нередко быстро рождают новые формы насилия. Поэтому крепость как музей — это, возможно, наиболее честное ее состояние: уже не инструмент подавления и не оружие, а место памяти. Именно память делает этот фильм сильным. Он не просто рассказывает о прошлом — он показывает, как одно и то же место может быть одновременно прекрасным и страшным. Летом у стен загорают люди, зимой крепость будто выходит из времени, а внутри этого спокойствия — казематы, казни, судьбы. Это напоминает важную вещь: человек постоянно живет поверх истории, часто не замечая, на чем стоит его комфорт. Но зрелость начинается там, где красота не отменяет трагедии, а трагедия не уничтожает красоту. Практический, почти жизненный смысл фильма в том, что он учит не идеализировать ни прошлое, ни власть, ни прогресс. Петр — созидатель, но его созидание жестоко. Крепость — шедевр, но и тюрьма. Революция — прорыв, но не окончательное искупление истории. Такая позиция ценна именно своей трезвостью. Она не разрушает смыслы, а очищает их от наивности. Если смотреть глубже, Петропавловская крепость в этой лекции предстает как образ самого человека: мы тоже строим в себе бастионы ради безопасности, потом сами же превращаем их в внутренние тюрьмы; мы украшаем фасад, но внутри носим память о боли; мы хотим порядка, но без свободы порядок мертвеет. И, возможно, подлинная зрелость — не разрушить крепость до основания, а превратить место страха в место памяти и осознания. И тогда главный вопрос звучит уже не только об истории Петербурга: сколько в нашей собственной жизни того, что мы считаем опорой, на самом деле является тюрьмой, и хватает ли нам честности это увидеть?