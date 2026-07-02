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Куда ИСЧЕЗЛО золото и архивы Третьего рейха? | Колпакиди, Ковтун, Жуков

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Переслано от: Книжный День

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Ведущие независимые историки, авторы фундаментальных трудов Дмитрий Жуков и Иван Ковтун представляют результаты многолетних архивных раскопок, полностью перевернувших представления о масштабах коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны. Почему сталинская контрпропаганда запрещала упоминать лозунги о реставрации монархии на оккупированных территориях?

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00:00 — Энтузиасты против компиляторов
03:29 — Малоизученные структуры
03:56 — Презентация книги о соратниках Рихарда Зорге
05:35 — 1-я Дружина СС Родионова
07:44 — Реальный Александр Лазарев
08:51 — План «Цеппелин» Ганса Грейфе
11:07 — Пекло «Шталага-68»
13:41 — Расчленение империи
15:32 — Спецпроект
20:40 — Мифы советского Агитпропа
22:22 — Тайные связи НТС с гестапо
29:55 — Шкурный интерес против идеи
35:31 — Женщины-палачи
40:21 — Пропаганда Геббельса
42:10 — Контрразведка Щербакова
47:28 — Иностранные дивизии СС
48:42 — Спор века Кости Семенова
51:45 — Миф об Иване Солоневиче
55:44 — Комитет освобождения народов России (КОНР) и загадочное исчезновение начальника пропаганды Зыкова.
01:02:25 — Прагматизм Мюллера
01:09:24 — Указ 1943 года о публичных казнях
01:14:15 — Хрущевская амнистия 1955 года, сталинские лагеря 1948 года и непереболевшая память Колымы.
01:21:00 — Презентация новинки от АСТ «Магический Третий рейх»

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В этой беседе обсуждается прежде всего советский коллаборационизм в годы Второй мировой войны, а не заявленная в заголовке тема золота и архивов Третьего рейха. - Авторы подчеркивают, что ими уже достаточно полно изучен русский сегмент коллаборации, особенно структуры, связанные с СД и планом «Цеппелин». - Отмечается, что ключевую роль в создании и курировании ряда коллаборационистских формирований играли структуры СС/СД, а не Абвер. - Особое внимание уделено формированию «Дружина» / бригаде Гиля-Родионова, которая: - создавалась в системе СД; - участвовала в карательных акциях; - отличалась крайней жестокостью, включая участие в уничтожении евреев; - позже была переведена на советскую сторону в результате спецоперации. - Подчеркивается, что нацисты использовали не только идеологию, но и голод, истощение, шантаж, лагерные условия как инструмент вербовки. - Идеологически коллаборационистам могли обещать многое, но в реальности им отводилась роль временного инструмента под немецким контролем. - Собеседники акцентируют, что монархическая риторика в нацистской пропаганде для СССР в целом не приветствовалась самими немцами. - Обсуждается Локотский эксперимент и фигуры Воскобойника и Каминского как пример локальной коллаборационистской государственности под немецким покровительством. - Делается важный вывод: среди коллаборационистов были не только карьеристы и приспособленцы, но и идейно мотивированные люди, в том числе бывшие советские кадровые работники и офицеры. - Отмечено, что антисемитизм был одним из центральных идеологических элементов коллаборационистской и нацистской пропаганды. - Собеседники подчеркивают, что Германия вела войну против СССР фактически с опорой на ресурсы почти всей Европы, включая формально нейтральные страны. - Поднимается тема послевоенного наказания коллаборационистов: - часть была арестована сразу; - часть — в конце 1940-х и начале 1950-х; - хрущевская амнистия оценивается как крайне спорный шаг. - Важная мысль: в советское время тема коллаборации изучалась фрагментарно, а многие послевоенные мифы самих коллаборационистов долго сохранялись. - Авторы считают перспективной тему ликвидации предателей и коллаборационистов в годы войны, поскольку она до сих пор изучена недостаточно.

Подробный вывод

В данной лекции, если смотреть на нее не только как на разговор об исторических фактах, но и как на симптом нашего отношения к прошлому, проявляется одна важная вещь: история войны — это не только история фронтов, но и история морального распада, выбора, самообмана и последующего переписывания собственной биографии.

1. Главная тема беседы — механика предательства

Содержательно разговор сосредоточен на том, как именно нацистская система: - выискивала уязвимых людей, - конструировала из них вооруженные и пропагандистские структуры, - адаптировала идеологию под конкретный материал, - а затем использовала этих людей как расходный ресурс. Это очень современный по смыслу сюжет. Любая радикальная система действует похожим образом: она редко берет человека целиком готовым — чаще она доводит его до предела, а потом предлагает форму “спасения”, которая на деле оказывается формой подчинения. В этом смысле лагерь, вербовка, идеологическая обработка и обещания будущего — это не разные вещи, а части одного механизма.

2. Идеология была важна, но не исчерпывала картину

Очень точно звучит мысль, что коллаборация не сводилась только к убеждениям. Были: - идейные антисоветчики; - прагматики; - карьеристы; - сломленные пленные; - люди, действовавшие из страха; - авантюристы с харизмой; - патологически жестокие фигуры, для которых война стала лицензией на насилие. Это важное уточнение. Мы часто хотим упростить историю до схемы: «злодей потому что верил» или «злодей потому что боялся». Но реальность почти всегда гибридна. Как в нейросети выход зависит не от одного параметра, а от множества весов, так и человеческое поведение в экстремальных условиях определяется смесью мотиваций. И именно эта смесь делает тему болезненной: она лишает нас комфорта простой морали, но не отменяет ответственности.

3. Немецкая система предстает не монолитом, а хаотичным организмом

Один из самых интересных мотивов беседы — разрушение мифа о «безупречно организованной немецкой машине». Наоборот, собеседники показывают: - конкуренцию ведомств; - дублирование функций; - размытость подчиненности; - борьбу структур за влияние. Это важно не только для военной истории. Здесь проявляется почти философская закономерность: системы, претендующие на тотальный контроль, изнутри часто хаотичнее, чем кажутся снаружи. Внешняя форма производит впечатление порядка, но внутри действует логика феодализма компетенций. Это касается не только Третьего рейха; почти любая идеологизированная бюрократия склонна к такому распаду на конкурирующие «органы истины».

4. Коллаборационисты часто служили не реальности, а собственному мифу

Один из самых сильных пластов разговора — то, как после войны многие участники коллаборации начали переписывать свои мотивы: - были нацистами — стали «демократами»; - служили оккупантам — стали «борцами с большевизмом»; - участвовали в преступлениях — стали «жертвами обстоятельств». Это очень человеческий и очень печальный механизм. Человек редко любит зло как зло; чаще он позже облекает его в достойный нарратив. В психологии это называется рационализацией, в философии — самоконструкцией субъекта, в политике — борьбой за память. Но суть одна: идеализированный образ себя начинает вытеснять фактическую биографию. И здесь беседа делает полезную вещь: возвращает нас от мифа к документу. История вообще ценна именно этим — она отучает любить красивые легенды больше, чем реальность.

5. Тема антисемитизма показана как структурная, а не побочная

Из разговора ясно, что антисемитизм был не случайной примесью, а одним из центральных стержней как нацистской, так и части коллаборационистской пропаганды. Более того, звучит важная мысль о практическом цинизме нацистских спецслужб: они могли даже использовать евреев как агентуру, не отказываясь при этом от общей программы уничтожения. Это показывает сущность тоталитарного прагматизма: идеология может быть фанатичной, но аппарат ее применения остается инструментальным и беспринципным. Здесь нет противоречия. Фанатизм на уровне цели прекрасно уживается с холодной гибкостью на уровне средств.

6. Послевоенная справедливость оказалась сложнее, чем кажется

Разговор о послевоенных арестах, сроках, амнистиях и пересмотрах показывает, что история возмездия тоже неоднозначна. С одной стороны: - были реальные преступники; - были палачи; - были организаторы карательных акций. С другой: - были люди, вовлеченные формально; - были те, кто действовал на грани выживания; - были агенты советской стороны, оказавшиеся в двойственно трактуемом положении; - были общие амнистийные решения, в которых государство действовало скорее массово, чем тонко. Здесь полезно удерживать две истины одновременно: 1. снисходительность к палачам разрушает нравственный фундамент общества; 2. механическое приравнивание всех форм выживания к равной вине тоже искажает реальность. Истина, как это часто бывает, лежит не в удобной формуле, а в тяжелой работе различения.

7. Беседа важна как пример «архивной истории»

Особая ценность разговора в том, что он построен вокруг работы с документами, а не вокруг телевизионной мифологии. Это принципиально. В эпоху, когда прошлое все чаще становится материалом для эмоционального потребления, архив — это форма аскезы. Он не дает моментального катарсиса, зато заставляет сталкиваться с фактом. В каком-то смысле это похоже на духовную практику осознанности: не убегать в готовые интерпретации, а смотреть на то, что есть, даже если это некрасиво, противоречиво и разрушает привычные схемы.

Итог

В этом видео поднимается не просто тема коллаборации, а более глубокий вопрос: как человек, группа и государство ведут себя в условиях крайнего исторического давления. Разговор показывает, что предательство редко бывает только следствием одной идеи; обычно это сплав страха, амбиций, самообмана, жестокости и внешнего принуждения. Но от этого оно не становится менее реальным. Особенно важен вывод о том, что после войны борьба продолжилась уже не на поле боя, а в сфере памяти. Одни пытались скрыться, другие — переописать себя, третьи — забыть, четвертые — восстановить факты. И потому историк здесь выступает почти как следователь совести: он не может воскресить жертв, но может хотя бы не дать лжи окончательно занять место реальности. Если говорить совсем просто и по существу: в беседе убедительно показано, что коллаборация была масштабным, многоуровневым и далеко не до конца осмысленным явлением, а ее изучение важно не ради прошлого как музейного экспоната, а ради понимания настоящего. Потому что механизмы вербовки, самооправдания, идеологического соблазна и последующей подмены памяти никуда не исчезли — меняются лишь декорации. И, возможно, самый тревожный и важный вопрос здесь такой: в какой момент человек перестает служить реальности и начинает служить удобной для себя версии истины?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/1abad755c2c77daa7c86ce7cd43889cb/
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