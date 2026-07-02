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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Ведущие независимые историки, авторы фундаментальных трудов Дмитрий Жуков и Иван Ковтун представляют результаты многолетних архивных раскопок, полностью перевернувших представления о масштабах коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны. Почему сталинская контрпропаганда запрещала упоминать лозунги о реставрации монархии на оккупированных территориях?

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00:00 — Энтузиасты против компиляторов

03:29 — Малоизученные структуры

03:56 — Презентация книги о соратниках Рихарда Зорге

05:35 — 1-я Дружина СС Родионова

07:44 — Реальный Александр Лазарев

08:51 — План «Цеппелин» Ганса Грейфе

11:07 — Пекло «Шталага-68»

13:41 — Расчленение империи

15:32 — Спецпроект

20:40 — Мифы советского Агитпропа

22:22 — Тайные связи НТС с гестапо

29:55 — Шкурный интерес против идеи

35:31 — Женщины-палачи

40:21 — Пропаганда Геббельса

42:10 — Контрразведка Щербакова

47:28 — Иностранные дивизии СС

48:42 — Спор века Кости Семенова

51:45 — Миф об Иване Солоневиче

55:44 — Комитет освобождения народов России (КОНР) и загадочное исчезновение начальника пропаганды Зыкова.

01:02:25 — Прагматизм Мюллера

01:09:24 — Указ 1943 года о публичных казнях

01:14:15 — Хрущевская амнистия 1955 года, сталинские лагеря 1948 года и непереболевшая память Колымы.

01:21:00 — Презентация новинки от АСТ «Магический Третий рейх»

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