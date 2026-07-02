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ИНДИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ГАЗА? Зачем ей синтетический газ из угля и при чем тут Россия

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Переслано от: Геоэнергетика инфо

Индия запускает беспрецедентный мегапроект по переработке 75 миллионов тонн угля в синтетический природный газ, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и снизить зависимость от импорта СПГ. В этом видео Борис Марцинкевич детально разберет технологии газификации угля, успешный опыт Китая в углехимии и огромные перспективы добычи бурого угля в России. Вы узнаете, почему просто сжигать искусственный метан на ТЭЦ невыгодно, и как эти прорывные инновации могут дать мощный толчок развитию угольных бассейнов Донбасса, Якутии и Сибири

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Индия запускает госпроект по производству синтетического природного газа из угля на базе примерно 75 млн тонн угля. - Главная причина — энергетическая и логистическая уязвимость: высокая зависимость от импорта газа опасна для национальной безопасности. - Для Индии газ особенно важен не только как топливо, но и как сырьё для производства карбамида и других удобрений. - Трубопроводный газ в Индию фактически не поступает: проекты из Ирана и Туркменистана упираются в геополитику, прежде всего в Пакистан и Афганистан. - Индия делает ставку на принцип: есть собственный уголь — можно снизить внешнюю зависимость. - Из 75 млн тонн угля планируется получать ориентировочно 35–42 млрд кубометров синтетического газа. - Технологическая цепочка включает: - газификацию угля, - получение синтез-газа, - очистку от примесей, - метанирование с получением метана. - Китай — главный мировой пример успешного использования такого подхода. - При этом в Китае газ в значительной степени идет не в энергетику, а в химию, где создаётся более маржинальная продукция. - Главные минусы технологии: - высокий углеродный след, - чувствительность экономики проекта к качеству угля, - необходимость стабильного сырья и тонкой настройки технологии. - Для России тема потенциально интересна, особенно в регионах с большими запасами угля и слабой газификацией: - Канско-Ачинский бассейн, - Якутия, - возможно, Донбасс как площадка для технологической апробации. - Наиболее перспективное направление для России — не просто сжигать полученный газ, а использовать его как химическое сырьё: - для аммиака и удобрений, - для метанола, олефинов, пластмасс, - для развития локальных производственных цепочек.

Подробный вывод

В этом видео поднимается очень показательная тема: энергетика давно перестала быть просто вопросом цены, она стала вопросом суверенитета, устойчивости и управляемости риска. Индия, по сути, не отказывается от газа как такового — она пытается перестать быть заложником внешнего газа. Это важное различие. Если смотреть прагматично, логика Индии проста и почти аскетична: своего природного газа мало, импорт нестабилен, трубопроводы геополитически проблемны, а уголь есть. Когда страна сталкивается с тем, что одна транспортная артерия или один кризис могут ударить по удобрениям, электроэнергии и промышленности сразу, начинается возврат к базовой формуле безопасности: лучше менее идеально, но под собственным контролем. Здесь проявляется интересный парадокс современной энергетики. С точки зрения «зелёной» идеологии производство газа из угля выглядит как шаг назад: больше выбросов CO₂, сложная химия, дополнительные стадии очистки. Но с точки зрения государства, которое отвечает за продовольствие, свет, промышленность и социальную стабильность, это может быть шагом не назад, а в сторону автономии. Истина, как часто бывает, зависит от того, из какой точки смотришь: из кабинета климатической стратегии или из системы национального управления. Особенно важен акцент на том, что газ — это не только энергетическое топливо. В лекции справедливо подчеркивается китайский опыт: максимальная ценность газа раскрывается тогда, когда он идет в химическую переработку, а не просто в топку. Это фундаментальный момент. Сжечь ресурс — значит быстро превратить его в тепло и электричество. Переработать ресурс — значит встроить его в длинную цепочку стоимости: удобрения, метанол, пластики, органический синтез. Экономически это почти как разница между продажей зерна и производством сложных продуктов питания: одно даёт оборот, другое — устойчивую индустриальную экосистему. Для России в этом и заключается главный смысл обсуждения. Не в том, чтобы механически копировать Индию, а в том, чтобы спросить себя: где угольная химия и синтетический газ могут закрыть реальные структурные проблемы? Например: - в регионах, где газификация затруднена; - где есть огромные запасы бурых и газовых углей; - где можно строить локальные промышленные кластеры; - где метан из угля можно направить не только в энергетику, но в удобрения, метанол, полимеры. В этом смысле Якутия выглядит особенно интересно. Огромные угольные ресурсы, низкая плотность населения, сложная логистика — всё это делает классическую трубопроводную модель не всегда оптимальной. Иногда реальность подсказывает иной путь: не тянуть бесконечную инфраструктуру к разреженному потребителю, а создавать точку глубокой переработки рядом с ресурсом. Это уже не просто энергетический проект, а проект территориального развития. Отдельно важна мысль о Донбассе как возможной площадке для апробации технологий углехимии. Здесь есть историческая ирония: территории, которые были связаны с углём и тяжёлой промышленностью, могут получить новую роль, если уголь перестанет восприниматься исключительно как топливо прошлого и станет сырьём для новой химической индустрии. Но это потребует не лозунгов, а очень конкретных условий: налоговых льгот, спецрежимов, финансирования, инженерной школы, стандартизации сырья, долгосрочного спроса. Если говорить совсем честно, у этой идеи есть и слабые места: - она капиталоёмкая; - она зависит от качества конкретного угля; - она чувствительна к ценам на обычный природный газ; - экологические претензии будут сильными; - без глубокой переработки экономика может оказаться сомнительной. То есть сам по себе синтетический газ из угля — не магическое решение, а инструмент. И как любой инструмент, он полезен только в правильном контексте. Молоток хорош для гвоздей, но бесполезен для тонкой хирургии. Так и здесь: если задача — просто заменить дешёвый трубопроводный газ, проект может проиграть. Если задача — создать суверенную химическую цепочку в ресурсном регионе, картина уже меняется. В более широком смысле беседа посвящена столкновению двух подходов к реальности: 1. идеализированного, где система должна быть только чистой, глобализированной и эффективной по модели учебника; 2. практического, где государство исходит из того, что мир нестабилен, маршруты уязвимы, соседи сложны, а ресурсы надо использовать те, что есть. Индия здесь действует не из романтики, а из трезвости. Китай — из промышленного расчёта. России же, если подключаться к этой теме, важно не впасть ни в слепой технооптимизм, ни в догматический отказ. Потому что реальная зрелость — это не поклонение одной модели, а умение видеть, где технология действительно решает проблему, а где лишь создаёт видимость решения. Если свести всё к одной мысли, то вывод такой: синтетический природный газ из угля для Индии — это прежде всего проект энергетической независимости, а для России он мог бы стать проектом региональной углехимической индустриализации, но только при условии, что акцент будет сделан на химическую переработку и создание длинных цепочек добавленной стоимости, а не на простое сжигание полученного газа. И, возможно, самый интересный вопрос здесь даже не технологический, а философский: что сегодня важнее для государства — максимальная экономическая эффективность “здесь и сейчас” или меньшая эффективность, но большая устойчивость перед хаосом мира?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/27a5a585f903040c35459ebd66121e24/
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