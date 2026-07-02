В этом видео Борис Марцинкевич подробно разбирает скрытые причины дефицита бензина и резкого роста цен на топливо в России. Вы узнаете, как внеплановые ремонты НПЗ и логистический коллапс инфраструктуры РЖД спровоцировали масштабный кризис поставок, о котором не говорят в официальных новостях. Мы проанализируем засекреченную статистику Минэнерго, влияние новых инициатив по биржевым торгам и тотальную нехватку нефтебаз

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