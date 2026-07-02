Борьба за развал атома, физики против химиков и тень мальтийский креста. Борис Марцинкевич
«Атомная сага. Новое начало». В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции Борис Марцинкевич намечает большой цикл об истории атомной науки и технологий — от первых представлений об атоме до современных реакторов и замкнутого ядерного топливного цикла. - Подчеркивается, что атомная отрасль с самого начала развивалась в напряжении между двумя мотивами: - познание и созидание со стороны ученых; - военно-политическая утилитарность со стороны государств. - Отдельно акцентируется роль мирного атома: энергетика, медицина, сельское хозяйство, флот, освоение Северного морского пути, радиофармацевтика. - Автор показывает, что мировая атомная отрасль — это не одна линия прогресса, а сложная сеть: - разных стран, - разных школ, - разных типов реакторов, - конкуренции и сотрудничества, - аварий, тупиков и прорывов. - Важной отправной точкой беседы становится периодический закон Менделеева: - он был сформулирован задолго до открытия электрона, протона, нейтрона и квантовой механики; - это выдающийся пример того, как научная интуиция и эмпирическое обобщение опережают физическое объяснение на десятилетия. - Лектор фактически ставит сильный тезис: химия в лице Менделеева во многом опередила физику, указав на глубинную структуру материи раньше, чем физики смогли ее объяснить. - Переход к “развалу атома” начинается не с ядерной физики, а с изучения электричества и газовых разрядов. - Показана длинная цепочка научных и технических шагов: - электростатические машины; - исследования электрических разрядов; - Лейденская банка; - доказательство электрической природы молнии; - вольтов столб; - газоразрядные трубки; - развитие вакуумной техники. - Исследования Плюккера, Гейслера и Крукса постепенно подвели науку к открытию катодных лучей. - Опыт Крукса с тенью мальтийского креста стал важным визуальным доказательством того, что катодные лучи распространяются прямолинейно и обладают физической реальностью. - Все это создало базу для решающего шага, который позже сделает Дж. Дж. Томсон, открыв электрон. - Финальный смысл лекции: научная революция почти никогда не бывает “внезапной” — ей предшествуют десятилетия накопления приборов, методов, споров и ошибок.
Подробный выводВ этом видео особенно ясно видна одна важная закономерность истории науки: великие открытия редко рождаются как молния из пустоты, хотя в памяти потомков выглядят именно так. Мы обычно помним момент — Томсон открыл электрон, Рентген открыл икс-лучи, Беккерель открыл радиоактивность. Но Марцинкевич показывает более честную картину: до “момента открытия” были десятки лет подготовительной работы, часто скучной, технической, фрагментарной. И это, если вдуматься, очень жизненная истина — прорыв любит долгую дисциплину, а не только озарение.
1. Главная ось лекции — спор не только научный, но и мировоззренческийНазвание о борьбе физиков и химиков здесь, конечно, не про вражду в бытовом смысле, а про тонкое соперничество способов понимать мир. Химик Менделеев увидел порядок там, где физика еще не имела языка, чтобы этот порядок объяснить. Это очень интересный философский момент: знание может быть верным раньше, чем становится понятным, почему оно верно. В этом есть почти парадоксальный урок. Мы часто идеализируем науку как линейную систему, где сначала есть фундаментальная теория, а потом из нее выводятся факты. На практике нередко бывает наоборот: - сначала появляется удачное обобщение; - потом — подтверждение; - и лишь спустя десятилетия — глубокое объяснение. То есть наука движется не только логикой сверху вниз, но и интуицией снизу вверх. В этом смысле Менделеев — фигура почти философская: он увидел структуру раньше, чем наука получила инструменты для ее физической расшифровки.
2. Атомная история подана как человеческая драма, а не как сухая схемаЦенность этой лекции еще и в том, что атомная тема здесь не сведена к набору реакторов и дат. Она показана как поле напряжения между: - знанием и властью, - созиданием и разрушением, - научной свободой и государственной целесообразностью. Это важно, потому что технологии почти никогда не бывают “невинными”. Один и тот же атом может: - уничтожать города; - освещать дома; - лечить рак; - двигать ледоколы; - обеспечивать стратегическую независимость страны. И тут проявляется зрелый, хотя и жесткий тезис лектора: сама по себе технология не свята и не демонична — вопрос в контексте применения, институтах и целях. Это довольно трезвый взгляд, лишенный как техно-романтизма, так и панического морализма.
3. Тень мальтийского креста как символ наукиЭпизод с трубкой Крукса и тенью мальтийского креста особенно выразителен. Формально это просто эксперимент. Но по сути он символичен: человечество начинает видеть то, что напрямую еще не понимает. Тень говорит: “здесь что-то есть”. Не догадка, не метафора, а физическая реальность. Еще не ясно, частица ли это, волна ли, поток ли некой “лучистой материи”, но уже ясно, что старое представление об атоме как о неделимой последней кирпичике мира начинает трещать. Это напоминает и психологию человека. Сначала в нашей внутренней жизни тоже появляется “тень” — косвенный признак, что картина мира неполна: - старые убеждения уже не работают; - но новая теория себя еще не оформила. Наука, как и личность, нередко развивается через такие промежуточные состояния: сначала тревожащий симптом, потом спор интерпретаций, и лишь позже новая целостность.
4. Лекция разрушает миф о простоте прогрессаЕсть соблазн мыслить историю науки как марш победителей: открыли, поняли, внедрили. Но здесь показано, что реальность всегда сложнее: - научные школы конкурируют; - государства используют открытия в своих интересах; - аварии меняют общественное отношение; - идеология вмешивается в технические решения; - успехи соседствуют с тупиками. Это важный антииллюзорный момент. Мы вообще любим влюбляться в готовую форму результата и забывать хаос становления. В отношениях так же, в политике так же, в культуре так же. Мы видим “красивую таблицу Менделеева”, но забываем, что за ней были ошибки в измерениях, пустые клетки, рискованные предположения и почти дерзость ума. Мы видим современный реактор, но забываем, что за ним стоят и аварии, и страх, и кровь, и колоссальная инженерная дисциплина. То есть реальность, как обычно, менее удобна, чем миф, но куда более живая.
5. Практический нерв этой беседыПри всей историчности видео в нем есть очень практичная мысль: не стоит презирать “подготовительную” работу. Без совершенствования стекла, насосов, электродов, разрядных трубок, методов наблюдения не было бы и великого открытия электрона. Иначе говоря: - теория зависит от техники; - мышление зависит от инструмента; - прозрение зависит от инфраструктуры. Это справедливо не только для науки. В любой сложной деятельности прорыв требует базы: - в программировании — архитектуры и отладки; - в психотерапии — устойчивого контакта и языка описания; - в духовной практике — дисциплины, а не одних переживаний; - в политике — институтов, а не лозунгов. Здесь Марцинкевич, возможно не ставя это как философскую цель, показывает почти универсальный закон: глубокие изменения происходят там, где мысль и ремесло начинают работать вместе.
6. Почему Менделеев в центре — и это не случайноОсобенно сильна та часть, где лектор почти с удовольствием подчеркивает, что “химик утер нос физикам”. За этим стоит не просто патриотический пафос и не только уважение к великому ученому. Здесь есть более глубокая идея: реальность не обязана раскрываться по иерархии наших академических престижей. Иногда “младшая” дисциплина видит суть раньше “фундаментальной”. Иногда инженер чувствует решение раньше теоретика. Иногда эмпирик оказывается ближе к истине, чем философ системы. Это полезное напоминание против интеллектуального снобизма.
7. Общий смысл лекцииЕсли собрать все в одно, то беседа посвящена не только истории атома. Она о том, как человек вообще приближается к истине: 1. сначала сталкивается с явлением; 2. потом создает прибор; 3. затем получает странные эффекты; 4. спорит об их смысле; 5. делает ошибочные гипотезы; 6. накапливает экспериментальную базу; 7. и лишь потом меняет картину мира. Это очень честная модель познания. Она не романтична, но красива. Красота здесь не в мгновенном озарении, а в том, что человеческий разум, при всей своей ограниченности, все же способен постепенно размыкать границы очевидного.
ИтогВ данной лекции Марцинкевич строит широкое вступление к истории атомной эпохи и делает это через важный методологический ход: показывает, что путь к “разрушению” представления о неделимом атоме начался не с ядерных реакторов, а с куда более ранних исследований электричества, газовых разрядов и природы вещества. Центральными опорами выступают: - гениальное опережающее обобщение Менделеева, - долгая эволюция экспериментальной техники, - опыт Крукса с тенью мальтийского креста, - и постепенное созревание почвы для открытия электрона. Смысл этого рассказа глубже чистой истории науки: человечество видит устройство мира не сразу, а через последовательность приближений, где ошибка, интуиция, техника и упорство так же важны, как и теория. И, возможно, самый интересный вопрос здесь не только в том, как был “взорван” атом, а в том, сколько еще наших сегодняшних “неделимых истин” однажды окажутся лишь удобной оболочкой для более глубокой реальности?