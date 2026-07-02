После окончания Холодной войны и формирования однополярного миропорядка практически все противостояния и вариации конкурентной борьбы стран стали вестись в формате торгово-экономических войн. Данное положение сохранялось до начала 2020 г., когда глобальная экономика зашла на траекторию падения Великой депрессии, лишь запуск covid-19 позволил выйти из штопора. Следующие два года наднациональные элиты пытались перезапустить систему контроля над миром, продвигая инклюзивный капитализм, политическую экологию и принудительную медицину. В конце 2021 г. неудача стала очевидна, а в начале 2022 г. пришла новая эпоха – время войн и катастроф, когда основной формой противостояния стали войны за пространство.

В рамках инерционного сценария данный период захватит ближайшие 30 лет, до 2050 г. Говорить о предопределённости и фиксированной продолжительности циклов не приходится, действия субъектов могут как сократить время, так его и продлить. Мир стал слишком плотным и связанным, многие ранее работавшие изолированные циклы “сломались” из-за появления дополнительных переменных и степеней свободы. В качестве таких примеров можно вспомнить: столетний цикл России, что перестал работать в начале XXI в., перенос развёртывания 6-го технологического уклада с начала 2020-х на середину 2030-х гг. и т.д.

Наступивший период войн и катастроф теоретически может продлиться дольше / меньше 30 лет, но в рамках проявленных трендов это не просматривается. Разбирая варианты будущего миропорядка, чаще всего речь идёт о переходе от Многополярного мира – промежуточного состояния, к Миру панрегионов, будущее которого будут определять игроки, что смогут сформировать полноценные панрегионы. Если панрегионов будет три и более, плюс некоторое количество региональных держав, то во второй половине XXI в. мир ждёт устойчивый сценарий Триполярного мира – эволюция Мира панрегионов.

Для данного сценария будет характерно существование нескольких независимых и равноудаленных друг от друга сильнейших игроков, которые не смогут формировать между собой полноценных союзов. Однако, ни один из них не сможет рассчитывать на победу над другими, что в совокупности станет залогом стабильности и устойчивости на несколько поколений. Если такое равновесие не будет найдено, т.е. сложится биполярное противостояние, как произошло во время Холодной войны, или одна из держав будет доминировать и превосходить все остальные, то ближе к концу 40-х гг. высока вероятность мировой войны.

Последний вариант был инерционным сценарием, если бы в 2020 г. элиты США не допустили ошибки и позволили Дональду Трампу победить. Тогда бы он запустил быстрый сценарий Гражданской войны и последующего перерождения. Уже в начале 30-х гг. США завершили бы внутреннюю перестройку и очищение, запустили бы новый технологический уклад, получая и наращивая стратегическое преимущество. В это время конкуренты только приступали бы к поиску выхода из катастрофы, бездарно потратив ресурсы и время на борьбу между собой за брошенные США в Восточном полушарии окраины и активы старого миропорядка.

Геостратегическая ошибка была допущена, окно возможностей закрылось, а внутренние проблемы многократно выросли. Теперь инерционным сценарием стало именно формирование Триполярного мира, хотя возможность новой глобализации в конце 40-х гг. не стоит игнорировать, пусть вероятность значительно снизилась. В предыдущий период доминирования формата войн за пространство (1914-1945 гг.) траектория как раз пошла по неблагоприятному пути с большими войнами.

В настоящее время инерционным сценарием является разделение 30-летнего периода на две части. Вначале крупные и сильные игроки определят перечень метрополий панрегионов и региональных держав, а также основные границы их зон влияния. В дальнейшем средние и малые страны займутся решением своих проблем и противоречий, в то время как крупные станут менять себя и обустраивать пространство вокруг, не отвлекаясь на мелкую суету. Пока речь идёт о сохранении трёх крупнейших игроков: США, Россия и Китай, пусть последний и рискует серьёзно ослабнуть в новом изводе “троянской войны”.

Если бы Россия в начале 20-х гг. пошла на поводу концепции противостояния Запад versus не-Запад, то вне зависимости от траектории развития событий, с высокой долей вероятности повторился бы сюжет-реванш Второй мировой войны. При этом не важно, победил бы в 20-е гг. не-Запад или проиграл. Общемировая катастрофа и внутренние дрязги точно также ослабили бы «союзников-победителей», позволив их недобитым противникам начать новое противостояние под знамёнами реванша. Результат не был бы предопределён, аналогии со ВМВ некорректны, но в мире бы точно появилось некоторое количество радиоактивных стеклянных пустынь.

В начале 2022 г. Россия оказалась в состоянии войны против всего Запада, но она смогла изменить долгосрочный геополитический расклад, работая на будущий устойчивый баланс, чтобы в мире не произошло ни большой войны в конце 40-х гг., ни новой глобализации. Не стоит забывать, что Кластер транснациональных корпораций не отказался от своих планов, а лишь взял паузу на те же самые 30 лет, сказав это устами одного из своих герольдов – Клауса Шваба в январе 2022 г. Чтобы противостоять их планам миру необходимо сохранить несколько сильных игроков, что не позволят сформировать биполярное противостояние.

И, да, за последние годы был лишь один период, когда риски сильно росли – осень 2022 г., но тогда руководство России выстояло, всё последующее на этом фоне – решаемые задачи, даже Пригожинский мятеж, таково течение и логика исторического процесса…

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