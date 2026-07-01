https://newleaders.team/kizinka — Записаться на образовательный интенсив Александра Усанина «Лидеры Новой Эпохи» в горах Краснодарского края.

Документальный фильм о первом потоке интенсива «Лидеры Новой Эпохи», который прошёл с 14 по 20 июня 2026 года.

Человечеству необходимо перейти на новый эволюционный уровень.

Тех, кто готов стать проводником позитивных изменений в обществе, приглашаем на 7-дневный образовательный интенсив Александра Усанина.

Это уникальное пространство в горах Краснодарского края, где собираются предприниматели, управленцы и лидеры, чтобы выйти на новый уровень мышления, обрести сильное окружение и найти решения, способные изменить будущее.

Это не просто отдых и не очередное обучение. Это глубокий интенсив, где рождаются новые идеи, стратегические решения, сильные партнерства и энергия для следующего рывка в жизни и деле.

Если вам важно развиваться в кругу сильных людей, расширять горизонты и формировать будущее осознанно – вам необходимо быть здесь.

Забронируйте участие прямо сейчас:

https://newleaders.team/kizinka

А также подпишитесь в соцсети, чтобы первыми узнавать о новых программах, интенсивах, турах и возможностях для роста с Александром Усаниным:

В Телеграм: https://t.me/newleaderstour

В Макс: https://max.ru/join/ZV2WbZXTBzt0gVl31hXeyrYBjsaI97awU1DrUE3mWLI

Благодарность за фильм Эльдару Темязову – https://instagram.com/temyazzov

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем его новую книгу "Высший вкус жизни. Выход из матрицы", которая доступна по ссылке: https://usanin.com/ads/vysshij-vkus-z… ; книги «Альтернативный глобализационный сценарий» , "Пропуск в третье тысячелетие" и др.

Личный сайт автора: https://usanin.com

Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/

Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin

Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty

VK: https://vk.com/public48748517

Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario

Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества, генеральный директор АНО «Возрождение Земли»: https://xn--b1aedaacgehd6alijb5a.xn--p1ai/

Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» и «Пропуск в третье тысячелетие»; эти книги в бумажной версии можно приобрести через ozon или Wildberries.

Оказать личную адресную финансовую помощь Александру Усанину можно благотворительным денежным переводом на его карту Т/банка: 2200701720218012

Подборка избранных материалов и видео Александра Усанина: https://usanin.com/usefull/podborka-poleznykh-materialov

Личный сайт автора: https://usanin.com

Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/

Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin

Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty

VK: https://vk.com/public48748517

Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario

Bastyon: https://bastyon.com/

alexanderusanin

Группа Александра Усанина в МАХ «Эволюция нравственности»: https://max.ru/id230831222303_biz

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