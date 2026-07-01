Приключения и обучение. Лидеры Новой Эпохи.
https://newleaders.team/kizinka — Записаться на образовательный интенсив Александра Усанина «Лидеры Новой Эпохи» в горах Краснодарского края.
Документальный фильм о первом потоке интенсива «Лидеры Новой Эпохи», который прошёл с 14 по 20 июня 2026 года.
Человечеству необходимо перейти на новый эволюционный уровень.
Тех, кто готов стать проводником позитивных изменений в обществе, приглашаем на 7-дневный образовательный интенсив Александра Усанина.
Это уникальное пространство в горах Краснодарского края, где собираются предприниматели, управленцы и лидеры, чтобы выйти на новый уровень мышления, обрести сильное окружение и найти решения, способные изменить будущее.
Это не просто отдых и не очередное обучение. Это глубокий интенсив, где рождаются новые идеи, стратегические решения, сильные партнерства и энергия для следующего рывка в жизни и деле.
Если вам важно развиваться в кругу сильных людей, расширять горизонты и формировать будущее осознанно – вам необходимо быть здесь.
Забронируйте участие прямо сейчас:
https://newleaders.team/kizinka
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Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем его новую книгу "Высший вкус жизни. Выход из матрицы", которая доступна по ссылке: https://usanin.com/ads/vysshij-vkus-z… ; книги «Альтернативный глобализационный сценарий» , "Пропуск в третье тысячелетие" и др.
Личный сайт автора: https://usanin.com
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/
Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin
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Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества, генеральный директор АНО «Возрождение Земли»: https://xn--b1aedaacgehd6alijb5a.xn--p1ai/
Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» и «Пропуск в третье тысячелетие»; эти книги в бумажной версии можно приобрести через ozon или Wildberries.
Оказать личную адресную финансовую помощь Александру Усанину можно благотворительным денежным переводом на его карту Т/банка: 2200701720218012
Подборка избранных материалов и видео Александра Усанина: https://usanin.com/usefull/podborka-poleznykh-materialov
Личный сайт автора: https://usanin.com
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/
Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin
Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty
VK: https://vk.com/public48748517
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario
Bastyon: https://bastyon.com/
alexanderusanin
Группа Александра Усанина в МАХ «Эволюция нравственности»: https://max.ru/id230831222303_biz
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео показан интенсив/лагерь для “лидеров новой эпохи”, сочетающий обучение, отдых, природу, физические испытания и мировоззренческие беседы. - Центральная идея — будущее страны и человечества зависит от личной ответственности людей, их нравственных ориентиров и способности быть примером для других. - Большое внимание уделяется здоровому образу жизни: отказу от вредных привычек, режиму дня, питанию, цифровому детоксу. - Один из важных практических элементов — недельный отказ от телефона, чтобы вернуть внимание к реальности, общению и внутреннему состоянию. - Программа строится через погружение в природу: горы, пещеры, термальные источники, долины, походы, труднопроходимые маршруты. - Природа здесь подается не только как фон, а как средство перезагрузки, очищения, преодоления себя и расширения восприятия. - В беседах поднимаются философские и духовные темы, в частности: - предопределенность и свобода выбора; - личная ответственность; - духовное развитие; - различие между подлинным и ложным духовным путем. - Лектор критикует фатализм: если все якобы предрешено, это не отменяет необходимости действовать, учиться, трудиться и принимать решения. - Звучит мысль, что человек способен влиять на свою жизнь больше, чем ему кажется — в семье, работе, бизнесе, личностном росте. - Участникам предлагается модель лидерства, где лидер — это не статус, а масштаб заботы и ответственности: от себя и семьи до общества и человечества. - В программе соединяются разные культурные и духовные пласты: славянские мотивы, исламские цитаты, индийские практики, разговоры о медитации, самадхи, древних сооружениях. - Дольмены интерпретируются как места уединения, ретрита, медитации и возможного духовного ухода, что подается как часть древней единой культуры. - Музыка, медитации и звуковые практики описываются как способ внутреннего очищения, эмоционального освобождения и настройки на гармонию. - Есть выраженный акцент на общинности и передаче ценностей детям, школам, сельским поселениям, местным сообществам. - В финале участники делятся впечатлениями: программа воспринимается как сильная перезагрузка, дающая вдохновение, новые смыслы и желание менять жизнь.
Подробный вывод
1. О чем в сущности эта беседаВ данной лекции и показанной программе речь идет не просто о туризме, не просто о мотивации и даже не только о духовности. Это попытка собрать в одном пространстве несколько слоев человеческой жизни: - тело — через походы, режим, питание, нагрузки; - психику — через цифровой детокс, смену среды, преодоление страха; - сообщество — через общение, совместные испытания и коллективные ценности; - смысл — через разговоры о судьбе, свободе, лидерстве и будущем человечества. По сути, перед нами образ современного ретрита, но в очень характерной постсоветско-российской форме: смесь патриотического пафоса, сельской практичности, духовного поиска, оздоровления, приключения и просветительского лидерства.
2. Главный нерв видео — не знание, а преобразованиеСамое важное здесь не набор фактов, а сам замысел: человек должен не просто услышать правильные идеи, а пройти через опыт. Это очень древняя логика обучения. Не случайно почти все значимые традиции — от воинских школ до монастырей, от философских школ античности до йогических ашрамов — понимали, что истина слабо усваивается в комфорте и теории. Она лучше встраивается, когда человек: - устал, - вышел из привычной среды, - столкнулся с природой, - ограничил цифровой шум, - оказался рядом с другими людьми в живом контакте. С этой точки зрения поход в пещеру или подъем на гору — это не “развлечение”, а метафора внутренней работы. Сначала страшно, тесно, темно, непонятно. Потом включается внимание, собранность, доверие, адаптация. В психологии это напоминает управляемое расширение зоны развития: человек выходит за пределы привычного и за счет этого начинает видеть себя точнее.
3. Критика фатализма как защита человеческой волиОдна из наиболее содержательных линий — тема предопределенности и свободы выбора. Лектор довольно просто, почти бытовым языком, разбирает опасность фатализма. И в этом есть здравый смысл: идея “всё уже решено” часто становится удобной маской для пассивности. Здесь уместна почти научная аналогия: даже если представить, что мир подчинен жестким законам, человек все равно живет изнутри системы, а не с позиции внешнего наблюдателя. Для него выбор реален как переживание, как ответственность, как причинность на его уровне. Так же и в жизни: можно бесконечно спорить о метафизике судьбы, но факт остается фактом — неучившийся не получит знания, не действующий не построит дело, не заботящийся не сохранит отношения. Это очень практичная мысль. Она не претендует на абсолютную философскую истину, но полезна как жизненный ориентир. Иногда субъективно верная установка ценнее “глубокой” теории, если она действительно помогает жить осознанно.
4. Лидерство здесь понимается как нравственный масштабИнтересно, что лидер в этом видео — это не обязательно чиновник, бизнесмен или харизматичный оратор. Лидер — это человек, который: - живет трезво; - берет ответственность; - влияет примером; - помогает другим; - мыслит не только о себе. Это важное смещение. Сегодня слово “лидер” часто испорчено маркетингом: личный бренд, эффективность, доминирование, влияние. А здесь предлагается другая модель — лидер как носитель нравственного импульса. Но и здесь важно не идеализировать. Любая подобная модель может стать либо живой, либо декларативной. Разница проста: если человек действительно становится спокойнее, честнее, ответственнее и добрее — значит, практика работает; если остается только риторика о высоких ценностях — это уже образ, а не реальность. И вот здесь возникает тонкий момент: люди часто влюбляются не в истину, а в эстетику истины. Не в добродетель, а в красивый образ добродетели. Не в реальное служение, а в ощущение собственной избранности. Это риск любых “новых эпох”. Поэтому ценность такой программы определяется не пафосом, а тем, что будет с участниками через месяц, через год, в семье, в работе, в отношении к слабым людям.
5. Цифровой детокс как возвращение вниманияМотив отказа от телефона особенно показателен. На первый взгляд это организационная деталь, но по сути — один из самых современных и сильных элементов программы. Сегодня внимание стало главным ресурсом. Телефон — это не просто устройство, а внешний нервный узел личности. Он постоянно дробит восприятие, не давая человеку добраться до тишины. Поэтому “запечатать телефон” — почти символический ритуал: человек временно выходит из сети алгоритмов, чтобы встретиться с собой без посредников. Это напоминает и аскетические практики, и современные психотерапевтические подходы. В обоих случаях смысл не в запрете как таковом, а в восстановлении способности быть присутствующим. Если говорить языком нейросетей, обычный цифровой режим — это бесконечная подача шумных токенов без глубокой переработки; детокс — попытка вернуть контекстное окно самому себе.
6. Природа как противоядие от искусственностиОчень сильный мотив — противопоставление городской перегрузки и живого природного пространства. Горы, пещеры, термальные источники, лес, тишина — все это подается как среда, где человек вспоминает нечто базовое. И это не просто романтизация природы. Есть вполне земной смысл: - природа уменьшает сенсорный шум; - физическая нагрузка выравнивает психику; - ритм дня стабилизирует состояние; - совместный маршрут усиливает чувство общности; - преодоление создает реальную, а не воображаемую самооценку. Иными словами, природа здесь — не декорация, а педагогическая технология. Она делает то, что не всегда может сделать лекция: возвращает человека из головы в присутствие.
7. Духовный эклектизм: сила и рискВ этом видео заметно свободное соединение разных традиций: - славянская образность; - исламская мудрость; - индийские понятия; - медитация; - разговоры о самадхи; - упоминания католических свидетельств; - идеи о древней единой культуре. С одной стороны, это может выглядеть эклектично. И действительно, здесь есть риск смешения разнородных систем без достаточной исторической строгости. Например, утверждения о дольменах как ретритных центрах или джива-саматхи звучат интересно, но требуют очень осторожного отношения: это уже не установленный факт, а интерпретация, в которой миф, традиция и гипотеза переплетены. С другой стороны, сам жест понятен: люди ищут единый язык смысла, потому что чувствуют, что чисто материалистическое описание жизни часто оставляет внутренний голод. Но и чистая мистификация опасна, когда начинает выдавать красивую догадку за достоверное знание. Поэтому наиболее зрелая позиция здесь такая: можно относиться к подобным образам как к символическим моделям, а не как к буквально доказанной истории. Тогда они могут вдохновлять, не подменяя критическое мышление.
8. Пища, поход, медитация, история — как единое обучениеЛюбопытно, что даже рассказ о плове включен в общую структуру. На первый взгляд это бытовой эпизод, но в нем выражается принцип всей программы: любое действие можно превратить в осмысленную практику. Питание, кулинария, дисциплина, поход, молитва, беседа — все становится частью воспитания внимания. Это в чем-то близко к йогическому взгляду на жизнь, где важна не только медитация на коврике, но и качество каждого действия. И в то же время это перекликается с христианской аскетикой, где повседневность может быть местом внутренней работы. В этом смысле программа не столько учит “новым знаниям”, сколько предлагает другую оптику: жизнь сама может стать школой.
9. Что в этом особенно ценноСамое ценное в этом видео: - акцент на личной ответственности; - уважение к здоровому образу жизни; - попытка соединить развитие личности с пользой для общества; - возвращение внимания к детям, семье, местному сообществу; - понимание, что ценности нужно не декларировать, а воплощать; - создание среды, где человек хотя бы ненадолго выходит из инерции повседневности. Это важно, потому что современный человек часто разорван между абстрактными идеями и бессмысленной рутиной. Здесь же делается попытка создать мост между смыслом и действием.
10. Где стоит сохранять трезвостьПри этом полезно видеть и слабые места: - местами чувствуется избыточный пафос; - некоторые исторические и духовные утверждения звучат слишком уверенно без достаточных оснований; - есть риск, что “лидерство новой эпохи” станет идеализированным образом, в который приятно верить, но трудно реально соответствовать; - любой коллектив с высокой миссией должен быть особенно внимателен к тому, чтобы не скатиться в самовосхищение. Это не отменяет ценности программы, но напоминает: чем выше заявлена цель, тем важнее смирение и проверка реальностью. Настоящая глубина обычно тише, чем лозунг.
ИтогВ этом видео показана попытка воспитать новый тип человека: деятельного, трезвого, нравственного, телесно собранного, духовно ищущего и социально ответственного. Через природу, трудности, лекции, медитации, совместный быт и отказ от цифрового шума участникам предлагают не просто отдохнуть, а пересобрать себя. Можно по-разному относиться к отдельным идеям, особенно к мистическим или историческим трактовкам. Но в практическом ядре программы есть нечто по-настоящему жизненное: человек не должен ждать, что мир изменится сам; он начинается с дисциплины, внимания, примера, заботы о детях, честности перед собой и способности действовать. И, возможно, самый важный вопрос после такой беседы не в том, существует ли “новая эпоха” объективно, а в том, в какой момент человек перестает жить чужими образами и начинает действительно становиться тем, что считает истиной?