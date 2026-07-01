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Им кажется, что с ними никогда ничего не случится

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Переслано от: Marina Akhmedova

Прочла рассказ американского либертарианца Скотта Хортона о том, как он читал лекцию студентам в Оксфорде и вступил с ними в дискуссию о России и Украине. Студенты якобы сказали ему, что готовы сами встать под флаги Украины нежели потерять ее. Меня, конечно, это позабавило – британская молодёжь боится потерять то, что ей никогда не принадлежало. Но дальше Хортон поведал совсем не забавные вещи. Он обратился к студентам – «Извините, но мы не можем себе позволить войну с Россией, потому что у них есть водородная бомба. Если у нас по-серьезному начнется война между НАТО и Российской Федерацией, Лондон будет стерт с лица земли, как и Оксфорд. Некому будет даже признать потом, как мы оплошали». Его подняли на смех, студенты стали насмешничать – “Ядерное оружие? Это же блеф. Его нет”. Ему сказали, что надо объединиться с Европой и Америкой, и тогда Россия будет разрушена. “Ха-ха, – отвечал преподаватель. – Ну, конечно, они ударят по нам ядеркой, и Лондон и все крупные города Европы будет разрушены. Мы в ответ ударим по ним, но человеческой цивилизации больше не будет”.

Если такой диалог и, правда, имел место, то он многое объясняет. Я давно замечаю, что ядерное оружие перестало выполнять свою главную устрашающую функцию. Те, кого называют зумерами, просто не верят в него. Они не потеряли веру в него, как старшее поколение, которое всегда слышало угрозы, но перестало бояться, так как угрозы не переходили в дело. А зумеры просто слушают о нем, как о сказке, как о фейке, как о блефе. Им явно не показывали последствия ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки. А им надо показать, что происходит с людьми, как здания разлетаются в крошку. В мире должны существовать священный страх и ужас перед применением ядерного оружия, и их надо возвращать. А пока целые нации, такие, как Британия воюют чужими руками на чужих территориях, их молодые поколения привыкают к лёгкой жизни, и им кажется, что с ними никогда ничего не случится.

А ведь даже на Украине многие считают, что ядерный удар – это не так страшно. Вон на днях жена бывшего министра иностранных дел Кулебы, владелица секс-шопов рассказывала в интервью, что удар ядеркой по Украине будет означать, что Россия проиграла. Кому проиграла? Пыли? Столбам пыли, которые останутся от тебя конкретно и от Украины? А она транслирует мнение большого среза. Им кажется, что будет, как в Чернобыле, по телевизору пройдут страшные репортажи, несколько десятков людей умрут, пара овечек родится с двумя головами и все. Нет, будет яркая чудовищная вспышка, и ужасный пронзительный миг, за который вы успеете осознать, что сейчас превратитесь в пыль, а если не превратитесь, то сильно пожалеете, что не умерли мгновенно. Считаю, что наша пропаганда должна работать лучше и распространять священный ужас перед ядерным оружием, показывать кадры умирающих в муках людей. Это все было в Японии. Не надо гуманничать. Со страхом мир станет безопаснее, и студенты в Оксфорде не будут рваться стать пылью.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Автор текста возмущён тем, что часть западной молодёжи, по его восприятию, не верит в реальность ядерной угрозы. - В качестве примера приводится рассказ о дискуссии в Оксфорде, где студенты якобы смеялись над идеей ядерного удара и считали его блефом. - Центральная мысль: ядерное оружие перестало выполнять функцию устрашения, потому что новые поколения воспринимают его как абстракцию. - Автор считает, что это связано с привычкой жить в относительной безопасности и вести войны «чужими руками». - Делается вывод, что страх перед ядерной войной нужно сознательно возвращать через пропаганду, шокирующие кадры и демонстрацию последствий Хиросимы и Нагасаки. - По мнению автора, именно ужас, а не гуманизм, способен удержать мир от катастрофы.

Подробный вывод

В этом тексте есть сильное эмоциональное ядро: автор говорит не столько о геополитике, сколько о потере чувства реальности. И в этом смысле текст попадает в важную точку. Человек, особенно выросший в комфорте, действительно склонен воспринимать катастрофу как нечто кинематографическое, а не как физическую, мгновенную, необратимую реальность. Это касается не только войны. Так же люди относятся к климатическим рискам, техногенным авариям, финансовым пузырям и даже к собственной смертности: «со мной этого не случится» — одна из самых устойчивых человеческих иллюзий. Здесь можно провести почти психологическую аналогию: психика экономит силы, вытесняя слишком страшное. Если угроза долго не реализуется, она начинает казаться вымышленной. Как нейросеть, которую долго обучали на данных «ничего не произошло», человек тоже начинает переобучаться на мир без катастроф. И тогда ядерное оружие превращается в символ, в риторическую фигуру, а не в предмет ужаса. В этом наблюдении автора есть правда. Но дальше текст делает опасный поворот. Из верного наблюдения о притуплении страха выводится тезис: нужно усилить пропаганду ужаса. Вот здесь важно не впасть в зеркальную иллюзию. Страх действительно может сдерживать. В логике ядерного сдерживания страх — один из ключевых механизмов. Но страх — плохой хозяин. Он не только удерживает от безумия, но и делает мышление грубым, реактивным, внушаемым. История XX века показывает, что массовый страх можно использовать не только для предотвращения войны, но и для оправдания эскалации, дегуманизации и политических манипуляций. Иными словами, автор прав в одном: ядерную войну нельзя нормализовать. Но из этого не следует, что нужно культивировать именно «священный ужас» как политическую технологию. Более зрелая позиция — не эстетизировать страх и не гуманничать в пустом смысле, а возвращать причинно-следственное мышление. Показывать не только кадры жертв, но и саму логику: ядерный конфликт не бывает локальным моральным жестом, не бывает «символическим поражением противника», не бывает сценарием, после которого можно обсуждать, кто выиграл информационно. После определённого порога исчезает сама рамка привычной политики. Победителей там нет — есть только разные формы общей катастрофы. В тексте ещё заметен важный, хотя и не до конца осознанный мотив: люди воюют не за реальность, а за образы. Британские студенты — за образ справедливости. Комментаторы с другой стороны — за образ возмездия. Политические лагеря вообще часто любят не мир, а свою моральную картину мира. И вот это особенно опасно рядом с ядерной темой: когда символ становится важнее материи, города уже мыслятся не как место, где живут люди, а как фишки на карте, как аргументы в споре. Это и есть та точка, где идеализм становится бесчеловечным, а материализм — необходимой этикой: есть тела, есть ожоги, есть ударная волна, есть радиация, есть дети, которые не выбирали ничью правоту. Поэтому здравое зерно текста я бы сформулировал так: общество должно помнить реальную цену большой войны, особенно ядерной. Но способ помнить имеет значение. Не через садистическое смакование ужаса и не через государственную истерику, а через историческую память, образование, трезвый разговор о последствиях, военную и политическую ответственность. Страх полезен как сигнал, но недостаточен как основа цивилизации. Более надёжная защита — это сочетание памяти, рациональности и культуры пределов. В конечном счёте перед нами текст не только о ядерном оружии, но и о человеческом сознании, которое всегда балансирует между двумя соблазнами: не верить в катастрофу, пока она не пришла, и обожествлять катастрофу как средство воспитания. Обе крайности опасны. Мудрее — признать реальность угрозы без поклонения ей. И здесь остаётся самый трудный вопрос: что на самом деле лучше удерживает человека от безумия — страх уничтожения или глубокое понимание ценности жизни?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/Marinaslovo/12671
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 13407 12077
    Валерий 48 мин. назад

      А знаете, почему люди перестали верить в возможность того же ядерного удара? Информационная перенасыщенность (благодарим политологов и СМИ) ведет к интеллектуальному коллапсу в этой части и остается только вера. А вера, она всегда “за все хорошее против всего плохого”. К слову, чудовищный бред некоторых представителей населения Украины на тему своей истории имеет точно такие же причины. Отсюда вывод: цензура НЕОБХОДИМА, если ты не следуешь методике управляемого хаоса

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