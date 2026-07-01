Прочла рассказ американского либертарианца Скотта Хортона о том, как он читал лекцию студентам в Оксфорде и вступил с ними в дискуссию о России и Украине. Студенты якобы сказали ему, что готовы сами встать под флаги Украины нежели потерять ее. Меня, конечно, это позабавило – британская молодёжь боится потерять то, что ей никогда не принадлежало. Но дальше Хортон поведал совсем не забавные вещи. Он обратился к студентам – «Извините, но мы не можем себе позволить войну с Россией, потому что у них есть водородная бомба. Если у нас по-серьезному начнется война между НАТО и Российской Федерацией, Лондон будет стерт с лица земли, как и Оксфорд. Некому будет даже признать потом, как мы оплошали». Его подняли на смех, студенты стали насмешничать – “Ядерное оружие? Это же блеф. Его нет”. Ему сказали, что надо объединиться с Европой и Америкой, и тогда Россия будет разрушена. “Ха-ха, – отвечал преподаватель. – Ну, конечно, они ударят по нам ядеркой, и Лондон и все крупные города Европы будет разрушены. Мы в ответ ударим по ним, но человеческой цивилизации больше не будет”.

Если такой диалог и, правда, имел место, то он многое объясняет. Я давно замечаю, что ядерное оружие перестало выполнять свою главную устрашающую функцию. Те, кого называют зумерами, просто не верят в него. Они не потеряли веру в него, как старшее поколение, которое всегда слышало угрозы, но перестало бояться, так как угрозы не переходили в дело. А зумеры просто слушают о нем, как о сказке, как о фейке, как о блефе. Им явно не показывали последствия ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки. А им надо показать, что происходит с людьми, как здания разлетаются в крошку. В мире должны существовать священный страх и ужас перед применением ядерного оружия, и их надо возвращать. А пока целые нации, такие, как Британия воюют чужими руками на чужих территориях, их молодые поколения привыкают к лёгкой жизни, и им кажется, что с ними никогда ничего не случится.

А ведь даже на Украине многие считают, что ядерный удар – это не так страшно. Вон на днях жена бывшего министра иностранных дел Кулебы, владелица секс-шопов рассказывала в интервью, что удар ядеркой по Украине будет означать, что Россия проиграла. Кому проиграла? Пыли? Столбам пыли, которые останутся от тебя конкретно и от Украины? А она транслирует мнение большого среза. Им кажется, что будет, как в Чернобыле, по телевизору пройдут страшные репортажи, несколько десятков людей умрут, пара овечек родится с двумя головами и все. Нет, будет яркая чудовищная вспышка, и ужасный пронзительный миг, за который вы успеете осознать, что сейчас превратитесь в пыль, а если не превратитесь, то сильно пожалеете, что не умерли мгновенно. Считаю, что наша пропаганда должна работать лучше и распространять священный ужас перед ядерным оружием, показывать кадры умирающих в муках людей. Это все было в Японии. Не надо гуманничать. Со страхом мир станет безопаснее, и студенты в Оксфорде не будут рваться стать пылью.