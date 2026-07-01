Понимание базовых понятий и сюжетов очень полезно и в обычной жизни, помогая выстраивать личные стратегии и разбирать ситуации, что кажутся сложными. В.Я. Пропп выделил 31 функцию (тип субъектного поведения персонажа) в русской народной сказке, аналогично и мы можем сводить тьму казалось бы различных случаев к ограниченному количеству сюжетов. После чего окажется, что ничего сверхсложного и уникального нет, а многие вопросы кажутся нерешаемыми лишь в силу эмоциональной вовлечённости.

Для примера, одним из самых популярных сюжетов является людская неблагодарность, когда люди годами и десятилетиями помогают своим родным, близким и друзьям, а в ответ получают грубость и всё более возрастающие односторонние требования.

Как правило, всё начинается с появления у человека возможности оказывать помощь важным для него людям, что он и начинает делать. Тут случается ошибка – он переносит отношения, что характерны для семьи (от каждого по способности и не считать баланс дел) на более широкий перечень лиц. Это совсем не римский, а современный вариант семейных отношений, где нет власти pater familias.

Для родоплеменных, архаичных отношений широкое понимание большой семьи с взаимными правами и обязанностями естественно, но для большей части нашего общества, семья – супруги и их дети, что ещё не создали собственных семей, к этому добавляются пожилые родители, что проживают совместно, но никак не взрослые братья, сестры, тёти, дяди и т.д. со своими семьями, что живут отдельно. Нужно чётко понимать, что если в современном обществе вы начинаете жить в модели большой семьи, родовой иерархии, то это не означает, что другие живут в ней же, признавая за вами права над собой и свои обязанности перед вами. Идиотия «интернет психологинь» с их «выстраиванием границ» – квинтэссенция такого потребительства.

Первое время одариваемые испытывают искреннюю благодарность и неловкость, прекрасно понимая альтернативу, но проходит время и поток благ превращается в норму, регулярную обязанность. Человеческий мозг довольно быстро придумывает оправдания такой ситуации, создавая различные иллюзии, чтобы считать себя «достойным», «ну а чего, с него не убудет», «мы же семья» и т.д.

Проходят годы и в какой-то момент делающий благо индивид понимает, что никакой благодарности нет, что его добрая воля с точки зрения других превратилась в обязанность, долг, за который не нужно благодарить. Далее происходит некое знаковое событие: бытовое хамство, сложности, требующие ужаться, потребность в ответной помощи и т.д., после чего наступает оглушительное понимание – родные, близкие и друзья относятся совершенно потребительски и иждивенчески, они даже не помышляют чего-то давать в ответ, замечательно рационализируя своё поведение и обижаясь.

Было такое в классической литературе? Конечно и много раз. Как не допустить подобного разочарования? Помощь за пределами малой семьи не должна быть безусловной и регулярной, словно некий пассивный доход. Детей с определённого возраста приучаем к домашней работе, как их вкладу в общее дело, так и со взрослыми, не надейтесь на их сознательность. Хотите помочь непутёвому родственнику, так не просто давайте ему денег, а поручите заботу о ком-нибудь из старшего поколения, устройте на эрзац-работу и т.д.

Если же оказались в ситуации, что за долгие годы помощи в ответ хамство, значит пришло время снять с довольствия «иждивенцев», признать свою ошибку и дать им время осмыслить своё поведение, и уж никак не продолжать покупать внимание.

И, да, на уровне общества в России это было сделано в 2022 г., когда толпа неблагодарных иждивенцев и прочих богемных созданий были сняты с довольствия…

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