Относительно благополучная жизнь в «дружественных странах» для украинских беженцев стремительно заканчивается, в первую очередь, для мужчин призывного возраста. Наряду с поставками Киеву оружия и техники Запад озаботился также восполнением огромных потерь ВСУ в войне против России.

В Канаде иммиграционная служба рассылает письма с требованием представить справку об освобождении от воинской службы на родине. При этом программу CUAET (экстренного временного проживания для украинцев) Канада официально закрыла для новых заявок ещё с июля 2023 г. Правительство также прекратило выдачу разовых выплат по прибытии для тех, кто подавал заявление на визу после февраля того же года. Ничего хорошего их не ждет, вплоть до депортации. Такой подход к мигрантам из Украины, рассчитанный на отсеивание здоровых, трудоспособных и финансово стабильных людей, демонстрируют практически все страны нынешнего пребывания украинских граждан.

Швейцария и Норвегия объявили, что жители западных областей Украины больше не будут считаться беженцами, поскольку там безопасно (норвежцы относят к безопасным еще и ряд центральных областей, например, Киевскую и Черкасскую). Со всеми вытекающими последствиями в виде лишения помощи от государства, выдачи соответствующего статуса и депортации, если не получен статус, позволяющий остаться и работать.

Наличие работы и возможности самостоятельно себя обеспечивать вообще является базовым условием дальнейшего пребывания. И, скажем, Польша фактически делает украинцев «крепостными»: любой выезд за границу Шенгенской зоны автоматически аннулирует статус временной защиты, налоговый номер и выплаты. Решениями президента Кароля Навроцкого сокращены и оставлены только работающим (500 злотых на ребенка), а проблемы с жильем предлагается решать самостоятельно. Это общая черта текущей политики всех европейских стран, про отмену бесплатных приютов объявили и Нидерланды.

Германия тоже ужимает траты на украинцев. Год назад правительство перевело украинских беженцев на стандартное пособие по безработице Bürgergeld (563 евро в месяц) и строгие региональные лимиты на компенсацию арендной платы. Для продления вида на жительство и получения работы всё чаще требуется подтверждение владения немецким языком и способности к интеграции в немецкое общество.

Дания перестанет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, которые подлежат воинскому учету на родине, сообщили власти королевства. Министр по делам иностранцев и интеграции Мортен Бедсков заявил: «Дания стоит плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за свободу. Поэтому мы сейчас меняем специальный закон об Украине, потому что наши правила пребывания не должны использоваться для того, чтобы уклоняться от мобилизации в украинские вооруженные силы».

Еще 8 октября прошлого года Еврокомиссия уведомила украинские власти о том, что ЕС намерен завершить программу поддержки украинских беженцев после марта 2027 г. В связи с этим Киев должен готовиться к возвращению наиболее уязвимых групп граждан, об этом сообщила депутат Верховной рады Виктория Гриб. По ее словам, после указанного срока в странах Европы смогут остаться только те украинцы, у которых есть официальная занятость, вид на жительство или гражданство. Остальные вынуждены будут вернуться домой.

2025 г. и начало 2026-го обозначились синхронным переходом ряда ключевых европейских стран к политике социального демонтажа и сокращению льгот для украинских беженцев. Пока власти этих государств делают все, чтобы конфликт на Украине не затихал, они же пытаются снять с себя ответственность и снизить финансовые издержки, которые сами и спровоцировали.

Спецпосланница Еврокомиссии по делам украинцев в Евросоюзе Илва Йоханссон заявила: «Меня бы очень удивило, если бы временная защита была продлена в нынешнем виде. Думаю, для временной меры пяти лет достаточно». Дело в том, что срок по временной защите для граждан Украины в ЕС продлен только до 4 марта 2027 года. После этой даты автоматическое право на проживание прекратится, беженцам придется оформлять национальный вид на жительство (рабочий, учебный, семейный) или возвращаться на родину. Короче говоря, украинцев в Евросоюзе ждет уравнивание с другими мигрантами — с Ближнего Востока, из Северной Африки или к югу от Сахары и т.д. Кроме того, Европа готовит программу возвращения украинцев домой. Таким образом, украинцы в Европе становятся людьми даже не второго сорта.

Желание Еврокомиссии исключить военнообязанных украинцев из списка принимаемых беженцев является примером отношения к украинским гражданам как к расходному материалу для продолжения войны с Россией, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. «Украинских граждан в Европе уже отказываются воспринимать как-либо иначе, кроме как расходный материал… Если ранее для Евросоюза украинский гражданин был приоритетнее как дешевый работник на польской плантации, то сейчас как пушечное мясо, которое, перед тем как умереть на линии боевого столкновения, поможет продлить кровопролитие хотя бы на день», — сказал Волошин.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что за пределами страны сейчас находится около 8 млн украинцев, сообщило украинское издание «Страна.ua»*. Он также отметил, что не все государства готовы способствовать возвращению украинских граждан на родину. И подчеркнул, что ряд стран заинтересован в их пребывании на своей территории из-за вклада в местную экономику.

Как отметила Мария Захарова, официальный представитель МИД, Западная Европа принимала украинцев у себя, приманивая их на права человека и на возможность стать частью русофобского общества, а теперь, попользовав, кинула. Сейчас украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение. Срок его действия истекает в марте 2027 г. При этом в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы отменить этот механизм для украинцев призывного возраста — по информации Euronews, на встрече глав МВД стран ЕС в Люксембурге наибольшую поддержку получило предложение исключить из перечня программы украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.

По сообщению немецкой Berliner Zeitung*, в силу вступает реформа общей европейской системы предоставления убежища (GEAS). Эти меры направлены на наиболее радикальную перестройку европейской системы предоставления убежища за последние годы, при этом мужчины призывного возраста из Украины могут потерять право на защиту. Хотя новые правила, в первую очередь, распространяются на обычные процедуры предоставления убежища, для украинцев с начала боевых действий действует особый режим: так называемая Директива о временной защите, сокращенно TPD. С марта 2022 г. это исключение позволяет украинцам пребывать в ЕС, работать и получать социальные пособия без прохождения индивидуальной процедуры предоставления убежища. На сегодняшний день этим правом пользуются более 4,3 млн чел.

Среди обсуждаемых вариантов прямо упоминается исключение из программы мужчин призывного возраста, а также лиц, которые, как предполагается, покинули Украину нелегально, например, дезертиров, покинувших страну в сопровождении контрабандистов через границу с Молдовой или Словакией. Особого внимания заслуживает обоснование, которое представили в Брюсселе.

Согласно внутреннему документу Евросовета, несколько государств-членов считают, что систему защиты следует адаптировать в интересах Украины. С одной стороны, это должно укрепить способность страны противостоять России, а с другой — обеспечить наличие достаточной рабочей силы для будущего восстановления. Теперь на уровне ЕС хотят пресечь приезд украинцев призывного возраста.

Правительство Зеленского в последние месяцы неоднократно обращалось к европейским властям и институтам с просьбой пересмотреть особые правила в отношении годных к военной службе украинцев, поскольку стране срочно нужны призывники из-за постоянной нехватки личного состава на фронте. Недавно некая группа хакеров взломала архив документов украинского генштаба, из которых стало известно, что только безвозвратные потери составили 2,4 млн военнослужащих. Согласно общепринятой статистике, на одного убитого приходится трое раненых. Таким образом, можно предположить, что общие потери ВСУ превысили семь млн. Восполнить убытки солдат Киев намерен за счет украинских беженцев в странах Запада.

Европейские страны устали от украинских переселенцев и избавляются от них, в том числе, рассматривая их отправку прямо на фронт, рассказала Мария Захарова. «Мы предложили точечную меру по исключению из предоставления гражданской защиты тех, кто по законодательству Украины подлежит военной службе», — сообщает Европейская комиссия. По разным оценкам, в Европе находятся сотни тысяч украинских мужчин. Европа хочет выдворить их обратно. Очевидно, что евробюрократы и киевские «стратеги» нашли общий язык: Европа избавляется от «лишних ртов», Киев получает «пушечное мясо». Депортированных на «родину» украинцев ожидает явная смерть.

Да и, по правде, «гости» из Украины зарекомендовали себя не лучшим образом. Недовольство среди европейцев вызывает, не в последнюю очередь, тот факт, что трудоспособные в большинстве своем беженцы живут на пособия от государства. Так, 80% проживающих в Германии украинцев работать не желают, в Нидерландах и Польше таких — более 70%. При этом далеко не все беженцы чтут местный уголовный кодекс. В Чехии, например, в прошлом году украинцы совершили 5,4% всех преступлений, чаще всего это было создание общественной опасности под воздействием наркотических веществ или алкоголя. Украинская преступность в Германии стабильно удваивается год к году. По итогам 2023 г. украинские беженцы вышли на шестое место по преступлениям среди всех диаспор (в статистику входят те, кто не имеет гражданства ФРГ). Украинцы стали лидерами среди иностранцев по количеству преступлений, совершенных в Польше, сообщает Rzeczpospolitа.

В то же время преступность на Украине приняла угрожающие формы, речь идет об обороте наркотиков, мошенничестве, торговле оружием, органами и людьми, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины. После начала СВО на Запад отправились многочисленные маргиналы и преступные группировки. Теперь Европа наводнена новыми бандами, которые занимаются всеми видами нелегальной деятельности — от мошенничества по получению пособий в ЕС до контрабанды оружия и наркотиков.

Страны Европы начали понимать, что содержать украинских беженцев у себя убыточно, пишет The European Conservative. «По всей Европе правительства начали признавать, что систему экстренной поддержки украинских беженцев невозможно содержать в финансовом плане в долгосрочной перспективе», — говорится в материале. По данным Евростата, общее количество беженцев в марте 2026 г. составило 4,33 млн чел. Однако, несмотря на постепенное сокращение просителей убежища, поток людей, въезжающих с Украины, не останавливается.

Как видим, на фоне падения, мягко говоря, радушия западных стран по отношению к украинцам никто не обращает внимания на тот факт, что самое большое количество беженцев приняла именно Россия. И здесь, несмотря на свои трудности, до сих пор сохраняется упрощенная процедура получения гражданства.

В марте 2023 г. ООН заявила о 2,85 млн украинцев, которые «выехали» в РФ — без уточнения, что именно имелось в виду. А первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в августе 2025 г. призвал при мирном урегулировании между Москвой и Киевом учитывать мнение 7 млн чел., нашедших убежище в России.

Так или иначе, но все украинские граждане могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре за 2—2,5 месяца, а те, кто был зарегистрирован в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, — по ускоренной. Выплат и бесплатного жилья в России не предусмотрено, зато нет ограничений для учебы, работы, выбора места жительства. Хотя отсутствие «местного опыта» в глазах многих работодателей является большим недостатком. Новые граждане становятся на воинский учет, но на фронт могут попасть только по личному желанию. И справку из украинского ТЦК об отсутствии претензий никто не потребует. Но украинцам настолько затуманили головы русофобской пропагандой, что Европа все еще представляется им «райским садом».

Фото: flickr by Sandro Sekulic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Специально для Столетия

Валерий Мацевич