Самое гадкое из всего поганого, что мы видим в последнее время – предложения депортировать, сажать в тюрьму тех, кто снимает видео результатов прилётов от якобы украинских «братьев». Но машины есть уже у большинства населения. За съемку очередей у заправок тоже сажать? Это же результат! Преуспел в этом некто Андрей Медведев, предложивший сажать людей по статье «Госизмена» за съемки ударов дронов. Кто он такой? Российский журналист, телеведущий, депутат Московской городской думы, заместитель генерального директора ВГТРК по радиовещанию. И что мы видим и слышим в СМИ? Болтовню про политических лидеров Запада, Америки, про всё, кроме нашей внутренней Жизни. Потери на украинском ТВД скрываются, поскольку это военная тактика. Так заведено, чтобы не сеять панику. Но с 2025 года Росстат фактически закрыл и статистику резкого, ежегодного сокращения коренного населения России. Это уже стратегия мировой гибридной войны, которая идёт на полное поражение Русских. Русские – это Русы (имя существительное), за которых произносил тост после Победы Сталин. И плюс около двухсот различных этносов Руси, которые тысячелетиями были вместе с Русами. Как всегда называл всех нас враг? Русские! (Имя прилагательное) Прав оказался великий политический стратег Даллес, показав путь без оружия, который уничтожит русских, самый непокорный народ на планете? Хрена с два!

Самым ярким, существенным, направленным на реальное будущее, указавшим свет в тупике, было выступление Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина на юридическом форуме, проходившем на днях в Питере (Ленинграде). Советское имя города Революции напоминаю потому, что Александр Иванович исполнил короткий отрывок "И Ленин такой молодой" из песни "И вновь продолжается бой". Ленин, пионеры, комсомол и так далее – это не просто ностальгия по СССР, в котором вырос генерал от юстиции. Просто пока нет иных слов, обозначающих стройную политическую систему, а не либеральный, воровской бардак, который мы видим здесь и там. Спорить можно с аргументами, но не с фактами. А факты социалистического строительства неоспоримы. «Аргументы» антисоветской сволоты – это просто хорошо проплаченный, вредоносный визг. По мнению главы СК, возвращение к идеологии необходимо для ответа на вопрос «Что мы строим?». Он назвал мудрым пример Китая, где совместили экономическую теорию социализма с рыночной экономикой. «Я трижды был в Китае, прекрасное сочетание. И там бизнесмены стоят в очереди для вступления в Коммунистическую партию Китая и вкладываются в развитие страны». Александр Иванович размышлял, как можно вернуть идеологическое воспитание, критиковал школьные «Разговоры о важном». А представителям министерства просвещения и Росмолодежи прямо сказал: «Не обижайтесь, товарищи. Никакого толку от вашей работы нет».

Правильно подметил Александр Иванович: у нас есть "Движение первых". И куда они, первые, идут? Где они? Что о них слышно? Что видно?

Видно, уважаемый генерал, очень видно, кого набирают в команду «первых из первых». Василий Якеменко был первым руководителем Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Именно при нём активно развивался молодёжный форум «Селигер», который стал одной из главных площадок для работы с молодёжью. До руководства Росмолодёжью Якеменко также был известен как основатель и лидер молодёжных движений «Идущие вместе» и «Наши».

Якеменко, уехав из страны, разразился откровениями. В интернете есть видео и тексты. Вот только несколько отрывочных цитат от того, кто вёл за собой нашу молодёжь: «Меня вообще в этой жизни ничего кроме женщин не интересовало никогда. Ну и котов. Это была возможность приблизиться к женщинам». Про движение «Наши»: «Начиная движение, я был наивный Люберецкий парень, который ничего в своей жизни кроме наркотиков и бандитов не видел. Ну и красивых женщин, конечно». «Когда к нам в правительство приходили ученые, я считал их примерно такими же жуликами, каким был я сам». «И все эти машины, замки и все остальное – это просто, чтобы ей принести и ей было хорошо. И я в этом смысле никогда никакой политикой не занимался. Я занимался ухаживанием за женщинами». «Если бы я в своем время не осознал, что я абсолютный дегенерат, причем, дегенерат, работающий в правительстве, работающий в Кремле, я бы никогда в жизни не смог понять того немногого, что я на сегодняшний день понял». «За что ни потянешь, ничего не выходит. Потому что везде – либо Вася, такой как я сидит, который ни черта не соображает, либо который хочет всё украсть». «Для меня никакой России не существует. Существует 140 млн. человек, внутренне чрезвычайно отчаявшихся, одиноких и полностью не представляющих за что им зацепиться в своей обыденной жизни».

Последние строчки – в точку! Бастрыкин глубоко прав: поднятие флага РФ в школах, уроки патриотизма, рассказы о героях… Этим не воспитать поколение героев. Не вернуть тот патриотический подъем 1941 года, когда огромная масса людей направилась добровольцами на фронт.

Один журналист написал: «Бастрыкин указал вам направление. Свернете не туда, он может указать и другое направление, по своему профилю». Не может! Это Система, выстроенная десятилетиями. Полагаю, что этот генерал может говорить правду лишь благодаря определенной страховке. Александр Бастрыкин учился вместе с Владимиром Путиным на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. Более того, Бастрыкин был старостой группы, в которой учился Путин. Пишут, что впоследствии он вошёл в ближайший круг соратников Путина и получил неформальное прозвище «Староста». И вполне оправдывает этот «позывной». Оправдал позывной «Спартак» и генерал Иван Попов, герой СВО. Но, не имея страховки, Системой отправлен в тюрьму за элементарную Правду. Его без всяких оснований записали в мошенники.

В РФ почти за шесть пятилеток ударной и бездарной антисоветчины создалась очень опасная ситуация. Известно, что разрыв в доходах между богатыми и остальными в 10 раз – это критическая ситуация, грозящая если не социальным взрывом, то взлётом криминала, политического терроризма. У нас этот показатель уже 16…

…Известно, что старший брат Владимира Ульянова (Ленина) — Александр был казнён по обвинению в подготовке покушения на императора Александра III. Для приобретения взрывчатки Саша даже продал свою гимназическую золотую медаль. (Это вам не родоначальник молодёжного движения в РФ Якеменко, который имея зарплату федерального министра, каждый месяц ждал, принесут ли ему сумку с деньгами от неведомо кого). Было старшему Ульянову всего 21 год. На суде он рассказал, как от наивных мечтаний юности перешел к социализму, как столкнулся с невозможностью говорить правду народу и пришел к выводу о необходимости ответить на правительственный террор революционным террором. Вот что (с небольшими сокращениями), говорил Александр на суде:

- Фактическая сторона установлена вполне верно и не отрицается мною.

Поэтому право защиты сводится исключительно к праву изложить мотивы

преступления, то есть рассказать о том умственном процессе, который привел

меня к необходимости совершить это преступление. Я могу отнести к своей

ранней молодости то смутное чувство недовольства общим строем, которое, все

более и более проникая в сознание, привело меня к убеждениям, которые

руководили мною в настоящем случае. Но только после изучения общественных и

экономических наук это убеждение в ненормальности существующего строя вполне во мне укрепилось, и смутные мечтания о свободе, равенстве и братстве вылились для меня в строго научные и именно социалистические формы. Я понял, что изменение общественного строя не только возможно, но даже неизбежно. Каждая страна развивается стихийно по определенным законам, проходит через строго определенные фазы и неизбежно должна прийти к общественной организации. Это есть неизбежный результат существующего строя и тех противоречий, которые в нем заключаются. Но если развитие народной жизни совершается стихийно, то, следовательно, отдельные личности ничего не могут изменить в ней и только умственными силами они могут служить идеалу… Есть только один правильный путь развития - это путь слова и печати, научной печатной пропаганды, потому что всякое изменение общественного строя является как результат изменения сознания в обществе. Это положение вполне ясно сформулировано в программе террористической фракции партии "Народная воля", как раз совершенно обратно тому, что говорил г-н обвинитель. …

Из того, что я имею право высказывать свои убеждения, следует только то, что я имею право доказывать правильность их, то есть сделать истинами для других то, что истина для меня…

…Таким образом, я убедился, что единственный правильный путь воздействовать на общественную жизнь есть путь пропаганды пером и словом. Но по мере того,

как теоретические размышления приводили меня все к этому выводу, жизнь

показывала самым наглядным образом, что при существующих условиях таким

путем идти невозможно. При отношении правительства к умственной жизни,

которое у нас существует, невозможна не только социалистическая пропаганда,

но даже общекультурная; даже научная разработка вопросов в высшей степени

затруднительна. Правительство настолько могущественно, а интеллигенция

настолько слаба и сгруппирована только в некоторых центрах, что правительство может отнять у нее единственную возможность – последний остаток свободного слова. Те попытки, которые я видел вокруг себя, идти по этому пути, еще более убедили меня в том, что жертвы совершенно не окупят достигнутого результата. …Русское общество отличается от Западной Европы двумя существенными чертами. Оно уступает в интеллектуальном отношении, и у нас нет сильно сплоченных классов, которые могли бы сдерживать правительства, но есть слабая интеллигенция, весьма слабо проникнутая массовыми интересами; у нее нет определенных экономических требований, кроме требований, защитницей которых она является. Но ее ближайшее политическое требование - это есть требование свободы мысли, свободы слова. Для интеллигентного человека право свободно мыслить и делиться мыслями с теми, которые ниже его по развитию, есть не только неотъемлемое право, но даже потребность и обязанность... Поэтому борьба, существенным требованием которой является свободное обсуждение общественных идеалов, то есть предоставление обществу права свободно обсуждать свою судьбу коллективно, - такая борьба не может быть ведена отдельными лицами, а всегда будет борьбой правительства со всей интеллигенцией. Если обратиться к другим отдельным классам или, иначе, подразделениям общества, то, во всяком случае, мы не можем найти той группы, которая могла бы противостать этим требованиям. Напротив того, везде, где есть сколько-нибудь сознательная жизнь, эти требования находят сочувствие. Поэтому правительство, игнорируя эти требования, не поддерживает интересов какого-либо другого класса, а совершенно произвольно отклоняется от той потребности, которой оно должно следовать для сохранения устойчивого равновесия общественной жизни. Нарушение же равновесия влечет разлад и столкновение. Вопрос может быть только в том, какую форму примет это

столкновение, и этот вопрос разрешается. Наша интеллигенция настолько слаба

физически и не организована, что в настоящее время не может вступать в

открытую борьбу и только в террористической форме может защищать свое право на мысль и на интеллектуальное участие в общественной жизни. Террор есть та форма борьбы, которая создана XIX столетием, есть та единственная форма защиты, к которой может прибегнуть меньшинство, сильное только духовной силой и сознанием своей правоты против сознания физической силы большинства. Русское общество как раз в таких условиях, что только в таких поединках с правительством оно может защищать свои права. Я много думал над тем возражением, что русское общество не проявляет, по-видимому, сочувствия к террору и отчасти даже враждебно относится. Но это есть недоразумение, потому что форма борьбы смешивается с ее содержанием. Общество может относиться несочувственно, но пока требование борьбы будет оставаться требованием всего русского образованного общества, его насущною потребностью, до тех пор эта борьба будет борьбой всей интеллигенции с правительством. Конечно, террор не есть организованное орудие борьбы интеллигенции. Это есть лишь стихийная форма, происходящая оттого, что недовольство в отдельных личностях доходит до крайнего проявления. С этой точки зрения это есть выражение народной борьбы, пока потребность не получила нравственного удовлетворения. Таким образом, эта борьба не только возможна, но она и не будет чем-нибудь новым, приносимым обществу извне; она будет выражать собою только тот разлад, который дает сама жизнь, реализуя ее в террористический факт.

Те средства, которыми правительство борется, действуют не против него,

а за него. Сражаясь не с причиной, а с последствиями, правительство не

только упускает из виду причину этого явления, но даже усиливает... Правда,

реакция действует угнетающим образом на большинство; но меньшинству

интеллигенции, отнимая у него последнюю возможность правильной деятельности, правительство указывает на тот единственный путь, который остается революционерам, и действует при этом не только на ум, но и на чувство. Среди русского народа всегда найдется десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело. Таких людей нельзя запугать

чем-нибудь. Поэтому реакция ложится на самое общество. Но ни озлобление

правительства, ни недовольство общества не могут возрастать беспредельно.

… Я убедился, что террор может достигнуть цели, так как это не есть дело

только личности. Все это я говорил не с целью оправдать свой поступок с

нравственной точки зрения и доказать политическую его целесообразность. Я

хотел доказать, что это неизбежный результат существующих противоречий

жизни. Известно, что у нас дается возможность развивать умственные силы, но

не дается возможность употреблять их на служение родине. Такое объективное

научное рассмотрение причин, как оно ни кажется странным г-ну прокурору,

будет гораздо полезнее, даже при отрицательном отношении к террору, чем одно

только негодование. Вот все, что я хотел сказать».

Вот так, господа, насилующие общественную жизнь ещё вчера Великой Страны. У братьев Ульяновых была только мечта, идея, не имеющая зримой практики ни в одной стране мира. А у нас эта практика есть: социализм за исторически мгновенный период доказал справедливость Идеи. Предательство изнутри, которое произошло при поддержке мировых паразитов – это не навсегда.

Эдуард Наипов,

Кострома