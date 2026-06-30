Нынешняя трагедия в Венесуэле – событие крайне странное и маловероятное в сейсмической истории мира. Произошли два почти равных по мощности толчка — магнитудой около 7,2 и 7,5 с двумя различными эпицентрами и с интервалом менее минуты. В сейсмологии таких событий почти не наблюдалось. Это гораздо опаснее, чем обычная схема «главный толчок + афтершоки»: первый удар повреждает здания, а второй, еще более сильный, обрушивает уже ослабленные конструкции, резко увеличивая число жертв.

Одними из первых «спасателей» после трагедии в Венесуэлу прибыли представители Южного командования США. Трамп направил туда подразделения военных «для восстановления поврежденных аэропортов, управлении воздушными операциями и помощи населению».

Это – фрагмент беседы с Фиделем Кастро 9 августа 2010 года: «…Да, Венесуэла — идеальное место… там нет циклонов, которые могли бы всё уничтожить, разве что янки что-то придумают… Соединённые Штаты, безусловно, изучают возможности управления климатом в различных регионах мира. Соответствующая технология разрабатывается в рамках исследовательской программы HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program), целью которой является создание потенциала для вызывания засух, ураганов, наводнений и землетрясений. С военной точки зрения предполагается, что HAARP станет основой для создания нового вида оружия массового уничтожения и инструментом экспансионистской политики, который можно будет использовать для целенаправленной дестабилизации экологических и сельскохозяйственных систем стран, ставших их целью…»

HAARP – научно-исследовательский проект по изучению ионосферы Земли . Он представляет собой комплекс мощных высокочастотных антенн, расположенный на Аляске, который посылает электромагнитное излучение в верхние слои атмосферы для анализа их состояния. Изначально проект разрабатывался ВВС и ВМС США, а также агентством DARPA . В 2015 году объект был передан Университету Аляски, однако продолжает использоваться в научных целях для военных нужд .

Для любителей огульных обвинений в конспирологии, просьба обратиться к документам о 120 биологических лабораторий США в более чем 30 странах и среди них около 40 на Украине, рассекреченных госпожой Тутси Габбард пару недель назад.

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