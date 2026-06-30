Нынешняя трагедия в Венесуэле – событие крайне странное и маловероятное в сейсмической истории мира.
Нынешняя трагедия в Венесуэле – событие крайне странное и маловероятное в сейсмической истории мира. Произошли два почти равных по мощности толчка — магнитудой около 7,2 и 7,5 с двумя различными эпицентрами и с интервалом менее минуты. В сейсмологии таких событий почти не наблюдалось. Это гораздо опаснее, чем обычная схема «главный толчок + афтершоки»: первый удар повреждает здания, а второй, еще более сильный, обрушивает уже ослабленные конструкции, резко увеличивая число жертв.
Одними из первых «спасателей» после трагедии в Венесуэлу прибыли представители Южного командования США. Трамп направил туда подразделения военных «для восстановления поврежденных аэропортов, управлении воздушными операциями и помощи населению».
Это – фрагмент беседы с Фиделем Кастро 9 августа 2010 года: «…Да, Венесуэла — идеальное место… там нет циклонов, которые могли бы всё уничтожить, разве что янки что-то придумают… Соединённые Штаты, безусловно, изучают возможности управления климатом в различных регионах мира. Соответствующая технология разрабатывается в рамках исследовательской программы HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program), целью которой является создание потенциала для вызывания засух, ураганов, наводнений и землетрясений. С военной точки зрения предполагается, что HAARP станет основой для создания нового вида оружия массового уничтожения и инструментом экспансионистской политики, который можно будет использовать для целенаправленной дестабилизации экологических и сельскохозяйственных систем стран, ставших их целью…»
HAARP – научно-исследовательский проект по изучению ионосферы Земли . Он представляет собой комплекс мощных высокочастотных антенн, расположенный на Аляске, который посылает электромагнитное излучение в верхние слои атмосферы для анализа их состояния. Изначально проект разрабатывался ВВС и ВМС США, а также агентством DARPA . В 2015 году объект был передан Университету Аляски, однако продолжает использоваться в научных целях для военных нужд .
Для любителей огульных обвинений в конспирологии, просьба обратиться к документам о 120 биологических лабораторий США в более чем 30 странах и среди них около 40 на Украине, рассекреченных госпожой Тутси Габбард пару недель назад.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В тексте утверждается, что трагедия в Венесуэле якобы была сейсмически крайне необычной: два почти равных по силе толчка с разными эпицентрами и минимальным интервалом. - Делается вывод, что такой сценарий опаснее обычной схемы «главный толчок + афтершоки», потому что второй удар может добить уже повреждённые здания. - Упоминается быстрое прибытие американских военных и спасательных структур, что подаётся как косвенно значимое обстоятельство. - Приводится цитата, приписываемая Фиделю Кастро, где звучит намёк на возможность внешнего воздействия со стороны США. - Далее текст связывает событие с программой HAARP, заявляя, что она якобы предназначена для управления климатом, ураганами, наводнениями и даже землетрясениями. - В качестве дополнительного аргумента используется логика: если США вели секретные биологические программы, то и версии о геофизическом оружии нельзя автоматически отвергать. - В финале читателя подводят к мысли, что трагедия могла быть не природной, а искусственно вызванной.
Подробный выводЭтот текст построен не как строгий анализ, а как риторическая конструкция подозрения. В нём есть важная психологическая особенность: несколько разнородных фактов, полуфактов и намёков собираются в один сюжет, который начинает казаться цельным. Это очень человеческий механизм мышления: когда событие страшное и статистически редкое, сознание почти инстинктивно ищет не просто причину, а агента, намерение, волю. Хаос нам психологически менее выносим, чем заговор. Если смотреть критически, здесь смешаны три уровня утверждений: 1. Сейсмологическое наблюдение — действительно ли землетрясение было необычным? 2. Политический контекст — кто и как отреагировал после катастрофы? 3. Гипотеза о намеренном воздействии — существует ли у кого-то техническая возможность вызвать такое событие? И вот именно переход от первого ко второму и третьему в тексте сделан не через доказательство, а через ассоциативный мост. Это не значит автоматически, что все сомнения бессмысленны; это значит, что сомнение ещё не равно знанию.
Что здесь выглядит уязвимо
1. Редкость события не доказывает искусственностьВ природе происходят редкие и даже крайне редкие события. Сейсмология знает сложные каскадные землетрясения, связанные разломы, двойные толчки, серии близких по силе событий. Редкость — это повод для изучения, но не доказательство внешнего вмешательства. Иначе мы подменяем науку интуицией: «раз необычно, значит кто-то сделал». Но природа вообще не обязана быть удобной для наших ожиданий.
2. Быстрое прибытие военных не является доказательством причастностиПосле крупных катастроф государства часто используют военные ресурсы, потому что у армии есть логистика, авиация, инженерные части, связь. Это может вызывать вопросы, особенно если речь о геополитическом сопернике, но само по себе это ещё не улика. Иначе мы попадаем в ловушку постфактум-логики: «они быстро приехали, значит знали заранее». Иногда быстро приехали просто потому, что умеют быстро разворачивать силы.
3. HAARP в тексте описан с сильным выходом за рамки подтверждённых данныхHAARP реально существовал и существует как исследовательский объект для изучения ионосферы. Но утверждение, что он способен целенаправленно вызывать разрушительные землетрясения, требует чрезвычайно серьёзной доказательной базы. На сегодняшний день общепринятых научных подтверждений этому нет. Здесь полезно помнить разницу между: - военным интересом к технологиям, - исследовательской программой двойного назначения, - реально доказанной способностью управлять тектоникой. Эти три вещи часто эмоционально сливаются в одно, но логически это разные уровни.
4. Аргумент «они скрывали одно, значит способны и на другое» — слабый по формеДаже если у государства есть непрозрачные военные или биологические программы, из этого не следует автоматически, что конкретное землетрясение было вызвано искусственно. Это тип мышления по аналогии, а не по доказательству. Аналогии полезны для постановки вопросов, но опасны как замена фактам.
Что в этом тексте действительно заслуживает вниманияПри всей критичности не стоит впадать и в противоположную крайность — в наивную веру, что крупные державы никогда не исследуют способы воздействия на среду, климат, инфраструктуру, общество и психику. История ХХ и XXI века показывает обратное: государство, особенно военное, почти всегда исследует пределы возможного. И в этом смысле недоверие к официальным версиям не является болезнью ума само по себе. Иногда оно — форма исторической памяти. Но зрелая позиция начинается там, где мы различаем: - законный вопрос, - рабочую гипотезу, - доказанный факт. Текст, который вы привели, остаётся в основном на уровне подозрения и интерпретации, а не строгого установления причинности.
Философский смысл этой историиЗдесь проявляется интересная вещь: человек почти всегда идеализирует не только людей, но и картины причинности. Одни идеализируют официальную науку, будто она уже всё знает и ничего скрытого быть не может. Другие идеализируют альтернативную версию, будто за каждой аномалией обязательно стоит скрытый режиссёр. И то и другое — формы бегства от неопределённости. Реальность чаще грубее и сложнее: - природа действительно может быть чудовищно необычной; - государства действительно могут быть циничны и непрозрачны; - но не всякая редкость есть оружие, и не всякое недоверие есть истина. В этом смысле критическое мышление похоже на духовную дисциплину: не прилипать ни к комфортной версии, ни к пугающей. Видеть, где у нас факт, где интерпретация, где страх, а где политическая мифология.
Итог
Главный вывод:Текст не даёт убедительных доказательств искусственного происхождения трагедии в Венесуэле, но использует сочетание редкости события, политического контекста и репутации США для формирования конспирологического подозрения.
Более глубокий вывод:Его сила не в фактах, а в том, что он попадает в важную человеческую потребность — найти субъект за катастрофой. Это делает текст психологически убедительным, но не научно достаточным.
Практически разумная позиция:- признавать необычность события, если она подтверждается сейсмологами; - требовать проверяемых данных, а не намёков; - не путать историческое недоверие к великим державам с автоматическим доказательством любой гипотезы; - сохранять открытость без капитуляции перед спекуляцией. Иногда истина оказывается не в выборе между «официальной ложью» и «альтернативной сенсацией», а в честном признании: мы знаем меньше, чем хотим, и потому особенно обязаны различать знание, веру и страх.
Открытый вопросКогда событие слишком страшное и слишком необычное, что нами движет сильнее — стремление к истине или желание любой ценой сделать мир объяснимым?