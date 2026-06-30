БЕНЗИН ИЗ УГЛЯ: Синтетическое топливо и будущее энергетики России
Узнайте, как уникальная технология производства синтетического топлива превращает обычный уголь в качественный бензин и дизель. Мы разберем успешный энергетический опыт Китая, проблемы экологии в Европе и реальные перспективы создания заводов по глубокой переработке угля в России, включая Кузбасс и Якутию. Способна ли эта альтернативная энергетика стать спасением в условиях кризиса отрасли и обеспечить дешевым топливом Северный морской путь? Смотрите видео до конца, чтобы понять, почему грандиозный проект компании «Воркутауголь» может навсегда изменить топливный рынок нашей страны.
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К И К Т И К ?
“Удивительно, что спустя 35 лет свободного рынка в РФ, о спекуляции стали отзываться негативно. Ведь страсть к наживе лежит в основе капитализма. Годами по ТВ славили рвачество, предание моральных принципов в жертву прибыли, а тех, кто не умел этого, называли «лузерами». А теперь порицают ловкачей перепродающих бензин канистрами.
Да вся Россия нынешняя вышла из спекуляции! Указ Ельцина о свободе торговли привёл к появлению миллионов мелких дельцов, весь бизнес которых состоял в приобретении товара низкой госцене и перепродаже его по высокой коммерческой. С исчезновением старого госсектора схема сохранила базовые настройки: купи дешевле — продай дороже.”
(из сайта СП сегодня)
П.С. Современный кинематограф РФ тому подтверждение.