Топливный кризис: почему в России не хватает бензина? Коллапс логистики и скрытые проблемы НПЗ
Борис Марцинкевич разбирает истинные причины топливного кризиса в России и выясняет, почему ремонт НПЗ моментально приводит к дефициту бензина в регионах. Вы узнаете, как коллапс транспортной логистики, перегруженность магистралей РЖД и упадок речного флота разрушают систему поставок нефтепродуктов. Мы также раскроем главный провал Минэнерго: почему нехватку АЗС и нефтебаз приходится решать Александру Новаку в режиме ручного управления из-за полного отсутствия цифровизации
Сталкивались ли вы с дефицитом топлива и какие цены на АЗС в вашем городе?
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Из этого 4-хминутного ролика можно вынести только одну ,но самую важную мысль…Смотреть мировой футбол нужно на рутуб…Сбился со счёта сколько сдвоенных роликов в 4 минуты затолкали…500? Просто невозможное д..ище,а не видеохостинг. Реально психологическая выдержка нужна,чтобы им пользоваться. “Аватар” на рутубе никто не хочет глянуть? Мне уже пришлось отказаться от пасьянса “паук четыре масти”.Знаете почему? Потому что сбоку на четверть экрана постоянная,непрекращающаяся реклама “Единой России”,как она всем помогает и ещё поможет…Это-пытка.Пришлось отказаться от игры…Так можно людей с ума сводить…Рутуб заставлять смотреть…Передачу про “Родину и Едро”,и через каждые 30 секунд реклама…Зато своё и родное.Макс,рутуб и рассказы о Родине…Всё остальное-это излишества…
Здравы будьте!
С удовольствием смотрю ч/м по футболу на сайте liveball.sx (русскояз.) – рекомендую.
Правда, надо увернуться от рулетки в эл. казино.
Там и ф-1 и лучшие футб. матчи мирового класса. И пр.
Приветствую…Я футбол вообще не смотрю.Давно уже…Сердце берегу:). Они (сборная РФ по футболу) меня всегда доводили до белого каления. Я посчитал,что в 90% случаев,при просмотре их игр,мне плохо…Расстройство,плохое настроение и негатив…Перестал смотреть и не манит вообще…
Я в прошлом играл в футбол.
Естественно, что кое-что понимаю в нём.
Но недоразумение, – футбол на просторах СНГ, давно не смотрю.
С Вами солидарен.
Смотрю некоторые матчи европейского и мирового уровня, как сегодня..