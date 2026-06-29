Борис Марцинкевич разбирает истинные причины топливного кризиса в России и выясняет, почему ремонт НПЗ моментально приводит к дефициту бензина в регионах. Вы узнаете, как коллапс транспортной логистики, перегруженность магистралей РЖД и упадок речного флота разрушают систему поставок нефтепродуктов. Мы также раскроем главный провал Минэнерго: почему нехватку АЗС и нефтебаз приходится решать Александру Новаку в режиме ручного управления из-за полного отсутствия цифровизации

Сталкивались ли вы с дефицитом топлива и какие цены на АЗС в вашем городе?

Поддержите канал:

https://sponsr.ru/geonrgru/

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Подписывайтесь на наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

Наш телеграмм: https://t.me/geonrg