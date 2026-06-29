Слух о том, что ФССП России и Центральный банк Российской Федерации зарегистрированы за границей упорно ходит по интернету. В сегодняшнем #расследование бориса воронина я расскажу, есть ли у него основание и что за этим стоит? Ведь «нет дыма без огня»!

«Скучным» ответом на такой вопрос будет:

это же российские государственные органы, как они могут быть зарегистрированы за границей?

Но раз в этом уверено множество наших граждан и такой слух ходит не первый год, я решил разобраться, откуда пошли разговоры.

Вполне правдоподобное начало

Признаком перерегистрации и даже продажи государственных органов за рубеж люди считают наличие номера DUNS-UPIC. Разберемся, что это и зачем.

Кто всё знает про бизнес?

В 19 веке один из торговцев в Нью-Йорке создал агентство по предоставлению информации о надежности контрагентов. Постепенно оно росло, передавалось из рук в руки и в 1859 году стало называться R.G. Dun & Company.

Для справки. России в это время оставалось еще 2-а года до отмены крепостного права, а первая железная дорога уже 8 лет работала.

Агентство, а по сути бюро кредитных историй по юридическим лицам, собирало по почте информацию от предпринимателей, юристов (адвокатов), нотариусов и судей. Хотя подобные бюро кредитных историй создавались в США едва ли не в каждом городе, агентство R.G. Dun & Company было крупнейшим в США.

В начале 20 века Агентство начало скупать конкурентов и объединенная компания стала называться «Dun & Bradstreet» (по фамилиям создателей) или кратко D&B.

Заметьте, информацию о компаниях собирала и предоставляла частная компания (точнее акционерное общество), а не Налоговая служба США. Это было бы сложно в стране с 50-ю Штатами (в переводе «штат» - государство), где у каждого Штата свои правила и законы.

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Единый идентификатор субъекта

В 1962 с распространением в работе компьютеров, связанных в единую сеть по электронным каналам связи (да, оставалось еще 7 лет до изобретения прообраза сети Интернет), D&B стало использовать единый уникальный номер для учета субъектов. Называется он D-U-N-S или DUNS (созвучно названию компании), а переводится как «числовая универсальная система нумерации». Второе название – UPIC – расшифровывается и переводится как «универсальный идентификатор контрагента».

Эта система нумерации стала использоваться не только самой компанией и ее заказчиками, но признаваться ООН, Евросоюзом (до 1992 - Европейское экономическое сообщество, ЕЭС) и другими международными организациями.

При чем здесь государственные органы?

Каждому субъекту экономической деятельности присваивается уникальный девятизначный цифровой код. Причем присваивают его бесплатно и не спросив об этом самого субъекта. Присвоить код могут одному филиалу или подразделению, а равно какой-то группе юридических лиц.

Пример

У Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (сокращенно – СРО НАПКА), которая не является коммерческой, номер DUNS тоже есть, и узнал я об этом только при подготовке этой статьи.

Информация D&B Информация D&B

Зачем его присвоили? Предполагаю, потому что НАПКА входит в Европейскую коллекторскую ассоциацию FENCA (штаб-квартира в Германии). Где-то в отчете FENCA проскочило название, а ему присвоили номер DUNS.

DUNS для государственных органов

Точно также номера DUNS присвоили Правительству Российской Федерации, Банку России и ФССП России - по собственному желанию D&B, ведь государственные органы (за исключением Правительства Российской Федерации) – обычные юридические лица и даже стоят на учете в ФНС России. И все они ведут активную межгосударственную деятельность.

Посмотрите, пожалуйста, фото ниже (пролистайте).

Кстати, с адресом Правительства России в D&B явно ошиблись, указав адрес Администрации Президента вместо Краснопресненская наб., дом 2. Не всё о нас знают «империалисты».

Номер регистрации или учетный номер

Но DUNS – это не номер регистрации (как ОГРН в России), а учетный номер. Например, в России ОГРН присваивается каждому юридическому лицу и определяет факт его создания в России. А ИНН – это номер, под которым это юридическое лицо учитывается в реестре ФНС России.

Помимо слухов о месте регистрации российских госорганов есть еще сомнение в их государственности в целом. Ведь они имеют ОГРН, а значит они – коммерческие организации? Эту тему я раскрыл в статье «Почему ОГРН российских госорганов начинается на «1», а не на «2»? Они коммерческие?».

Пример

Скажем, Вы можете завести реестр своих нынешних и возможных контрагентов (прямо на листе бумаги или в компьютере) и внести туда:

под № 1 – работодателя;

под № 2 – соседа, которому вы одалживали 500 руб. до пятницы;

под № 3 лично Президента США Дональда Трампа.

Факт существования Вашего реестра и содержания в нем личности под номером 3 никак не обяжет Трампа, это даже не станет свидетельством переезда его в Ваш подъезд. Это всего лишь номер, не влекущий за собой ничего важного, но удобный для Вас при проведении расчетов с Трампом (если они будут).

Вывод

Точно такую же роль, но только в масштабах всего мира играет и номер DUNS-UPIC.

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