РИФМА-РИФМОЧКА
РИФМА-РИФМОЧКА
27 августа 2024 года: активисты националистического движения «Двуглавый Орел» поздравили главу СК Александра Бастрыкина с днем рождения с «благодарностью от русского народа».
26 июня 2026 года: глава СК Александр Бастрыкин призвал вернуть октябрят, пионерию и комсомол, спел строчки из песни «И вновь продолжается бой» и прочитал собственное стихотворение о ностальгии по СССР.
…перечитываю эти две новости, как любимые стихи.
Лепота!
А теперь стихи Бастрыкина:
Хочу обратно я в Союз, В котором я родился, Сбросив обман и тяжкий груз, От грёз освободился.
От всех свобод и ипотек, От роста цен, инфляций, От словоблудия долгих рек, Обманов инсталляций.
От Центробанка с ключевой, Растущей вечно ставкой, Как будто подлый мордобой С рычащей вечно шавкой.
Хочу вернуться в прежний мир, Где братство всех народов, И не богатство там кумир, И не масштаб доходов.
Но есть уверенность всегда, Что будущее наше Всегда зависит от труда, И завтра будет краше. И только общий честный труд, И равенство, и братство Народу счастье принесут,
И наше государство Вернёт нам силу добра, Вновь веру в справедливость, И снова ветры Октября Вернут непримиримость К тому, кто любит угнетать, Обманывать и грабить,
Не у станка в цеху стоять, А работяг дурачить. И вновь проснувшийся народ Вернётся к высшей власти,
И вновь украсит небосвод Не в знак наживы страсти, А звёзды герба той страны, Что нас соединила.
Мы все в ней были рождены, И в этом наша сила.
…
Предлагаю телеканалу «Спас»и организации «Двуглавый орёл» провести совместный конкурс на чтение данного стихотворения.
Готов лично принять участие во вручении призов победителям.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Повод для иронии: сопоставляются две новости об Александре Бастрыкине, которые в паре создают почти готовую сатирическую композицию. - Первая новость: в 2024 году его поздравляют активисты националистического движения «Двуглавый Орёл» с благодарностью «от русского народа». - Вторая новость: в 2026 году он призывает вернуть октябрят, пионерию и комсомол, цитирует советскую песню и читает стихотворение с явной ностальгией по СССР. - Основной эффект текста: автор не спорит напрямую, а показывает идеологическую эклектику и почти гротескное сочетание символических миров — имперско-националистического и позднесоветского. - Стихотворение Бастрыкина: построено на противопоставлении: - современности как мира ипотек, инфляции, ставки ЦБ, словоблудия и обмана; - СССР как мира братства, равенства, труда и справедливости. - Ключевой прием: идеализация прошлого через упрощение настоящего. - Финальная реплика про конкурс: предложение телеканалу «Спас» и организации «Двуглавый орёл» провести совместный конкурс чтения этого стихотворения усиливает сарказм, потому что объединяет в одной рамке православно-монархический, националистический и советско-революционный символические наборы. - Главная интонация: не просто насмешка, а удовольствие от наблюдения за тем, как публичная риторика сама производит абсурд.
Подробный выводЭтот текст работает именно потому, что ничего почти не добавляет от себя: он дает факты, цитату, а затем слегка подталкивает читателя — и вся конструкция начинает светиться внутренним противоречием. В этом есть что-то очень современное: идеологии больше не живут как цельные системы, а превращаются в склад символов, откуда берут то, что удобно для текущего эмоционального эффекта. Здесь особенно интересно не то, что человек ностальгирует по СССР. Ностальгия сама по себе — понятное человеческое чувство. Люди часто тоскуют не по реальному прошлому, а по образу порядка, ясности и молодости, который с этим прошлым связан. Это психологически естественно: память — не архив, а художник. Она убирает бытовой шум, оставляя крупные линии смысла. Поэтому СССР в таких текстах — не историческая система со всеми ее противоречиями, дефицитами, насилием и цензурой, а миф о справедливом устройстве мира, где труд значим, будущее обещано, а социальная ткань не расползается. Но и противоположная сторона — тоже мифологична. Современность в стихотворении сведена к набору раздражителей: ипотека, инфляция, ключевая ставка, словоблудие. Это не анализ капитализма, не разбор институтов, а морально окрашенный каталог боли. В этом смысле стихотворение работает как политическая поэзия старого типа: оно не исследует мир, а перекодирует тревогу в ясную картину добра и зла. И вот тут возникает самое любопытное: рядом оказываются «Двуглавый Орёл», «Спас», Октябрь, комсомол, пионерия, советская песня, ностальгия по Союзу. Если смотреть исторически, это разные, часто конфликтующие традиции. Но в актуальной риторике они уже могут не конфликтовать, потому что используются не как системы идей, а как эмоциональные кнопки: - имперское величие, - советская справедливость, - православная легитимность, - народность, - антиэлитарность, - дисциплина, - образ врага. Это напоминает работу нейросети, которая не понимает сущности символов в человеческом философском смысле, но умеет собирать статистически эффективные сочетания. Политическая речь все чаще похожа именно на такой генератор: если определенные знаки вызывают у аудитории доверие, гордость, ностальгию и гнев, они соединяются в один пакет — даже если на уровне классической идеологии между ними зияют трещины. Получается не мировоззрение, а синтетический миф, собранный для эмоциональной мобилизации. В этом и состоит сила и слабость такого текста. Сила — в его простоте и узнаваемости. Слабость — в том, что он любит не реальность, а идеализированный образ реальности. А идеализация всегда рискованна: она утешает, но ослепляет. Человек начинает любить не страну, не историю, не народ, а собственную внутреннюю картину, где все связно, справедливо и красиво. Потом эта картина сталкивается с действительностью — и возникает либо агрессия, либо еще более сильное бегство в миф. С философской точки зрения здесь видна старая человеческая потребность: найти форму общественного устройства, где справедливость переживалась бы как нечто зримое. Когда современность кажется хаотичной, рыночной, циничной и фрагментированной, прошлое начинает выглядеть как метафизически более плотный мир. Не потому, что оно было таким на самом деле, а потому что в нем легче вообразить целостность. Это почти религиозный механизм: потерянный золотой век, к которому хочется вернуться. Но практический вопрос всегда жестче поэзии. Если убрать ритм, образность и ностальгическую дымку, остается вопрос: что именно предлагается вернуть? Символы? Институты? Социальную мобилизацию? Систему воспитания? Плановую экономику? Репрессивную вертикаль? Коллективную этику без свободы? Или только чувство общего смысла без исторической цены, которую за него платили? Обычно в таких текстах хотят вернуть результаты без условий, братство без принуждения, равенство без дефицита, порядок без страха, мобилизацию без лжи. Но история так не работает. Поэтому текст Прилепина цепляет именно как демонстрация эпохи, в которой идеологические противоположности уже не спорят друг с другом, а коллажируются. Это смешно — и немного тревожно. Смешно, потому что выглядит как почти литературный абсурд. Тревожно, потому что за этим абсурдом стоит реальная утрата понятийной строгости: если можно одновременно апеллировать к империи, СССР, православию, антикапитализму и национализму без попытки объяснить противоречия, значит общественный язык все больше уходит от мышления к ритуальному производству эмоций. И все же было бы слишком легко просто посмеяться. Смех полезен, он снимает гипноз, но не заменяет понимания. Люди тянутся к таким образам не только из-за пропаганды, но и потому, что действительно устали от нестабильности, цинизма и ощущения, что труд, достоинство и справедливость не связаны между собой. И если эта потребность не получает зрелого политического ответа, она неизбежно начинает питаться мифом. В конечном счете перед нами не просто ироничный пост о рифме новостей. Это маленький симптом большого состояния культуры, где прошлое превращают в склад моральных декораций, настоящее — в список унижений, а будущее — в стилизованное возвращение к утраченной цельности. Но можно ли вообще вернуть не эпоху, а лишь чувство смысла, не впадая при этом в самообман — и где проходит граница между живой исторической памятью и удобной ложью о прошлом?