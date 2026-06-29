РИФМА-РИФМОЧКА

27 августа 2024 года: активисты националистического движения «Двуглавый Орел» поздравили главу СК Александра Бастрыкина с днем рождения с «благодарностью от русского народа».

26 июня 2026 года: глава СК Александр Бастрыкин призвал вернуть октябрят, пионерию и комсомол, спел строчки из песни «И вновь продолжается бой» и прочитал собственное стихотворение о ностальгии по СССР.

…перечитываю эти две новости, как любимые стихи.

Лепота!

А теперь стихи Бастрыкина:

Хочу обратно я в Союз, В котором я родился, Сбросив обман и тяжкий груз, От грёз освободился.

От всех свобод и ипотек, От роста цен, инфляций, От словоблудия долгих рек, Обманов инсталляций.

От Центробанка с ключевой, Растущей вечно ставкой, Как будто подлый мордобой С рычащей вечно шавкой.

Хочу вернуться в прежний мир, Где братство всех народов, И не богатство там кумир, И не масштаб доходов.

Но есть уверенность всегда, Что будущее наше Всегда зависит от труда, И завтра будет краше. И только общий честный труд, И равенство, и братство Народу счастье принесут,

И наше государство Вернёт нам силу добра, Вновь веру в справедливость, И снова ветры Октября Вернут непримиримость К тому, кто любит угнетать, Обманывать и грабить,

Не у станка в цеху стоять, А работяг дурачить. И вновь проснувшийся народ Вернётся к высшей власти,

И вновь украсит небосвод Не в знак наживы страсти, А звёзды герба той страны, Что нас соединила.

Мы все в ней были рождены, И в этом наша сила.

…

Предлагаю телеканалу «Спас»и организации «Двуглавый орёл» провести совместный конкурс на чтение данного стихотворения.

Готов лично принять участие во вручении призов победителям.

Захар Прилепин

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