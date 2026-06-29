Почему цены на бензин бьют исторические рекорды и откуда взялся острый дефицит топлива на АЗС по всей стране? В этом видео Борис Марцинкевич и Александр Фролов детально разбирает скрытую статистику Росстата, реальную стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также коллапс с логистикой РЖД и внеплановыми ремонтами НПЗ. Вы увидите, как искусственный ажиотаж, черный рынок и массовая скупка горючего в канистры усугубляют топливный кризис на юге России и в Крыму. Подробнее в новом видео

00:00 Рост цен на бензин в России: шокирующие данные Росстата

03:15 Реальная стоимость топлива на АЗС: АИ-92 и АИ-95 бьют рекорды

06:45 Вмешательство ФАС: где найти дешевый бензин без очередей

09:44 Почему нет бензина: аварии на НПЗ и логистический коллапс РЖД

12:21 Бензиновый кризис в Крыму: топливо по QR-кодам и черный рынок

16:00 Искусственный дефицит топлива: как паника водителей опустошает заправки

17:28 Опасность хранения бензина: почему нельзя использовать пластиковую тару

19:24 Введут ли лимиты по всей России: прогнозы и логистические решения

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