По каким направлениям действует пятая колонна. Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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#ДеньТВ #Николай_Сорокин
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе основное внимание уделено военной обстановке, внутренним информационным процессам в России и теме так называемой «пятой колонны». - Озвучивается тезис о крайне больших потерях ВСУ, массовом дезертирстве и системном дефиците личного состава. - Делается вывод, что нехватка живой силы у Украины компенсируется: - усилением дроновой войны, - ударами по инфраструктуре, - попытками создать внутри России атмосферу паники и недоверия. - Автор делит «пятую колонну» на два направления: 1. тех, кто выступает за немедленное перемирие и остановку боевых действий; 2. тех, кто, наоборот, требует заведомо нереалистичных и радикальных шагов, например немедленного ядерного удара по Европе. - Обе группы, по мнению спикера, работают на дестабилизацию, хотя внешне занимают противоположные позиции. - Подчеркивается, что информационная война не менее значима, чем боевые действия на фронте. - Отдельно говорится о попытках Украины нанести России «накопленный общественный ущерб» через: - удары по логистике, - атаки на социальную и культурную инфраструктуру, - удары по топливно-энергетическому комплексу. - При этом спикер настаивает, что украинская сторона не способна к крупному сухопутному наступлению, но может добиваться локальных тактических успехов с помощью БПЛА. - В видео также подробно разбираются отдельные участки фронта, где, по оценке автора, российская армия сохраняет инициативу. - Звучит мысль, что обществу следует не поддаваться панике, а трезво отделять реальные проблемы от информационной накачки.
По каким направлениям, по мнению автора, действует «пятая колонна»
1. Через призывы к остановке боевых действийСпикер считает, что одна часть внутренних оппонентов продвигает идею немедленного перемирия и заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения. С его точки зрения, это подается как гуманизм или прагматизм, но фактически работает против стратегических интересов России. Здесь важен психологический механизм: иногда капитуляция маскируется под «здравый смысл», а усталость общества — под «миротворчество». Исторически такие формулы часто возникают в моменты затяжных конфликтов, когда человек хочет не истины, а облегчения. Это очень человечески, но именно поэтому легко становится инструментом влияния.
2. Через радикализацию «патриотической» повесткиВторое направление, по версии выступающего, — это люди, которые внешне выглядят как более жесткие патриоты, но требуют от власти заведомо невыполнимых или крайне опасных шагов. Пример — постоянные требования нанести ядерный удар первыми. Логика спикера такова: если власть не идет на такой шаг, ее затем можно обвинить в слабости и использовать это как повод для внутреннего раскачивания. То есть крайний радикализм здесь трактуется как не форма силы, а как технология подрыва. Это интересный момент: иногда разрушительная позиция приходит не в одежде либерального пацифизма, а в форме гипертрофированного «патриотизма». И в этом есть почти философский парадокс — противоположности могут обслуживать один и тот же результат.
3. Через информационную панику и «всепропальщичество»Отдельное направление — это распространение панических настроений на фоне ударов дронами, проблем с топливом, перебоев в работе объектов и т.д. По мысли автора, такие акторы: - гипертрофируют отдельные инциденты; - игнорируют общую картину; - подрывают доверие к армии, ПВО и государственным институтам; - создают эффект внутренней деморализации. Здесь спикер особенно резко говорит о тех, кто использует любой пропуск ПВО как повод объявить все управление несостоятельным.
4. Через связь с внешними центрами влиянияАвтор предполагает, что часть подобных процессов координируется или как минимум подпитывается из-за рубежа через зарубежные группы влияния и информационные каналы. Он осторожно не делает прямых юридических выводов о спецслужбах, но ясно дает понять: речь идет не просто о спонтанном внутреннем недовольстве, а о включенности некоторых акторов в более широкую сеть внешнего давления.
5. Через медиа и элитную средуВ беседе подчеркивается, что речь идет не только о маргинальных комментаторах, но и о: - части управленческого аппарата, - медийных фигурах, - людях, мимикрирующих под государственников. Иными словами, опасность видится не столько в крикливых персонажах, сколько в тех, кто действует тише, системнее и ближе к центрам принятия решений.
Что еще, по версии автора, происходит параллельно
Украина делает ставку на технологическую компенсациюТак как, по оценке спикера, у ВСУ не хватает людей, происходит смещение акцента в сторону: - БПЛА, - ударов по тылу, - атак на нефтебазы, НПЗ, логистические маршруты, - тактики изоляции участков фронта. То есть война все больше приобретает характер борьбы не только армий, но и инфраструктур, цепочек снабжения, нервной системы государства.
Формируется стратегия давления на обществоАвтор описывает трехкомпонентную схему давления на Россию: 1. парализация логистики; 2. удары по гражданской инфраструктуре; 3. деиндустриализация через атаки на ТЭК. Это уже не просто военная операция, а попытка создать ощущение повседневной нестабильности. С философской точки зрения, современная война все чаще направлена не на захват территории как таковой, а на разрушение чувства устойчивости. Если человек перестает ощущать порядок, он сам начинает достраивать катастрофу в своем воображении.
Основные выводы по фронту в изложении спикера- На ряде направлений, по словам автора, российские войска продолжают наступательное давление. - Отмечаются успехи в районе: - Сумского направления, - Купянска, - Красного Лимана, - Константиновки, - Ореховского участка. - Делается вывод, что украинская сторона удерживает некоторые позиции ценой все больших потерь и с разрушением собственной управляемости. - Спикер считает, что фронт в целом складывается для России благоприятно, а возможности Украины для крупных наступательных действий ограничены.
Подробный выводВ этом видео война показана не только как столкновение армий, но и как борьба за интерпретацию реальности. Это, пожалуй, главный нерв всей беседы. С одной стороны, автор описывает привычную военно-политическую логику: потери, продвижение, удары по инфраструктуре, дроновую войну, логистику. С другой — настаивает, что не менее важен внутренний фронт восприятия, где решается вопрос: будет ли общество видеть события как тяжелый, но контролируемый процесс, или как цепь признаков надвигающейся катастрофы. Концепция «пятой колонны» у спикера строится не на идеологии в чистом виде, а на функции. Не так важно, под какими лозунгами выступает человек — за мир или за максимальную эскалацию. Важно, к чему ведет его риторика на практике. Если итогом становится: - деморализация, - делегитимация власти, - подрыв доверия к армии, - подталкивание к внутреннему кризису, то такая позиция трактуется как враждебная. В этом есть своя жесткая логика. Но здесь же возникает и уязвимость такой модели: если слишком широко расширять понятие внутреннего врага, то под него легко начинает попадать не только сознательная деструкция, но и обычное несогласие, тревога, ошибка, эмоциональная реакция. А это уже опасно для самой системы, потому что любая власть, перестающая различать злой умысел и человеческую слабость, постепенно теряет чувствительность к реальности. Поэтому наиболее здравое зерно в беседе — не в эмоциональных формулировках, а в более глубокой мысли: нужно отличать анализ от паники, стратегию от аффекта, реальные угрозы от шумового сопровождения. Еще один важный слой — это образ современной войны. Она предстает как гибрид: - фронта, - алгоритмов, - медийных вбросов, - ударов по инфраструктуре, - психологии масс. Почти как в работе нейросети: система ищет уязвимые узлы, давит не обязательно туда, где прочность минимальна физически, а туда, где слабее связность всей структуры. Иногда разрушить мост менее важно, чем разрушить уверенность, что мосты вообще можно защитить. И потому информационная паника становится продолжением военной технологии. Если суммировать позицию автора максимально честно, то она такова: - Украина, по его мнению, слабеет в живой силе; - компенсирует это технологически и психологически; - внутрироссийская дестабилизация рассматривается как часть общего давления; - «пятая колонна» действует не в одном политическом цвете, а сразу в нескольких масках; - главная задача России — сохранять управляемость, трезвость и наступательную инициативу. Это жесткий, мобилизационный взгляд на происходящее. Он внутренне цельный, хотя местами явно опирается на оценочные и спорные утверждения. Но как интеллектуальная схема он интересен тем, что показывает: в эпоху больших конфликтов граница между фронтом и эфиром, между окопом и комментарием, между ударом дрона и фразой в медиа становится все менее четкой. И здесь остается открытый вопрос: где проходит граница между необходимой национальной консолидацией и опасным подавлением любых неудобных интерпретаций реальности — и как не потерять истину, защищая страну от лжи?