ОТ ГРОЗНОГО ДО СВО — КАК ЗАПАД ВЕКАМИ ДЕМОНИЗИРУЕТ РОССИЮ | Андрей Николаев
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Почему Россия снова сталкивается с паникой в обществе и проигрышами в информационном поле даже на фоне успехов? Максим Невенчанный и Андрей Николаев разбирают западную русофобию как длинную историческую линию — от Ивана Грозного, Ливонской войны, Смуты и Пугачёва до Крымской войны, 1905 года, СССР и Украины. В выпуске — Курбский, Лжедмитрий, иезуиты, Тютчев, Кюстин, Сурков, Сталин, Пушкин, сказочные архетипы, паника 16 октября 1941 года и главный вопрос: может ли признание собственных слабостей стать силой государства?
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00:00 Вступление
00:31 Почему Россия проигрывает инфовойны
01:32 Паника и эмоциональный расчёт Запада
02:21 Почему Россия проигрывает не всегда
02:50 Начало инфовойн против России
03:57 Иван Грозный и первые атаки на образ РФ
04:57 Кафа как рынок русских рабов
05:57 Курбский и спор о самодержавии
06:27 ВКЛ как альтернативный русский проект
07:28 Почему выжил самодержавный проект
08:24 Отравление Рюриковичей и образ Грозного
09:26 Гибель царевича Дмитрия
10:27 Борис Годунов, неурожай и начало Смуты
11:27 «Прелестные грамоты» и Лжедмитрий
12:04 Информационный проигрыш Москвы Варшаве
13:04 Подмена смысла вокруг самозванца
14:17 Почему грамоты Кремля не сработали
15:37 Политическая непоследовательность Шуйского
16:37 Русский царь на коленях в Варшаве
17:17 Иезуиты и инфопоражение Москвы
17:29 Скопин-Шуйский и шанс избежать Смуты
18:26 Восстание Пугачёва как цветная революция
19:11 Почему Пугачёв действовал на Урале
20:52 Урал: логистика и проект отделения
21:52 Уральская республика и уральские франки
22:52 Французский след и деньги для Пугачёва
23:54 Английский интерес и загадочный Филарет
24:54 Почему выбрали именно Пугачёва
25:37 Княжна Тараканова как проект для элиты
26:17 Отличия Пугачёва от Лжедмитрия
26:36 Попытка Польши поставить Владислава
27:23 Русофобия во Франции и Польше
28:10 Тютчев и противодействие русофобии
29:10 Бальзак как несостоявшийся союзник
30:36 Крымская война как «нулевая мировая»
31:37 Стратегическая ошибка Николая I
32:18 Реформы Александра II и разночинцы
33:22 Поиск образа России
33:59 Репин, самодержавие и Иван Грозный
34:59 Революция 1905 года и японский фактор
35:59 Николай II и отсутствие своих медиа
36:59 Отказ от инфопроектов на Украине
37:59 Когда Россия побеждала в инфовойнах
39:02 Распад СССР как коллективное самоубийство
40:38 Сталин и переоценка его роли
41:39 Как Пушкин стал «нашим всем»
42:32 Восприятие Пушкина до советского канона
43:33 Эмиграция и столетие Пушкина
44:24 Как Сталин забрал Пушкина у эмиграции
45:25 Пушкин как общая культурная основа
45:56 RT, Захарова и проигранные ресурсы
47:17 Народная дипломатия: испанцы в Крыму
49:12 Почему Запад не обязан продвигать наши нарративы
50:10 Чехословакия-1968: инфопобеда СССР
51:11 Газопровод и результат после Праги
52:11 Почему солдатам запрещали стрелять
52:54 Что такое картина мира
54:00 Русские сказки как ключ к архетипу
55:11 Иван Дурак и отношение к уму
56:12 Царевна-лягушка и верность слову
57:13 Золушка и западная логика
58:15 Морозко и русская этика
59:16 Прагматизм vs русская терпеливость
01:00:16 Россия как страна, управляемая Богом
01:01:18 Паника в Москве в октябре 1941
01:02:18 Как Сталин вернул порядок
01:03:00 Паника как основа внутренней раскачки
01:03:26 Почему эксперты не видят всей картины
01:04:27 Пьеса «Фронт» и реакция генералов
01:05:06 Сила в признании слабостей
01:05:21 Финал
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе Андрей Николаев рассуждает о том, что информационное противостояние с Россией имеет очень глубокие исторические корни. - По его версии, системная демонизация России на Западе начинается особенно заметно с эпохи Ивана Грозного, когда Россия усиливается и расширяется. - Лектор считает, что всякий раз, когда Россия становится самостоятельным и сильным субъектом истории, против нее активизируются не только военные, но и информационные механизмы давления. - В качестве раннего примера приводится история Лжедмитрия: Москва, по мысли автора, проиграла не столько на поле боя, сколько в интерпретации событий. - Существенная идея беседы: информационная война выигрывается не фактами сами по себе, а точностью смысловой подачи, эмоциональным попаданием и умением навязать рамку восприятия. - Пугачевское восстание трактуется не просто как внутренний бунт, а как возможная внешне инспирированная дестабилизация, направленная на ослабление России. - Крымская война подается как пример того, как русофобская повестка в Европе была заранее раскручена, а российская элита недооценила значение медиа и общественного мнения. - Николай I, по мысли Николаева, ошибочно рассчитывал на «величественное молчание», тогда как противники активно формировали образ России как угрозы. - Аналогичная ошибка, по мнению автора, повторялась и позже: власть часто пренебрегала информационной работой, считая, что правда «сама пробьется». - Советский период рассматривается как время, когда Россия/СССР иногда умела побеждать в борьбе картин мира. - Важный пример — сталинская культурная политика: через масштабное переосмысление национальных символов, таких как Пушкин, формировалось общее цивилизационное самосознание. - В беседе подчеркивается, что СССР был силен не только оружием, но и образом будущего, который мог привлекать людей по всему миру. - Распад СССР в логике лекции выглядит как не военное поражение, а почти «коллективное самоубийство» на фоне утраты внутренней смысловой опоры. - Современные информационные атаки, связанные с СВО, автор связывает с попытками вызвать панику, недоверие к власти, внутреннюю дестабилизацию и самораскрутку тревоги. - Николаев считает, что Запад часто действует через прокси, через чужие руки, а также через медийные и психологические механизмы. - Отдельная мысль: русскому культурному типу, если смотреть через сказки и архетипы, свойственны доверие, терпение, жалость, верность слову и меньшая склонность к циничному манипулированию. - Именно поэтому, по его мнению, прагматичные и технологичные противники часто оказываются сильнее в пиаре. - При этом Россия не всегда проигрывала: в истории были и случаи тонкой, сильной, стратегической информационной игры. - Общий посыл беседы — России необходимо не только воевать и защищаться, но и осмысленно формировать собственный нарратив, объяснять себя миру и самой себе.
Подробный выводВ этом видео предложена не просто историческая подборка эпизодов, а целая концепция: Россия веками сталкивается не только с прямым противоборством, но и с устойчивым механизмом смыслового и образного подавления. Если говорить аккуратно, это не «доказанная универсальная теория всего», а именно интерпретационная рамка, в которой разные эпохи — от Ивана Грозного до нынешнего конфликта — складываются в одну длинную линию. Главная сила этой беседы в том, что она показывает: войны ведутся не только армиями, но и образами. История вообще редко сводится к пушкам и договорам. Между событием и его восприятием лежит целый слой интерпретации. Кто задает язык описания происходящего, тот во многом управляет и политическими последствиями. В этом смысле лектор говорит о важной вещи: можно выиграть бой, но проиграть объяснение боя. А можно даже объективно быть сильным, но позволить противнику навязать себе роль варвара, тирана, угрозы, исторической аномалии. Это наблюдение, если отвлечься от частных спорных деталей, очень жизненно. В психологии это похоже на ситуацию, когда человека оценивают не по тому, что он сделал, а по тому, как его поступок был заранее «подписан». Если на вас уже навешан образ агрессора, то даже оборонительное действие будет прочитано как агрессия. Если на вас навешан образ жертвы, то даже провокация может быть интерпретирована как вынужденная защита. История государств здесь мало отличается от истории людей. При этом в беседе есть важный прагматический нерв: проблема, по мысли автора, не только в силе западной пропаганды, но и в хронической недооценке информационной сферы самой Россией. Здесь звучит почти цивилизационный упрек: российская власть нередко надеялась на самодостаточность силы, на «величественное молчание», на то, что реальные дела сами за себя скажут. Но в мире медиа реальные дела редко говорят сами. За них всегда кто-то говорит. И если не говорите вы, за вас обязательно скажет противник. Интересен и культурный слой рассуждения — попытка объяснить слабость России в информационных войнах через архетипы русской сказки. Эта часть, конечно, не строгая наука, а скорее культурно-философская метафора. Но сама метафора выразительна. Автор противопоставляет условный русский тип, склонный к терпению, жалости, верности слову и доверию, западному типу, который лучше владеет инструментальной рациональностью и манипулятивной сборкой политического эффекта. Это спорная схема, но в ней есть мысль: не всякая цивилизационная добродетель помогает в медиавойне. Иногда нравственная прямота проигрывает технологичной упаковке. Здесь возникает почти античный сюжет. То, что в одной среде является достоинством, в другой становится уязвимостью. Как в боевых искусствах: открытая стойка может быть выражением уверенности, но против быстрого и расчетливого противника она же становится щелью для удара. Так и государство, привыкшее мыслить категориями долгой истории и внутренней правды, может уступать тем, кто мыслит категориями мгновенного психологического эффекта. Отдельно стоит отметить советский пример, который в беседе подан как время, когда Россия научилась создавать сильную картину мира. Это, пожалуй, одна из самых содержательных линий разговора. СССР был привлекателен не только военной мощью, но и тем, что предлагал универсальный сюжет: образование, социальный лифт, науку, будущее, участие простого человека в большой истории. То есть он не просто спорил с Западом — он конкурировал за воображение. А в долгой борьбе цивилизаций именно воображение, возможно, важнее даже экономики на первом этапе, потому что сначала люди хотят верить, а уже потом считать. В этом смысле беседа подводит к очень современной мысли: недостаточно иметь ресурсы, армию и даже историческую правоту в собственном понимании. Если у страны нет языка, которым она объясняет себя и свое будущее — и гражданам, и внешнему миру — она остается объектом чужого описания. А это уже форма зависимости. Конечно, многое в лекции спорно, местами гипотетично, а некоторые исторические связки поданы скорее как мировоззренческая реконструкция, чем как строгое академическое доказательство. Но и здесь есть полезный момент: история вообще редко бывает чистой лабораторией. Люди всегда достраивают факты смыслом. Вопрос лишь в том, делают ли они это добросовестно и осознанно, или поддаются удобной схеме. Поэтому ценно не принимать все сказанное на веру автоматически, а видеть саму методологию: автор ищет повторяющийся паттерн — усиление России, ответная демонизация, внутренняя растерянность элит в информационной сфере, и затем политические последствия. И, пожалуй, самый глубокий итог беседы таков: информационная война опасна не тем, что вас критикуют, а тем, что вас заставляют смотреть на себя чужими глазами. Пока народ, государство или личность способны сохранять внутренний центр восприятия, они уязвимы, но не сломлены. Когда же внешний нарратив становится внутренним голосом, поражение уже происходит не на границе, а в сознании. В конечном счете беседа посвящена не только России и Западу. Она о более универсальной вещи: кто имеет право на описание реальности. Тот, кто сильнее? Тот, кто громче? Тот, кто точнее? Или тот, кто способен соединить правду факта с правдой смысла? И здесь остается открытый вопрос: что ближе к истине — реальность сама по себе или тот образ реальности, в который люди соглашаются поверить?