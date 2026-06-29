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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Почему Россия снова сталкивается с паникой в обществе и проигрышами в информационном поле даже на фоне успехов? Максим Невенчанный и Андрей Николаев разбирают западную русофобию как длинную историческую линию — от Ивана Грозного, Ливонской войны, Смуты и Пугачёва до Крымской войны, 1905 года, СССР и Украины. В выпуске — Курбский, Лжедмитрий, иезуиты, Тютчев, Кюстин, Сурков, Сталин, Пушкин, сказочные архетипы, паника 16 октября 1941 года и главный вопрос: может ли признание собственных слабостей стать силой государства?

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00:00 Вступление

00:31 Почему Россия проигрывает инфовойны

01:32 Паника и эмоциональный расчёт Запада

02:21 Почему Россия проигрывает не всегда

02:50 Начало инфовойн против России

03:57 Иван Грозный и первые атаки на образ РФ

04:57 Кафа как рынок русских рабов

05:57 Курбский и спор о самодержавии

06:27 ВКЛ как альтернативный русский проект

07:28 Почему выжил самодержавный проект

08:24 Отравление Рюриковичей и образ Грозного

09:26 Гибель царевича Дмитрия

10:27 Борис Годунов, неурожай и начало Смуты

11:27 «Прелестные грамоты» и Лжедмитрий

12:04 Информационный проигрыш Москвы Варшаве

13:04 Подмена смысла вокруг самозванца

14:17 Почему грамоты Кремля не сработали

15:37 Политическая непоследовательность Шуйского

16:37 Русский царь на коленях в Варшаве

17:17 Иезуиты и инфопоражение Москвы

17:29 Скопин-Шуйский и шанс избежать Смуты

18:26 Восстание Пугачёва как цветная революция

19:11 Почему Пугачёв действовал на Урале

20:52 Урал: логистика и проект отделения

21:52 Уральская республика и уральские франки

22:52 Французский след и деньги для Пугачёва

23:54 Английский интерес и загадочный Филарет

24:54 Почему выбрали именно Пугачёва

25:37 Княжна Тараканова как проект для элиты

26:17 Отличия Пугачёва от Лжедмитрия

26:36 Попытка Польши поставить Владислава

27:23 Русофобия во Франции и Польше

28:10 Тютчев и противодействие русофобии

29:10 Бальзак как несостоявшийся союзник

30:36 Крымская война как «нулевая мировая»

31:37 Стратегическая ошибка Николая I

32:18 Реформы Александра II и разночинцы

33:22 Поиск образа России

33:59 Репин, самодержавие и Иван Грозный

34:59 Революция 1905 года и японский фактор

35:59 Николай II и отсутствие своих медиа

36:59 Отказ от инфопроектов на Украине

37:59 Когда Россия побеждала в инфовойнах

39:02 Распад СССР как коллективное самоубийство

40:38 Сталин и переоценка его роли

41:39 Как Пушкин стал «нашим всем»

42:32 Восприятие Пушкина до советского канона

43:33 Эмиграция и столетие Пушкина

44:24 Как Сталин забрал Пушкина у эмиграции

45:25 Пушкин как общая культурная основа

45:56 RT, Захарова и проигранные ресурсы

47:17 Народная дипломатия: испанцы в Крыму

49:12 Почему Запад не обязан продвигать наши нарративы

50:10 Чехословакия-1968: инфопобеда СССР

51:11 Газопровод и результат после Праги

52:11 Почему солдатам запрещали стрелять

52:54 Что такое картина мира

54:00 Русские сказки как ключ к архетипу

55:11 Иван Дурак и отношение к уму

56:12 Царевна-лягушка и верность слову

57:13 Золушка и западная логика

58:15 Морозко и русская этика

59:16 Прагматизм vs русская терпеливость

01:00:16 Россия как страна, управляемая Богом

01:01:18 Паника в Москве в октябре 1941

01:02:18 Как Сталин вернул порядок

01:03:00 Паника как основа внутренней раскачки

01:03:26 Почему эксперты не видят всей картины

01:04:27 Пьеса «Фронт» и реакция генералов

01:05:06 Сила в признании слабостей

01:05:21 Финал

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