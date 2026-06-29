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Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Почему СВО стала затяжной и кто несёт ответственность за качество решений? Владимир Лизун, учёный и человек с опытом работы в советских структурах и аппарате Госдумы, разбирает цели российской политики на Украине, версию Лукашенко о событиях под Киевом, роль элит, олигархические интересы и управленческие провалы. В выпуске — Медведчук, НАТО, договорённости 1990-х, переговоры с Киевом и США, идея украинского правительства в изгнании, БРИКС, советский опыт, социализм и вопрос о том, может ли Россия вернуться к более жёсткой и ответственной модели управления.

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00:00 Вступление

01:01 Лукашенко о выводе войск из-под Киева

02:07 Почему Лизун не согласен с Лукашенко

03:35 Замысел СВО и попытка силового шока

04:35 Характер войны: три составляющие

05:26 Лицемерие вокруг русского языка

05:43 Договоренности Ельцина и Клинтона

07:29 Продвижение НАТО и отношение к Западу

08:29 Требование прежних гарантий безопасности

09:29 Причины начала СВО по версии Лизуна

10:30 Медведчук и украинские элиты

11:59 Проблема низкого качества госуправления

13:32 Кумовство и деградация кадров

14:32 Ленин и Сталин о бюрократизации

15:33 Показуха и отсутствие ответственности

16:33 История с приветствием полярников

17:33 Падение профессионализма управленцев

18:34 Юрий Петров, Ельцин и «новый социализм»

20:37 Запуск механизма разрушения экономики

21:50 Почему не исполняются хорошие решения

22:51 Тройная ответственность руководителей

23:44 Платошкин, КПРФ и социал-демократия

24:56 Партийный контроль на примере Познера

26:24 Провал программ Дальнего Востока

27:25 Достижимы ли цели СВО

27:38 Ошибка в формулировке целей СВО

28:38 Кто зарабатывает на конфликте

29:39 Зависимость Киева от внешней помощи

30:41 Переговоры со слугами vs с хозяевами

31:41 Новые дипломатические обманки

32:41 Бесперспективность переговоров с США

33:41 Вариант целей СВО от Лизуна

34:42 Почему мир с нынешним режимом невозможен

36:12 Зависимость элит от активов на Западе

37:42 Почему армия действует не на полную мощь

38:34 Идея украинского правительства в изгнании

39:35 Азаров, Царёв и связи с обществом

40:54 Влияние олигархов на ход СВО

41:52 Бал БРИКС и внешнеполитическая показуха

44:17 Эффективность статусных мероприятий

45:52 Олигархическая логика затягивания СВО

46:53 Противоречия контактов с Кушнером

47:08 Снабжение бойцов и отрыв от реальности

49:13 Выборы как инструмент давления общества

50:42 Принцип голосования «лучше или хуже»

51:25 Спор о недоверии к выборам

52:26 Оптимизм vs пессимизм Лизуна

53:01 Вера в возвращение к социализму

54:02 Отношение к советской власти и Сталину

55:03 Влияние массовой явки на выборы

55:51 Причины пассивности избирателей

56:55 Социализм и капитализм на личном опыте

57:19 Финал

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