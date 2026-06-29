ОЛИГАРХИ МЕШАЮТ ЗАКОНЧИТЬ СВО — В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ОШИБКА | Владимир Лизун
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Почему СВО стала затяжной и кто несёт ответственность за качество решений? Владимир Лизун, учёный и человек с опытом работы в советских структурах и аппарате Госдумы, разбирает цели российской политики на Украине, версию Лукашенко о событиях под Киевом, роль элит, олигархические интересы и управленческие провалы. В выпуске — Медведчук, НАТО, договорённости 1990-х, переговоры с Киевом и США, идея украинского правительства в изгнании, БРИКС, советский опыт, социализм и вопрос о том, может ли Россия вернуться к более жёсткой и ответственной модели управления.
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00:00 Вступление
01:01 Лукашенко о выводе войск из-под Киева
02:07 Почему Лизун не согласен с Лукашенко
03:35 Замысел СВО и попытка силового шока
04:35 Характер войны: три составляющие
05:26 Лицемерие вокруг русского языка
05:43 Договоренности Ельцина и Клинтона
07:29 Продвижение НАТО и отношение к Западу
08:29 Требование прежних гарантий безопасности
09:29 Причины начала СВО по версии Лизуна
10:30 Медведчук и украинские элиты
11:59 Проблема низкого качества госуправления
13:32 Кумовство и деградация кадров
14:32 Ленин и Сталин о бюрократизации
15:33 Показуха и отсутствие ответственности
16:33 История с приветствием полярников
17:33 Падение профессионализма управленцев
18:34 Юрий Петров, Ельцин и «новый социализм»
20:37 Запуск механизма разрушения экономики
21:50 Почему не исполняются хорошие решения
22:51 Тройная ответственность руководителей
23:44 Платошкин, КПРФ и социал-демократия
24:56 Партийный контроль на примере Познера
26:24 Провал программ Дальнего Востока
27:25 Достижимы ли цели СВО
27:38 Ошибка в формулировке целей СВО
28:38 Кто зарабатывает на конфликте
29:39 Зависимость Киева от внешней помощи
30:41 Переговоры со слугами vs с хозяевами
31:41 Новые дипломатические обманки
32:41 Бесперспективность переговоров с США
33:41 Вариант целей СВО от Лизуна
34:42 Почему мир с нынешним режимом невозможен
36:12 Зависимость элит от активов на Западе
37:42 Почему армия действует не на полную мощь
38:34 Идея украинского правительства в изгнании
39:35 Азаров, Царёв и связи с обществом
40:54 Влияние олигархов на ход СВО
41:52 Бал БРИКС и внешнеполитическая показуха
44:17 Эффективность статусных мероприятий
45:52 Олигархическая логика затягивания СВО
46:53 Противоречия контактов с Кушнером
47:08 Снабжение бойцов и отрыв от реальности
49:13 Выборы как инструмент давления общества
50:42 Принцип голосования «лучше или хуже»
51:25 Спор о недоверии к выборам
52:26 Оптимизм vs пессимизм Лизуна
53:01 Вера в возвращение к социализму
54:02 Отношение к советской власти и Сталину
55:03 Влияние массовой явки на выборы
55:51 Причины пассивности избирателей
56:55 Социализм и капитализм на личном опыте
57:19 Финал
#ВладимирЛизун #СВО #Украина #Россия #НАТО #Лукашенко #Медведчук #Кушнер #Уиткофф #Анкоридж #госуправление #олигархи #КПРФ #социализм #Сталин #Ельцин #геополитика
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе отвергается версия о том, что в начале СВО Россия якобы могла быстро взять Киев имеющимися силами: по мнению спикера, ресурсов для штурма крупных городов тогда было недостаточно. - Начальный замысел операции трактуется как попытка не полномасштабного военного захвата, а силового политического давления с расчетом на раскол украинской элиты и смену власти. - Центральная мысль видео: конфликт рассматривается как частично олигархический, где на ход войны влияет интерес крупного капитала по обе стороны. - При этом подчеркивается, что война, с точки зрения автора, имеет и иные измерения: борьбу за безопасность России и противостояние украинскому национализму. - Резко критикуется курс на переговоры с нынешним украинским руководством и с Западом: утверждается, что прежние договоренности неоднократно нарушались. - Важный тезис беседы — низкое качество государственного управления в России: слабый контроль исполнения, кадровые ошибки, безответственность чиновников, показуха вместо результата. - Проводится линия преемственности проблем: позднесоветское кумовство и бюрократизация, по мнению спикера, в постсоветский период не исчезли, а усилились. - Высказывается идея, что официально заявленные цели СВО сформулированы слишком размыто и потому не мобилизуют общество. - В качестве альтернативы предлагаются более жесткие цели: полный демонтаж нынешнего украинского режима, капитуляция армии, создание дружественной власти на Украине. - Звучит предложение сформировать альтернативное украинское правительство в изгнании, ориентированное не на олигархов, а на социальное государство. - Критикуется российская дипломатия за внешнюю эффектность без реального международного результата. - Отдельно осуждается контраст между военной реальностью и публичной роскошью элит: форумы, балы, праздники на фоне войны. - Внутриполитический вывод спикера: перемены возможны только через давление общества, прежде всего через выборы и отказ автоматически поддерживать власть, если жизнь ухудшается. - Финальный мировоззренческий вывод беседы — надежда на возвращение России к социалистической модели, причем именно в жестком государственно-ориентированном варианте.
Подробный выводВ этом видео соединяются сразу несколько слоев анализа: военный, политический, социальный и идеологический. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только ходу СВО, а гораздо более общему вопросу: кто реально управляет государством — стратегическая власть или система частных интересов.
1. Главный нерв беседы — не военная, а управленческая критикаНа поверхности разговор идет о войне, переговорах, Западе и Украине. Но в основе почти всех суждений лежит одна мысль: Россия, по мнению спикера, страдает не столько от внешнего давления, сколько от внутренней несобранности элиты. Это важный момент. Часто в подобных обсуждениях все сводят к внешнему врагу, к заговорам, к НАТО, к Ватикану, к США. Здесь же, при всей жесткости в адрес Запада, ключевой акцент иной: если управление слабое, если решения не исполняются, если наверху кумовство и безответственность, то никакая формально правильная стратегия не даст результата. Это довольно трезвый, даже если спорный, тезис. История вообще часто показывает: империи рушатся не в момент атаки врага, а в момент внутренней потери качества управления. В этом смысле государство напоминает организм: инфекция опасна, но погибает он чаще тогда, когда ослаблен иммунитет.
2. Война показана как многослойное явлениеСпикер не сводит конфликт к одной формуле. Это, с его точки зрения: - и борьба за безопасность России; - и борьба против украинского националистического режима; - и одновременно борьба, искаженная олигархическими интересами. Такой подход интересен тем, что он уходит от примитивной схемы “либо все свято, либо все цинично”. В реальности большие конфликты почти всегда смешанные. В них могут одновременно присутствовать и подлинные мотивы безопасности, и экономические интересы элит, и идеология, и инерция истории. Это, пожалуй, одна из самых содержательных линий беседы: война не представлена как чистое зло или чистое благо, а как узел противоречий, где народ платит жизнью за то, что наверху нередко решается через неполную искренность и неполную решимость.
3. Критика переговорной линии строится на памяти об обманеОдин из центральных практических тезисов: нельзя строить стратегию на бесконечном доверии к тем, кто уже многократно нарушал обязательства. Здесь логика проста: - если договоренности системно срывались; - если другая сторона использовала паузы для перевооружения; - если переговоры становятся инструментом затягивания времени, то сами переговоры превращаются не в путь к миру, а в форму управляемой отсрочки конфликта. Это жесткая позиция, но она внутренне последовательна. В философском смысле тут поднимается старый вопрос: где проходит граница между миролюбием и самообманом? Ведь желание договориться само по себе нравственно привлекательно. Но если оно не учитывает природу другой стороны, то превращается в слабость, а иногда и в соучастие в собственном поражении.
4. Олигархия в беседе выступает как тормоз исторической волиНазвание видео вынесено не случайно: мысль о том, что крупный капитал мешает довести конфликт до конца, проходит через весь разговор. Смысл этого тезиса в следующем: - олигархии не нужна полная мобилизация; - ей не нужна радикальная ломка старых экономических связей; - ей не нужна политика, которая уничтожит привычные схемы прибыли; - поэтому война ведется как бы “не в полную силу”. Это рассуждение можно оспаривать в деталях, но как социальная интуиция оно понятно. Элиты часто хотят совместить несовместимое: сохранить старую комфортную архитектуру жизни и одновременно выиграть экзистенциальный конфликт. Но история редко позволяет такую роскошь. Когда вопрос стоит всерьез, приходится выбирать — прибыль или суверенность, комфорт или риск, торговля или воля. И здесь проступает почти античный мотив: трагедия начинается тогда, когда правящий слой хочет пользоваться плодами мира, не неся полной цены войны, тогда как цену платят другие.
5. Особая тема — деградация кадров и ответственностиОчень большой пласт рассуждений посвящен не геополитике, а кадрам: - случайные люди на высоких должностях; - падение профессионализма; - отсутствие наказания за провалы; - перемещение проваливших одно направление на другое; - формальная отчетность вместо результата. Это почти классическая критика бюрократического вырождения. Система перестает спрашивать: “что сделано?” — и начинает спрашивать: “как это выглядит в докладе?”. На каком-то этапе государство начинает жить в двух реальностях: - в первой — презентации, форумы, рапорты, красивые слова; - во второй — нехватка связи, снаряжения, провалы логистики, усталость общества. Такой разрыв особенно разрушителен во время войны, потому что война, в отличие от мирной показухи, мгновенно проверяет реальность. Ее нельзя уговорить, ее нельзя оформить красивым релизом.
6. Идеализация прошлого и функция исторической памятиВ беседе отчетливо звучит симпатия к советской, особенно сталинской модели. Здесь важно видеть двойственность. С одной стороны, это явная идеализация: прошлое часто вспоминается не как оно было, а как противовес нынешнему разочарованию. Человек нередко любит не реальность прошлого, а порядок, которого ему не хватает в настоящем. С другой стороны, за этой идеализацией скрыт вполне конкретный запрос: - на ответственность; - на дисциплину; - на стратегическое развитие; - на социальную справедливость; - на подчинение элиты государственным задачам. То есть речь не только о ностальгии по СССР как символу, а о тоске по государству, которое может действовать не как рынок влияний, а как субъект истории. Это не столько про возврат в XX век, сколько про жажду утраченной управленческой цельности.
7. Критика роскоши на фоне войны — моральный, а не только политический аргументЭпизод с балами, форумами и атмосферой праздника на фоне фронта — один из самых эмоционально сильных в беседе. Здесь затрагивается не техника управления, а этика власти. Когда общество видит: - сборы на бронежилеты и рации снизу, - и одновременно дорогие церемонии сверху, то подрывается не только доверие к власти, но и сама идея общего дела. Потому что общий риск предполагает хотя бы видимость общей судьбы. Если одни гибнут, а другие продолжают жить в режиме элитного спектакля, то рождается ощущение не единства, а кастовости. Это очень древний принцип: власть терпят, если она кажется несущей ту же ношу. И начинают внутренне отвергать, если она выглядит как наблюдатель чужой жертвы.
8. Практический рецепт беседы — давление снизуСпикер не верит, что система исправится сама. Вывод у него простой: только общественное давление, в том числе через выборы, может менять курс. Можно спорить, насколько этот рецепт реалистичен, но сама мысль здравая: без гражданской субъектности любое недовольство превращается в кухонную философию. Человек может очень тонко понимать ложь эпохи и при этом никак не влиять на нее. Это одна из печальных особенностей современности: многие видят проблему, но не верят в действенность собственного шага.
9. Общий смысл беседыЕсли сжать все сказанное до одной формулы, то она звучит примерно так: Это и есть стержень всей лекции. Не хватает не слов, а воли. Не хватает не деклараций, а ясности целей. Не хватает не патриотической риторики, а такого устройства власти, при котором цена ошибки для верхов будет выше, чем для низов.
ИтогВ данной лекции представлен жесткий, идеологически окрашенный, но внутренне цельный взгляд: СВО, по мнению спикера, затянулась и буксует не только из-за сопротивления противника и помощи Запада, а потому что российская система управления остается связанной внутренними ограничителями — олигархией, кадровой деградацией, показухой и непоследовательностью целей. Сильная сторона этого взгляда — акцент на внутренней ответственности, а не только на внешнем враге. Слабая сторона — заметная идеализация советского опыта и упрощение некоторых сложных международных процессов. Но в этом и проявляется человеческая правда подобных бесед: люди ищут не идеальную теорию, а объяснение, почему реальность так далека от заявленных целей. Иногда общество страдает не только от лжи, но и от полуистины — когда правильные слова произносятся без готовности изменить саму структуру интересов. И тогда главный конфликт проходит не только по линии фронта, но и внутри самой системы. Если власть говорит языком исторической миссии, но действует логикой частного удобства — можно ли считать такую политику выражением истины, или это лишь очередная форма коллективного самоуспокоения?