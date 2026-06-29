Эфир на канале Союзное Вече от 21 июня 2026 г.

Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)

http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y

✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115

✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/

✔️ Max: https://max.ru/istorik115

Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

СССР снова пытаются выставить виноватым за трагедию 22 июня, а Сталина — человеком, который якобы не понимал угрозу?

В новом выпуске программы «Послесловие» для газеты и канала «Союзное Вече» ведущий Евгений Давутов беседует с историком Евгением Спицыным о начале ВОВ, разведданных, подготовке страны, роли Запада, индустриализации, Минске, Тухачевском, блицкриге и главном вопросе исторической памяти: кто на самом деле вёл Европу к удару по СССР и почему этот миф до сих пор используют против России.

Таймкоды:

00:00 — Начало программы «Послесловия»

00:32 — Главный вопрос выпуска: была ли трагедия 22 июня неизбежной

02:00 — Почему дату начала мирового конфликта используют против СССР

03:06 — Как Запад стал обвинять СССР и отводить удар от себя

04:47 — Локарно, Версаль и путь Европы к новой катастрофе

06:37 — Кто помогал усилению Германии в Европе и США

10:28 — Почему СССР был главной угрозой для западной системы

13:02 — Зачем Сталин начал индустриализацию

14:36 — Как страна за 10 лет стала индустриальной державой

16:19 — Почему коллективизацию нельзя вырывать из задачи выживания страны

22:17 — Как Сталин готовил СССР к германской агрессии

24:46 — Разведка перед 22 июня: что знал Сталин

27:57 — Почему донесения без аналитики создавали хаос

30:40 — Как создавалась база для оборонной промышленности

32:36 — Решения 10–18 июня: что предпринималось перед ударом

34:03 — Почему важные приказы не исполнялись на местах

36:18 — Бюрократия, халатность или вредительство?

38:33 — Зачем Сталин создал Государственный комитет обороны

43:43 — Почему немцы дошли до Москвы

46:39 — Как Красная армия сорвала блицкриг

49:42 — Эвакуация заводов и специалистов: выигрыш во времени

51:16 — Почему СССР победил экономикой, а не «заваливанием трупами»

55:23 — Тухачевский: миф о «гениальном полководце»

1:02:10 — Заговор, Ворошилов и удар по опоре Сталина

1:05:15 — Возможен ли прямой конфликт России и Европы сегодня

1:07:32 — Почему ядерный фактор сдерживает Запад

1:09:25 — Итоги беседы и завершение выпуска

Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече. Все выпуски:

https://rutube.ru/plst/784616

#Спицын #СМИ #СоюзноеВече