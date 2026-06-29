“Мифы о войне: что скрывают о 22 июня 1941 года”. Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече “Послесловие
Эфир на канале Союзное Вече от 21 июня 2026 г.
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СССР снова пытаются выставить виноватым за трагедию 22 июня, а Сталина — человеком, который якобы не понимал угрозу?
В новом выпуске программы «Послесловие» для газеты и канала «Союзное Вече» ведущий Евгений Давутов беседует с историком Евгением Спицыным о начале ВОВ, разведданных, подготовке страны, роли Запада, индустриализации, Минске, Тухачевском, блицкриге и главном вопросе исторической памяти: кто на самом деле вёл Европу к удару по СССР и почему этот миф до сих пор используют против России.
Таймкоды:
00:00 — Начало программы «Послесловия»
00:32 — Главный вопрос выпуска: была ли трагедия 22 июня неизбежной
02:00 — Почему дату начала мирового конфликта используют против СССР
03:06 — Как Запад стал обвинять СССР и отводить удар от себя
04:47 — Локарно, Версаль и путь Европы к новой катастрофе
06:37 — Кто помогал усилению Германии в Европе и США
10:28 — Почему СССР был главной угрозой для западной системы
13:02 — Зачем Сталин начал индустриализацию
14:36 — Как страна за 10 лет стала индустриальной державой
16:19 — Почему коллективизацию нельзя вырывать из задачи выживания страны
22:17 — Как Сталин готовил СССР к германской агрессии
24:46 — Разведка перед 22 июня: что знал Сталин
27:57 — Почему донесения без аналитики создавали хаос
30:40 — Как создавалась база для оборонной промышленности
32:36 — Решения 10–18 июня: что предпринималось перед ударом
34:03 — Почему важные приказы не исполнялись на местах
36:18 — Бюрократия, халатность или вредительство?
38:33 — Зачем Сталин создал Государственный комитет обороны
43:43 — Почему немцы дошли до Москвы
46:39 — Как Красная армия сорвала блицкриг
49:42 — Эвакуация заводов и специалистов: выигрыш во времени
51:16 — Почему СССР победил экономикой, а не «заваливанием трупами»
55:23 — Тухачевский: миф о «гениальном полководце»
1:02:10 — Заговор, Ворошилов и удар по опоре Сталина
1:05:15 — Возможен ли прямой конфликт России и Европы сегодня
1:07:32 — Почему ядерный фактор сдерживает Запад
1:09:25 — Итоги беседы и завершение выпуска
Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/784616
#Спицын #СМИ #СоюзноеВече
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе утверждается, что война между Германией и СССР рассматривалась как фактически неизбежная. - Спикер связывает причины Второй мировой не только с политикой отдельных лидеров, но и с системным кризисом капитализма и империализма. - Подчеркивается, что вопрос о дате начала Второй мировой войны спорен: 1939 год — лишь одна из версий. - Сталин, по мнению выступающего, заранее понимал угрозу войны и потому форсировал: - индустриализацию, - коллективизацию, - культурную революцию, - подготовку кадров, - создание военно-промышленной базы. - Главная мысль: без ускоренной модернизации СССР не выжил бы в грядущем столкновении. - Разведка, как утверждается, поставляла Сталину много разрозненных сообщений, но часто без качественной аналитической обработки. - Отсюда делается вывод, что проблема была не в отсутствии информации, а в недостатке системного анализа и управленческой интерпретации. - Спикер считает, что непосредственная подготовка к войне началась еще до 22 июня, особенно в июне 1941 года, через совещания и распоряжения по передислокации войск, маскировке аэродромов и мобилизационным мерам. - Значительная часть решений, по его мнению, не была должным образом исполнена на местах. - В числе причин катастроф начала войны называются: - бюрократия, - неисполнительность, - слабый контроль, - управленческая неповоротливость, - ошибки командования. - Поражения лета 1941 года трактуются не как полный провал, а как срыв немецкого блицкрига. - Подчеркивается, что уже к осени 1941 года, по этой логике, Германия не достигла ключевой цели молниеносной войны. - Особое значение придается эвакуации промышленности на восток и быстрому восстановлению военного производства. - Советская плановая экономика в беседе представлена как главное преимущество, позволившее выиграть войну на истощение. - Спикер резко критикует либеральные и антисоветские интерпретации, включая тезисы о том, что СССР победил исключительно «завалив врага трупами». - Фигура Тухачевского оценивается крайне негативно: как переоцененная и мифологизированная. - Высказывается сомнение в подлинности некоторых публикаций, включая якобы дневниковые записи Буденного; звучит призыв к источниковедческой проверке. - В финале проводится параллель с современностью: война как инструмент большой политики никуда не исчезла, но ядерное оружие пока остается главным фактором сдерживания прямого глобального столкновения.
Подробный выводВ этом видео проводится очень характерная для определенной историко-политической школы интерпретация 22 июня 1941 года. Ее стержень — мысль о том, что трагедия первых месяцев войны не отменяет стратегической правоты курса на ускоренную модернизацию СССР. Иными словами: поражения были страшными, но без предшествующих усилий государства страна вообще не смогла бы выдержать удар. Здесь важно увидеть внутреннюю логику позиции. Спикер не рассматривает войну как случайность, как результат только ошибки разведки или только просчета Сталина. Напротив, война показана как итог длинного исторического процесса: Версаль, реваншизм, поддержка германского национализма западными элитами, мировой экономический кризис, антисоветская направленность ведущих капиталистических держав. Это взгляд не столько на событие, сколько на систему. В этом смысле беседа опирается на почти марксистскую оптику: война — не сбой, а симптом глубинного устройства мира. Дальше вся аргументация строится вокруг фигуры Сталина как руководителя, который якобы правильно распознал природу эпохи. Его фраза о необходимости пробежать за 10 лет путь, который другие прошли за 50–100 лет, подается как не пророчество в мистическом смысле, а как выражение трезвого исторического расчета. Это важный момент: в беседе Сталин изображается не как всеведущий гений, а как политик, который увидел направление удара истории и попытался подготовить к нему страну. Особенно сильна линия про взаимосвязь индустриализации, коллективизации и культурной революции. Здесь озвучивается мысль, которую часто упрощают в публичных спорах: война выигрывается не только на фронте, но и в школе, в цехе, в транспортной системе, в структуре занятости, в инженерной культуре. Это очень практичная истина. Танки не появляются из лозунгов, самолеты — из воздуха, а офицерский корпус — из патриотической риторики. Для этого нужна инфраструктура знания, производства и управления. В этом отношении беседа напоминает, что история — это не только конфликт идей, но и конфликт материальных возможностей. При этом важный акцент сделан на бюрократии. И это, пожалуй, одна из самых содержательных частей разговора. Спикер фактически говорит: даже если верховная власть понимает угрозу, между пониманием и исполнением лежит огромная прослойка аппарата. А аппарат склонен к страху, формализму, перестраховке, инерции. Это наблюдение шире, чем спор о 1941 годе. Любая сложная система — государство, армия, корпорация, даже нейросеть как метафора — страдает не только от нехватки сигнала, но и от плохой обработки сигнала на промежуточных уровнях. Информация может быть, решения могут быть, но если каналы передачи и исполнения забиты шумом, система отвечает с опозданием. В этом смысле катастрофа июня 1941 года в беседе объясняется не одним «не поверил» или «проспал», а распадом целостности между знанием, волей и исполнением. Отдельно стоит отметить отношение к разведданным. Спикер утверждает, что проблема была не в отсутствии донесений, а в том, что их предоставляли без должной аналитики. Это важное различие. Оно разрушает слишком удобный миф: будто история зависела от одной бумажки, одного предупреждения, одной эмоциональной реакции Сталина. Реальность сложнее. В потоке противоречивых сигналов руководитель почти всегда видит не истину, а набор конкурирующих интерпретаций. И тут особенно заметна философская проблема истины: сам по себе факт еще не равен пониманию. Истина в политике почти всегда приходит не как чистое озарение, а как работа по отделению существенного от шума. Очень характерно, что беседа резко критикует многие популярные мифы — о полной неподготовленности СССР, о якобы чисто преступной природе всей предвоенной политики, о гениальности Тухачевского, о «заваливании трупами». Этот пафос полемичен и местами резок, но за ним стоит желание вернуть субъектность советскому государству: показать, что оно не просто хаотично реагировало, а сознательно строило ресурс выживания и победы. Однако здесь важно сохранить трезвость. В беседе сильно чувствуется идеологическая цельность, а всякая цельность рискует стать новой идеализацией. Когда одна сторона истории долго демонизировалась, возникает соблазн демонизацию заменить героизацией. Но реальность почти всегда смешанная: были и гигантские достижения модернизации, и высокая цена этих достижений; была и подготовка к войне, и тяжелейшие ошибки; была и сила советской системы, и ее жесткость, и ее внутренние деформации. Любовь к исторической правде требует не поклонения, а способности выдержать сложность. В сущности, главный вывод лекции таков: 22 июня 1941 года нельзя понимать как внезапную «ошибку одного дня»; это был экзамен всей предшествующей модели развития государства. СССР встретил войну не идеально подготовленным, но уже преобразованным настолько, чтобы не погибнуть после первого удара. А решающим фактором победы стала не только храбрость фронта, но и способность страны быстро превращать ресурсы, труд, организацию и смысл в материальную силу. Если смотреть глубже, в этом есть почти универсальный урок. Люди, общества и государства часто живут в плену образов: нам кажется, что катастрофы приходят внезапно, а победы рождаются из героического вдохновения. Но в реальности и катастрофа, и спасение долго зреют под поверхностью — в структуре институтов, в качестве образования, в дисциплине, в культуре управления, в способности видеть мир без самоуспокоения. История, как и жизнь, редко наказывает нас за отсутствие красивых идей; чаще — за несоответствие между реальностью и нашими иллюзиями о ней. И, пожалуй, самый живой вопрос после этой беседы такой: что ближе к истине в исторической памяти — разоблачение мифов или риск создать новый миф, только с обратным знаком?