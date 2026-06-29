Камнерез раскрыл секрет мраморного кружева
В начале декабря мы рассказывали об эксперименте Владислава Швецова по изготовлению мраморного кружева своими руками. С тех пор мы попросили его рассказать подробнее об эксперименте и раскрыть некоторые секреты мастерства
Владислав, как родилась идея эксперимента?
Триггером послужило распространение "альтернативной" версии создания мраморных скульптур, являющихся мировой классикой: работы таких мастеров, как Бернини, Карродини и Финелли, а конкретно - мраморная вуаль и мраморное кружево.
Основные претензии альтернативщиков - "такое невозможно сделать руками/из природного камня/вырубить зубилом". По поводу зубила, конечно, можно согласиться, правда, если забыть, что этот инструмент - только для начальной стадии обработки мрамора. Но вот это постоянное "Это невозможно сделать руками/высечь из мрамора, только ЧПУ/литьё/лазер/окаменелые сопли инопланетян" привели меня к мысли, что проще один раз сделать, чем постоянно убеждать.
Где ты взял материал?
Во время прогулки с детьми поднял кусок, оставшийся от облицовки нашего любимого спорткомплекса советской постройки. Тогда многое облицовывали мрамором, вот оно местами теперь валяется, на радость мимопроходящим камнерезам.
Мрамор был местный, алтайский, до знаменитого каррарского по резьбовым качествам ему, как шпалоукладчице до балерины. Короче, крошится, полируется чуть лучше, чем драгоценный камень красный кирпидон, любой цветной жидкостью окрашивается, как те прокладки в рекламе (я про разметку маркером, если что).
Предполагал ли какие-то проблемы заранее?
Ожидал я того, что наш излишне кристаллический мрамор начнёт сыпаться ещё на толщине в 3 мм. Однако, он удивил, неплохо держась даже на полутора. Если же потратить больше времени и поработать более мелкими абразивами, то толщину можно довести до 1 мм и даже тоньше. Правда, даже дышать на такое кружево нужно будет с осторожностью )
С помощью чего ты делал кружево?
Лазерного 3D ЧПУ инопланетного станка для литья искусственного мрамора у меня нет, поэтому пришлось полноценных 2 рабочих дня работать бормашиной с алмазными шарошками и борами, а отверстия дорабатывались алмазными надфилями.
Расскажи кратко как обычно ведут работу с камнем?
Могу рассказать только о своей работе - полихромная резьба по камню, или объёмная мозаика. В основном это твёрдые камни: нефриты, яшмы, халцедоны, кристаллы.
Сначала камень надо вскрыть на отрезном станке (он же маятник), т.е. отпилить часть камня, чтобы увидеть его настоящий цвет и рисунок, не испорченный природной эрозией и солнцем.
Затем делается подборка камней или один камень для задуманной работы, на том же станке отрезаются нужные заготовки. В соответствии с эскизом на заготовке делается разметка или рисунок карандашами или маркерами.
Грубая обработка заготовки делается на формовочном станке. Среди камнерезов бытует его другое название: "камнерезная бабка" )
Вся основная резьба делается бормашиной с разными наконечниками и насадками.
Потом с помощью тёрок, паст и полировальных дисков изделие доводится до идеала
А насколько легко полировать мрамор? И чем это делают?
Мрамор - очень мягкий по сравнению с другими поделочными камнями (2,5 по шкале Мооса), сравним разве что с малахитом (3,5), поэтому полируется легко.
Вроде у Бажова ещё описывался процесс полировки малахита буквально "на коленке" - об суконку или замшу. Такого блеска, как более твёрдые камни, он, без дополнительной современной химии, не даст, но для скульптуры это обычно и не требуется. Поэтому достаточно мелких наждачек, до 1000-1500 грит. При особом желании можно полировать белым фетром с полировальными пастами. Сейчас они для мрамора специализированные, раньше скорее всего делался любой достаточно мелкий абразив.
Реконструкторы демонстрируют древние способы резки и сверловки гранита с помощью медного инструмента с кварцевым или корундовым абразивом. Для мрамора достаточно толчёных раковин моллюсков, любого песка твёрже кораллового, может ещё что-то было, дальше я не интересовался.
Могу предположить как бы сделал я: сварил костный/роговой/рыбный клей, намазал специально подготовленную дощечку/полоску кожи/ткани и получил бы набор разнопрофильных напильников и наждачек. Но фактически, скорее всего, было то же самое, но без клея, а с водой и свободным абразивом. Т.е. посыпали мокрую тряпку/кусок войлока толчёными в пыль ракушками и вперёд - тереть до победного.
Этим занимается обычно сам скульптор или его помощники?
У меня по твёрдому камню работал мастер, специализирующийся конкретно на шлифовке и полировке. Там множество своих тонкостей, и процесс занимает в разы больше времени, чем сама резьба, поэтому это вполне отдельная узкая специализация.
По мрамору немного другая ситуация: камень там почти всегда один и всегда однороден, но из-за мягкости даже при полировке есть риск стереть мелкую резьбу - те же мелкие складки:
Поэтому однозначного решения нет. Если у мастера был достаточно опытный подмастерье, заслуживший доверие, то шлифовкой и полировкой мог заниматься он. Если такого не было, то мастер всё делал сам.
Какие инструменты есть у мастера, кроме зубила? Ведь раньше не было бор-машины
Скарпели - как логическое продолжение зубила. У опытного мастера их может быть несколько десятков разного размера, профилей и назначений - от грубой обработки до весьма тонкой. Это как резцы по дереву: есть огромные стамески с толстенным телом для съёма массы, есть средние - для основной работы, и есть тончайшие - для мелкой резьбы. Прямые, изогнутые, клюкарзы, плоские, полукруглые, прямоугольные и т.д. Примерно так же и по мрамору, только с учётом своей специфики.
Кроме того, помимо стандартных инструментов, у меня полно вспомогательных самоделок - для узких, разовых или широких задач из подручных материалов.
Даже по твёрдому камню нередко приходится вручную работать абразивными брусками и наждачками. По мрамору наверняка такой работы ещё больше.
Сама работа со скарпелями сейчас отличается от классической только тем, что вместо обычного молотка - пневматический. А сам скарпель мастер всё так же направляет рукой.
Можешь объяснить простым языком чем мраморы отличаются?
По научному они отличаются химсоставом и кристаллизацией. Но чтобы было доступнее - это как пластилин: каррарский - как новый свежезамороженный, по сути монолит. А тот, который я резал - зернистый, как тот же пластилин, но перед заморозкой тщательно замешанный с манной крупой. Вроде тоже твёрдый, но крошится.
Греки ваяли из паросского, насколько я помню. Может есть и другие, но это уже к скульпторам. У меня есть кусок доломита, который по физическим свойствам ближе к каррарскому, чем наш мрамор, но по декоративным не дотягивает. Мрамор даже алтайский после полировки даёт некоторую глубину, а доломит почти полностью лишён светопроводимости, почти как гипс.
В чем разница между натуральным и искусственным камнем? Можно ли в теории отлить форму, а потом её отшлифовать?
Натуральный камень - твердый, плотный, хрупкий, хорошо поддается полировке. Искусственный на основе цемента или гипса - похож по свойствам, но не полируется совсем, остаётся матовым. На основе полимеров - пластмасса, она и есть пластмасса.
В общем, все попытки создать искусственный камень - это поиск дешёвого аналога. Но эта дешевизна в деньгах до сих пор пропорциональна дешевизне его декоративных качеств, несмотря на непоколебимую веру альтернативщиков в "утерянные технологии".
Да, если говорить конкретно о мраморе, то помимо других свойств он имеет небольшую светопроводимость и некоторую зернистость фактуры, характерные именно для этого камня.
Искусственные же либо полностью лишены светопроводимости (цементные и гипсовые), либо зернистой фактуры и матового блеска (полимеры).
Всё это обычно не очевидно для человека случайного, но бросается в глаза специалистам. Впрочем, как и в любой профессии.
С резчиком по камню и кости, ювелиром Владиславом Швецовым беседовал Максим Трусов (канал "С чего вы это взяли")
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Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Камнерез Владислав Швецов провёл практический эксперимент, чтобы показать: мраморное кружево и “вуаль” можно делать вручную из натурального камня, без мистики и конспирологии. - Поводом стали популярные утверждения, что такие тонкие мраморные детали якобы невозможно создать руками и они будто бы требуют литья, ЧПУ, лазеров или “утраченных технологий”. - Для опыта мастер использовал обычный кусок алтайского мрамора, найденный среди остатков облицовки. - Алтайский мрамор оказался хуже каррарского по резьбовым качествам: он более зернистый, хрупкий, склонен к крошению. - Несмотря на это, материал выдержал обработку до толщины около 1,5 мм, а при более тонкой работе мог бы быть доведён и примерно до 1 мм. - Работа выполнялась бормашиной с алмазными шарошками и борами, а отверстия дорабатывались алмазными надфилями. - На изготовление ушло два полных рабочих дня. - Мастер объясняет, что зубило — не единственный и не главный инструмент тонкой обработки; в камнерезном деле есть множество специальных инструментов, в том числе скарпели разных форм. - Исторически даже без современной техники камень можно было обрабатывать абразивами, ручными инструментами, шлифовкой и полировкой, пусть и долго. - Мрамор относительно мягок, поэтому полируется достаточно легко, но его мягкость создаёт риск стереть мелкие детали. - Между разными мраморами есть большая разница: каррарский более “монолитный” и удобный для резьбы, а некоторые местные разновидности более зернистые и ломкие. - Натуральный мрамор отличается от искусственных аналогов светопроводимостью, фактурой, характером блеска и полировки, что заметно специалисту. - Главный вывод мастера: сложность работы не означает её невозможность; часто проще один раз сделать и показать, чем бесконечно спорить.
Подробный выводЭта статья ценна не только как рассказ о ремесленном эксперименте, но и как маленький урок о природе человеческого восприятия. Когда человек видит шедевр — особенно такой, где камень выглядит почти как ткань, — у него возникает естественное чувство недоверия. И это недоверие психологически понятно: наш опыт говорит, что мрамор — это что-то тяжёлое, твёрдое, грубое. А тут — кружево, прозрачность, мягкость формы. Разрыв между ожиданием и результатом слишком велик, и разум ищет обходной путь: “значит, это не могли сделать руками”. В этом смысле статья затрагивает очень современную проблему: люди часто принимают пределы собственного воображения за пределы реальности. Это происходит не только в искусстве. Так же смотрят на старинную архитектуру, инженерные сооружения, исторические технологии, даже на человеческую психику. Если я не понимаю, как это сделано, значит, “официальная версия лжёт”. Это удобная логика, но слабая. Она подменяет исследование фантазией. Эксперимент Швецова здесь особенно убедителен именно потому, что он не спорит абстрактно, а действует практически. Это очень здоровый подход: не уходить в бесконечную полемику, а проверить руками. В философии это почти эмпиризм ремесленника: истина не объявляется, а прощупывается через сопротивление материала. И в этом есть что-то глубокое. Камень не поддаётся идеологии. Он либо крошится, либо держит форму. Либо полируется, либо нет. В этом смысле реальность всегда честнее теорий о ней. При этом важно, что мастер не впадает и в обратный догматизм. Он не говорит, будто любой мрамор одинаков, будто всё легко, будто старые мастера не обладали исключительным уровнем навыка. Напротив: он подчёркивает различия материалов, сложность инструмента, тонкость полировки, риск испортить деталь. То есть его позиция зрелая: “это возможно” не означает “это просто”. И вот здесь проходит граница между мифом и мастерством. Конспирология питается словом “невозможно”, а ремесло живёт словом “трудоёмко”. Особенно интересен контраст между натуральным и искусственным камнем. Здесь можно увидеть почти метафизическую разницу между подлинником и имитацией. Искусственный материал может быть похож по форме, иногда даже по цвету, но ему часто не хватает той внутренней глубины, светопроводимости, фактурной жизни, которая есть у природного камня. Это напоминает различие между живым опытом и его копией. Внешне они могут совпадать, но вблизи проявляется иная онтология вещи: природный материал несёт в себе историю геологии, давления, времени, кристаллизации. И мастер работает не просто с веществом, а с этой историей, застывшей в материи. Есть здесь и ещё один важный смысл: технология не отменяет человека. Даже если сегодня у нас есть бормашины, пневмоинструмент, современные абразивы, решающим остаётся не сам инструмент, а рука, глаз, терпение и понимание материала. Это похоже на современные споры о нейросетях, программировании, автоматизации. Инструмент расширяет возможности, но не заменяет полностью субъект, особенно там, где нужна тонкая интуиция формы. Станок может ускорить процесс, но он не рождает сам по себе художественное видение. Как в музыке синтезатор не делает человека композитором, так и в камнерезном деле техника не отменяет мастерство. Статья также мягко разрушает идеализацию прошлого и идеализацию “утраченных технологий”. Людям часто хочется верить либо в магическую древность, либо в всемогущество современных машин. Но реальность обычно сложнее и интереснее. Исторические мастера не были волшебниками, а современные ремесленники не обязаны быть мошенниками. Между этими крайностями лежит пространство дисциплины, передачи навыка, десятков мелких операций, часов монотонной работы и точного знания материала. Истина, как это часто бывает, менее зрелищна, чем миф, но гораздо более достойна уважения. Практический смысл статьи тоже очевиден: она возвращает ценность ремеслу как форме знания. В наше время знание часто понимается как текст, схема, видеоразбор. Но есть знание другого рода — телесное, инструментальное, накопленное в пальцах, в слухе, в нажиме, в умении “чувствовать”, где камень уже на грани скола. Такое знание трудно полностью перевести в слова, и потому со стороны оно кажется мистикой. Хотя на деле это не мистика, а высокая плотность опыта. Если обобщить, то главный вывод можно сформулировать так: И, пожалуй, в этом есть более широкий философский урок: мы слишком часто влюбляемся либо в скепсис, либо в сенсацию, вместо того чтобы смотреть на вещь трезво и с уважением. А реальность, если к ней подойти внимательно, почти всегда оказывается и прозаичнее мифа, и прекраснее его. И тогда остаётся открытый вопрос: если нечто кажется нам невозможным, говорит ли это больше о мире — или о границах нашего собственного опыта понимания?