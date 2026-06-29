В начале декабря мы рассказывали об эксперименте Владислава Швецова по изготовлению мраморного кружева своими руками. С тех пор мы попросили его рассказать подробнее об эксперименте и раскрыть некоторые секреты мастерства

Владислав, как родилась идея эксперимента?

Триггером послужило распространение "альтернативной" версии создания мраморных скульптур, являющихся мировой классикой: работы таких мастеров, как Бернини, Карродини и Финелли, а конкретно - мраморная вуаль и мраморное кружево.

Основные претензии альтернативщиков - "такое невозможно сделать руками/из природного камня/вырубить зубилом". По поводу зубила, конечно, можно согласиться, правда, если забыть, что этот инструмент - только для начальной стадии обработки мрамора. Но вот это постоянное "Это невозможно сделать руками/высечь из мрамора, только ЧПУ/литьё/лазер/окаменелые сопли инопланетян" привели меня к мысли, что проще один раз сделать, чем постоянно убеждать.

Где ты взял материал?

Во время прогулки с детьми поднял кусок, оставшийся от облицовки нашего любимого спорткомплекса советской постройки. Тогда многое облицовывали мрамором, вот оно местами теперь валяется, на радость мимопроходящим камнерезам.

Мрамор был местный, алтайский, до знаменитого каррарского по резьбовым качествам ему, как шпалоукладчице до балерины. Короче, крошится, полируется чуть лучше, чем драгоценный камень красный кирпидон, любой цветной жидкостью окрашивается, как те прокладки в рекламе (я про разметку маркером, если что).

Предполагал ли какие-то проблемы заранее?

Ожидал я того, что наш излишне кристаллический мрамор начнёт сыпаться ещё на толщине в 3 мм. Однако, он удивил, неплохо держась даже на полутора. Если же потратить больше времени и поработать более мелкими абразивами, то толщину можно довести до 1 мм и даже тоньше. Правда, даже дышать на такое кружево нужно будет с осторожностью )

С помощью чего ты делал кружево?

Лазерного 3D ЧПУ инопланетного станка для литья искусственного мрамора у меня нет, поэтому пришлось полноценных 2 рабочих дня работать бормашиной с алмазными шарошками и борами, а отверстия дорабатывались алмазными надфилями.

Разнообразие надфилей и шарошек для обработки камня Разнообразие надфилей и шарошек для обработки камня

Расскажи кратко как обычно ведут работу с камнем?

Могу рассказать только о своей работе - полихромная резьба по камню, или объёмная мозаика. В основном это твёрдые камни: нефриты, яшмы, халцедоны, кристаллы.

Сначала камень надо вскрыть на отрезном станке (он же маятник), т.е. отпилить часть камня, чтобы увидеть его настоящий цвет и рисунок, не испорченный природной эрозией и солнцем.

Первый этап. Вскрытие камня на отрезном станке Первый этап. Вскрытие камня на отрезном станке

Затем делается подборка камней или один камень для задуманной работы, на том же станке отрезаются нужные заготовки. В соответствии с эскизом на заготовке делается разметка или рисунок карандашами или маркерами.

Грубая обработка заготовки делается на формовочном станке. Среди камнерезов бытует его другое название: "камнерезная бабка" )

Камнерезная бабка Камнерезная бабка

Вся основная резьба делается бормашиной с разными наконечниками и насадками.

Потом с помощью тёрок, паст и полировальных дисков изделие доводится до идеала

А насколько легко полировать мрамор? И чем это делают?

Мрамор - очень мягкий по сравнению с другими поделочными камнями (2,5 по шкале Мооса), сравним разве что с малахитом (3,5), поэтому полируется легко.

Вроде у Бажова ещё описывался процесс полировки малахита буквально "на коленке" - об суконку или замшу. Такого блеска, как более твёрдые камни, он, без дополнительной современной химии, не даст, но для скульптуры это обычно и не требуется. Поэтому достаточно мелких наждачек, до 1000-1500 грит. При особом желании можно полировать белым фетром с полировальными пастами. Сейчас они для мрамора специализированные, раньше скорее всего делался любой достаточно мелкий абразив.

Реконструкторы демонстрируют древние способы резки и сверловки гранита с помощью медного инструмента с кварцевым или корундовым абразивом. Для мрамора достаточно толчёных раковин моллюсков, любого песка твёрже кораллового, может ещё что-то было, дальше я не интересовался.

Могу предположить как бы сделал я: сварил костный/роговой/рыбный клей, намазал специально подготовленную дощечку/полоску кожи/ткани и получил бы набор разнопрофильных напильников и наждачек. Но фактически, скорее всего, было то же самое, но без клея, а с водой и свободным абразивом. Т.е. посыпали мокрую тряпку/кусок войлока толчёными в пыль ракушками и вперёд - тереть до победного.

Этим занимается обычно сам скульптор или его помощники?

У меня по твёрдому камню работал мастер, специализирующийся конкретно на шлифовке и полировке. Там множество своих тонкостей, и процесс занимает в разы больше времени, чем сама резьба, поэтому это вполне отдельная узкая специализация.

По мрамору немного другая ситуация: камень там почти всегда один и всегда однороден, но из-за мягкости даже при полировке есть риск стереть мелкую резьбу - те же мелкие складки:

Важно не затереть складки и мелкие детали при полировке Важно не затереть складки и мелкие детали при полировке

Поэтому однозначного решения нет. Если у мастера был достаточно опытный подмастерье, заслуживший доверие, то шлифовкой и полировкой мог заниматься он. Если такого не было, то мастер всё делал сам.

Какие инструменты есть у мастера, кроме зубила? Ведь раньше не было бор-машины

Скарпели - как логическое продолжение зубила. У опытного мастера их может быть несколько десятков разного размера, профилей и назначений - от грубой обработки до весьма тонкой. Это как резцы по дереву: есть огромные стамески с толстенным телом для съёма массы, есть средние - для основной работы, и есть тончайшие - для мелкой резьбы. Прямые, изогнутые, клюкарзы, плоские, полукруглые, прямоугольные и т.д. Примерно так же и по мрамору, только с учётом своей специфики.

рабочий стол скульптора рабочий стол скульптора

Кроме того, помимо стандартных инструментов, у меня полно вспомогательных самоделок - для узких, разовых или широких задач из подручных материалов.

Даже по твёрдому камню нередко приходится вручную работать абразивными брусками и наждачками. По мрамору наверняка такой работы ещё больше.

Сама работа со скарпелями сейчас отличается от классической только тем, что вместо обычного молотка - пневматический. А сам скарпель мастер всё так же направляет рукой.

Можешь объяснить простым языком чем мраморы отличаются?

По научному они отличаются химсоставом и кристаллизацией. Но чтобы было доступнее - это как пластилин: каррарский - как новый свежезамороженный, по сути монолит. А тот, который я резал - зернистый, как тот же пластилин, но перед заморозкой тщательно замешанный с манной крупой. Вроде тоже твёрдый, но крошится.

Каррарский мраморный карьер Каррарский мраморный карьер

Греки ваяли из паросского, насколько я помню. Может есть и другие, но это уже к скульпторам. У меня есть кусок доломита, который по физическим свойствам ближе к каррарскому, чем наш мрамор, но по декоративным не дотягивает. Мрамор даже алтайский после полировки даёт некоторую глубину, а доломит почти полностью лишён светопроводимости, почти как гипс.

В чем разница между натуральным и искусственным камнем? Можно ли в теории отлить форму, а потом её отшлифовать?

Натуральный камень - твердый, плотный, хрупкий, хорошо поддается полировке. Искусственный на основе цемента или гипса - похож по свойствам, но не полируется совсем, остаётся матовым. На основе полимеров - пластмасса, она и есть пластмасса.

В общем, все попытки создать искусственный камень - это поиск дешёвого аналога. Но эта дешевизна в деньгах до сих пор пропорциональна дешевизне его декоративных качеств, несмотря на непоколебимую веру альтернативщиков в "утерянные технологии".

Да, если говорить конкретно о мраморе, то помимо других свойств он имеет небольшую светопроводимость и некоторую зернистость фактуры, характерные именно для этого камня.

Искусственные же либо полностью лишены светопроводимости (цементные и гипсовые), либо зернистой фактуры и матового блеска (полимеры).

Всё это обычно не очевидно для человека случайного, но бросается в глаза специалистам. Впрочем, как и в любой профессии.

С резчиком по камню и кости, ювелиром Владиславом Швецовым беседовал Максим Трусов (канал "С чего вы это взяли")

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