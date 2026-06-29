Как без всякого пиара происходит разгром военной логистики ВСУ. Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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«Диалоги у военных карт с контр-адмиралом Ерёминым»
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#ДеньТВ #Николай_Сорокин
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе утверждается, что российские силы продвигаются на нескольких направлениях, а часть украинских группировок оказывается в крайне тяжелом положении, вплоть до оперативного окружения. - Отдельно подчеркивается значение района у Оскола и Красно-Лиманского направления как важнейших логистических узлов. - Основной акцент сделан не столько на линии фронта, сколько на систематическом разрушении военной логистики Украины: - удары по нефтебазам; - ударам по АЗС; - поражению складов; - поражению портовой и транспортной инфраструктуры; - ударам по мостам и тыловым узлам снабжения. - Спикер настаивает, что подобные действия уже дают стратегический эффект: ухудшают снабжение, затрудняют переброску резервов и ослабляют устойчивость украинской обороны. - Отдельная мысль: в российском информационном поле, по мнению автора, эти результаты освещаются слабо, из-за чего у части аудитории возникает ощущение, будто Россия «не отвечает». - В беседе проводится тезис, что удары по объектам топливной инфраструктуры имеют не локальное, а системное значение, поскольку современная война — это прежде всего борьба логистик. - Также подчеркивается, что кризис на отдельных участках фронта у ВСУ связан не только с локальными ошибками, но и с невозможностью свободно маневрировать резервами по всей линии боевого соприкосновения. - В финале звучит вывод о затяжном характере конфликта и о том, что стороны уже вошли в фазу глубокой эскалации, где обратный ход крайне затруднен.
Подробный выводВ этом видео центральная идея предельно ясна: исход современного конфликта определяется не только штурмом населенных пунктов, но и разрушением инфраструктуры, которая позволяет армии воевать. Это, по сути, разговор не просто о фронте, а о нервной системе войны. Если упростить до базового уровня, армия держится не только на солдате и оружии, но на топливе, ремонте, дорогах, мостах, складах, диспетчеризации, связи и возможности быстро подвозить все необходимое. Без этого даже мотивированные подразделения превращаются в изолированные точки сопротивления. В этом смысле логистика — это не приложение к войне, а ее скрытый скелет. Когда скелет ломается, внешняя форма еще может некоторое время стоять, но движение уже становится судорожным. Именно поэтому в беседе столь настойчиво повторяется мысль об ударах по АЗС, нефтебазам, узлам обеспечения, портам и транспортной инфраструктуре. Здесь есть важный практический смысл: разрушение последней мили снабжения зачастую бьет больнее, чем уничтожение одного крупного завода. Завод можно заменить импортом, поставками, перераспределением. Но сеть повседневного распределения топлива, складирования и доставки — это более тонкая ткань. Она долго строится, но быстро рвется. Это похоже на организм: сердце может работать, кровь может быть, но если пережаты капилляры, ткани начинают отмирать локально, а затем и системно. При этом в беседе присутствует и характерная для военных комментариев проблема: многие оценки подаются в эмоционально-утвердительной форме и требуют осторожного восприятия. Когда говорится о полном разгроме, скором освобождении, исчезновении того или иного узла, стоит помнить: в реальной войне между «нанесен удар» и «достигнут необратимый стратегический эффект» лежит большая дистанция. Истина здесь почти всегда слоиста. С одной стороны, очевидно, что удары по логистике действительно могут резко ослаблять противника. С другой — война редко подчиняется линейной схеме, где один удар автоматически ломает всю систему. Современные армии умеют адаптироваться, перестраивать маршруты, децентрализовать склады, использовать мобильные схемы снабжения. Тем не менее сама логика анализа в беседе заслуживает внимания. Она строится на важном и часто недооцененном принципе: тактический успех на земле часто является следствием предшествующего логистического истощения противника. Иными словами, город может быть взят не только потому, что штурмовые части сильны, но потому, что обороняющаяся сторона уже утратила возможность нормально подвозить боеприпасы, топливо, еду, ротации и резервы. Это почти как в психологии: внешне человек может выглядеть собранным, но если его внутренние ресурсы долго подтачиваются, в критический момент ломает не удар как таковой, а накопленное истощение. Отдельная линия беседы — информационная асимметрия. Спикер раздраженно говорит о том, что реальные, как он считает, военные результаты не получают должного отражения в медиа. Здесь затронута интересная и более широкая тема: сегодня война идет сразу в двух пространствах — физическом и символическом. В физическом пространстве важны дороги, мосты, удары и маневры. В символическом — интерпретация этих событий, моральное состояние общества, образ инициативы, ощущение контроля. Иногда проигрыш в информационном слое заставляет людей воспринимать реальность искаженно, даже если на земле ситуация сложнее и не столь однозначна. Это напоминает старую философскую проблему: люди часто живут не с реальностью, а с ее образом. Как в личных отношениях можно любить не человека, а собственную проекцию на него, так и в политике общество часто реагирует не на факты, а на их подачу. Поэтому борьба за интерпретацию оказывается почти столь же важной, как борьба за территорию. Но и здесь нужна осторожность: слабое освещение чего-либо в медиа еще не доказывает автоматически масштаб заявленного результата. Содержательно беседа также подводит к еще одному важному выводу: если у одной стороны возникает дефицит резервов и ухудшается маневренность, то оборона начинает фрагментироваться. Тогда командиры на местах могут скрывать потерю позиций, запаздывать с докладами, избегать контратак, потому что формально приказ можно отдать, а practically выполнить — уже нельзя без чрезмерных потерь. Это один из признаков не просто локального кризиса, а ослабления системы управления. История войн много раз показывала: фронт рушится не всегда от лобового удара; иногда он сначала перестает быть единым организмом. Если смотреть шире, беседа посвящена не только военной теме, но и феномену изнурения как стратегии. Не обязательно сразу уничтожать всю силу противника. Иногда достаточно последовательно лишать его возможности поддерживать собственную устойчивость. Это метод менее зрелищный, чем громкие штурмы, но часто более результативный. Он похож на работу времени: время редко ломает мгновенно, оно истончает, вымывает, подтачивает — и в какой-то момент конструкция, казавшаяся прочной, оказывается пустой внутри.
Итог по смыслу беседыГлавный вывод можно сформулировать так: При этом разумный аналитический подход требует добавить: такие оценки нуждаются в верификации и сопоставлении с независимыми данными, потому что война всегда производит избыток уверенных заявлений и дефицит полной картины. Но сама мысль о решающей роли логистики — глубокая и практически бесспорная. Войны выигрывают не только там, где стреляют, но и там, где вовремя привозят топливо, чинят технику, восстанавливают маршруты и удерживают управляемость. И здесь возникает более широкий, почти философский вопрос: что в истории на самом деле определяет исход — видимая сила удара или невидимое истощение систем, которое становится заметным лишь тогда, когда все уже начинает рушиться?