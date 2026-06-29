ВВЕДЕНИЕ. БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ ИЛИ БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ?

В апреле 2026 года рунет взорвала новость: глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера на содержание «сомнительных с педагогической точки зрения установок». Либеральные ресурсы привычно заголосили о возвращении цензуры, соцсети разбухли от язвительных комментариев, а в поддержку писателя выступили как солидные, так и изрядно потасканные медиалица. Градус возмущения действиями ведомства был так высок, что продажи «Вредных советов» на маркетплейсах подскочили, как температура у больного гриппом.

На первый взгляд происходящее напоминает нелепый гротеск: государственная машина, подобно Голиафу, ополчилась на известные юмористические стихи для детей. Легко поддаться общему порыву и присоединиться к хору голосов, затянувших мантру о том, что следователи лезут не в свое дело, а инициаторы проверки выжили из ума.

Но давайте выключим информационный шум, успокоим эмоции и освободимся от навязанных стереотипов. Так ли беспочвенны опасения тех, кто разглядел в произведениях Остера не просто юмор, а детально проработанный механизм разрушения нравственности детей? Возможно, за красочными обложками и парадоксальными текстами скрывается нечто гораздо более серьезное, чем шутливое озорство. Разберемся во всем по порядку.

ЧАСТЬ 1. ПОЧЕМУ СК НАЧАЛ ПРОВЕРКУ КНИГ ОСТЕРА?

Бастрыкин далеко не первый, у кого возникли вопросы к творчеству автора «Вредных советов». Еще в 1995 г. председатель комитета Госдумы по безопасности Виктор Илюхин обратился в Генпрокуратуру с заявлением о проверке книги Остера «Задачник. Ненаглядное пособие по математике» на предмет «безнравственности». В 2001 г. председатель Совета Федерации Егор Строев на совещании с президентом России В. В. Путиным обсуждал тот же «Задачник», возмущенно цитируя из него задачу про террориста, который взрывает школы. Заметим, что спустя три года произошла трагедия в Беслане, о чем мы еще будем говорить далее. В 2014 г. активисты из КПРФ выступили с инициативой запретить книги Остера, усмотрев в них «растление детей» и «прямое оскорбление России». В 2024 г. прокуратура Каратузского района Красноярского края потребовала снять «Вредные советы» с продажи из-за иллюстраций со сценами «жестокости, физического и психологического насилия». В 2025 г. депутаты петербургского Заксобрания попросили уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову проверить книги Остера, которые, по их мнению, могли наносить «урон детской и подростковой психике». Все эти прецеденты не имели серьезных последствий, но в апреле 2026 г. ситуация вышла на принципиально иной уровень.

Поводом для вмешательства СК стал доклад депутата Госдумы Марии Бутиной «Деструктивный контент в детской литературе как фактор риска противоправного поведения несовершеннолетних». Разобрав конкретные примеры из произведений Остера (включая «Вредные советы»), Бутина заявила, что такая литература «разрушает нравственный фундамент ребенка под видом юмора и воспитания». Депутат предложила запустить внеплановую проверку, передать материалы в Минпросвещения и Роскомнадзор, а сами книги — изъять из свободного доступа. Глава СК Бастрыкин инициативу поддержал.

Критики тут же иронично развели руками: неужели у следователей нет дел поважнее, чем копаться в детских стихах? Ответ лежит в плоскости закона. Согласно ст. 144 УПК РФ, Следственный комитет не имеет права игнорировать подобные сигналы и обязан провести проверку. В данном случае ведомство ищет на книжных страницах вполне конкретные уголовные маркеры (например, признаки ст. 110.1 УК РФ о склонении к суициду или ст. 282 УК РФ об экстремизме).

Поэтому проверка творчества Остера — не идеологическая зачистка и не «возвращение цензуры». Это превентивная работа по предотвращению подростковой преступности, которая напрямую входит в обязанности СК. Следователи справедливо исходят из того, что криминальные наклонности не возникают одномоментно в переходном возрасте. Они созревают гораздо раньше, и сомнительные с педагогической точки зрения установки в любимых книжках могут незаметно размагнитить моральный компас ребенка на заре формирования его личности.

ЧАСТЬ 2. «АДВОКАТЫ» ОСТЕРА: ДОВОДЫ ЗАЩИТЫ

Логика Следственного комитета ясна — есть сообщение о наличии признаков преступлений, значит, необходимо произвести проверку. Но может, доклад Бутиной, который либералы окрестили «доносом», сгущает краски? Насколько обоснованы обвинения в адрес автора «Вредных советов»?

Григорий Бенционович Остер — признанный мэтр детской литературы, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии РФ, чьи книги десятилетиями считались эталоном юмора для дошколят и школьников. Порвав с канонами советской детской классики, которая «сеяла разумное, доброе, вечное», он создал собственный мир запредельного сарказма и абсурда, где нет никаких табу. Из-под пера Остера вышли такие «шедевры» для детей, как:

«Школа ужасов» — сборник страшных историй про мертвых учителей и закопанных заживо учеников;

«Задачник. Ненаглядное пособие по математике» — учебник, где считают плевки в компот и утонувших детей;

«Домашние и одичавшие взрослые» — классификация родителей и родственников как животных, из которых детям надо «выжимать пользу»;

«Книга о вкусной и здоровой пище людоеда» — кулинарные «рецепты» по приготовлению блюд из детей.

Флагманом этого шок-контента стали стихотворные «Вредные советы», которые рекомендуют ребенку поступать не хорошо, а плохо. В предисловии к ним Остер шутливо доказывает пользу своего подхода:

«Недавно ученые открыли, что на свете бывают непослушные дети, которые все делают наоборот. […] Ученые придумали, что таким детям нужно давать не полезные, а вредные советы. Они все сделают наоборот, и получится как раз правильно».

Метод инверсии («совет наизнанку») стал фирменным стилем Остера. Десятилетиями на любые обвинения писателя в пропаганде антисоциального поведения он сам и его сторонники с сарказмом отвечали: «У вас просто нет чувства юмора!».

Текущая проверка СК ожидаемо вызвала волну заступничества со стороны медийных лиц. Главным аргументом критиков традиционно стал «недостаток юмора» у следователей. Эрудит и по совместительству депутат Анатолий Вассерман вспомнил афоризм Ежи Леца: «Если у человека нет чувства юмора, у него должно быть хотя бы чувство, что у него нет чувства юмора». Бывший телеведущий и нынешний видеоблогер Михаил Ширвиндт иронично посоветовал детским авторам впредь не писать смешных книг, а сразу «рассказать детям, как броня крепка у танка». А журналист Кирилл Набутов* (признан иноагентом в РФ) и вовсе предрек скорый запрет всей русской классики.

К партии защитников Остера предсказуемо примкнули и деятели культуры. Композитор Максим Дунаевский назвал действия следователей «видимостью бурной работы», которая «приводит к плохим результатам». Писатель Денис Драгунский безапелляционно заявил, что «не надо относиться к книжкам как к инструкциям, которые обязательны к выполнению». А его собрат по перу — фантаст Сергей Лукьяненко — посчитал, что обвинять «Вредные советы» «в непедагогичности, конечно, просто смешно», выразив уверенность, что дети считывают иронию «даже в самом раннем возрасте».

Можно было бы возразить, что эти высказывания — всего лишь субъективное мнение дилетантов. Ведь ни один из вышеперечисленных не является дипломированным специалистом в области педагогики или психологии. Однако и в профессиональном экспертном сообществе царит на удивление редкое единодушие в одобрении творчества Остера.

Доктор филологических наук, профессор МГУ Павел Балдицын отметил, что во «Вредных советах» «нет никакого криминала и нет ничего страшного». Заслуженный учитель России Александр Снегуров высказал опасение, что проверка Следственного комитета «ведет к невежеству людей». Практикующие же психологи констатировали, что от «Вредных советов», как от витаминов, — детям сплошная польза.

«По сути это развивает осмысление и юмор. Юмор — это самая лучшая психологическая защита с точки зрения психологии».

Доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра

«…эти советы «от обратного» развивают видение ребенка и учат его вырабатывать свою точку зрения. […] Благодаря этому развивается мышление и прививаются адекватные детские реакции».

Семейный психолог Надежда Резенова

«Ребенок проживает эти ситуации за счет интенсивности эмоций (смех, восторг, возмущение), таким образом фиксируя базовые социальные нормы. […] Дети безопасно проживают свои ошибки, которые им бы хотелось совершить по незнанию».

Сексолог Марина Гринвальд

Издательство АСТ, долгие годы публикующее произведения Остера, резюмировало: «Работа по оценке творчества писателя была проведена, реальных рисков для детей экспертами не выявлено».

Казалось бы, вопрос закрыт: и лидеры мнений, и медийные психологи единогласны — доклад Бутиной безоснователен, а книги Остера — несомненное благо для детей. Но так ли это на самом деле? Соответствуют ли эти «глянцевые» заключения фундаментальной академической науке? Настало время проверить тезисы о «полезности» творчества писателя с позиции классической педагогики и возрастной психологии на примере его главного произведения — «Вредных советов».

ЧАСТЬ 3. ОПРОВЕРЖЕНИЕ ДОВОДОВ ЗАЩИТЫ ОСТЕРА

Миф 1.

«Педагогика от противного» воспитывает на отрицательных примерах

Творчеству Остера часто дают наукообразное определение — «педагогика от противного», хотя педагогикой она официально не является. Суть этой методики подкупает кажущейся оригинальностью. Вместо скучных нравоучений автор в шутливой форме поощряет детей хулиганить и нарушать правила, превращая описание последствий в безумный фарс. Расчет прост: ребенок посмеется над очевидной нелепостью и якобы поймет, что так поступать не стоит. Именно поэтому Остер называет свои стихи «прививкой от глупости».

Однако этот «новаторский» подход в корне противоречит всей классической педагогике — от Луция Сенеки до Василия Сухомлинского. С античных времен воспитание опиралось на метод положительного примера, который наглядно учил детей тому, «что такое хорошо и что такое плохо». И дело здесь не в банальном морализаторстве, а в законах развития психики человека.

Создатель теории когнитивного развития Жан Пиаже доказал, что ребенок до 7–8 лет живет в границах «нравственного реализма». Эта стадия развития характеризуется полным доверием дошкольника к правилам, которые он слышит от взрослых или читает на страницах книг. При этом ребенок не способен отделить скрытую иронию автора от буквального смысла текста. И когда книга предлагает дошкольнику разрушительный сценарий, он принимает его безоговорочно.

Выдающийся советский психолог Лев Выготский установил, что развитие человека происходит через освоение прямых культурных эталонов. Это длительный процесс, который завершается лишь к 12–13 годам. Дошкольник и младший школьник находятся на этапе, когда их психика только накапливает образцы поведения, остро нуждаясь во внешних, однозначных ориентирах. Вместо того чтобы дать формирующейся личности понятие нормы, «Вредные советы» подсовывают ей перевернутый антиэталон. Но научиться правилам через демонстрацию их нарушения невозможно, если сами правила ты еще не усвоил. Это все равно что учить строить дом, показывая взрывы зданий.

На поверку «педагогика от противного» оказывается вредоносной профанацией. Она не воспитывает — наоборот, подменяет базовые ценности моделями девиантного поведения, нравственно дезориентируя и дошкольников, и младших школьников.

Миф 2.

«Вредные советы» развивают критическое мышление

Наряду с «педагогикой от противного» сторонники Остера часто используют еще один модный термин — «критическое мышление». Якобы, сталкиваясь с абсурдными сюжетами, ребенок учится сомневаться и выявлять причинно-следственные связи. Но когнитивная психология полностью опровергает этот тезис. Чтение Остера дошкольниками и младшими школьниками не имеет ничего общего с формированием подлинного критического мышления.

Нобелевский лауреат Даниэль Канеман доказал, что наш мозг использует две модели мышления. «Система 1» (быстрое, поверхностное восприятие) работает автоматически и мгновенно. «Система 2» (медленное, аналитическое мышление) требует концентрации и серьезных волевых усилий. Именно она отвечает за логику и сомнения. Человеческий мозг эволюционно ленив, поэтому энергозатратная «Система 2» включается только тогда, когда сознание четко фиксирует ошибку, подвох или опасность.

Белые стихи Остера написаны мастерски: у них энергичный ритм, запоминающийся слог и комичный сюжет. Из-за этой обманчивой простоты детский мозг погружается в состояние так называемой когнитивной легкости. «Система 1» воспринимает текст как безопасное развлечение и мгновенно впитывает вредный нарратив. Ленивая «Система 2» в этом возрасте еще слишком слаба и не получает сигнала о том, что нужно проснуться и перепроверить информацию.

На уровне нейробиологии здесь работает принцип доминанты Алексея Ухтомского. Облеченный в карикатурную форму образ хулиганства создает в мозге ребенка мощный очаг возбуждения. Чтобы поставить с головы на ноги этот «перевертыш», детскому уму нужно выполнить двойную работу: сначала вообразить фарс, а затем, включив «Систему 2», мысленно его опровергнуть. Но префронтальная кора маленького человека еще не способна затормозить первичный импульс логикой. Мозг фиксирует саму активность — образ дурного поступка становится доминантой, — в то время как абстрактный вывод «так делать нельзя» просто игнорируется.

Блокирует критический анализ и сам жанр «совета». Теория речевых актов Джона Остина доказывает, что язык обладает колоссальной перлокутивной силой — способностью побуждать к действию самим фактом высказывания. Повелительное наклонение в стихах Остера («дай по шее», «укуси его», «хватай чужое») воспринимается детской психикой автоматически, как приказ. Языковая форма произведения гарантированно проталкивает деструктивный сценарий в сознание ребенка, минуя фильтры логики.

И наконец, критическое мышление всегда ищет конструктивное решение. Произведение же Остера устроено как интеллектуальный тупик: оно детально живописует опасный поступок, но не предлагает никакой созидательной альтернативы. Ребенок видит, как разрушать, но книга не учит его, как создавать.

В результате «Вредные советы» развивают вместо интеллекта и аналитических способностей девиантное поведение и агрессию. Стихи Остера — это не инструмент для развития критического мышления, а эффективный способ его отключения.

Миф 3.

Дети с четырех лет отлично понимают иронию

Все почитатели Остера убеждены: ребенок не воспринимает «Вредные советы» буквально, потому что легко считывает заложенную в них иронию. А значит, шутливые призывы похулиганить совершенно безопасны.

В одном из интервью сам писатель пытается подвести под этот тезис «научную» базу:

«…я еще ни разу не встречал ребенка, который бы не понял иронии в моих советах. Вообще лет с четырех (то есть когда у детей формируется вторая сигнальная) дети начинают чувствовать иронию гораздо лучше, чем взрослые». Из интервью Г. Остера интернет-изданию «Colta.ru» (01.09. 2011 г.)

Красивые слова про «вторую сигнальную систему» — не более чем банальный псевдонаучный трюк. Во-первых, эта система представляет собой нашу речь и основанное на ней абстрактное мышление, а никак не способность разгадывать хитрый взрослый сарказм. Во-вторых, она запускается вовсе не с четырех лет, а гораздо раньше — еще во младенчестве, когда ребенок произносит свои первые осмысленные слова.

Остер умышленно или по невежеству выдает обычное развитие речи за формирование «врожденного чувства юмора». Жонглируя научными терминами, писатель пытается снять с себя ответственность за те поведенческие нарушения у детей после прочтения его книги, с которыми родители неизбежно столкнутся в реальности.

Что касается заявлений, будто ребенок начинает чувствовать иронию с четырех лет, то с точки зрения науки они не выдерживают никакой критики. Американский исследователь детского смеха Пол Макги доказал, что в 4 года малыш находится на этапе юмора концептуального несоответствия. В этом возрасте ребенок искренне рассмеется, если увидит нелепую картинку — например, летящую по небу корову. Однако расшифровать скрытый социальный подтекст человеческих отношений его мозг еще физически не способен. Дети на данном этапе развития смеются над клоунадой, а не над иронией.

Масштабные эксперименты канадского психолингвиста Пенни Пексман показали: мозг обретает способность удерживать два противоположных смысла одновременно и видеть в сарказме юмор только к 8–9 годам. До этого рубежа детское мышление воспринимает ироничное высказывание как ложь или ошибку. Сталкиваясь с «вредным советом», дошкольник понимает, что текст противоречит правилам взрослых, но его разум расценивает этот перевертыш лишь как чушь.

Однако именно здесь и кроется главная опасность. Пока слабая «Система 2» (аналитическое мышление) ребенка считает книгу глупой фантазией, «Система 1» (быстрое восприятие) намертво фиксирует яркий хулиганский образ. В реальной жизни, стоит логическому контролю ослабеть, этот эмоционально заряженный негативный сюжет срабатывает автоматически, превращаясь для ребенка в прямую инструкцию к действию.

Таким образом, заявления Остера о понимающих иронию четырехлетних детях — опасное заблуждение. Научно доказано: ребенок не считывает сарказм до 8–9 лет. Это означает, что дошкольники и первоклассники воспринимают «Вредные советы» буквально и могут пытаться воплотить их в жизнь — с самыми печальными последствиями для себя и окружающих.

Миф 4.

«Вредные советы» выпускают пар детской агрессии

Еще один излюбленный довод защитников Остера — миф о терапевтическом эффекте его стихов. Нам пытаются внушить, что «Вредные советы» работают как психологический громоотвод. Ребенок якобы проживает накопленный негатив в воображении, а на практике остается спокойным и послушным.

Эта идея опирается на устаревшую гипотезу катарсиса в массовых коммуникациях, которую экспериментальная психология давно признала несостоятельной. Основоположник социального когнитивизма Альберт Бандура в своих знаменитых экспериментах с куклой Бобо доказал феномен викарного научения — то есть усвоения чужого опыта через обычное наблюдение.

Если ребенок видит модель агрессивного поведения, которая подается игриво, с юмором и — что самое страшное — остается безнаказанной, его психика моментально фиксирует ее как готовый образец для подражания.

Исследователи медианасилия Леонард Ирон и Роуэлл Хьюсманн развили это положение, введя понятие когнитивного прайминга (первичной настройки). Чтение деструктивных сюжетов активирует в мозге ребенка связанные с ними нейронные цепочки. Если дошкольник регулярно слушает стихи о том, как «вылить в папины ботинки мамины духи» или «бить ногами всех подряд», эти поведенческие модели переходят в состояние повышенной готовности. В момент эмоционального всплеска, обиды или злости детский разум не станет искать сложное конструктивное решение. Он автоматически вытащит из памяти уже готовый, ментально «прогретый» шаблон «Вредных советов».

Вместо обещанного «сброса агрессии» стихи Остера подпитывают ее. Отсутствие осуждения или наказания за асоциальный поступок делает его невероятно привлекательным для ребенка. «Вредные советы» не избавляют детей от накопившегося внутреннего протеста, а напротив — оформляют его в интригующий сценарий девиантного поведения.

Миф 5.

«Вредные советы» учат настоящей свободе

Либеральные адепты Остера свято верят, что его стихи воспитывают независимую личность. Якобы приучая ребенка с недоверием воспринимать указания старших, писатель укрепляет его иммунитет против манипуляций и пропаганды. Автора представляют прогрессивным наставником свободного человека, не подверженного догмам. В одном из «вредных советов» так сформулирован рецепт этой «свободы»:

Не соглашайся ни за что Ни с кем и никогда…

Сам Остер не раз декларировал, что детское послушание — залог рабской покорности во взрослой жизни:

«Послушный ребенок — это горе государства. […] когда послушные дети превращаются в большое количество послушных взрослых, нормальной жизни не бывает и жить в стране оказывается невозможно». Из интервью Г. Остера «Комсомольской правде» (02.12. 2009 г.)

С точки зрения возрастной психологии и социологии, здесь писатель совершает грубейшую подмену понятий, приравнивая здоровое детское послушание к рабскому конформизму.

Здоровое детское послушание (социализация) — это добровольное признание авторитета взрослого, основанное на привязанности и потребности в защите. Ребенок слушается родителей не потому, что он «раб», а из-за дефицита жизненного опыта. Послушание — фундамент для усвоения правил культуры, морали и безопасности.

Рабское мышление (конформизм) — это отказ от собственного мнения из-за страха наказания или желания присоединится к большинству. Психология доказывает: конформистами вырастают не те, кого учили осознанной дисциплине, а те, кто рос в атмосфере хаоса и либеральной вседозволенности. Ребенок, у которого в детстве не было авторитетного взрослого и четких ориентиров, испытывает колоссальную тревогу. Вырастая, он судорожно ищет, к какой «стае» или жесткой идеологии примкнуть, чтобы унять этот страх. Именно так штампуются безупречные винтики тоталитарных систем.

Парадокс, но без послушания нет автономии. По теории Льва Выготского, развитие любой психической функции — включая волю и самоконтроль — идет строго снаружи внутрь. Этот процесс состоит из трех неизменных шагов:

Подчинение. Ребенок учится выполнять внешнее правило, которое транслирует авторитетный взрослый. Присвоение. Это правило постепенно становится внутренней ценностью самого ребенка (так называемая интериоризация). Саморегуляция. Человек обретает способность управлять собой, что и является истинной свободой.

Если полностью исключить первый этап — уважение к внешнему правилу, — то внутренняя свобода никогда не наступит. Ребенок навсегда застрянет на уровне слепых животных импульсов.

Остер провозглашает непослушных детей главным условием сильного государства. Однако нейропсихология доказывает обратное: непослушные (т.е. неспособные к волевому торможению своих побуждений) дети вырастают в дезадаптивных взрослых. Они органически не способны к созидательному труду, долгосрочному планированию и гражданской ответственности.

Настоящее «горе государства» — это не послушный ребенок, а взрослый, не признающий право как институт. Нормальная жизнь в обществе держится на законопослушности — способности людей добровольно соблюдать правила и уважать чужие границы. Воспитание «по Остеру», отрицающее норму и иерархию, порождает не свободных граждан, а людей, зараженных правовым нигилизмом и бытовым эгоцентризмом. В такой стране действительно «жить оказывается невозможно», но вовсе не из-за тирании, а из-за тотального хаоса, где каждый считает своей «свободой» право плевать на интересы окружающих.

Миф 6.

Чтение «Вредных советов» сближает родителей и детей

Сам Остер называет свои книги «специальными устройствами для общения взрослых и маленьких», настойчиво рекомендуя чтение «Вредных советов» в семейном кругу. Считается, будто совместный смех убирает барьер назидания и превращает строгого взрослого в товарища по веселой игре. Писатель поясняет это так:

«Одна половина моей фразы для мамы, ее не поймет ребенок, а другая половина для ребенка, ее не поймет мама, а вместе они фразу понимают по-особому и душевно между собой делятся этим пониманием». Из интервью Г. Остера журналу «Вопросы литературы» (№ 4 за 2006 г.)

Однако за этой семейной идиллией скрывается механизм опасного психологического внушения.

Американский психолог Джеймс Сорс в знаменитом эксперименте с «визуальным обрывом» открыл закон детской психики — феномен социального реферирования. В непонятной ситуации или при двусмысленности ребенок всегда опирается на мимику и эмоции родителя. Улыбка и смех мамы или папы — это автоматический «зеленый свет», сигнал безопасности.

И когда родитель весело хохочет над стихами Остера, где описываются обман, вредительство или агрессия, он неосознанно транслирует ребенку: «Так можно делать, это правильно и весело!»

Помимо этого, совместное чтение «Вредных советов» загоняет детей в коммуникативную ловушку, описанную антропологом Грегори Бейтсоном, — ситуацию «двойного послания». С одной стороны, в повседневной жизни родитель требует от ребенка соблюдения порядка и уважения. С другой — во время чтения тот же самый родитель радостно одобряет прямо противоположные модели поведения. Подобное раздвоение не укрепляет семейные связи, а глубоко дезориентирует детскую психику, размывая критерии реальности и границы дозволенного.

Таким образом, «душевное единение родителя и ребенка» при чтении «Вредных советов» — опасная мистификация. На деле Остер использует взрослых вслепую, как проводников девиантных установок. Доверяя маме и папе, малыш отключает свое еще не окрепшее критическое восприятие. А родители, со смехом читая стихи, сами санкционируют в детском сознании нигилизм, агрессию и разрушение нравственных устоев.

Миф 7.

Смех над «Вредными советами» полезен

Защитники Остера уверены — чтение «Вредных советов» развивает у детей чувство юмора и снижает уровень тревожности. Но современная нейропсихология и социальная психология доказывают обратное. Смех над деструктивными стихами не просто бесполезен — он превращается в инструмент, с помощью которого негативные программы обходят психологические защиты ребенка.

В своих исследованиях голландский социальный психолог Маделин Стрик выявила феномен юмористического отвлечения. Когда человек сталкивается с комическим парадоксом, его когнитивные ресурсы уходят на разгадку шутки. Критический контроль отключается, а информационный иммунитет перестает работать.

В рекламе и медиаманипуляциях этот трюк используют, чтобы отключить бдительность потребителя. В случае с поэзией Остера механика юмористического отвлечения становится фатальной: неокрепший разум ребенка концентрируется исключительно на смешной форме. В результате токсичные призывы — от мелкого хулиганства до смертельно опасных действий — беспрепятственно минуют логический досмотр и укореняются в подсознании.

Одновременно происходит скрытый нейробиологический сбой. Подавая вредоносные сюжеты в забавной форме, Остер заставляет мозг ребенка вырабатывать дофамин в ответ на образы агрессии и асоциального поведения. В детском сознании формируется противоестественная нейронная связь: «разрушение нормы = удовольствие».

Еще одно пагубное последствие чтения «Вредных советов» — атрофия эмпатии. Регулярное высмеивание чужой боли, падений и травм создает привыкание к насилию. Ребенок перестает воспринимать страдания других как нечто серьезное, жестокость в реальной жизни для него становится обыденностью.

Несостоятелен также и тезис защитников Остера «о снижении уровня тревожности». Основоположник отечественной нейропсихологии Александр Лурия и американский нейробиолог Джозеф Леду доказали: мозг обрабатывает образы опасности мгновенно. Амигдала (миндалевидное тело, отвечающее за страх) активируется за доли секунды, запуская стрессовый отклик. Префронтальная кора ребенка физиологически еще не сформирована, чтобы вовремя расшифровать иронию и погасить сигнал тревоги. В итоге мрачный гротеск Остера травмирует дошкольника на глубинном биологическом уровне, а не расслабляет его.

Таким образом, «Вредные советы» не развивают у детей здоровое чувство юмора, а разрушают эмпатию, взращивая цинизм и скрытую жестокость. Вместо снятия тревожности этот метод провоцирует глубокий внутренний стресс. Смех в данном случае служит не защитой, а отмычкой для взлома детского сознания, куда вживляются негативные сценарии.

Итог

Опираясь на труды классиков педагогики, исследования нобелевских лауреатов и эксперименты ведущих нейробиологов, можно с уверенностью утверждать: любые заявления о пользе «Вредных советов» — опасный миф. Лидеры мнений и медийные эксперты, защищающие творчество Остера, либо демонстрируют профессиональную некомпетентность, либо сознательно лгут.

Напротив, доклад депутата Марии Бутиной абсолютно обоснован — обвинения в адрес писателя подтверждаются серьезными научными фактами. Именно поэтому Александр Бастрыкин распорядился организовать проверку книг Остера.

«Вредные советы» не учат правильному поведению, не развивают критическое мышление и не воспитывают свободную личность. Обходя ментальную защиту ребенка с помощью комического эффекта, автор занимается скрытым кодированием — встраивает в детскую память шаблоны девиантного поведения и легализует агрессию. Это изощренная манипулятивная технология, которая отключает фильтры логики и превращает опасные призывы в прямую инструкцию к действию.

В статье политолога Екатерины Бойко «Современные СМИ в сети интернет и их влияние на мировую культуру» (2017 г.) описан показательный случай:

«…стоит вспомнить широко обсуждавшиеся в 2016 г. «вредные советы», распространившиеся по сети, где в стиле Григория Остера рекомендовалось для создания необычного цвета глаз использовать едкие жидкости или соки растений. […] Там, где взрослый разумный человек оценил бы иронию и посмеялся над пародией на советы из глянцевых журналов, ребенок, лишенный критического мышления и еще не чувствующий тонкую грань между юмором и серьезностью, а также не обладающий частью доступной для взрослых информации, зачастую принимает все за чистую монету. В сети обсуждалось несколько случаев, когда дети вредили себе, используя приводимые во «Вредных советах» рецепты».

Но какие именно деструктивные алгоритмы внедряет Остер в сознание подрастающего поколения? Что за смертельный яд скрывает так старательно разрекламированная «прививка от глупости»?

ЧАСТЬ 4. «ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ» ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

Чтобы вскрыть истинное содержание остеровской педагогики, необходимо отбросить взрослую склонность к иронии и взглянуть на текст глазами ребенка. Как мы уже выяснили, для маленького читателя «Вредные советы» — не смешные «перевертыши», а наглядные поведенческие модели, которые подсознание воспринимает как руководство к действию. Взглянем без иллюзий на то, к чему на самом деле призывает детей Остер.

1. Провокация аутоагрессии

Если острые предметы

Вам попались на глаза,

Постарайтесь их поглубже

В самого себя воткнуть...

С точки зрения суицидологии и криминалистики, этот «совет» — вербализация акта самоповреждения. Остер не просто высмеивает опасные действия ребенка, он дает пошаговый план их осуществления. В условиях современной эпидемии подросткового селфхарма (намеренного нанесения себе физических увечий) такие строки выглядят как провокация аутоагрессии. Ребенок получает установку: нанести себе травму — это нормально и весело. Разбор данного стихотворения служит подтверждением обоснованности проверки Следственного комитета в части побуждения несовершеннолетних к действиям, угрожающим их жизни и здоровью.

2. Обучение садизму

Бейте палками лягушек...

Отрывайте крылья мухам...

И наступит день счастливый —

Вас в какое-нибудь царство

Примут главным палачом.

Перед нами — лобовая атака на эмпатию. Вместо сострадания к живому существу Остер предлагает тренировку жестокости, венцом которой станет «успешная» карьера убийцы: «вас в какое-нибудь царство примут главным палачом».

Еще более изощренным выглядит следующий сценарий мучения домашнего питомца:

Если ждет вас наказанье… Например, за то, что в ванной Вы свою купали кошку… Головою в пол стучите... И рыдайте, и кричите: "Ах, зачем я мучил кошку!?" Вас простят и, чтоб утешить, Побегут за сладким тортом. И тогда спокойно кошку Вы за хвост ведите в ванну, Ведь наябедничать кошка Не сумеет никогда.

Здесь Остер дает готовую инструкцию по истязанию беззащитного существа. При этом ребенка учат цинично имитировать раскаяние («рыдайте и кричите»), чтобы, получив прощение и даже награду в виде торта, спокойно вернуться к живодерству. Вместо осознания вины детский мозг запоминает алгоритм абсолютной безнаказанности: «ведь наябедничать кошка не сумеет никогда».

Этот «совет» подобен дьявольской матрешке: он легитимизирует насилие, создавая в подсознании ребенка устойчивую связь между истязанием слабого, манипуляцией родителями и получением удовольствия.

Именно поэтому особый акцент в докладе Марии Бутиной сделан на недопустимости описания Остером издевательств над животными. Это не «паранойя» и не «отсутствие чувства юмора», а профилактика бытового садизма. Исследования в области судебной психологии показывают: дети, проявляющие жестокость к животным, во взрослом возрасте гораздо чаще склонны к насилию и тяжким преступлениям.

3. Пропаганда смены пола

Давным-давно пора уже Задуматься о том, Каким ты хочешь быть, когда Немного подрастешь. Нетрудно, если захотеть, Мальчишкой сильным стать, А можно девочкой с косой. И бантом. Выбирай!

С точки зрения возрастной психологии и физиологии, половая идентичность — это не изменяемая «опция», а базовая константа. Первичные представления о ней закладываются еще в раннем детстве, а окончательное понимание необратимости своего биологического пола закрепляется в сознании к 5–7 годам. Внушение дошкольнику идеи о том, что пол можно «выбрать» или сменить по собственному желанию, наносит сокрушительный удар по формирующейся психике. Подобные призывы провоцируют глубокий личностный разлад, расшатывая механизмы самоидентификации, что в будущем неизбежно приводит к серьезным невротическим и пограничным расстройствам. Данный «вредный совет» содержит в себе прямые признаки нарушения ст. 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).

4. Инструкции по поджогу

Если ты боишься ночью Оставаться в темноте, Захвати с собою спички... Подожги матрас, подушку... И тебе не будет страшно: Станет в комнате светло.

Использование поджога как «терапии» против страха темноты — запредельная манипуляция. Так как ирония ребенком не считывается, остается лишь визуальный код: «огонь = избавление от страха». Характерно, что автор советует поджигать именно постель, что, по статистике МЧС, ведет к быстрой гибели от удушья токсичным дымом.

Это не единственный пример подобного «зажигательного» юмора. У Остера есть еще несколько рекомендаций, как весело устроить пожар в квартире. Вот одна из них:

Спички — лучшая игрушка Для скучающих детей. Папин галстук, мамин паспорт — Вот и маленький костер…

Детские шалости с огнем становятся причиной каждого двадцатого пожара в России. Учитывая эту тревожную статистику, стихи Остера необходимо рассматривать как подстрекательство ребенка к действиям, угрожающим жизни и здоровью.

5. Программирование виктимности

Если к вам подходит где-то Незнакомый человек И, куда-то приглашая, Крепко за руку берет — Убегайте с ним скорее, Чтобы папа не догнал. И не дрыгайте ногами, Когда вас он будет есть.

Посредством этих строк происходит циничное программирование поведения жертвы, которая безропотно подчиняется преступнику. Вместо обучения основным навыкам самоспасения — громкому крику, бегству или физическому сопротивлению, — Остер воспитывает в ребенке абсолютную покорность перед насилием. Малышу буквально дают приказ: «убегайте с ним».

Одновременно писатель совершает чудовищный подрыв системы «свой-чужой», необходимой для выживания ребенка. Фраза «чтобы папа не догнал» выставляет родного отца как бóльшую угрозу, чем незнакомый похититель. Это прямое разрушение базового доверия. В детском сознании защитник превращается в преследователя, а преступник — в «союзника».

Описание процесса каннибализма («когда вас он будет есть») подается как окончание забавной игры. Внушение парализующей установки «не дрыгайте ногами» в момент смертельной опасности начисто уничтожает естественный инстинкт самосохранения.

По данным МВД России, каждый день в стране пропадает около 100 детей, а более 1000 несовершеннолетних в год погибают или исчезают бесследно. На фоне этих ужасающих цифр требование Остера «убегать с незнакомцем» выглядят не просто глупостью, а продуманным сценарием капитуляции перед маньяком и педофилом, который максимально упрощает задачу любому преступнику.

6. Завуалированный призыв к убийству

Если новый сервиз На двенадцать персон Не вмещается полностью В старый буфет, Подбери инструмент, Закатай рукава… И скорее избавься От лишних персон.

В этом тексте автор использует опасную семантическую подмену. Слово «персона», которое в начале стихотворения обозначает единицу количества посуды, в финальном призыве («избавься от лишних персон») возвращает свое главное языковое значение — «человек». Побудительные глаголы в повелительном наклонении («подбери инструмент», «закатай рукава», «скорее избавься») в сочетании с образом радикального решения проблемы неокрепший разум считывает буквально — нужно физически устранить тех, кто мешает.

Рисунок художника Андрея Мартынова обнажает истинный смысл якобы безобидного каламбура: зловещая тень мальчика замахивается топором на ничего не подозревающих сверстников, превращая метафоры в действие. Иллюстратор переводит текст Остера на язык однозначных образов, где «инструмент» — это холодное оружие, а «лишние персоны» — живые люди.

Такая провокация насилия подливает бензин в огонь подростковой жестокости. По статистике Следственного комитета России, ежегодно несовершеннолетние совершают более 250 умышленных убийств и смертельных избиений. При этом ведомство бьет тревогу из-за лавинообразного роста тяжких преступлений среди детей младше 14 лет, не подлежащих уголовной ответственности.

7. Пропаганда терроризма

Адрес школы, той в которой

Посчастливилось учиться...

Помни твердо, наизусть,

И когда тебе случиться

Повстречаться с диверсантом...

Адрес школы сообщи.

Если в 90-е годы кто-то еще мог видеть в этих строках жесткую, но все-таки шутку, то сегодня, сквозь призму трагедии Беслана и череды кровавых скулшутингов, такой «совет» выглядит как прямое пособничество терроризму. Школа в современной России — это объект повышенной опасности, защищая который педагоги и сотрудники спецслужб неоднократно жертвовали своими жизнями. Поэтому подлый призыв писателя навести диверсанта (террориста, боевика) на учебное заведение — немыслимое преступление за гранью добра и зла.

Остер внушает маленькому читателю, что выдать местонахождение сотен беззащитных учеников своей школы врагу — это отличный способ отомстить педагогам за плохие оценки. В детском сознании учебное заведение превращается из дома знаний во вражеский объект, который не жалко уничтожить. Тем самым ребенка подталкивают к содействию террористическим актам.

Бесчеловечный цинизм Остера наиболее безобразно проявился в истории со стихотворением, ставшим пророческим в самом инфернальном смысле. Это «совет» о том, как ребенок должен лгать отцу, чтобы оправдать прогул уроков:

...Например, скажи, что школу Захватили террористы, Что в заложники попали Все твои учителя, Что пытаясь к ним прорваться, Ты на штурм ходил три раза, Но пришлось, неся потери, С боем отступить в кино.

После трагедии в Беслане эти строки спровоцировали колоссальную волну народного гнева. Столкнувшись с непримиримой реакцией общества, сочинитель поспешил изъять текст из последующих тиражей и начал публично оправдываться в прессе:

«Когда я писал это, мне совершенно не приходило в голову, что у кого-то поднимется рука на детей, что возможно совершить такую ужасную вещь, как террористический захват школы! Но буквально через несколько месяцев после выхода моей книги, 1 сентября 2004 года, это произошло в Беслане […] Читатели, которым попадала в руки эта книжка, считали меня полным идиотом, вернее, мерзавцем, способным шутить на такую тему. Я до сих пор в ужасе от случившегося совпадения...» Из интервью Г. Остера газете «Бульвар Гордона» (№ 4 (300) 2011, январь)

Однако анализ поведения писателя доказывает: Остер был в ужасе не от самой трагедии, а от угрозы собственной репутации. Он исключил вызвавшие ненависть стихи из сборников только для того, чтобы люди не считали его «мерзавцем». Это был акт антикризисного пиара, призванный спасти коммерческие тиражи, а не искреннее раскаяние. Если бы автор действительно осознал чудовищность подобных спекуляций, он незамедлительно очистил бы свое творчество от любых упоминаний вооруженных нападений. Вместо этого другие аналогичные вирши о диверсантах и подрывной деятельности благополучно пережили скандал и продолжают печататься сегодня. В одном из таких стихотворений Остер шутит про угон самолета.

Если вы решили твердо Самолет угнать на Запад, Но не можете придумать, Чем пилотов напугать, Почитайте им отрывки Из сегодняшней газеты, — И они в страну любую Вместе с вами улетят.

Для любого взрослого человека, знающего историю своей страны, эти строки — кощунственный юмор на крови. Угон самолета Бразинскасами в 1970-м, попытки захвата воздушных судов бандой Ивериели в 1983-м и семьей Овечкиных в 1988-м сопровождались взятием заложников, убийством бортпроводниц и гибелью случайных пассажиров. Ребенку, не знающему об этих жертвах, воздушный терроризм подается как веселый и увлекательный квест. Особо тяжкое преступление, за которое в большинстве стран мира предусмотрено пожизненное заключение, в мире перевернутой морали Остера становится способом развлечься.

Помимо этого, под видом шутки в подсознание ребенка закладывается опасный геополитический маркер: «спасение от проблем — только в бегстве на Запад». Писатель внушает, что жизнь в России настолько ужасна («почитайте отрывки из газеты»), что даже пилоты готовы пойти на преступление, лишь бы покинуть страну. Это целенаправленная информационная обработка подрастающего поколения, бьющая по основам государственного самосознания.

8. Подстрекательство к самоубийству

Особое место в творчестве Остера занимают многочисленные стихи, которые нормализуют уход из жизни. Под видом черного юмора автор подробно описывает различные сценарии, несущие летальную угрозу для детей. Это не обычные «вредные советы» про ковыряние в носу, а прямая трансляция суицидальных паттернов.

а) «Веселый» прыжок из окна

Кто не прыгал из окошка Вместе с маминым зонтом, Тот лихим парашютистом Не считается пока. Не лететь ему, как птице… Не лежать ему в больнице С забинтованной ногой.

В детском сознании, где грань между фантазией и законами физики размыта, этот текст — прямая инструкция к саморазрушению. Писатель представляет прыжок из окна как необходимый «инициаторский» опыт. Вместо предупреждения о гибели или пожизненной инвалидности, ребенку обещают «полет птицы» и всего лишь «забинтованную ногу». Это сознательное преуменьшение опасности, толкающее маленького человека к роковому шагу в пустоту.

Чтобы показать всю гнусность совета Остера детям «прыгать из окошка» приведем официальную статистику: падение с высоты — второй по распространенности способ самоубийства среди несовершеннолетних в России (32,6%), уступающий лишь повешению (56,2%).

б) Совет утонуть

…Не устраивайте крика,

Дайте взрослым отдохнуть.

Ни к кому не приставая,

Постарайтесь утонуть.

Учитывая ужасающую статистику гибели детей на воде (в России ежегодно фиксируется в среднем 300–350 трагедий), «шутливое» руководство по самоутоплению — это глумление над горем родителей.

Предлагая ребенку «постараться утонуть», Остер совершает ментальную атаку на инстинкт самосохранения. Маленькому человеку исподволь навязывается разрушительная мысль: «Ты — обуза для мамы и папы. Твое существование мешает им». Самоубийство преподносится как высшая форма заботы о родителях — способ «дать взрослым отдохнуть». В суицидологии этот механизм классифицируется как формирование установки на латентный (скрытый) уход из жизни. Для ребенка, находящегося в состоянии острой обиды, депрессии или одиночества, такие строки могут стать внутренним разрешением на смерть.

в) Провокация самоотравления

Когда, открыв аптечку, ты Найдешь таблетки там, Не привередничай, бери И кушай все подряд. Пускай похвалит мама твой Прекрасный аппетит, Когда под шкафчиком с крестом Потом найдет тебя.

Призыв «кушать все подряд» из аптечки бьет по самой уязвимой черте ребенка — естественному любопытству. Остер умышленно превращает медикаменты в «еду», тем самым делая их опасными. Использование бытовых кулинарных терминов («кушай», «аппетит», «не привередничай») снимает у маленького читателя защитный барьер перед неизвестными лекарственными препаратами.

Но самый коварный посыл заключен в строчке про родительское одобрение: «пускай похвалит мама». Ребенку внушают, что смертельный риск — это действенный способ заслужить любовь и внимание. С точки зрения детской психиатрии, перед нами типичный суицидальный триггер. Остер приучает читателя к мысли: твоя смерть «под шкафчиком с крестом» — всего лишь эффектный финал шутки, за которым обязательно последует запоздалая родительская похвала.

Это готовая инструкция по самоотравлению, завернутая в обертку черного юмора. С последствиями таких «шуток» медики сталкиваются ежедневно: по статистике сегодня на самоотравления приходится до 40–50% от всех попыток детского и подросткового суицида в стране.

г) Смерть как единственный выход

В этом стихотворении Остер окончательно замыкает порочный круг своих смысловых манипуляций. Сначала «вредными советами» он методично подталкивает ребенка к разрушению социальных связей и конфликту с близкими. А затем предъявляет ему жестокий ультиматум, маскируя его под злой сарказм:

Если ничего на вас не действует… Ни ремень отца, ни слезы матери, Значит, вы скончались, то есть померли. Вам среди живых слоняться нечего, Ваше место на ближайшем кладбище…

Внушение идеи, что оступившийся или запутавшийся ребенок фактически «умирает» для своей семьи — это мощнейший катализатор для запуска суицидальных состояний. Вместо помощи Остер издевательски предлагает маленькому человеку отправиться в могилу («ваше место на кладбище»), преподнося это как единственный возможный выход.

Доведя ребенка до эмоционального края, автор лишает его надежды на исправление, вынося безжалостный приговор: «Раз ты совершил ошибку — ты больше не нужен». Происходит хладнокровное программирование на непоправимый шаг, где смерть подается как закономерное следствие обычных возрастных кризисов.

Серия «самоубийственных» стихов Остера бьет по всей детско-подростковой аудитории, детонируя в каждом возрасте по-разному. Дошкольники воспринимают суицидальные советы как увлекательную игру. Смертельные трюки из книжки они готовы повторить ради забавы или привлечения внимания взрослых. Младшие школьники мыслят столь же прямолинейно. Для них призывы «незаметно утонуть» или «съесть все таблетки из аптечки» — это способ наказать родителей за обиду. Ребенок искренне верит, что можно умереть на время, понарошку, чтобы посмотреть на слезы матери и отца. В этом возрасте дети еще не способны осознать необратимость смерти.

Эта детская импульсивность становится мостиком к подростковой трагедии. Один из основателей научной психологии Уильям Джеймс доказал: любой воспринятый сознанием образ стремится автоматически воплотиться в действие, если его не заблокирует волевой контроль. Однако у подростков из-за гормональной перестройки и незрелости префронтальной коры этот контроль в момент стресса отключается. В ситуации острого семейного конфликта стихи Остера перестают быть шуткой. Они резонируют с депрессивными настроениями и превращаются в готовую инструкцию по саморазрушению.

Согласно статистическим сведениям МВД и Следственного комитета, ежегодно в России фиксируется порядка 700 случаев суицида среди несовершеннолетних. В этом трагическом контексте черный юмор Остера — уже не литература, а информационное оружие массового поражения. Оно наносит удар по беззащитным детям, уничтожая будущее нации.

Итог

Проанализированные 15 стихотворений — не исключения из правил, не случайная «ошибка мастера», а холодный расчет Григория Остера. В его арсенале десятки других подобных инструкций: от выдавливания себе глаз до перерезания электропроводов. Каждому родителю необходимо детально проанализировать это содержание, чтобы осознать реальный масштаб угрозы для своего ребенка. Особого внимания заслуживают иллюстрации художника Андрея Мартынова, чья детоненавистническая эстетика уродства кратно усиливает разрушительный потенциал поэзии Остера.

Накопленный критический объем материалов подтверждает существование системной, планомерной работы, ведущейся писателем по четырем ключевым направлениям:

Уничтожение инстинкта самосохранения. Агрессивное внушение паттернов самоотравления, умышленных поджогов и суицидального поведения. Ликвидация гражданской лояльности. Трансляция сценариев содействия диверсантам, захвата школ террористами и угона воздушного транспорта. Демонтаж эмпатии. Легитимизация жестокого обращения с животным и насилия над людьми. Дезориентация личности. Программирование виктимности и пропаганда гендерных девиаций.

Лишенная защитных механизмов, детская психика не способна распознать эту манипуляцию. В результате деструктивные программы беспрепятственно проникают в долговременную память юного читателя. Когда и при каких обстоятельствах сработает этот чужеродный алгоритм — лишь вопрос времени.

Сегодня «Вредные советы» продаются под маркировкой «0+». Номинальное повышение возрастного ценза до «12+» или «16+» лишь замаскирует проблему — подобная литература вообще не имеет права на существование. Это концентрированный ментальный яд, который выжигает в детях человечность и ставит под удар их жизни.

Самое страшное, что эти токсичные установки годами насаждались через систему образования, планомерно калеча поколения школьников. Но как педагоги-методисты и чиновники профильных министерств допустили подобную катастрофу? История проникновения остеровских текстов в школьные классы требует отдельного тщательного расследования.

ЧАСТЬ 5. «ПЕДАГОГИКА ОТ ПРОТИВНОГО» — ОПАСНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НАД ДЕТЬМИ

Инфильтрация в образовательные программы

На основе трудов Жана Пиаже и Льва Выготского мы уже доказали: так называемый «метод Остера» — вредоносная профанация, уничтожающая моральные нормы в детском сознании. «Педагогика от противного» — не наука, а манипулятивная ширма, призванная замаскировать деструктивное внушение под «игровую форму» воспитания. Вопреки законам возрастной психологии, эта «антипедагогика» было внедрена в массовый образовательный стандарт. Токсичные установки перекочевали со страниц детских книг в школьную практику.

Фундамент этой глобальной диверсии закладывался в хаосе 90-х. Главным проводником остеровских текстов стал Александр Асмолов, занимавший в тот период пост заместителя министра образования России. Именно при его покровительстве начался системный демонтаж классической отечественной школы. Характерный маркер эпохи: первое издание «Задачника» Остера вышло в 1992 году с грифом «Рекомендовано Министерством образования РФ в качестве пособия для учащихся». Содержимое этих «рекомендованных» министерством задач наглядно демонстрирует истинные цели реформаторов.

«У иностранного диверсанта было задание: темной ночью взорвать 20 общеобразовательных школ. Диверсант перевыполнил задание на одну пятую его часть. Сколько счастливых детей смогут отдохнуть от общего образования, если известно, что в каждой взорванной школе томилось по 756 учеников?» Г. Остер. «Задачник. Ненаглядное пособие по математике»

Перед нами не математика в стиле черного юмора, а неприкрытая героизация терроризма. Уничтожение учебных заведений и массовая гибель школьников преподносятся российскому ребенку как повод для «радости» и «освобождения». Тот факт, что чиновники годами игнорировали этот чудовищный контент, доказывает их прямое попустительство. Одобрительный гриф был снят лишь в 2000-е годы, когда ведомство отступило под давлением родительского сообщества и громких заявлений отдельных политиков.

Впрочем, разрушительный механизм был все равно запущен, но уже тайно, без лишнего шума: стихи Остера начали внедрять на уровне региональных методичек и школьных программ, где они благополучно закрепились под вывеской «новой классики». К настоящему моменту масштабы этой ползучей экспансии приняли угрожающий характер.

На школьных уроках изучению «Вредных советов» посвящают целые часы литературного чтения в начальных классах. Под руководством учителей дети прилежно заучивают наизусть стихотворные инструкции о том, как лгать родителям, избивать слабых и провоцировать ДТП. Внеклассная деятельность поражена не меньше: по всей стране государственные библиотеки проводят интерактивы к юбилеям писателя. Особой популярностью пользуются так называемые «Веселые уроки в Остер-классе», где школьников вовлекают в игры на тему «людоедения». Театральные кружки ставят спектакли по текстам Остера, намертво закрепляя девиантные паттерны через актерское проживание ролей. Наконец, деструктивный контент интегрирован непосредственно в официальные учебные планы. Так, в учебнике по русскому языку для пятого класса С. И. Львовой (часть 1, упражнение № 273) школьникам дается задание — придумать и написать собственный «вредный совет».

Происходящее выглядит как институциональное безумие. Педагогическая система, вместо созидательного развития личности, активно практикует разрушительное антивоспитание. Учителя собственноручно взращивают поколение циников и нигилистов, от агрессии которых сами же первыми пострадают на уроках.

«Научное» прикрытие и деградация экспертизы

С 2000-х годов под «метод Остера» начали подводить научную базу, усердно создавая ему имидж эффективного воспитательного инструмента. Так, в 2005 г. доцент кафедры педагогики и психологии СИПКРО (Самара) Елизавета Морозова в своей статье «Психотерапевтический потенциал провокативных методов и форм социально-психологического воздействия» заявила:

«Использование провокативных методов в педагогике весьма близко их применению в психотерапии. […] Не случайно таким большим успехом у детей и взрослых пользуются «Вредные советы» Г. Остера, каждый из которых можно рассматривать в качестве веселой и педагогически полезной провокации со стороны автора».

Позже кандидат филологических наук ТГПУ (Томск) Елена Полева в своих публикациях также стала проповедовать «полезность» псевдопедагогических наработок автора «Вредных советов». В статье «Педагогические взгляды детского писателя Г. Остера и особенности их выражения» в 2013 году она писала:

«…даже общий взгляд на творческое наследие Г. Остера убеждает в том, что писатель последовательно раскрывает собственные воззрения на воспитание, утверждает принципы педагогики со-трудничества, со-творчества».

Эстафету легитимизации подхватили либеральные идеологи от образования. Например, доцент Высшей школы экономики Михаил Павловец договорился до того, что назвал «Вредные советы» «гениальным принципом в педагогическом смысле».

Однако за всеми этими восторженными рекомендациями от педагогического истеблишмента скрывается полнейший научный вакуум. За 36 лет с момента издания первых «Вредных советов» не было проведено ни одного лонгитюдного исследования их влияния на психику ребенка. В академической среде отсутствует статистика, доказывающая, что текстовая инверсия развивает критическое мышление или помогает усваивать нравственные нормы. «Педагогика от противного» глубоко антинаучна. Мы имеем дело с недоказанной кабинетной теорией, которая служит маскировкой для деструктивного внушения, направленного против подрастающего поколения.

Корни «метода Остера»: психиатрическая клиника вместо школы

Создавая научное прикрытие идеям Остера, ангажированные эксперты старательно скрывают истинные корни «педагогики от противного». То, что выдается за прорыв в воспитании, на поверку оказывается дилетантской калькой с провокативной терапии американского психотерапевта Фрэнка Фаррелли.

Свой радикальный метод Фаррелли обкатывал в палатах государственной психиатрической больницы Мендота (США) в 1960-е годы. Работая с больными депрессией и шизофренией, он сознательно занимал позицию «адвоката дьявола». Психотерапевт утрированно соглашался с пессимизмом пациента («Да, ты ничтожество, у тебя ничего не выйдет»), умышленно вызывая у него ответное сопротивление. Психика больного бунтовала против парадоксального сарказма врача, и человек протестовал: «Нет, я справлюсь!» — тем самым возвращая себе контроль над личностью.

Неизвестно, знал ли Остер о провокативной терапии Фаррелли, но по странному совпадению «Вредные советы» копируют приемы американского психотерапевта точь-в-точь. Писатель, не имеющий профильного образования, перенес рискованный клинический метод в область детской литературы, обрушив шоковое психологическое воздействие на детей. С точки зрения возрастной психологии, такая адаптация оборачивается катастрофой по трем причинам.

Во-первых, игнорируется полярность психических состояний. Метод Фаррелли создавался как «терапия отчаяния» для тяжелобольных людей на стадии распада личности. Остер же применяет провокацию к здоровым детям, которые нуждаются не в шокотерапии, а в созидательном освоении моральных норм.

Во-вторых, нарушается возрастной барьер. Американский психиатр работал исключительно с сознанием взрослых людей. Остер направляет удар на малышей, у которых критическое мышление и понятия добра и зла только формируются.

В-третьих, задается ложный вектор сопротивления. Если Фаррелли возвращал пациента из апатии к жизни, то у Остера этот механизм работает наоборот. Ребенок и без того существует в рамках жестких социальных ограничений, накапливая внутреннее напряжение. Игровая форма книги не вызывает у него протеста против девиантного поведения — она отключает внутренние тормоза, превращаясь в призыв к нарушению правил. Провокация автора заменяет конструктивное послушание деструктивным бунтом.

То, что в исполнении Фаррелли было методом реанимации угасающего взрослого «Я», во «Вредных советах» превратилось в грубую антипедагогическую манипуляцию. Остер перенес законы клинической психотерапии в детскую комнату, выдав поощрение разрушения и агрессии за стимуляцию критического мышления и чувства юмора. По сути, все творчество писателя — это растянутый на десятилетия чудовищный псевдонаучный эксперимент, где подопытными без согласия родителей стали миллионы российских детей.

Академическое пособничество: причины и последствия

Возникает закономерный вопрос: почему основополагающие системы великих педагогов Константина Ушинского и Антона Макаренко годами проходили через жесткое сито профессиональных дискуссий и практических проверок, а вредоносные идеи писателя-юмориста внедрялись и продолжают внедряться до сих пор бесконтрольно? Почему их превратили в массовую школьную практику без серьезных исследований и официального одобрения профильных институтов Российской академии образования?

Ответ ужасен в своей простоте: если в дореволюционной России и СССР наука бескомпромиссно боролась за будущее подрастающих поколений, то современные эксперты и методисты попросту предали наших детей. Они предпочли бездумно следовать пагубным веяниям времени, отрабатывать зарубежные гранты и трусливо отмалчиваться.

В результате этого академического пособничества, продолжавшегося целые десятилетия, произошла катастрофическая подмена основных понятий морали, повлекшая за собой тяжелые последствия:

Ликвидация идеала. Классическое отечественное воспитание, испокон веков учившее детей нравственности через подражание героям и созидательным примерам, искусственно замещается «педагогикой антипримера». Детям транслируют модели поведения хулиганов, маргиналов и преступников. Самоубийство авторитета. Педагоги, следуя спущенным сверху учебным планам или поддавшись моде на «нового классика», заигрывают с деструктивом. Они проводят уроки по текстам, которые цинично высмеивают саму суть учительства и обесценивают фигуру наставника. Легитимация хаоса. Школьные интерактивы по мотивам книг Остера последовательно снимают с детей моральные табу, превращая образовательное пространство в полигон для отработки девиантных установок.

Итог

Мы наблюдаем исторический парадокс, напоминающий безумную фантасмагорию. Разрушительный «метод Остера», рожденный в стенах американской психиатрической больницы, не прошедший никакой научной проверки и уродующий сознание подрастающих поколений, десятилетиями навязывался нашему обществу как эталон «прогрессивности». По сути, под вывеской детской литературы в стране был запущен скрытый ментальный геноцид.

В ситуации, когда образовательные институты и министерства капитулировали перед этой угрозой, защиту подрастающего поколения взял на себя Следственный комитет России. И за эту честную, смелую попытку ведомство тут же подверглось скоординированной атаке и травле со стороны либеральной медиасреды. Самое дикое в этой ситуации, что те, кто обязан первыми бить тревогу — педагоги и детские психологи, — сегодня малодушно молчат или втихаря хихикают над действиями силовиков, демонстрируя профессиональную деградацию и тотальное безразличие к будущему нации.

Но как у одного человека получилось осуществить столь дьявольски продуманную диверсию в детской литературе и образовании на государственном уровне? Почему тот, кто годами изображал доброго сказочника, на самом деле оказался злейшим врагом миллионов российских детей? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо внимательно изучить биографию самого Григория Остера, которая больше напоминает хронику тайной спецоперации.

ЧАСТЬ 6. ИСПОВЕДЬ МАНИПУЛЯТОРА: КОД ГРИГОРИЯ ОСТЕРА

В 2006 году, находясь на пике популярности, Остер дал развернутое интервью журналу «Вопросы литературы». Материал вышел под говорящим заголовком «Литература замедленного действия», и в нем автор проговорился о скрытых целях своего творчества. Под маской озорного детского писателя обнаружился расчетливый манипулятор, десятилетиями оттачивавший мастерство идеологической мимикрии. Его программные откровения заслуживают детального анатомирования.

Генезис реванша: из самиздата в детские комнаты

Корни подрывной деятельности Остера уходят в далекие 1960-е годы. В интервью он так описывает опыт участия в подпольном самиздате:

«В станице Кумылженская жил такой человек, Володя Савельев, он выпускал журнал “Фейерверк” […] Альтернативная журналистика, альтернативная литература […] а потом из-за этого журнала Володя просто исчез. […] А на Северном флоте мной сильно заинтересовалось мурманское КГБ […] Меня спас Особый флотский отдел, к КГБ меня не отпустил: “Сами разберемся”»

Это признание — ключ к пониманию «кода» Остера. Пережитый в юности страх перед органами госбезопасности, исчезновение товарища и допросы в Особом отделе контрразведки Северного флота породили в нем устойчивую антигосударственную фиксацию. Избежав трибунала благодаря межведомственному противостоянию, молодой матрос получил колоссальный опыт идеологической маскировки.

Ранний конфликт с государством стал определяющим вектором всей его жизни. Остер формировался не как детский писатель, а как политический диссидент, затаивший глухую обиду на свою страну. Его приход в детскую литературу не был продиктован любовью к подрастающему поколению. Это была вынужденная внутренняя эмиграция и сугубо прагматичный способ заработка для человека, чьи «творческие искания» не проходили жесткий фильтр большой цензуры:

«Я пришел в детскую литературу, как и большинство писателей, тогда, когда взрослая меня вытолкнула и не давала возможности заработать на жизнь».

Многомиллионная детская аудитория стала для Остера инструментом личного реванша. Не имея смелости бороться с государством открыто, как другие диссиденты, он начал подрывать его основы «снизу» — планомерно отравляя сознание тех, кому в будущем предстояло строить и защищать страну.

Технология камуфляжа: мультипликация как троянский конь

Одновременно с публикацией стихов в детских журналах Остер пристроился сценаристом в «Союзмультфильм». Этот шаг снова определялся не творческим порывом, а финансовым расчетом:

«В те времена гонорарная политика была странная. За большую книгу платили каких-нибудь 700–800 рублей, а за пять страничек сценария мультфильма — правда, вместе с тиражными — 2000 с чем-то. Огромные деньги».

Получая от государства баснословные суммы, Остер параллельно вел против него системную подрывную работу, искусно шифруя инакомыслие в сценариях детских мультфильмов.

«Я сделал огромное количество мультфильмов, и без больших идеологических проблем. Правда, все было так закамуфлировано…»

Это прямое свидетельство того, что автор специально использовал детские форматы в качестве троянского коня. Под видом забавных рисованных и кукольных персонажей Остер годами транслировал юному зрителю модели скрытого непослушания, эгоцентризма и абсурда. Внешняя эксцентричность служила лишь виртуозной маскировкой для размывания границ между нормой и девиацией. Государство финансировало эти проекты, не осознавая, что собственноручно оплачивает уничтожение лояльности поколений будущих граждан.

Впрочем, советская система контроля иногда распознавала этот разрушительный код. Остер вспоминает показательный случай:

«Есть знаменитый мультфильм “Пластилиновая ворона”. В нем должна была быть и моя история. И когда над ним уже началась работа, в газете “Правда” появилась статья “Доморощенное кафкианство”, в которой приводилось мое стихотворение, которое должно было быть в мультфильме. В статье меня ругали. А ругание в “Правде” было прямым указанием к прекращению издания книг, фильмов и прочее. Мою историю из сценария тут же выбросили, остановились издания в “Детской литературе”, а других детских издательств не было…»

Писатель сильно преувеличивает размеры «катка репрессий», под который он якобы попал. Никакого тотального запрета на профессию не последовало: на рубеже 1970–1980-х годов издательства массово выпускали его «Котенка по имени Гав» и «Петьку-микроба», а на страницах главных детских журналов — «Мурзилки» и «Веселых картинок» — стихи Остера печатали круглогодично. Образ «жертвы партийной цензуры» создавался писателем задним числом, чтобы следовать модному перестроечному и постсоветскому тренду оплевывания СССР. Спекулируя на вымышленных запретах, он обеспечил себе дальнейшую стремительную карьеру в статусе «пострадавшего от режима».

«Вредные советы» против Страны Советов

В 1983 году в журнале «Колобок» был опубликован первый вредный совет Остера — «Храбрый кулинар». В годы перестройки, когда демонтаж традиционных ценностей стал генеральной линией руководства страны, деструктивное творчество писателя пришлось ко двору. «Вредные советы» печатают в «Огоньке» — главном рупоре горбачевских реформ, а в 1990 году, за год до крушения СССР, впервые издают отдельной книгой.

Новинка стала шоком для советских читателей: Остер с беспардонным азартом выкорчевывал начисто всю социальную этику. Привычные правила — порядок, гигиена и уважение к старшим — превращались в объект глумления. Ребенку на подсознательном уровне внедрялась установка против общественной иерархии: наставления родителей или закон — либо нелепица, либо скрытая угроза.

Но за нападением на этику скрывалась еще более изощренная идеологическая атака. Само название книги Остера было не просто забавной инверсией, а выверенным политическим жестом. В стране, где власть официально принадлежала Советам, а само имя государства (СССР) базировалось на этом понятии, обозначение «совета» как чего-то априори «вредного» являлось актом политической суггестии (внушения). Остер дискредитировал слово-символ, на котором держалась государственная идеология.

В некоторых стихах писатель переходил к прямой смысловой агрессии. В одном из таких «советов» он использовал метод центонного письма — издевательскую сборку текста из узнаваемых строк Государственного гимна:

Если вас навек сплотили,

Озарили и ведут,

Не пытайтесь уклониться

От движенья к торжеству.

Все равно на труд поднимет

И на подвиг вдохновит

Вас великий и могучий,

И надежный наш оплот.

Взяв ключевые лексемы государственной символики, Остер умышленно сконструировал из них карикатурный образ Родины. Отечество предстает перед ребенком бездушным надзирателем, который силой тащит людей к чуждым целям, прикрываясь лицемерными лозунгами. Использование понятий, составляющих ядро идентичности граждан («великий и могучий», «сплотили», «оплот»), в подобной оскорбительной пародии — наглядный пример десакрализации. То, что должно вызывать гордость, превращается в объект глумления.

Таким образом, «Вредные советы», помимо разрушительного воздействия на психику ребенка, оказались скрытым инструментом большой политики. Накануне распада СССР Остер не просто уничтожал нравственные ориентиры детей — он учил их высмеивать то, на чем держится ценностный каркас любого суверенного государства. Интеграция в детскую литературу текстов, дискредитирующих государственные символы, являлась агрессивной идеологической манипуляцией и грубым нарушением профессиональной этики.

Несмотря на вал писем от разгневанных родителей и педагогов, справедливо требовавших запретить тиражирование безнравственности, мнение народа было проигнорировано. В условиях наступившей информационной анархии Остера фактически назначили «сверху» на роль флагмана новой детской литературы. Антисистемный бэкграунд открыл писателю двери крупнейших издательств, а протесты возмущенной общественности либеральные кураторы постсоветского образования превратили в бесплатную рекламу.

Формирование элиты нигилистов: работа с избранной аудиторией

В интервью Остер признается: он никогда не писал свои книги для широких масс. Его целью была узкая, но влиятельная социальная прослойка, способная распространять деструктивные идеи дальше и навязывать их всему обществу:

«…моими читателями были советские интеллигентские семьи, где взрослые читали мои книжки детям и вместе с ними хохотали… Они были не просто потребителями, но и производителями целого ряда духовных ценностей и все вместе оказывали довольно серьезное влияние на всю страну».

Так выглядит детально проработанный план долгосрочного перерождения общества. Автор «Вредных советов» сознательно формировал обособленную касту людей, для которых глумление над основами государственности, цинизм и отрицание традиционных ценностей стали признаками «элитарности» и «интеллектуального превосходства».

Через совместный смех детей и родителей Остер ломал психологические защитные механизмы внутри этих семей. Он растил поколение управленцев и лидеров мнений, лишенных государственного иммунитета. Именно эта выпестованная писателем «элита» спустя годы обеспечила продвижение его текстов в массовую культуру и образование.

«Литература замедленного действия»: ментальные мины

Самое пугающее откровение Остера касается стратегических целей его работы. Писатель признается, что создает «литературу замедленного действия», фактически проводя аналогию между своим творчеством и взрывным устройством. Его истинная цель — программирование будущего взрослого человека:

«…я хочу писать такие вещи, которые дети могут запомнить, а потом постепенно, когда они будут взрослеть, это будет в них проявляться. Как медленно возникающее изображение на пленке. Человек доживет до 40 лет и вдруг поймет: “Вот что имелось в виду. Оказывается, я с этим живу, только не понимал этого”. Мне хочется делать литературу замедленного действия».

Это циничное признание в установке ментальных мин под фундамент нашего общества. Остер закладывал вирус правового, семейного и гражданского нигилизма в сознание детей перестроечной и постсоветской эпох. По замыслу автора, эта деструктивная инфекция должна была активироваться в них именно сегодня — когда они войдут в зрелый сорокалетний возраст. Расчет был дьявольски коварным: вместо созидания и защиты Родины выросшее на «Вредных советах» поколение должно было стать могильщиком России, сыграв решающую роль в повторении трагического сценария распада СССР.

В данном контексте предельно показательна оценка профессора филологии Ларисы Рудовой (Помона-колледж, США). В своей статье она совершенно точно определила подлинный механизм этой разрушительной технологии:

«…сочинения Григория Остера есть не только симптом состояния культуры и общества, пережившего тяжелейший слом, но и один из инструментов этого слома. Причем инструмент этот был вложен автором в руки самого мощного и важного члена общества — ребенка. Ведь тем, кто читал первые вредные советы Григория Остера в «Колобке», сейчас от тридцати до сорока, и именно они решают сегодня судьбы страны». Л. Рудова. «Остер: от вредных советов до президентского сайта», Журнал «Неприкосновенный запас», № 2, 2008

Даже зарубежные академические исследователи открыто признают: книги Остера стали эффективным инструментом социокультурного демонтажа. Текст, запрограммировавший ребенка, сработал в нужный момент, как часовой механизм. Те, кто читал первые «Вредные советы», сегодня вошли в зрелый возраст и определяют вектор развития государства. Внушенная в детстве идеология нигилизма превратилась в реальную угрозу для национальной идентичности.

Итог

В интервью «Вопросам литературы» Григорий Остер фактически совершил саморазоблачение. Проведенный биографический и текстологический анализ документально доказывает скрытые мотивы и стратегию его многолетней деятельности:

Инструментальное отношение к детям. Остер никогда не писал ради блага подрастающего поколения. Он цинично использовал детей как наиболее уязвимую и лишенную критического мышления аудиторию для внушения деструктивных и антигосударственных идей. Профессиональный камуфляж. Все его «детское» творчество — это продукт многолетней обиды озлобленного диссидента, игравшего роль доброго сказочника. «Вредные советы» и другие книги Остера — на самом деле не «озорные и веселые приколы», а ментальные мины пролонгированного действия. Формирование «пятой колонны». Сознательная ставка на «интеллигентские семьи» как главных трансляторов смыслов подтверждает: Остер целенаправленно формировал узкую касту социальных нигилистов, морально подготовленную к геополитическому демонтажу собственной страны.

Сегодня, когда — выражаясь метафорой самого Остера — его собственное «изображение на пленке» спустя десятилетия окончательно проявилось, перед нами предстает вовсе не «инженер человеческих душ», а их циничный, расчетливый и безжалостный растлитель.

ЧАСТЬ 8. ОСТЕР ПРОТИВ РОССИИ

Распад СССР не остановил Остера — он лишь заставил его сменить вектор атаки. Отработанные стратегии ментального подрыва были тут же перенесены с советского строя на фундамент российской государственности. Война продолжилась с новой силой, поскольку для писателя любые институты суверенной России — современная школа, армия, органы правопорядка и традиционная семья — оставались декорациями ненавистного ему порядка. Все эти основы общества подлежали тотальной дискредитации. Личное кредо Остера как проповедника хаоса звучит предельно откровенно:

«Вообще любая попытка что-то систематизировать, вывести законы для меня крайне неприемлема...». Из интервью Г. Остера журналу «Вопросы литературы» (№ 4 за 2006 г.)

Разрастание книжной экспансии

После краха советской системы и упразднения государственной цензуры Остер полностью вышел из тени. Если раньше он был вынужден тщательно камуфлировать свои деструктивные идеи, то в условиях новой России писатель перешел к их открытой пропаганде, которая с годами становилась все агрессивнее. Его «Вредные советы» хлынули на коммерческий рынок миллионными тиражами. Вслед за первым сборником конвейером были изданы продолжения для разных аудиторий, включая специализированные выпуски для «отцов подрастающих детей» и «непослушных бизнесменов».

Параллельно писатель начинает штамповать сомнительные опросники для школьников («Герой-любовник нашего класса», «Прикольная анкета для врагов»), некрофильские страшилки про педагогов и учеников («Школа ужасов»), руководство по антиэтикету «Нарушение правил приличия» и кулинарное пособие по поеданию детей «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда».

Особое внимание Остер уделяет деконструкции семейных связей. В книгах «Домашние и одичавшие взрослые» и «Дети и эти» родители выставляются инфантильными и глупыми, а маленьких читателей обучают изощренным манипуляциям. Эти издания планомерно дискредитируют сам институт родительства и искусственно катализируют конфликт поколений.

Самым вредоносным направлением книжной экспансии Остера становятся его задачники: «Ненаглядное пособие по математике» и «Ненаглядное пособие по физике». Это была продуманная атака на отечественную образовательную школу. Вместо фундаментальных академических знаний миллионам российских детей подсунули ядовитый коктейль из тотального скепсиса, пошлости и абсурда. Проверенная веками классическая методика обучения стала вытесняться суррогатным игровым контентом, где математические и физические задачи строились на сценариях жестокости, бытового садизма или издевательства над здравым смыслом.

«14 детей учились плавать. Трое из них еще не умеют плавать, а двое уже утонули. Сколько детей уже научились плавать и еще не утонули?» Г. Остер. «Задачник. Ненаглядное пособие по математике»

Циничный подсчет жертв и увечий в задачниках Остера ангажированные эксперты преподносили как революционный подход, призванный оживить интерес школьников к учебному процессу. На деле запускался процесс психологической десенсибилизации — искусственное понижение порога эмоциональной чувствительности. Под видом игры ребенка приучали к восприятию насилия как чего-то обыденного и забавного, планомерно разрушая моральные фильтры подрастающего поколения.

Связь с западными структурами и финансирование

Масштаб экспансии Остера был бы невозможен без мощной поддержки институтов, продвигающих глобалистскую повестку. Это типичный пример использования культуры как «мягкой силы» для деконструкции национального самосознания. В 1990-е годы книги Остера массово закупались и бесплатно поставлялись в российские школы и библиотеки через программы Института «Открытое общество» Джорджа Сороса. Американский миллиардер щедро финансировал мегапроект «Пушкинская библиотека», в рамках которого формировались списки рекомендованной литературы. Книги Остера — от «Вредных советов» до его псевдоучебников — занимали в этих перечнях ключевые позиции, насаждаясь под видом прогрессивной недирективной педагогики.

Последствия этой библиотечной диверсии ощущаются до сих пор. В 2024–2026 годах по всей России — от Екатеринбурга до Белгорода — началось изъятие из фондов сомнительной литературы, закупленной на иностранные гранты. Эксперты и государственные деятели, включая депутата Марию Бутину, прямо указывают, что зарубежные фонды целенаправленно продвигали авторов, разрушающих нравственный фундамент подрастающего поколения.

Правоту заявлений о внешнем вмешательстве подтверждает парадоксальный факт: активно продвигая творчество Остера в России, Запад совершенно не стремился тиражировать его у себя. В официальном номинационном досье писателя в Международном совете по детской книге (IBBY) зафиксировано, что полноценного английского перевода «Вредных советов» не существует. Единственной робкой попыткой стало включение нескольких стихотворений в канадскую антологию в 1996 году.

Очевидно, зарубежные кураторы посчитали данные тексты пригодными исключительно для российских детей. Для собственных граждан «Вредные советы» сочли слишком токсичными, предпочтя оградить маленьких европейцев и американцев от инверсивного контента. Продукция Остера создавалась и использовалась как узкоспециализированное информационное оружие, предназначенное для поражения психологического иммунитета строго определенной геополитической цели.

Писатель десятилетиями оставался желанным гостем для медийных ресурсов, финансируемых зарубежными структурами и признанных в России иностранными агентами. В эфирах «Радио Свобода» и телеканала «Дождь» Остер выступал в привычной кулуарной манере. Он избегал прямых манифестов, но под видом рассуждений о детской психологии иронично и осторожно продвигал антигосударственные тезисы.

Сегодня те же западные платформы пытаются слепить из автора интеллектуального фронтмена и цитируют его как голос сопротивления. Это доказывает, что многослойные тексты Остера за рубежом всегда рассматривали не как невинную детскую забаву, а как весомый фактор скрытого политического влияния внутри России. Кураторы деструктивных программ окончательно перестали скрываться, признав в авторе «Вредных советов» своего давнего и эффективного идеологического союзника.

Масштаб влияния Остера обеспечивался не только грантами политических фондов, но и серьезной финансовой поддержкой западных мегакорпораций. Это еще один пример использования коммерческих сетей как каналов «мягкой силы» для глубокого форматирования культурного пространства. В 2014 году шведский ритейлер «ИКЕА» профинансировал и выпустил в рамках маркетинговой кампании книгу писателя «Квартироведение». Годом позже американская сеть «Макдоналдс» развернула беспрецедентную по охвату акцию: транснациональный гигант полностью заменил стандартные игрушки в детских наборах «Хэппи Мил» на эксклюзивные книжные издания Остера.

«В 2015 году я попал в тройку лидеров с 1,4 миллиона проданных книг, но из этого числа 1,2 миллиона — то, что издал «Макдональдс» и продавал вместе с «Хэппи Мил»». Из интервью Г. Остера газете «БИЗНЕС Online» (19.02.2017)

Таким образом, миллионные тиражи и статус главного детского писателя постсоветской эпохи являлись результатом лоббирования со стороны иностранных центров влияния. Книги Остера использовались как идеологические снаряды. Зарубежный капитал закупал и складировал их в школах, библиотеках и точках семейного досуга, планомерно формируя критическую массу для ментального переформатирования общества.

Отождествление СССР и гитлеровской Германии

В своих публичных выступлениях Остер регулярно транслировал тезисы западной пропаганды, ставящие знак равенства между Советским Союзом и гитлеровской Германией. В интервью порталу Colta.ru в 2011 году писатель сделал ироничное заявление:

«Я всегда говорю, что тираны вроде Сталина или Гитлера — это частные случаи Кощея Бессмертного».

Спустя два года в интервью «Комсомольской правде» Остер пошел еще дальше, атаковав саму идею послушания и уважения к старшим:

«Одна из самых страшных бед в том, что из большого количества послушных детей вырастает большое количество послушных взрослых. Большое количество послушных взрослых — это фашистская Германия, Советский Союз в свои самые ужасные годы».

Механика этой манипуляции работает на двух уровнях. Превращая Гитлера и Сталина в сказочных злодеев, автор стирает разницу между агрессором, напавшем на СССР, и советским народом-победителем. Одновременно через ложные сравнения детям внушают мысль, что история их Родины — не героическая борьба и самоотверженный труд целых поколений, а хроника беспросветной «тоталитарной тьмы», неотличимой от фашизма. Это хрестоматийный прием информационной войны, цель которого — лишить наш народ морального права на историческую гордость, суверенитет и Великую Победу.

Интересное совпадение. В апреле 2022 г. в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» были приняты поправки, запрещающие отождествление СССР с нацистской Германией. Но «пламенный борец со сталинизмом» Григорий Бенционович к тому времени уже покинул Россию.

Имитация политической лояльности

Политическая мимикрия Остера была настолько виртуозна, что он десятилетиями считался властями «благонадежным». В 2002 году автор был удостоен Государственной премии Российской Федерации, а в 2007 году получил звание заслуженного деятеля искусств.

Особый цинизм ситуации придает то, что Остер годами официально курировал государственный интернет-ресурс «Президент России — гражданам школьного возраста» (kids.kremlin.ru). Статус главного детского писателя при Кремле автор расчетливо использовал в качестве защиты от любых проверок.

Пока на прилавках книжных магазинов множились тиражи его разрушительных произведений, здравая критика со стороны родительских комитетов или адекватных педагогов мгновенно разбивалась об официальные регалии писателя. Ссылками на высокие государственные награды Остер блокировал любые попытки общественной экспертизы. Это была искусная спецоперация по легализации деструктивного контента за счет авторитета верховной власти.

Обеспечив себе номенклатурную неприкосновенность, Остер повел борьбу за монополию на воспитание российской молодежи. При этом любые попытки государства организовать системную патриотическую работу с подрастающим поколением встречали со стороны писателя яростное сопротивление. В публичных выступлениях он использовал шокирующие, откровенно грязные аналогии.

«Идеологически работать с детьми... — это хуже педофилии» Из интервью Г. Остера газете «БИЗНЕС Online» (19.02.2017)

За этой агрессивной риторикой скрывался тонкий расчет. Отказывая государству в праве воспитывать лояльных граждан и защитников Отечества, Остер в том же интервью признавал, что сам активно участвует в битве за детское сознание:

«…главная борьба в сегодняшнем мире идет за то, какими глазами будут смотреть на мир сегодняшние дети, когда они вырастут. И я по мере сил стараюсь в этой борьбе участвовать…»

Под видом защиты детства от «политизации» писатель пытался полностью зачистить смысловое поле. Цель манипуляции заключалась в том, чтобы парализовать традиционные институты воспитания, а освободившееся пространство заполнить собственным разрушительным творчеством. И в значительной мере план Остера, как мы видим, был осуществлен.

Литературная провокация государственного переворота

В 2013 году, на волне «белоленточных» протестов, Остер поддержал прозападную оппозицию. Его новый сборник «Вредные советы жуликам и ворам и борцам с коррупцией» стал попыткой раскачать политическую ситуацию в стране. Книга вышла как раз тогда, когда структуры Алексея Навального раскручивали свой главный лозунг про «жуликов и воров». Остер фактически подыграл этой кампании, обеспечив ее литературным сопровождением в своем сатирическом стиле.

Финальный совет книги — по сути, шантаж государственной власти народным бунтом, поданный в легко запоминающейся ритмике ироничного детского стиха:

Если все три ветви власти, В кулаке одном зажав, У народа перед носом Крутишь, вертишь кулаком, То потом глядишь в окошко, Как угрюмая толпа Жжет костры на перекрестках Из обломанных ветвей.

«Костры на перекрестках» — недвусмысленный намек на политический переворот, который подается как некая неизбежная и долгожданная «справедливость». Делая образ погромов ярким и привлекательным для читателей, писатель провоцирует людей выйти на улицы и воплотить его «совет» в реальность.

Спустя всего год Остер сам подтвердил, что одобряет технологии цветных революций. В интервью изданию «Собеседник» в 2014 году, сразу после кровавых событий в Киеве, он поддержал украинский сценарий, назвав евромайдан «финальной стадией борьбы с коррупцией». И тут же высказал скрытую угрозу в адрес нашей страны:

«На Украине эта стадия уже наступила… А здесь [в России] вряд ли она так уж скоро наступит. Но наступит. И тогда, боюсь, мало никому не покажется».

Перед нами — образцовая работа идеолога государственных переворотов. Остер годами готовил «горючий материал» из подрастающих поколений, планомерно выжигая в них уважение к закону. Расчет организаторов этой социальной инженерии был предельно прагматичным: в нужный момент поднести спичку и превратить детскую игру в реальные погромы на улицах российских городов. Использование инверсивной сатиры должно было сформировать критическую массу радикализованной молодежи, психологически готовой к участию в антиобщественных уличных сценариях под руководством внешних кураторов.

Финал маскировки: СВО и бегство «архитектора нигилизма»

Начало Специальной военной операции окончательно сорвало с Остера остатки камуфляжа. Диссидент шестидесятых, кулуарный «партизан» восьмидесятых и кремлевский консультант двухтысячных наконец устал притворяться, завершив свою многолетнюю мимикрию. Сразу после объявления СВО Остер поспешно покинул Россию, избрав Латвию в качестве плацдарма для антироссийских манифестов. Уже 28 февраля 2022 года он записал видеообращение, в котором транслировал тезисы западной пропаганды о «коллективном стыде» россиян.

«Мне стыдно… Украина горит в огне «невойны». А в России вместе со мной сгорают от стыда все те, кто уже осознал, какой кошмар мы не сумели предотвратить».

Спустя три дня Остер реанимировал свое стихотворение «Упрямый генерал», написанное 47 лет назад для журнала «Веселые картинки». Под видом сказки о глупом военачальнике, которого солдаты «собрались и выгнали», автор завуалированно призвал к свержению руководства страны в условиях реального вооруженного конфликта.

Находясь в Прибалтике, беглый писатель дошел до полного самоотрицания в угоду антироссийской конъюнктуре. В интервью латвийскому порталу Delfi он назвал «абсолютно справедливым» решение Латвийского театра кукол полностью запретить спектакли на русском языке, включая постановки по его собственным произведениям. Это беспрецедентный акт культурного самоотречения, когда литератор приветствует дискриминацию родной речи в угоду западной политической повестке. В Риге Остер докатился до лекций на тему «Педофилия как инструмент российской пропаганды», окончательно растеряв остатки былого авторитета.

Сегодня писатель, несмотря на преклонный возраст (78 лет), активно гастролирует по Израилю и странам Европы. Его творческие вечера превратились в политические митинги, где чтение старых стихов перемежается со злобными выпадами против России. Маскировка сброшена окончательно: перед нами открытый враг, который преданно служит иностранной информационной машине.

Итог

Собранные факты неопровержимо доказывают: Остер не прекратил деструктивную деятельность после распада СССР. В условиях отсутствия государственной цензуры он перешел к открытой идеологической диверсии против России. Его тексты превратились в технологичное информационным оружие, бьющее по будущему нации. Главной задачей автора стало последовательное вымывание гражданской лояльности у подрастающего поколения и превращение российских детей в манкуртов без исторической памяти и моральных обязательств перед Отечеством.

За три десятилетия Остер написал десятки книг, содержащих разрушительные алгоритмы для детского сознания. При поддержке западных фондов и транснациональных корпораций эти материалы издавались колоссальными тиражами. Суммарный объем печатной продукции, по свидетельству самого автора, к 2019 году достиг астрономической цифры — 30 миллионов экземпляров. Благодаря либеральным кураторам в Министерстве образования РФ, писатель был искусственно возведен в ранг живого классика, а его произведения — интегрированы в школьные программы.

Изображая лояльность к государственной системе, Остер десятилетиями получал высшие номенклатурные награды и возглавлял интернет-проект «Президент России — гражданам школьного возраста». Свои подлинные взгляды автор тщательно маскировал, лишь изредка сравнивая СССР с нацистской Германией. В 2013 году писатель едва не раскрыл свои цели, выпустив сборник «Вредные советы жуликам и ворам и борцам с коррупцией», однако сумел избежать серьезных последствий. Испугавшись, он вновь нацепил маску детского писателя и вернулся к привычному ремеслу — асоциальному переформатированию подрастающего поколения.

С годами, на фоне патриотического подъема внутри страны и ослабления либерального лобби, вести тайную подрывную работу Остеру становилось все тяжелее. Давал о себе знать и пожилой возраст. Надежды писателя на государственный переворот и распад страны стремительно таяли. Начало Специальной военной операции стало для Остера последней каплей. Опасаясь неизбежного разоблачения и не желая нести уголовную ответственность за многолетний ментальный геноцид, старый идеологический манипулятор предпочел экстренную эвакуацию за рубеж. Это бегство закономерно завершило его творческий путь в статусе политического эмигранта и предателя Родины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОСТЕР УЕХАЛ, НО «ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ» ОСТАЛИСЬ

Подводя финальную черту под нашим расследованием, мы приходим к бескомпромиссному, но единственно верному выводу: произведения Григория Остера — это когнитивное оружие, направленное на уничтожение России. Десятилетиями писатель, пользуясь неприкосновенным статусом живого детского классика, внедрял в сознание нескольких поколений разрушительный код. Под видом иронии в неокрепшие умы транслировались установки на суицидальное поведение, бытовое насилие, жестокость и тотальный гражданский нигилизм.

В одном из «вредных советов» Остер как-то написал:

Обманите всех и, с детства

Притворившись милым, добрым,

Остроумным человеком,

Проживите так всю жизнь.

У него действительно это получилось. Писатель всю свою жизнь успешно обманывал, «притворившись милым, добрым и остроумным человеком». Подобно Гамельнскому крысолову из средневековой легенды, он, играя на человеческой психике, как на флейте, увлекал за собой детей на верную гибель, лишая их семьи, Родины и будущего.

Бегство писателя из страны выявило его давнюю враждебность к России. Несмотря на это книги Остера по-прежнему распространяются миллионными тиражами. Ими завалены крупнейшие маркетплейсы, их продолжают переиздавать и рекламировать. «Вредные советы» и другие произведения автора до сих пор заучивают наизусть в школах, популяризируют в библиотеках и ставят в театральных студиях. Диверсия продолжается.

История Григория Остера должна стать для нас горьким уроком национальной бдительности. Мы слишком долго позволяли манипулировать сознанием наших детей под аккомпанемент ироничных стихов. Мы благодушно верили в миф о «прививках от глупости», в то время как сам Остер в своих интервью глумился над нашей доверчивостью, признаваясь в создании «литературы замедленного действия».

Мы больше не имеем права на беспечность. Безопасность России начинается не с укрепления внешних границ и не с количества стратегических ракет, а с нравственной чистоты книг, которые читает ребенок.

Сегодня мы находимся в точке решающего исторического выбора. Проверка, инициированная Следственным комитетом России под руководством Александра Бастрыкина, — это не «борьба выжившего из ума Левиафана с детскими книжками», как нас хотят убедить в том либеральные деятели. Это акт государственного самосохранения. И от нас зависит, чем закончится эта битва за будущее.

Либо мы очистим детские книжные полки от яда в яркой обложке сегодня, либо завтра нам придется столкнуться с выросшим поколением разрушителей, которое так заботливо, методично и незаметно выращивал идеологический диверсант Григорий Остер.

Настало время навести в нашем общем доме ментальный порядок.