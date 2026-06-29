Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв:

“Реальность, в которой не работает принцип равенства государств, мы привыкли характеризовать как однополярное мироустройство. Про него все говорят, что оно должно уйти на свалку истории. Да. Но оно туда явно не спешит, и, что важно – само не уйдет. Ведь уход должен быть не декларативным, он должен быть фактическим. А это будет значить, учитывая первоисточник проблем, что принцип равенства государств станет реальным и обеспеченным”.

Объясню, почему эти слова Косачёва важны.

Долгое время в нашей внешней политике доминировало мнение, что многополярность априори обязательно сменит однополярный миропорядок, неоколониализм Запада рухнет сам собой под давлением естественных обстоятельств, как солнце восходит само по себе. Это сравнение приводили Путин и Лавров.

Такая уверенность зиждилась на одном естественном обстоятельстве – росте экономик и доли в мировом ВВП стран не-Запада, прежде всего Китая и Индии. Логика проста: экономический центр смещается на Восток, а значит Запад обречён на поражение. Такой подход создавал благодушное настроение в нашей внешнеполитической линии и даже как бы оправдывал бездействие по той же Украине и странам СНГ на протяжении многих лет. Мол, Запад исторически обречён, и все соседние страны рано или поздно вернутся в нашу орбиту.

Однако эта логика почему-то напрочь не учитывает реалий, а именно: что гегемон никогда не исчезает без борьбы, до последнего цепляясь за свою гегемонию. Более того, Запад неоднократно уже продлевал гегемонию за счёт ослабления или даже уничтожение своих геополитических конкурентов. Так было с Индий в XVI веке, с Китаем в XIX и потом с Советским Союзом в XX веке.

В 1930-е годы США попали в кризис, который должен был обернуться гражданской войной на долгие десятилетия — но как нельзя вовремя вскормленный англосаксонскими финансистами Гитлер развязал Вторую мировую войну, из которой США вышли промышленным гигантом.

В начале 1970-е годы капиталистическая система исчерпала свои возможности, находилась если не грани краха, то в фундаментальном тупике — достаточно было слегка придушить ей кислород высокими ценами на нефть и усилением антикапиталистических движений за права трудящихся. Однако власти СССР вместо этого пошли на так называемую разрядку, за которую США вскоре «отблагодарили» нас скоординированным с арабами обвалом цен на нефть, что запустило перестройку и развал Союза.

Это всё хорошо известные и давно проанализированные факты, но при этом мы почему-то их игнорируем и сейчас уверены в том, что США и в целом Запад обречены на потерю гегемонии. Между тем, даже с меньшей долей ВВП у них есть возможности для продления своей гегемонии за счёт других. Им достаточно обвалить Россию или Китай, чтобы другая из этих стран пошла на их условия. Или, как вариант, разжечь серию кровавых войн в Евразии — чтобы Москва и Пекин сжигали в них свои ресурсы. С Индией, кстати, тоже так могут поступить, там полыхнуть может в нескольких местах.

Метод спасения гегемонии Запада через управляемую хаотизацию Востока, то есть Евразии, давно известен. И он очевидным образом задействован.

А вывод очевиден: за новый справедливый миропорядок придётся жёстко бороться. И не только посредством СВО, но и всеми другими способами. Никто нам просто так не подарит справедливую систему международных отношений. Западные олигархи, сколотившие огромное, пусть и во многом фейковое, состояние не уйдут с Олимпа добровольно, не выпустят из своих когтей народы мира. Они по-прежнему очень сильны, они обладают достаточными производственными и интеллектуальными мощностями, современными технологиями, которые к тому же ускоренно ставят на вооружение (ИИ).

Всё это требует адекватного ответа и противодействия, то есть борьбы. Справедливость даже во дворе не побеждает без драки. А уж на уровне мировых дел тем более. Косачёв молодец, что сказал об этом. Надеюсь, данная точка зрения наконец-то возобладает в нашем руководстве. И вместо того, чтобы идти на переговоры с террористами, лелеять «дух Анкориджа» и ожидать чуда в Армении и Молдавии, мы начнём бороться с несправедливым миропорядком на каждом участке и фронте, всеми возможными способами. Только тогда солнце справедливого миропорядка забрезжит на горизонте.

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