Чистки в Ираке, самоустранение ливанского государства, как Сирию хотят натравить на «Хезболлу»
«Вашингтон в рамках самонадеянной попытки распутать самолично затянутый на собственной шее Биньямином Нетаньяху ближневосточный узел двигает новую схему». В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции обострение между США и Ираном описывается как перешедшее в рутинный, почти ритуальный формат. - Удары сторон подаются как частично виртуализированная война: громких заявлений много, а подтвержденных результатов и ясной военной картины — мало. - Сообщается, что Катар стал новой площадкой посредничества между США и Ираном вместо прежних каналов. - Авторская мысль: текущий уровень напряжения временно устраивает всех ключевых игроков: - США сохраняют давление на Иран; - Иран получает паузу на восстановление; - Израиль удерживает выгодный для себя фон постоянной угрозы. - В Ливане, по оценке автора, проявилась почти полная фантомность государства: - правительство подписывает соглашения; - армия в войну не вступает; - реальным военным субъектом остается Хезболла. - Нападения Израиля на юг Ливана, как утверждается в видео, показали, что защищать страну на практике готова только Хезболла, а не официальные институты. - В Бейруте вспыхнули протесты против соглашений с Израилем и пассивности властей, армия же проявила себя прежде всего в разгоне протестующих. - Давление на Хезболлу, по версии автора, будет усиливаться: - через Израиль; - через внутреннее давление в Ливане; - через попытки исключить Хезболлу из иранского стратегического контура. - Особое внимание уделено версии, что Сирию пытаются подтолкнуть к конфронтации с Хезболлой. - Сирийское руководство, несмотря на свою сложную и противоречивую природу, по мнению автора, не заинтересовано в такой войне. - Также подчеркивается, что Турции невыгодно усиление Израиля, поэтому Анкара не поддержит сирийское вовлечение в подобный сценарий. - Отдельным эпизодом названа операция в Ираке против десятков чиновников, представленная как антикоррупционная, но интерпретируемая автором как: - зачистка иранского влияния; - давление на шиитские силы; - создание дополнительного напряжения вокруг Ирана. - Главный итог: опасность для Ирана не исчезла, а лишь сменила форму — вместо открытого шока приходит медленное окружение через соседние страны и политические схемы.
Подробный выводВ этом видео проводится довольно цельная, хотя и явно полемическая мысль: Ближний Восток сейчас живет не в режиме большой развязки, а в режиме управляемого, дозированного хаоса. Это важное различие. Когда начинается настоящая большая война, стороны, как правило, уже не слишком заботятся о тонкости сигналов. Здесь же, напротив, создается впечатление, что почти каждый удар, каждое заявление и каждая “утечка” встроены в систему взаимного давления, в которой всем нужно одновременно и демонстрировать силу, и избегать точки невозврата. В этом смысле конфликт США и Ирана в подаче автора выглядит как театр с реальными жертвами, но с ограниченной стратегической амплитудой. Это не значит, что происходящее нереально. Наоборот: реальны и атаки, и страх, и разрушения. Но сами действия все больше напоминают язык сигналов. Как в психологии отношений: иногда люди уже не решают проблему напрямую, а обмениваются жестами, уколами, демонстрациями границ. Государства делают то же самое, только дронами, базами и посредниками.
Ливан как пример государства-оболочкиОдна из самых сильных линий этой беседы — тема Ливана. Автор фактически говорит, что ливанское государство существует формально, но не как полноценный субъект силы. Это жесткая, но понятная мысль. В политической философии государство обычно определяется не только флагом, парламентом и печатью, а монополией на легитимное насилие. Если же решающая военная функция вынесена вовне официальных институтов, то возникает парадокс: государство вроде есть, но его суверенность размыта. И здесь возникает неприятная истина, которую многие не любят признавать: люди часто предпочитают идеальный образ государства реальному положению дел. Им хочется верить, что армия защищает народ, правительство выражает волю общества, а дипломатические бумаги что-то решают. Но в действительности, как подчеркивается в лекции, бумага может быть подписана одними, а воевать и умирать будут совсем другие. Это и есть болезненное расхождение между символом и реальностью.
Хезболла как неудобный, но реальный факторВ отношении Хезболлы автор занимает позицию не столько апологетическую, сколько реалистическую: нравится это кому-то или нет, но она выступает не просто прокси-силой, а фактическим военным гарантом части ливанской устойчивости. Это не делает ее автоматически “хорошей” в моральном смысле — история региона вообще плохо помещается в детскую схему добра и зла. Но это делает ее значимой в практическом смысле. И вот здесь проявляется одна из вечных проблем политики: внешние игроки часто хотят устранить силу, которая им мешает, не задаваясь вопросом, что именно заполнит образовавшуюся пустоту. Если убрать такой элемент, не создав взамен работающий институт, возникает не мир, а провал. А провал на Ближнем Востоке быстро заполняется не правом, а оружием, кланами, контрабандой и местью.
Сирия как инструмент, который не хочет быть инструментомОчень интересен фрагмент о Сирии. Автор показывает ее не как самостоятельного победителя, а как ослабленное пространство, по которому ходят разные интересы: турецкие, катарские, саудовские, американские, французские и прочие. Однако даже слабый игрок не всегда готов бесконечно быть пешкой. Иногда именно слабость делает человека или режим особенно чувствительным к риску: у него слишком мало ресурса, чтобы ввязываться в новую авантюру. Мысль о том, что Сирию пытаются направить против Хезболлы, строится у автора на логике “утилизации проблем через внешнюю войну”: сбросить напряжение, перенаправить радикалов, ослабить Иран, улучшить позиции США и Израиля. Такая логика, увы, исторически очень типична. Государства и империи не раз пытались решать внутренние противоречия через экспорт насилия. Но именно здесь автор считает этот сценарий маловероятным: потому что интересы внешних покровителей Сирии не совпадают, а Турция не заинтересована в дальнейшем усилении Израиля.
Ирак: антикоррупция как геополитический инструментЛиния с Ираком подана как пример того, как внешне благопристойные формулы — борьба с коррупцией, зачистка элит, наведение порядка — могут быть одновременно и инструментом большой геополитики. Это не значит, что коррупции нет. Скорее наоборот: вероятно, она действительно есть. Но в политике наличие реальной проблемы часто не мешает использовать ее как удобный предлог для других целей. Это напоминает старую философскую проблему: истина и функция часто переплетены. Чиновник может быть коррупционером, но удар по нему может наноситься не ради справедливости, а ради изменения баланса сил. И если смотреть только на формальную оболочку события, можно не увидеть его подлинной направленности.
Центральная идея: опасность не исчезла, а стала менее заметнойСамый важный вывод автора — не в описании частных событий, а в интонации всего анализа. Он утверждает, что Иран сейчас рискует попасть в ловушку ложного выдоха. Когда острая фаза проходит, возникает ощущение, будто худшее позади. Но в геополитике, как и в личной жизни, именно после шока часто начинается более опасный этап: не лобовая атака, а медленное окружение. Это очень точное наблюдение не только о международных конфликтах, но и о человеческом восприятии вообще. Мы чаще мобилизуемся на очевидную угрозу — когда “горит”. А вот когда давление становится фоновым, мы расслабляемся, потому что психике трудно долго жить на пределе. И тогда противник начинает действовать тоньше: через периферию, через посредников, через внутренние трещины, через соседние территории. Не ударом в дверь, а просачиванием под порог.
Общая оценкаЕсли смотреть шире, беседа посвящена не только Ближнему Востоку, но и самой природе современной силы. Сила сегодня — это не всегда танк, входящий в город. Часто это: - посредник на переговорах; - управляемый медиасюжет; - точечная “антикоррупционная” акция; - уличный протест; - чужая армия, не вступающая в бой; - соглашение, которое существует на бумаге, но не в реальности. И в этом есть почти философская горечь. Люди любят ясные картины: вот государство, вот враг, вот мирный договор, вот порядок. Но реальность, особенно на Ближнем Востоке, устроена иначе: там формальные конструкции часто давно отделились от живых центров силы. И потому тот, кто мыслит только категориями официальных заявлений, рискует принять декорации за сам спектакль. Если совсем кратко, авторская позиция такова: Иран не побежден, но и не в безопасности; Ливан не рухнул окончательно, но государством в полном смысле слова не является; Сирия слишком слаба, чтобы стать надежным тараном против Хезболлы; Ирак остается полем скрытой борьбы; США и союзники переходят от прямого давления к многоуровневому окружению. И остается открытый, почти метафизический вопрос: что опаснее для страны и для человека — явный удар, к которому можно собраться, или медленное привыкание к угрозе, которую начинают принимать за норму?