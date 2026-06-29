Босиком по снегу. Подвиг партизанки Валентины Дикановой

Новый выпуск из цикла «Живая летопись войны» на Народном Славянском радио.

Это история, которую невозможно забыть. О мужестве, чести и беззаветной любви к Родине. Мы расскажем о жизни и трагической гибели юной учительницы, ставшей грозной партизанской разведчицей — Валентины Михайловны Дикановой.

Текст читает: Гриф (Григорий Грибов)

Она родилась в большой и крепкой семье, мечта учить детей была её главной целью, но война внесла свои суровые коррективы. Вслед за отцом и сестрой Валентина ушла в партизанский отряд. Её стойкость поражала даже врагов: пройдя через пытки, она не предала своих и встретила смерть с высоко поднятой головой.

Валентине Михайловне Дикановой посмертно присвоена медаль «За отвагу».

Узнайте о судьбе героини, чьё имя навсегда вписано в летопись народной борьбы.

Фонд Александра Печерского.

️ Смотрите другие выпуски цикла «Живая летопись войны»: https://youtube.com/playlist?list=PLdYj2kh3R_eYsqYZUwR-0c1ASId2DkH5P&si=XnTLcpAOPDWDLxgw

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00:00 — Живая летопись войны: Подвиг Валентины Дикановой

00:53 — Семья и ранние годы: Будущая учительница

01:41 — Начало войны и Михайловский партизанский отряд

02:43 — Гибель отца и клятва Валентины

02:56 — Боевые будни разведчицы

03:32 — Засада в Курбакино: Плен и предательство

04:01 — 20 ноября 1942 года: Последний путь героини

04:53 — Память в сердцах земляков

05:52 — Мемориалы в честь Валентины Дикановой

06:36 — Уникальные архивные фотографии

Быть ДОБРУ!

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