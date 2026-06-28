Это драматичная история советских парламентеров, которые должны были принудить к капитуляции командующего кенигсбергским гарнизоном Отто Ляша. Глава советской группы подполковник Петр Яновский недавно женился. Уходя в Кенигсберг, он, как положено парламентеру, снял с себя оружие. Пистолет оставил жене. «Если ты не вернешься, я из него застрелюсь», сказала она.

Удалось ли ему и остальной группе вернуться? Какой подвиг они совершили? Что могло сорвать переговоры?

Рассказал Егор Яковлев на фестивале «Цифровой истории» в Калининграде «Россия на западе».

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