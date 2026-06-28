Главная » Видео, Политика, Творчество, Экономика

Секретный план Китая: Почему уголь побеждает «зеленую» энергетику?

6 0
Переслано от: Геоэнергетика инфо

Весь мир верит, что энергетика Китая полностью переходит на возобновляемые источники, но реальная статистика генерации шокирует. Борис Марцинкевич раскрывает причину, по которой угольная промышленность не просто выживает, а бьет рекорды потребления вопреки бурному развитию «зеленой» энергетики. Вы узнаете, как Пекин использует природный газ исключительно для балансировки сетей, а уголь превращает в важнейшее сырье для химической промышленности и пластика.

Поддержите канал:
https://sponsr.ru/geonrgru/
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Подписывайтесь на наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
Наш телеграмм: https://t.me/geonrg

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Китай одновременно наращивает ВИЭ и не отказывается от угля. - По установленной мощности в энергосистеме Китая огромные доли занимают: - уголь — 1250 ГВт, - солнечная генерация — 1200 ГВт, - ветер — 640 ГВт, - гидроэнергетика — 442 ГВт. - Но по реальной выработке картина иная: - уголь дает около 55,8% электроэнергии, - ГЭС — 13,8%, - солнце — 11,1%, - ветер — 10,7%, - атом — 4,6%, - газ — 2,8%. - Главный вывод: уголь в Китае — это не пережиток прошлого, а основа базовой генерации. - Газ в Китае используется не как главный энергоресурс для электростанций, а во многом как сырье для химической промышленности. - Газовые станции в китайской системе играют роль балансирующих мощностей, включаясь в периоды пикового спроса. - Добыча и потребление угля в Китае не снижаются, а растут: - добыча выросла примерно с 3,95 млрд т до 4,78 млрд т, - импорт — до 540 млн т, - потребление — до 5,32 млрд т. - Даже если доля угля в электроэнергетике со временем немного сократится, он будет уходить в углехимию: - синтетический газ, - метанол, - жидкое топливо, - аммиак, - удобрения, - сырье для пластмасс. - Китай размещает углехимические предприятия в угольных регионах не только из-за логистики, но и как инструмент регионального развития и удержания населения. - В России, по оценке спикера, направление углехимии почти не развито, несмотря на многолетние разговоры о его необходимости.

Подробный вывод

В этом видео хорошо показан важный разрыв между медийным образом китайской энергетики и ее реальной структурой. Снаружи Китай часто выглядит как флагман зеленого перехода: гигантские солнечные станции, рекордные ветропарки, масштабное строительство ГЭС и АЭС. И это правда. Но правда, как часто бывает, многослойна: рост ВИЭ не отменяет роста угля. Здесь особенно важно различать установленную мощность и фактическую выработку. Это одна из тех вещей, на которых легко строятся красивые иллюзии. Солнечных и ветряных мощностей можно поставить очень много, и в отчетах это будет выглядеть впечатляюще. Но энергосистема живет не цифрами в презентации, а тем, что стабильно приходит в сеть каждую минуту. Солнце и ветер зависят от погоды и времени суток, а промышленная цивилизация требует предсказуемости. Именно поэтому уголь в Китае остается тем, чем бетон остается для небоскреба: не самым модным материалом, но несущей основой конструкции. По сути, Китай действует не идеологически, а предельно прагматично. Он не строит энергетику ради символов, он строит ее ради: - промышленной устойчивости, - энергетической безопасности, - снижения импортной зависимости, - территориального развития, - сохранения управляемости огромной экономики. И в этом есть почти философский контраст. Многие страны спорят о том, какой источник энергии “правильный”, а Китай, похоже, задает другой вопрос: какой источник позволяет системе не останавливаться. Это очень “инженерный” взгляд на истину: истина не в лозунге, а в том, что держит нагрузку зимой, летом, в пик, в кризис и в момент перегрева спроса. Отдельно важен тезис о газе. В европейской логике газ часто мыслится как переходное топливо для электроэнергетики. В китайской логике он во многом воспринимается как ценное химическое сырье. Это фундаментально иная стратегия. Китай как бы говорит: зачем сжигать то, из чего можно сделать продукт с большей добавленной стоимостью? Это уже не просто энергетика, а связка энергетики, химии, промышленной политики и геоэкономики. Еще глубже ситуация раскрывается через тему углехимии. Если уголь можно не только сжигать, но и превращать в метанол, аммиак, синтетическое топливо, полимерное сырье, то он перестает быть просто топливом. Он становится элементом промышленной цивилизации, своего рода “черной нефтью суши”. И тогда разговор “уголь против зеленой энергии” оказывается слишком примитивным. На практике речь идет не о борьбе старого и нового, а о создании сложной системы, где каждый ресурс занимает свою нишу. Интересен и социально-территориальный аспект. Размещение углехимических предприятий в угольных регионах — это не только про близость сырья. Это еще и про удержание населения, рабочие места, карьерные траектории, развитие внутренних территорий. Энергетика здесь становится продолжением демографии и государственной стратегии. В этом смысле электростанция или химический комбинат — не просто объект генерации или переработки, а инструмент сборки пространства страны. Если смотреть шире, Китай показывает модель, в которой: - ВИЭ — это способ нарастить объем энергии и снизить часть экологической нагрузки; - уголь — гарант устойчивости и индустриального базиса; - газ — дефицитный и ценный ресурс, который нужно использовать с максимальной выгодой; - углехимия — способ превратить энергоресурс в промышленное преимущество. То есть “зеленая энергетика” в этой модели не побеждает уголь, а встраивается рядом с ним. Это не революция, а наслоение технологических эпох. Как в истории культуры: новое почти никогда не уничтожает старое мгновенно, оно долго сосуществует с ним, меняя его функции. Так и здесь: уголь не исчезает, а трансформируется — из чисто энергетической опоры еще и в химическую платформу. Для России из этой беседы звучит довольно жесткий, но полезный намек: мало добывать сырье, важно строить цепочки глубокой переработки. Иначе страна остается поставщиком ресурса, а не архитектором индустриальной стоимости. В этом месте особенно заметно, как идеализированные представления мешают видеть реальность. Можно долго говорить о стратегиях, переходах и потенциале, но если отрасли нет в металле, бетоне, технологиях и кадрах, то ее попросту нет.

Итог

Главная мысль видео проста и сильна: в Китае уголь побеждает не зеленую энергетику, а наивное представление о том, что энергопереход — это линейная замена одного другим. На деле Китай строит не “зеленую” и не “угольную” систему, а максимально устойчивую гибридную систему, где уголь остается стержнем, а ВИЭ — быстро растущим, но пока не доминирующим дополнением. И, возможно, самый интересный вопрос здесь даже не в том, когда уголь уступит место другим источникам, а в том, не ошибаемся ли мы всякий раз, когда пытаемся измерить будущее чужой страны своими идеологическими схемами, а не ее реальной логикой выживания и развития?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/012066ef3291d91b13de376d9d1ed900/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Норвегия: Главный Победитель в Газовой Войне. Раскрыт Секретный План ЕС
АЛЕКСАНДР УСАНИН: Секретный план уничтожения России! Мы Спасём Россию вместе. Владимир Путин и РФ
Обнародован «секретный план»: в скором будущем Одессу захватят «террористы» (видео)
Что с нами будет?! Инопланетяне уже летят к Земле. Секретный план на случай контакта с НЛО
Секретный план развития энергетики ДФО
Как в арабских странах смотрят на противостояние США и Китая
Действовали в основном по плану
Города будущего в России: мастер-планы городов или ЭТО ФИАСКО, БРАТАН

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru