Секретный план Китая: Почему уголь побеждает «зеленую» энергетику?
Весь мир верит, что энергетика Китая полностью переходит на возобновляемые источники, но реальная статистика генерации шокирует. Борис Марцинкевич раскрывает причину, по которой угольная промышленность не просто выживает, а бьет рекорды потребления вопреки бурному развитию «зеленой» энергетики. Вы узнаете, как Пекин использует природный газ исключительно для балансировки сетей, а уголь превращает в важнейшее сырье для химической промышленности и пластика.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Китай одновременно наращивает ВИЭ и не отказывается от угля. - По установленной мощности в энергосистеме Китая огромные доли занимают: - уголь — 1250 ГВт, - солнечная генерация — 1200 ГВт, - ветер — 640 ГВт, - гидроэнергетика — 442 ГВт. - Но по реальной выработке картина иная: - уголь дает около 55,8% электроэнергии, - ГЭС — 13,8%, - солнце — 11,1%, - ветер — 10,7%, - атом — 4,6%, - газ — 2,8%. - Главный вывод: уголь в Китае — это не пережиток прошлого, а основа базовой генерации. - Газ в Китае используется не как главный энергоресурс для электростанций, а во многом как сырье для химической промышленности. - Газовые станции в китайской системе играют роль балансирующих мощностей, включаясь в периоды пикового спроса. - Добыча и потребление угля в Китае не снижаются, а растут: - добыча выросла примерно с 3,95 млрд т до 4,78 млрд т, - импорт — до 540 млн т, - потребление — до 5,32 млрд т. - Даже если доля угля в электроэнергетике со временем немного сократится, он будет уходить в углехимию: - синтетический газ, - метанол, - жидкое топливо, - аммиак, - удобрения, - сырье для пластмасс. - Китай размещает углехимические предприятия в угольных регионах не только из-за логистики, но и как инструмент регионального развития и удержания населения. - В России, по оценке спикера, направление углехимии почти не развито, несмотря на многолетние разговоры о его необходимости.
Подробный выводВ этом видео хорошо показан важный разрыв между медийным образом китайской энергетики и ее реальной структурой. Снаружи Китай часто выглядит как флагман зеленого перехода: гигантские солнечные станции, рекордные ветропарки, масштабное строительство ГЭС и АЭС. И это правда. Но правда, как часто бывает, многослойна: рост ВИЭ не отменяет роста угля. Здесь особенно важно различать установленную мощность и фактическую выработку. Это одна из тех вещей, на которых легко строятся красивые иллюзии. Солнечных и ветряных мощностей можно поставить очень много, и в отчетах это будет выглядеть впечатляюще. Но энергосистема живет не цифрами в презентации, а тем, что стабильно приходит в сеть каждую минуту. Солнце и ветер зависят от погоды и времени суток, а промышленная цивилизация требует предсказуемости. Именно поэтому уголь в Китае остается тем, чем бетон остается для небоскреба: не самым модным материалом, но несущей основой конструкции. По сути, Китай действует не идеологически, а предельно прагматично. Он не строит энергетику ради символов, он строит ее ради: - промышленной устойчивости, - энергетической безопасности, - снижения импортной зависимости, - территориального развития, - сохранения управляемости огромной экономики. И в этом есть почти философский контраст. Многие страны спорят о том, какой источник энергии “правильный”, а Китай, похоже, задает другой вопрос: какой источник позволяет системе не останавливаться. Это очень “инженерный” взгляд на истину: истина не в лозунге, а в том, что держит нагрузку зимой, летом, в пик, в кризис и в момент перегрева спроса. Отдельно важен тезис о газе. В европейской логике газ часто мыслится как переходное топливо для электроэнергетики. В китайской логике он во многом воспринимается как ценное химическое сырье. Это фундаментально иная стратегия. Китай как бы говорит: зачем сжигать то, из чего можно сделать продукт с большей добавленной стоимостью? Это уже не просто энергетика, а связка энергетики, химии, промышленной политики и геоэкономики. Еще глубже ситуация раскрывается через тему углехимии. Если уголь можно не только сжигать, но и превращать в метанол, аммиак, синтетическое топливо, полимерное сырье, то он перестает быть просто топливом. Он становится элементом промышленной цивилизации, своего рода “черной нефтью суши”. И тогда разговор “уголь против зеленой энергии” оказывается слишком примитивным. На практике речь идет не о борьбе старого и нового, а о создании сложной системы, где каждый ресурс занимает свою нишу. Интересен и социально-территориальный аспект. Размещение углехимических предприятий в угольных регионах — это не только про близость сырья. Это еще и про удержание населения, рабочие места, карьерные траектории, развитие внутренних территорий. Энергетика здесь становится продолжением демографии и государственной стратегии. В этом смысле электростанция или химический комбинат — не просто объект генерации или переработки, а инструмент сборки пространства страны. Если смотреть шире, Китай показывает модель, в которой: - ВИЭ — это способ нарастить объем энергии и снизить часть экологической нагрузки; - уголь — гарант устойчивости и индустриального базиса; - газ — дефицитный и ценный ресурс, который нужно использовать с максимальной выгодой; - углехимия — способ превратить энергоресурс в промышленное преимущество. То есть “зеленая энергетика” в этой модели не побеждает уголь, а встраивается рядом с ним. Это не революция, а наслоение технологических эпох. Как в истории культуры: новое почти никогда не уничтожает старое мгновенно, оно долго сосуществует с ним, меняя его функции. Так и здесь: уголь не исчезает, а трансформируется — из чисто энергетической опоры еще и в химическую платформу. Для России из этой беседы звучит довольно жесткий, но полезный намек: мало добывать сырье, важно строить цепочки глубокой переработки. Иначе страна остается поставщиком ресурса, а не архитектором индустриальной стоимости. В этом месте особенно заметно, как идеализированные представления мешают видеть реальность. Можно долго говорить о стратегиях, переходах и потенциале, но если отрасли нет в металле, бетоне, технологиях и кадрах, то ее попросту нет.
ИтогГлавная мысль видео проста и сильна: в Китае уголь побеждает не зеленую энергетику, а наивное представление о том, что энергопереход — это линейная замена одного другим. На деле Китай строит не “зеленую” и не “угольную” систему, а максимально устойчивую гибридную систему, где уголь остается стержнем, а ВИЭ — быстро растущим, но пока не доминирующим дополнением. И, возможно, самый интересный вопрос здесь даже не в том, когда уголь уступит место другим источникам, а в том, не ошибаемся ли мы всякий раз, когда пытаемся измерить будущее чужой страны своими идеологическими схемами, а не ее реальной логикой выживания и развития?