“Либеральный манифест,или Почему с такими управленцами победы нам не видать” Е.Ю.Спицын радио Аврора
Эфир на Радио АВРОРА от 21 июня 2026 г.
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Историк Евгений Спицын о выступлении главы ВЭБ Игоря Шувалова на ПМЭФ’26.
Ведущий: Кирилл Рычков, генеральный директор ИА «АВРОРА», новый большевик из первичной организации КПРФ «АВРОРА», член Союза журналистов России
Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается выступление Игоря Шувалова, которое автор беседы трактует как открытый либеральный манифест. - Центральная линия критики — защита Шуваловым: - ЕГЭ, - болонской логики образования, - рыночного подхода в социальной и образовательной политике, - отказа от элементов советской модели — в том числе распределения и более директивного государственного управления. - Евгений Спицын считает тезис о ЕГЭ как о социальном лифте ложным и утверждает, что: - советская система позволяла поступать в ведущие вузы выходцам из регионов; - ЕГЭ не усилил качество образования, а, напротив, разрушил фундаментальную подготовку; - высокие баллы не гарантируют реальных знаний. - Отдельно критикуется бакалавриат и магистратура как продукты внешней, несоответствующей отечественной традиции модели, которые, по мнению автора, размывают профессиональную подготовку. - Важный тезис беседы: за последние десятилетия в образовании возникла подмена содержания формой, когда вместо системного знания продвигаются абстрактные и прикладные суррогаты. - Спицын резко отвергает слова Шувалова о НЭПе и считает их признаком поверхностного понимания истории: - НЭП был вынужденной и временной мерой; - он содержал внутренние противоречия; - без сворачивания НЭПа, индустриализации и коллективизации СССР, по его мнению, не смог бы выстоять в будущей войне. - В беседе проводится мысль, что нынешняя либеральная экономическая модель не обеспечивает стране ни технологического лидерства, ни суверенитета. - Критике подвергается идея, что свобода рынка сама по себе рождает прогресс. Автор настаивает, что без стратегического государства, мобилизационной воли и долгого планирования прорыва не будет. - Выступление Шувалова интерпретируется как симптом обострения борьбы элит, где одна часть настаивает на сохранении либерального курса, а другая допускает поворот к элементам плановой, более суверенной экономики. - В финале затрагивается отдельный исторический вопрос: Спицын утверждает, что главную роль в политическом возвышении Ельцина сыграл Горбачёв, а не Полозков или Зюганов.
Подробный выводВ данной лекции важна не только политическая полемика, но и сам тип столкновения мировоззрений. По сути, беседа посвящена двум моделям страны. Первая модель — либерально-рыночная. В ней считается, что: - конкуренция полезнее директивности; - свобода выбора важнее государственного распределения; - образовательные реформы последних десятилетий — несмотря на издержки — в целом нужно защищать; - возвращение к советским практикам будет означать регресс. Вторая модель — государственно-мобилизационная. Именно ее отстаивает Спицын. Для него: - образование — это не услуга и не механизм сортировки, а система формирования личности и мировоззрения; - история — не декоративное знание, а ресурс выживания государства; - экономика не может быть просто «свободной», если страна находится в цивилизационном конфликте; - в эпоху больших вызовов победу обеспечивает не рынок сам по себе, а организация, дисциплина, стратегическое планирование и национальная цель. Если смотреть шире, спор идет не об одном ЕГЭ и даже не об одном Шувалове. Это спор о том, что считать развитием. Либеральная логика исходит из того, что развитие — это расширение выбора, снижение принуждения, адаптация к глобальной конкурентной среде. Логика Спицына исходит из иного: развитие — это способность общества воспроизводить знания, кадры, промышленность и историческую субъектность. То есть вопрос ставится не так: «свободна ли система?», а так: «способна ли она удержать страну от распада и поражения?» В этом смысле критика ЕГЭ становится символической. ЕГЭ здесь — не просто экзамен, а знак эпохи, в которой: - измеримость подменила глубину, - формальная доступность — качество, - индивидуальная траектория — коллективную задачу, - цифровой инструмент — живую школу. Можно согласиться или не согласиться с такой оценкой, но внутренняя логика позиции ясна: если система производит людей, которые умеют сдавать тест, но не умеют мыслить исторически, научно и граждански, то это уже не образовательная реформа, а антропологическая перестройка. Интересно и то, как в беседе используется история. Она здесь не нейтральна. История становится аргументом в борьбе за настоящее. НЭП, индустриализация, война, перестройка, приватизация — всё это приводится не ради прошлого как такового, а ради ответа на вопрос: какой тип государства способен выживать под давлением? Спицын утверждает: советская модель, при всех ее жесткостях, обеспечивала субъектность и победу; постсоветская либеральная модель обеспечила зависимость, деградацию и управленческую беспомощность. При этом в подобных рассуждениях всегда есть риск идеализации прошлого. Это важный момент. Когда одна сторона идеализирует рынок, а другая — советский опыт, обе могут начать спорить уже не с реальностью, а с собственными образами. Но сила этой беседы не в безупречной объективности, а в том, что она обнажает нерв эпохи: общество снова возвращается к вопросу, может ли страна жить только логикой прибыли и процедур, если на кону — историческое существование. И здесь возникает почти философский слой. Свобода без формы распадается в хаос. Но и форма без свободы может выродиться в мертвую догму. Настоящая проблема, возможно, не в выборе между «рынком» и «планом» как чистыми абстракциями, а в способности выстроить такую систему, где: - свобода не разрушает общее, - государство не душит живое, - образование учит не только адаптироваться, но и понимать, - история служит не мифу, а трезвости.
Итоговый выводГлавный вывод этой беседы таков: автор видит в выступлении Шувалова не частное мнение, а заявку на сохранение либерального курса, который, по его убеждению, уже доказал свою ограниченность в образовании, экономике и вопросах национального развития. В ответ предлагается поворот к более суверенной, более планирующей, более исторически укорененной модели государства. С практической точки зрения смысл сказанного сводится к простому тезису: страна, которая не контролирует образование, экономику и кадровую стратегию, в критический момент теряет будущее. А значит, спор об экзаменах, НЭПе или распределении — это лишь внешняя оболочка более глубокого вопроса: кто и по каким принципам формирует человека, элиту и саму реальность страны. И, возможно, самый важный вопрос здесь не в том, кто прав окончательно, а в другом: как отличить живую историческую правду от удобной идеологии — будь она либеральной или антилиберальной?