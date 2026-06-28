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Эти люди со странными фамилиями

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Комментарий репостера

Хнар фильм обсуждает системные проблемы в российской науке, образовании и медицине, сложившиеся за последние 30 лет. В центре внимания оказываются вопросы неэффективного рецензирования проектов и наследие прошлых педагогических экспериментов, препятствующих качественному развитию государственных институтов.
Репостер: KT
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=89TU0J0odsE
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