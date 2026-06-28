Дворцовые перевороты 3. Кто хотел убить Екатерину? / Егор Яковлев
Кому мешал Иоанн Антонович? Почему Екатерина II не вышла замуж второй раз? Чем интересна судьба Петра Хрущева, который готовил покушение на царицу? Как был организован заговор в Шлиссельбургской области? К чему готовили будущего императора Павла? В чем Екатерина II ограничивала сына?
Продолжаем говорить о дворцовых переворотах в программе Егора Яковлева «Исторический ликбез» на радио Sputnik.
Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
MAX — https://max.ru/dighistory
#дворцовыеперевороты #екатеринавторая #заговор
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео показано, что после переворота 1762 года эпоха дворцовых переворотов не закончилась, хотя успешных смен власти при Екатерине II долго не было. - Главная проблема Екатерины II — слабая легитимность: - она не была кровной Романовой; - пришла к власти как жена свергнутого Петра III; - опиралась прежде всего на гвардию, а не на бесспорное право наследования. - Уже в первые годы правления существовали проекты: - сделать Екатерину лишь регентшей при Павле; - заменить ее в будущем на совершеннолетнего Павла Петровича; - использовать как законного претендента Ивана Антоновича. - Иван Антонович оставался опасной фигурой даже в заключении: - содержался в Шлиссельбурге в строжайшей тайне; - был психически и физически надломлен многолетним заточением; - существовал приказ убить его при попытке освобождения. - Были реальные заговоры против Екатерины: - заговор Петра Хрущева в пользу Ивана Антоновича; - заговор Хитрово против возвышения Орловых; - выступление Мировича в Шлиссельбурге в 1764 году. - Попытка Мировича освободить Ивана закончилась его гибелью: - охрана исполнила секретный приказ и убила Ивана; - сам Мирович был казнен. - Лектор подчеркивает трагизм судьбы Ивана Антоновича: - он был лишен нормальной жизни с младенчества; - не знал семьи, свободы, полноценной личности; - его судьба, вероятно, одна из самых страшных среди русских монархов. - Отдельная линия беседы — Никита Панин и его проект ограничения самодержавия: - усиление роли аристократии; - реформирование Сената; - отделение суда; - ставка на воспитание и воцарение Павла. - Панин и его круг фактически формировали у Павла убеждение, что мать отняла у него престол. - Это заложило основу крайне болезненных отношений: - Екатерина — Павел; - позднее — Павел — Александр. - Екатерина, опасаясь Павла, все больше делала ставку на Александра, что усиливало династическое напряжение. - В финале подводится к мысли, что и заговор против Павла I следует считать продолжением эпохи дворцовых переворотов.
Подробный выводВ данной лекции хорошо показано, что история власти в XVIII веке — это не просто череда формальных воцарений, а постоянная борьба права, силы, образа и страха. Формально Екатерина II после 1762 года царствовала устойчиво. Но по существу ее положение долгое время оставалось внутренне неустойчивым. Это важный исторический парадокс: внешняя прочность власти может скрывать глубокую внутреннюю хрупкость. Главная мысль беседы в том, что легитимность — это не только закон, но и признание элитами. Екатерина была умным, сильным и эффективным правителем, но в начале ее царствования многие видели в ней именно узурпаторшу. В этом смысле история очень трезва: одной победы недостаточно, нужно еще убедить общество, что твоя власть — не случайность. Если говорить почти по-психологически, государство здесь похоже на человека: рана может быть скрыта, но она продолжает болеть и влиять на поведение. Особенно ярко это видно в фигуре Ивана Антоновича. Он был уже не столько реальным политиком, сколько символом альтернативной законности. Иногда в истории самый опасный человек — не тот, кто действует, а тот, чье одно лишь существование ставит под вопрос чужое право. В этом есть почти философская жестокость: человек, лишенный свободы, воли и полноценного разума, все равно остается угрозой, потому что он — знак другой версии истины. Его трагедия в том, что он перестал быть субъектом собственной жизни, но не перестал быть объектом чужой политики. История Мировича тоже показательна. Это пример того, как личная обида, амбиция, наивность и идея законности могут соединиться в опасную смесь. Подобные люди часто думают, что история ждет только их решительного жеста. Но история редко подчиняется романтическому замыслу. Здесь особенно чувствуется разрыв между воображаемым и реальным: освободить «законного царя» казалось делом почти героическим, но за этим не стояло реального механизма власти. Это вообще частая закономерность: люди влюбляются не в действительность, а в образ — в идею справедливого переворота, правильного монарха, спасительной замены. Но жизнь грубее и сложнее схем. Не менее важна линия Панина. Она показывает, что при дворе существовала не только борьба за лица, но и борьба за модель государства. Панин хотел не просто заменить одного правителя другим, а в известной мере ограничить самодержавие, встроить элиту в систему принятия решений, возвысить закон. Это очень характерный момент: даже в абсолютной монархии рождается стремление к более сложному политическому равновесию. История здесь напоминает развитие мышления: сначала власть воспринимается как личная воля, потом возникает потребность в структуре, правилах, ограничителях. Но при этом лекция показывает и другую правду: даже разумные политические проекты часто заражаются личными мотивами. Панин воспитывает Павла, но вместе с этим формирует в нем болезненное ощущение украденного права. Так идея законности превращается в источник семейной и политической травмы. В итоге не получается ни гармоничной монархии, ни спокойной передачи власти. Получается система накопленных обид. Очень выразительно раскрыт и характер Екатерины. Она предстает не только как просвещенная государыня, но и как чрезвычайно тонкий, даже театральный политик. Она умела не просто управлять, а ставить сцену власти: кого приблизить, кого удалить, кого наградить так, чтобы это выглядело милостью, а на деле было изоляцией. Это напоминает важную истину о политике: управляет не только тот, кто применяет силу, но и тот, кто умеет формировать восприятие. В современном языке это назвали бы контролем нарратива. Вместе с тем видео не идеализирует и Павла I. Напротив, подчеркивается, что он был человеком способным, умным, увлекающимся, но внутренне изломанным. И тут возникает почти междисциплинарный сюжет — на пересечении истории и психологии. Личность наследника формировалась в атмосфере отчуждения, подозрения и конкуренции. Его детство и молодость показывают, как семейная драма может перейти в государственную. Власть вообще часто наследует не только титулы, но и травмы. Особенно сильна в лекции мысль, что эпоха дворцовых переворотов не закончилась автоматически с воцарением Екатерины. Формально стабильность наступила, но механизмы нестабильности продолжали жить: - слабая легитимность; - зависимость от гвардии; - борьба придворных кланов; - неурегулированный порядок престолонаследия; - личная вражда внутри династии. Именно поэтому логичным финалом беседы становится переход к будущему заговору против Павла. Иначе говоря, история не обрывается в точке «власть удержана»; она продолжается там, где не решены фундаментальные противоречия. Если смотреть глубже, в этой лекции скрыт почти универсальный вывод: власть, основанная только на успехе, всегда ищет оправдание; власть, основанная только на праве, не всегда умеет защитить себя; а устойчивая система требует и силы, и признанной нормы. Но возможно ли вообще в истории чистое и бесспорное основание власти — или любая легитимность лишь временное согласие людей считать одну версию истины более удобной, чем другую?