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Дефицит или ажиотаж? Что будет с рынком топлива в 2026 году //Комолов & Абдулов. Числа недели

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Переслано от: Простые числа

Россия входит в число крупнейших нефтяных держав мира. Но летом 2026 года в стране возник дефицит бензина. Производство топлива рухнуло примерно на четверть, в десятках регионов начали вводить ограничения на продажу, а власти заговорили даже об импорте бензина.
Как страна, добывающая сотни миллионов тонн нефти, оказалась в такой ситуации? Почему цены на бензин продолжают расти, несмотря на дешевую нефть? Кто на самом деле зарабатывает на каждом литре топлива? И какое отношение к этому имеют война, изношенные НПЗ, налоговая политика и экспорт сырья?
Разбираемся, почему топливный кризис в России оказался не случайностью, а закономерным итогом экономической политики последних лет.

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В ряде регионов России наблюдается острый дефицит топлива: где-то бензина нет совсем, где-то он отпускается по талонам или с ограничениями. - Особенно тяжёлая ситуация, по словам авторов, сложилась в Крыму, Иркутской области и ряде других регионов; в Москве лучше обеспечены крупные сети, а независимые АЗС часто стоят без топлива. - Главная проблема независимых заправок — невозможность купить бензин по цене, при которой можно законно и рентабельно продавать его в розницу. - Крупные вертикально интегрированные нефтяные компании удерживаются за счёт контроля всей цепочки: добыча, переработка, логистика, розница, экспорт. - Дефицит связан не только с нехваткой производства, но и с логистическим сбоем: выросла нагрузка на работающие АЗС и транспортировку топлива. - Одной из причин кризиса названы повреждения НПЗ и внеплановые ремонты после атак дронов. - Озвученная в беседе оценка дефицита — около 25% внутреннего рынка бензина, или примерно 30 тыс. тонн в сутки. - Беларусь и Казахстан, по мнению спикеров, не способны полноценно закрыть выпадающие объёмы; потенциальные источники импорта — Китай и Индия. - Проблема не новая: ещё ранее дефицит уже купировался импортом, но теперь ситуация выглядит более системной и долгосрочной. - В лекции подчёркивается структурная слабость российской нефтепереработки: высокая изношенность мощностей, недостаточная глубина переработки, историческая ориентация на экспорт сырой нефти. - Несмотря на статус «энергетической державы», бензин в России оказывается не таким доступным, если сравнивать его не только по цене за литр, но и по отношению к доходам населения. - Топливный кризис тянет за собой цепочку последствий: рост издержек в логистике, такси, туризме, давлении на малый бизнес, а затем и на инфляцию. - Авторы предполагают, что государство будет искусственно сдерживать цены и перераспределять ресурсы в пользу политически чувствительных регионов, прежде всего Москвы. - Отдельный риск — снижение качества топлива, если ради стабилизации рынка будут смягчаться экологические и технические стандарты. - Общий вывод беседы: топливный кризис — это не локальная авария, а симптом накопленных противоречий в российской экономике.

Подробный вывод

В этом видео обсуждается не просто нехватка бензина на заправках, а гораздо более глубокая проблема — уязвимость всей российской экономической модели, которая долго воспринималась как устойчиво сырьевая и потому почти неуязвимая. На уровне повседневного опыта кризис выглядит очень конкретно: закрытые АЗС, очереди, ограничения по отпуску топлива, невозможность заправить канистру, проблемы у таксистов, дачников, перевозчиков. Но если смотреть глубже, это уже не история про отдельный товар, а про устройство системы.

1. Дефицит оказался не парадоксом, а следствием конструкции рынка

На первый взгляд, нехватка бензина в стране с огромной добычей нефти кажется абсурдом. Но это лишь иллюзия, рождаемая идеализированным образом «энергетической сверхдержавы». В реальности нефть и доступный бензин — не одно и то же. Между ними лежат переработка, логистика, ценообразование, налоговая политика, состояние инфраструктуры и структура собственности. И здесь проявляется важный момент: сырьевой потенциал не гарантирует бытовой доступности продукта. Это почти философская ловушка современности — люди часто принимают наличие ресурса за наличие блага. Но ресурс без работающей системы распределения и переработки остаётся лишь потенцией, а не реальностью.

2. Вертикальная интеграция спасает гигантов и убивает независимых

Авторы чётко показывают различие между крупными нефтяными компаниями и независимыми АЗС. Первые могут временно держаться даже при убытках в рознице, потому что зарабатывают на других участках цепочки. Вторые же оказываются зажаты между дорогой оптовой закупкой и государственным запретом продавать по по-настоящему рыночной цене. Это типичная картина экономики, где формально рынок есть, а фактически он работает в рамках административно-политических ограничений. Получается любопытный гибрид: свобода убытка есть, а свободы цены нет. Такой порядок может быть политически удобен, потому что он скрывает шок от населения, но экономически он разрушителен: малые игроки вымываются, а устойчивость системы падает. Здесь есть почти биологическая аналогия: если в организме остаются только крупные органы, а капиллярная сеть отмирает, то внешне тело ещё живо, но его способность адаптироваться стремительно снижается.

3. Причина кризиса — не только удары по НПЗ, но и накопленный износ

В беседе важна мысль, что текущий кризис нельзя объяснить только внешними атаками или ажиотажем. Да, повреждение НПЗ стало триггером. Но триггер опасен тогда, когда система и так хрупка. Если бы был запас мощностей, современная переработка, развитая логистика и диверсифицированный рынок, последствия были бы мягче. То есть проблема не в одном ударе, а в том, что система давно строилась не на устойчивость, а на извлечение ренты. Проще экспортировать сырую нефть, чем вкладываться в глубокую переработку, модернизацию, резервирование, распределённую инфраструктуру. В краткосрочной логике это выгодно. В долгосрочной — превращает экономику в конструкцию с красивым фасадом и слабым каркасом. Это вообще один из центральных законов истории: общества и экономики чаще рушатся не там, где у них нет ресурсов, а там, где они слишком долго использовали ресурсы без внутреннего развития формы.

4. Импорт как спасение — и как символ структурного провала

Возможность закупать бензин у Китая, Индии, через Казахстан или частично из Беларуси выглядит прагматично. На практическом уровне это разумный выход: если внутренние мощности просели, надо закрывать дефицит извне. Но на символическом уровне это удар по официальному мифу. Когда страна с колоссальными углеводородными ресурсами вынуждена импортировать топливо, становится видно различие между образом и устройством. В этом смысле беседа не столько про бензин, сколько про столкновение идеологии самодостаточности с материальной реальностью зависимости. И это столкновение особенно болезненно именно потому, что долгое время система опиралась не только на нефтяную прибыль, но и на психологию стабильности: «у нас хотя бы это всегда будет».

5. Последствия выходят далеко за пределы автолюбителей

Авторы справедливо подчеркивают, что бензин — базовый продукт. Его нехватка не ограничивается неудобством для водителей. Она проникает в такси, грузоперевозки, туризм, сельское хозяйство, бытовую технику, генераторы, обслуживание удалённых территорий. То есть бензиновый кризис — это не секторная проблема, а мультипликатор общего удорожания и сбоев. Именно поэтому возможный вклад в инфляцию выглядит правдоподобно: топливо — это кровь хозяйственного организма. Если кровь дорожает или плохо циркулирует, страдают все ткани. Такой кризис быстро становится общесистемным.

6. Государство, вероятно, будет лечить симптом, а не причину

Одна из самых реалистичных частей беседы — предположение, что власти постараются сдержать цены, переориентировать поставки в политически значимые центры и избежать визуальных признаков паники. Это понятная политическая логика: дорогой бензин на табло АЗС — слишком наглядный символ кризиса. Но здесь скрывается старое противоречие: политическая управляемость часто конфликтует с экономической правдой. Если цену нельзя поднять до равновесного уровня, то исчезает товар. Если дефицит маскируют административным регулированием, он не исчезает, а меняет форму: очереди, лимиты, закрытые точки, ухудшение качества, неформальные схемы распределения. Это напоминает многие исторические сюжеты, когда государство пыталось победить реальность не реформой, а управлением восприятием. Иногда это работает на короткой дистанции. Но реальность упряма: она рано или поздно требует оплаты.

7. Главное содержание кризиса — снижение запаса прочности

Наиболее сильная мысль в этой лекции — представление о множестве небольших ударов, которые по отдельности не смертельны, но вместе ослабляют систему. Дефицит рабочей силы, бюджетные проблемы, санкции, логистические сбои, технологическое отставание, дефицит топлива — всё это складывается не в один катастрофический сюжет, а в процесс истощения. Это и есть, пожалуй, самый серьёзный вывод: экономики редко рушатся мгновенно, они сначала теряют способность к нормальному самовосстановлению. И тогда любое новое потрясение становится опаснее предыдущего.

Итог

В данной лекции топливный кризис рассматривается как симптом более широкой болезни: зависимости от сырьевой модели, недоинвестированной переработки, административного регулирования вместо рыночной устойчивости и политического стремления сохранять видимость контроля даже там, где система уже начала давать сбои. Практически это означает следующее: - в краткосрочном периоде власти, вероятно, смогут частично стабилизировать ситуацию; - независимые АЗС и связанные с ними малые бизнесы остаются наиболее уязвимыми; - дефицит топлива будет бить по инфляции, логистике и сектору услуг; - импорт и административное перераспределение могут временно помочь, но не решают структурную проблему; - если не будет глубокой модернизации и пересборки стимулов в отрасли, подобные кризисы могут повторяться и усиливаться. Если говорить совсем просто, то в беседе звучит важная, почти экзистенциальная мысль: богатство ресурсами ещё не означает зрелость системы. Иногда именно ресурсное изобилие усыпляет волю к развитию — и тогда первый серьёзный сбой вскрывает не частную поломку, а внутреннюю незавершённость всей конструкции. И здесь возникает открытый вопрос: что ближе к истине — считать нынешний кризис временным сбоем, который можно залить импортом и административными мерами, или признать, что он уже показывает предел той экономической модели, которая слишком долго жила за счёт инерции?
Редактор: fivorg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9qKOGMyifiw
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 837 791
    ASP два часа назад


      Андрей
      В стране с десяток нефтеперерабатывающих заводов. И все крупные, гиганты. Явно принадлежат еврейским олигархам или топ-менеджеры управляют аналогичные. И ведь не дают малому бизнесу этим заниматься. Все сделано, чтобы только они избранные добывали ископаемые, что называлось раньше «народное достояние», и далее перерабатывало. Поэтому в отличие от других стран, у нас мало, и почти нет малых НПЗ. А это в военное время огромная уязвимость. Десятки НПЗ вывести из строя, врагу легче чем десятки тысяч как штатах. Явно а этой войне что то ненормальное. Хохлов и русских натравили друг на друга, и не дают ни одной стороне победить. Тянут чтоб поубивали побольше друг друга. Выход один. Переизбрать президента в России, на чистого от еврейского следа, из коренных национальностей. Русского, татарина, бурята, якута … лишь бы был настоящим патриотом России, не жалел бомб и ракет против врагов, и чтоб имущество олигархов с двойными гражданствами национализировал, дал равные возможности малому бизнесу, наравне с крупным бизнесом. И чтоб конечно заставил олигархов вернуть из офшоров, вывезенный капитал. Чтоб капитал работал внутри России, и в том числе на Победу над врагом!”

      • 21469 19715
        KTASP час назад

          Скорее аннунаки прилетят.
          Есть ещё проблема,большинство заводов РФ собраны из импортных комплектующих,а на РФ наложены санкции……
          В Украине нет ни нефти ни заводов и дефицита топлива тоже нет,вероятно это чудо и РФ с этим ничего поделать не может.

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