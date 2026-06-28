Дефицит или ажиотаж? Что будет с рынком топлива в 2026 году //Комолов & Абдулов. Числа недели
Россия входит в число крупнейших нефтяных держав мира. Но летом 2026 года в стране возник дефицит бензина. Производство топлива рухнуло примерно на четверть, в десятках регионов начали вводить ограничения на продажу, а власти заговорили даже об импорте бензина.
Как страна, добывающая сотни миллионов тонн нефти, оказалась в такой ситуации? Почему цены на бензин продолжают расти, несмотря на дешевую нефть? Кто на самом деле зарабатывает на каждом литре топлива? И какое отношение к этому имеют война, изношенные НПЗ, налоговая политика и экспорт сырья?
Разбираемся, почему топливный кризис в России оказался не случайностью, а закономерным итогом экономической политики последних лет.
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”
Андрей
В стране с десяток нефтеперерабатывающих заводов. И все крупные, гиганты. Явно принадлежат еврейским олигархам или топ-менеджеры управляют аналогичные. И ведь не дают малому бизнесу этим заниматься. Все сделано, чтобы только они избранные добывали ископаемые, что называлось раньше «народное достояние», и далее перерабатывало. Поэтому в отличие от других стран, у нас мало, и почти нет малых НПЗ. А это в военное время огромная уязвимость. Десятки НПЗ вывести из строя, врагу легче чем десятки тысяч как штатах. Явно а этой войне что то ненормальное. Хохлов и русских натравили друг на друга, и не дают ни одной стороне победить. Тянут чтоб поубивали побольше друг друга. Выход один. Переизбрать президента в России, на чистого от еврейского следа, из коренных национальностей. Русского, татарина, бурята, якута … лишь бы был настоящим патриотом России, не жалел бомб и ракет против врагов, и чтоб имущество олигархов с двойными гражданствами национализировал, дал равные возможности малому бизнесу, наравне с крупным бизнесом. И чтоб конечно заставил олигархов вернуть из офшоров, вывезенный капитал. Чтоб капитал работал внутри России, и в том числе на Победу над врагом!”
Скорее аннунаки прилетят.
Есть ещё проблема,большинство заводов РФ собраны из импортных комплектующих,а на РФ наложены санкции……
В Украине нет ни нефти ни заводов и дефицита топлива тоже нет,вероятно это чудо и РФ с этим ничего поделать не может.