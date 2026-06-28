Что важнее для развития страны и блага народа
Что такое ВВП по своей сути, и как он считается на самом деле? Отражает ли его рост экономическое развитие страны и благосостояние народа? Канал «День» предлагает вниманию зрителей запись круголого стола на тему «Экономический рост: ВВП или национальное богатство, промышленность или услуги?» С докладом выступит доктор экономических наук Сергей Ануреев.
Участники заседания:
- Модератор заседания: Андрей Фефелов – главный редактор канала «День ТВ»;
- Дмитрий Аграновский – адвокат, член КПРФ;
- Валерий Инюшин – экономист, философ, писатель, президент Фонда «Судьба Бытия»;
- Александр Марков – журналист, член Союза писателей РФ, ведущий канала «День ТВ»;
- Александр Разуваев – член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров;
- Руслан Сафаров – политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ;
- Елена Янчук – депутат Московской городской Думы VII созыва, журналист, общественный деятель.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главный спор лекции: что важнее для развития страны — рост ВВП или приращение национального богатства. - ВВП в данной беседе критикуется как показатель, который учитывает почти любые денежные транзакции, но плохо различает их долгосрочную полезность. - Национальное богатство понимается как совокупность долгосрочных активов: жильё, дороги, транспорт, промышленная инфраструктура, оборудование, извлекаемые природные ресурсы, человеческий капитал. - Делается акцент на том, что разовые услуги и потребление не равны по смыслу созданию активов, которые служат десятилетиями. - Промышленность названа ключевым основанием долгосрочного развития, поскольку именно она создаёт средства производства и материальную базу суверенитета. - Указывается на снижение роли промышленности по сравнению с советским периодом и на необходимость восстановления отраслей: станкостроения, авиастроения, судостроения, радиоэлектроники, автопрома и др. - Подчёркивается, что у страны есть деньги, но они направляются не туда: в торговлю, недвижимость, финансовые схемы, а не в производственные мощности. - Одной из центральных проблем называется дефицит кадров в промышленности и переток людей в торговлю, такси, доставку и сервис. - Особое значение придаётся человеческому капиталу: образованию, здравоохранению, инженерной подготовке, раннему знакомству детей и молодёжи с реальным трудом. - Критикуется современная модель, где финансовая логика и прибыль оторваны от задач реального производства и общественной пользы. - Обсуждается необходимость долгосрочного планирования, более тесной связи науки с производством и управленцев — с реальной индустрией. - Важной темой становится технологический суверенитет: не полная изоляция, а способность самостоятельно производить критически важные вещи. - Сквозная мысль: стране нужно сместить критерии успеха — от «сколько совершено транзакций» к «что реально создано и будет работать на общество десятилетиями».
Подробный выводВ этом видео поднимается действительно судьбоносный вопрос: что считать развитием. И это уже не просто экономический спор о статистике, а спор о самой философии государства. Главная мысль лекции довольно ясна: ВВП удобен как текущий счётчик активности, но слаб как компас будущего. Он показывает, что в экономике что-то происходит, но не отвечает на более важный вопрос: это делает страну сильнее или просто создаёт шум оборота денег? Если человек купил кофе, это вошло в ВВП. Если построили мост, это тоже вошло в ВВП. Но между этими событиями — пропасть по их исторической значимости. В этом и состоит претензия к показателю: он часто приравнивает краткосрочное и стратегическое. На этом фоне национальное богатство выглядит более «тяжёлой» и зрелой категорией. Речь идёт не просто о деньгах, а о том, что остаётся: о заводах, инфраструктуре, жилье, технике, подготовленных людях, транспортной связанности страны. Это уже взгляд не кассира, а архитектора. Не «сколько потратили», а что после этого осталось и какую отдачу будет приносить. Здесь есть важный практический нерв. Страна может наращивать потребление, услуги, цифровые оболочки, торговые площади — и при этом слабеть в основании. Это похоже на человека, который много тратит на внешний комфорт, но теряет здоровье, навыки и дом. На короткой дистанции он может выглядеть благополучно. На длинной — становится уязвимым. Примерно так и с экономикой. Особое место в беседе занимает промышленность. Не как культ цеха ради цеха, а как база длительного существования. Промышленность здесь понимается широко: как источник машин, станков, транспорта, строительной техники, электроники, самолётов, всего того, без чего невозможно ни строительство, ни логистика, ни армия, ни технологическая независимость. Мысль проста: если страна не производит ключевые средства производства, она в значительной мере живёт в долг у чужой индустрии. При этом лекция не идеализирует ситуацию. Наоборот, она показывает болезненный разрыв: деньги в стране есть, но их маршруты часто ведут не в созидание, а в более простую и быструю прибыль. Торговый центр, маркетплейс, спекулятивный актив, финансовая конструкция — всё это легче, чем запуск сложного завода, выращивание инженерной школы или развёртывание новой технологической цепочки. Это не вопрос морального осуждения, а вопрос самой логики системы: капитал идёт туда, где быстрее отдача и ниже риск. Но именно поэтому государство и стратегическое планирование нужны там, где рынок по своей природе близорук. Отдельно важна тема кадров. В лекции она звучит почти как центральная. Недостаток рабочих рук, инженеров, квалифицированных производственников — это не просто дефицит персонала, а симптом более глубокого культурного сдвига. Общество привыкло считать престижным то, что легче, чище, быстрее монетизируется и не требует долгой профессиональной зрелости. Такси, доставка, торговля, сервис стали не просто секторами, а символами экономики немедленного дохода. Но индустрия живёт по другой логике: там требуется время, дисциплина, передача навыка, уважение к материалу и процессу. И здесь беседа выходит за пределы экономики в антропологию: какого человека производит современная система — потребителя быстрых удобств или созидателя долгих вещей? Очень точен и мотив о разрыве между финансами и реальностью. Когда бухгалтерия, отчётность, показатели, нормативы и финансовые методики становятся столь сложными, что перестают иметь живую связь с производством, возникает парадокс: система начинает хорошо считать то, что плохо понимает. Она видит цифры, но не чувствует станка, цеха, логистики, квалификации, материала. Это типичная болезнь поздних сложных систем: карта становится важнее территории. В этом смысле в лекции звучит почти цивилизационный призыв: вернуть уважение к реальному труду, инженерии, материальному миру, производственной практике. Не случайно так много говорится о школьном и юношеском опыте работы руками. Здесь не ностальгия ради ностальгии. Скорее мысль в том, что человек, никогда не сталкивавшийся с реальностью изготовления, ремонта, сборки, не понимает цену вещи. А значит, легко начинает жить в мире абстракций, где всё «само должно быть». Интересно и то, что беседа не впадает в полный антирыночный догматизм, хотя явно критикует современный капитализм в его периферийной и спекулятивной форме. Скорее звучит следующий тезис: рынок хорош там, где он помогает распределять и стимулировать, но он плох как единственный судья исторических приоритетов. Если всё мерить только прибылью здесь и сейчас, то неизбежно проигрывают длинные проекты: фундаментальная наука, сложное машиностроение, инфраструктура, образование, демография. А ведь именно они и определяют судьбу страны через 20–50 лет. Есть и более глубокий пласт. За спором о ВВП и национальном богатстве скрывается вопрос: что считать благом народа? Много покупок? Доступность услуг? Комфорт мегаполиса? Или способность общества жить устойчиво, производить нужное, сохранять достоинство труда, иметь опору в кризисе? Возможно, истина здесь не в полном отказе от ВВП, а в отказе делать из него идола. ВВП — это термометр. Но термометр не равен здоровью. Если подвести итог совсем сжато, то в данной лекции отстаивается следующая позиция: - для страны важнее не просто экономическая активность, а структура этой активности; - важнее не разовый оборот, а накопление работающих активов; - важнее не потребление само по себе, а производительная база, человеческий капитал и инфраструктура; - важнее не мгновенная прибыль, а долгий общественный результат. С практической точки зрения это означает приоритет: - промышленности над чисто торговым ростом, - стратегических инвестиций над быстрой доходностью, - инженерного и научного развития над финансовой спекуляцией, - подготовки кадров над иллюзией, что всё можно купить готовым, - национального богатства над фетишизацией ВВП. Но здесь остаётся и честный, открытый вопрос. Любая система, начав измерять развитие, рискует снова подменить живую реальность показателями — только уже другими. Поэтому, возможно, главный вызов не в том, чтобы заменить один индекс другим, а в том, чтобы постоянно спрашивать себя: то, что мы называем развитием, действительно делает жизнь народа глубже, устойчивее и свободнее — или мы просто учимся красивее считать?