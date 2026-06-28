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Почему арабские страны всё осторожнее относятся к США и чего они ждут от России? Константин Сивков и дипломат Андрей Бакланов обсуждают последствия войны вокруг Ирана, будущее формата «Россия — арабский мир», роль Трампа, Европы и Великобритании, а также скрытые противоречия между арабскими государствами и Ираном. В выпуске — Ормузский пролив, Израиль, Газа, Ливан, технологии будущего, искусственный интеллект, гиперзвук и причины, по которым Ближний Восток становится главным полигоном новой мировой политики.

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00:00 Вступление

01:04 Встреча с арабскими послами

02:04 Формат Россия — ЛАГ

03:46 Ближний Восток: полигон США

04:46 Кадры армии США и ВПК

05:46 Третья волна гонки вооружений

06:46 Ближний Восток и Украина как полигоны

07:56 Трамп и разворот политики США

09:17 Оценка кризиса арабскими послами

10:56 Почему арабы избегают ссор с США

11:56 Отношение к РФ и память о СССР

13:58 Двусторонние связи и дефицит идей

14:58 Чего ждут страны Залива от РФ

16:30 Удар по амбициям арабских стран

17:31 США против оттока технологий

18:16 Столкновение Ирана и арабов

19:01 Отток кадров из стран Залива

20:06 Запрос РФ на высокие технологии

21:00 Переход к техно-сотрудничеству

23:01 Формула «технологии — деньги — технологии»

23:45 Почему успешны лишь 3–4% проектов

24:45 Дроны и гиперзвук РФ

26:27 Запрос на «города будущего»

27:13 Суть городов будущего

28:43 Кто возглавит этот тренд

29:06 Транспорт нового поколения

31:37 Города для климата Залива

33:21 Опыт Академгородка

34:14 Технологические фетиши Запада

36:18 Реальные нужды арабских стран

37:00 Красивый проект vs нужный

38:37 Переход к теме Ирана и США

40:06 Цели США, Израиля и Ирана

41:34 Иран: преждевременные выводы о победе

43:17 Скрытые и явные цели войны

45:38 Почему США и Израиль проиграли

47:24 Инфополе как часть войны

48:56 США согласились на условия Ирана

50:01 Почему не стоит спешить радоваться

52:12 Смена режима: комплексный подход

53:20 Советская модель влияния

54:28 Унижение США и Израиля

55:52 Тайный канал связи США и Ирана

57:16 Урок Ирака: разложение элиты

58:18 Политика США против Ирана

01:00:06 «Туман войны» и работа над ошибками

01:01:00 Сложность оценки воздушно-космической войны

01:02:58 Удары Ирана по объектам США

01:03:59 Почему Иран берег Израиль

01:04:59 Удар по 5-му флоту и Palantir

01:05:59 Ложные цели и промахи ракет США

01:08:00 Дистанционная война: сложности демонстрации

01:09:02 Пределы потенциала США

01:10:04 Как Иран использует победу

01:11:05 Репарации и каналы влияния

01:12:05 Риск изоляции Ирана

01:12:45 Риски щедрых предложений для Ирана

01:14:02 Экспансия США под видом помощи

01:14:49 Исторические примеры после побед

01:15:34 Риск «пятой колонны»

01:16:35 Арабские страны и новая роль Ирана

01:17:58 Переход от вражды с Израилем к шиитам

01:20:00 Старые обиды арабов на Иран

01:21:00 Шиитский фактор в Саудовской Аравии

01:21:59 Хузестан и восток Саудовской Аравии

01:22:30 Израиль после иранских ударов

01:24:34 Израиль, Сирия, Газа и Западный берег

01:26:42 Гибридная война

01:27:25 Итоги разговора

01:27:58 Роль Европы на Ближнем Востоке

01:28:59 Милитаризация Европы

01:29:59 Отношение Европы к арабскому миру

01:30:22 Финал

01:31:00 Завершение выпуска

#КонстантинСивков #АндрейБакланов #РАРАН #БлижнийВосток #Иран #США #Израиль #арабскиймир #ПерсидскийЗалив #Ормуз #СаудовскаяАравия #ОАЭ #Катар #гиперзвук #дроны #Palantir #гибриднаявойна #геополитика