БЛИЖНИЙ ВОСТОК — РЕПЕТИЦИЯ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ | Константин Сивков и Андрей Бакланов
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Почему арабские страны всё осторожнее относятся к США и чего они ждут от России? Константин Сивков и дипломат Андрей Бакланов обсуждают последствия войны вокруг Ирана, будущее формата «Россия — арабский мир», роль Трампа, Европы и Великобритании, а также скрытые противоречия между арабскими государствами и Ираном. В выпуске — Ормузский пролив, Израиль, Газа, Ливан, технологии будущего, искусственный интеллект, гиперзвук и причины, по которым Ближний Восток становится главным полигоном новой мировой политики.
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00:00 Вступление
01:04 Встреча с арабскими послами
02:04 Формат Россия — ЛАГ
03:46 Ближний Восток: полигон США
04:46 Кадры армии США и ВПК
05:46 Третья волна гонки вооружений
06:46 Ближний Восток и Украина как полигоны
07:56 Трамп и разворот политики США
09:17 Оценка кризиса арабскими послами
10:56 Почему арабы избегают ссор с США
11:56 Отношение к РФ и память о СССР
13:58 Двусторонние связи и дефицит идей
14:58 Чего ждут страны Залива от РФ
16:30 Удар по амбициям арабских стран
17:31 США против оттока технологий
18:16 Столкновение Ирана и арабов
19:01 Отток кадров из стран Залива
20:06 Запрос РФ на высокие технологии
21:00 Переход к техно-сотрудничеству
23:01 Формула «технологии — деньги — технологии»
23:45 Почему успешны лишь 3–4% проектов
24:45 Дроны и гиперзвук РФ
26:27 Запрос на «города будущего»
27:13 Суть городов будущего
28:43 Кто возглавит этот тренд
29:06 Транспорт нового поколения
31:37 Города для климата Залива
33:21 Опыт Академгородка
34:14 Технологические фетиши Запада
36:18 Реальные нужды арабских стран
37:00 Красивый проект vs нужный
38:37 Переход к теме Ирана и США
40:06 Цели США, Израиля и Ирана
41:34 Иран: преждевременные выводы о победе
43:17 Скрытые и явные цели войны
45:38 Почему США и Израиль проиграли
47:24 Инфополе как часть войны
48:56 США согласились на условия Ирана
50:01 Почему не стоит спешить радоваться
52:12 Смена режима: комплексный подход
53:20 Советская модель влияния
54:28 Унижение США и Израиля
55:52 Тайный канал связи США и Ирана
57:16 Урок Ирака: разложение элиты
58:18 Политика США против Ирана
01:00:06 «Туман войны» и работа над ошибками
01:01:00 Сложность оценки воздушно-космической войны
01:02:58 Удары Ирана по объектам США
01:03:59 Почему Иран берег Израиль
01:04:59 Удар по 5-му флоту и Palantir
01:05:59 Ложные цели и промахи ракет США
01:08:00 Дистанционная война: сложности демонстрации
01:09:02 Пределы потенциала США
01:10:04 Как Иран использует победу
01:11:05 Репарации и каналы влияния
01:12:05 Риск изоляции Ирана
01:12:45 Риски щедрых предложений для Ирана
01:14:02 Экспансия США под видом помощи
01:14:49 Исторические примеры после побед
01:15:34 Риск «пятой колонны»
01:16:35 Арабские страны и новая роль Ирана
01:17:58 Переход от вражды с Израилем к шиитам
01:20:00 Старые обиды арабов на Иран
01:21:00 Шиитский фактор в Саудовской Аравии
01:21:59 Хузестан и восток Саудовской Аравии
01:22:30 Израиль после иранских ударов
01:24:34 Израиль, Сирия, Газа и Западный берег
01:26:42 Гибридная война
01:27:25 Итоги разговора
01:27:58 Роль Европы на Ближнем Востоке
01:28:59 Милитаризация Европы
01:29:59 Отношение Европы к арабскому миру
01:30:22 Финал
01:31:00 Завершение выпуска
#КонстантинСивков #АндрейБакланов #РАРАН #БлижнийВосток #Иран #США #Израиль #арабскиймир #ПерсидскийЗалив #Ормуз #СаудовскаяАравия #ОАЭ #Катар #гиперзвук #дроны #Palantir #гибриднаявойна #геополитика
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе обсуждается обострение на Ближнем Востоке как часть более широкой глобальной подготовки США к крупным конфликтам. - Участники считают, что Вашингтон использует региональные кризисы как полигон: проверяет оружие, методы войны, кадровые решения и модели управления конфликтами. - Отдельно подчеркивается, что американское перевооружение и рост военных расходов выглядят как тревожный исторический сигнал. - По оценке Андрея Бакланова, арабские страны понимают риски американской политики, но не готовы открыто конфликтовать с США из-за зависимости в сфере безопасности и финансов. - При этом у арабского мира, по его словам, сохраняется хорошее человеческое отношение к России, во многом как к наследнице советского опыта сотрудничества. - Главный практический вывод для России: перспективы на Ближнем Востоке лежат не в сырьевой торговле, а в технологиях, городах будущего, архитектуре, инфраструктуре, системных решениях XXI века. - Бакланов считает, что богатые страны Залива хотят не просто покупать товары, а совершить цивилизационный рывок, опираясь на передовые технологии. - Сивков делает акцент на том, что формально в военном конфликте Иран не проиграл, а США и Израиль не достигли публично заявленных целей. - Бакланов в ответ подчеркивает, что не стоит радоваться слишком быстро, потому что реальная стратегия США может быть шире прямого военного давления. - По его мнению, американцы могут перейти к более комплексному сценарию: не просто бить, а разлагать, проникать, выстраивать каналы влияния, работать с элитами и внутренними противоречиями. - Важный риск: удары по Ирану уже усилили недоверие между Ираном и арабскими странами, а это выгодно прежде всего США. - Отмечается, что арабо-иранское противоречие может все больше вытеснять арабо-израильское, что меняет всю конфигурацию региона. - Израиль, по мнению участников, военно и политически сталкивается с серьезными ограничениями, но параллельно продолжает решать свои территориальные задачи в Сирии, Газе и на Западном берегу. - Европа в беседе показана как ослабленный, но все еще значимый игрок, стремящийся удержать экономическое влияние на арабском направлении. - Общий фон разговора: регион входит в новую, более опасную фазу, где военные действия — лишь видимая часть более глубокой борьбы.
Подробный выводВ этом видео выстраивается довольно жесткая, но логичная картина: Ближний Восток рассматривается не как изолированный театр событий, а как лаборатория будущей большой войны. Это важная мысль. Часто общественное сознание цепляется за отдельный эпизод — удар, ответ, перемирие, заявление лидера — и воспринимает его как завершенный сюжет. Но здесь собеседники предлагают смотреть иначе: как на фрагмент длинной стратегической партии.
1. Главная идея беседы: война уже идет, просто не всегда в привычной формеСивков и Бакланов по-разному расставляют акценты, но оба сходятся в одном: современный конфликт нельзя сводить только к ракетам и авиаударам. Военная фаза — это лишь верхушка айсберга. Под ней: - финансовая зависимость, - технологическое превосходство, - борьба за элиты, - кадровые перестановки, - разведка, - инфраструктурный контроль, - информационная рамка, - создание долговременных политических последствий. В этом смысле разговор звучит почти как напоминание о старой истине: армии выигрывают сражения, но системы выигрывают эпохи.
2. США, по мысли участников, не слабеют автоматически от неудач — они учатсяЭто, пожалуй, один из самых трезвых моментов беседы. Очень соблазнительно видеть в каждом сбое США их окончательный упадок. Но Бакланов специально предостерегает от такого самоуспокоения. Если американская операция дала сбой, это не обязательно признак краха. Это может быть этап адаптации. Здесь мысль почти дарвиновская: сильная система отличается не отсутствием ошибок, а способностью их перерабатывать. Если уволены неудачные командиры, если исправлены просчеты, если обновлены подходы — то противник не ослаб, а местами даже усилился. Это очень важный тезис, потому что он противостоит политической магии желаемого мышления. Иначе говоря: не всякая неудача врага — наша победа.
3. Россия и арабский мир: ресурс доверия есть, но его мало просто иметьБакланов подчеркивает, что у России на Ближнем Востоке есть специфический капитал — память о советском стиле присутствия. Не только о поставках оружия, а о человеческом включении: специалисты работали не как наемники, а как люди, вовлеченные в общее дело. Это очень интересный культурный момент. Запад часто действует как контрактная цивилизация: услуга, прибыль, срок, выход. Советский и частично русский подход воспринимался иначе: как участие, как личное отношение, как некий моральный избыток. Иногда неэффективный, иногда романтический, но запоминающийся. Однако одной памяти недостаточно. И здесь Бакланов крайне прагматичен: если Россия хочет быть реально нужна региону, ей надо предлагать не символы и не ностальгию, а высокотехнологичные решения будущего.
4. Самая практическая часть беседы: странам Залива нужны не товары, а сценарии будущегоЭто, возможно, центральный содержательный блок всей беседы. Мысль проста: богатые государства Залива уже не хотят быть просто экспортерами нефти. Они хотят: - войти в XXI век как самостоятельные центры силы, - построить новые города, - притянуть умы, - купить не железо, а компетенции, - пересобрать свою модель общества. И тут звучит почти диагноз для России: мы часто предлагаем не то, что нужно рынку, а то, что удобно нам. То есть не решаем чужую задачу, а пытаемся пристроить свой продукт. Это касается и технологий, и архитектуры, и урбанистики, и науки. По сути, Бакланов говорит: нужен переход от торговли типа «товар-деньги-товар» к сотрудничеству уровня «технология — система — модель будущего». Эта мысль глубже, чем кажется. Потому что любой настоящий союз возникает не тогда, когда ты кому-то что-то продаешь, а когда ты встраиваешься в его образ будущего.
5. Иран: военная победа или начало более тонкой опасности?Здесь беседа особенно интересна, потому что собеседники не повторяют друг друга. Сивков говорит: если судить по формально заявленным целям, США и Израиль не добились денуклеаризации Ирана, не сменили режим и не уничтожили его ракетную программу. Следовательно, Иран как минимум не проиграл, а скорее победил. Логика понятна и даже убедительна: если сторона объявила цели и не достигла их, это поражение. Но Бакланов отвечает более дипломатически и, я бы сказал, более экзистенциально. Он как будто напоминает: в истории проигрывают не только под бомбами, но и в объятиях. То есть формальная военная неудача США может быть прологом к другому сценарию: - проникновение в иранские элиты, - создание каналов влияния, - экономическое втягивание, - раскол внутри режима, - работа через внутренние слабости. И это очень важное различие двух оптик: - военная логика спрашивает: кто достиг заявленных целей; - геополитическая логика спрашивает: кто заложил условия для следующего хода. Обе перспективы правомерны. Истина, вероятно, лежит не в выборе одной, а в удержании обеих одновременно.
6. Самый тревожный момент: США могли добиться не победы над Ираном, а разрыва Ирана с арабским миромБакланов особенно настойчив в мысли, что главный результат кризиса — не обязательно смена режима в Иране, а усиление антагонизма между Ираном и арабскими странами. Это очень тонкий тезис. Иногда стратегия состоит не в том, чтобы уничтожить сильного игрока, а в том, чтобы лишить его естественной среды сближения. Если вчера можно было говорить о балансах, переговорах, ситуативных коалициях, то после взаимных ударов, жертв и роста подозрительности возникают эмоциональные и политические барьеры. А они нередко живут дольше, чем сами военные эпизоды. Здесь история напоминает психологию человека: после травмы люди часто уже спорят не о фактах, а о памяти боли. Так и государства. Иногда один эпизод меняет не баланс вооружений, а архитектуру доверия.
7. Арабо-иранское противоречие может стать главной осью регионаВ беседе вспоминается старая мысль: ранее главный конфликт региона виделся как арабо-израильский, но постепенно его может вытеснять конфликт арабско-иранский, включая суннитско-шиитское измерение. Это уже не просто спор государств. Это более опасная вещь, потому что здесь: - история, - религиозная идентичность, - вопросы лидерства, - меньшинства внутри стран, - нефть, - региональная иерархия. Если этот сдвиг действительно закрепится, то весь Ближний Восток будет переосмыслен. Израиль тогда из абсолютного врага для части игроков превращается в один из факторов баланса против Ирана. Это меняет старую моральную карту региона. И здесь видна почти философская ирония истории: враг может остаться тем же, но страх может сменить направление.
8. Израиль в беседе представлен как одновременно уязвимый и наступающийОбраз Израиля в разговоре не сводится к простой схеме «ослаб». Да, участники говорят о его неудачах, о нерешенных политических задачах, о сильных ударах по инфраструктуре и репутации. Но одновременно Бакланов подчеркивает: Израиль умеет использовать даже турбулентность в свою пользу, продвигаясь территориально и политически там, где это возможно. Это тоже важное наблюдение. Государство может терпеть сбои на одном уровне и выигрывать на другом. Так бывает и с людьми: проиграв в прямом споре, они могут выиграть в позиционной игре.
9. Европа слаба, но не исчезаетЕвропа в беседе выглядит не как лидер, а как игрок, пытающийся выжить в новой конфигурации. Она теряет инициативу, но не уходит из региона, потому что экономические, технологические и институциональные связи сохраняются. При этом звучит тревога: Европа быстро милитаризуется, а значит, становится опаснее не только для России, но и в более широком смысле — как источник новой нестабильности.
10. Главный скрытый нерв беседы: России нужно не просто реагировать, а мыслить проектноЕсли убрать всю геополитику, останется очень русская проблема: умеем ли мы не только анализировать чужую игру, но и формулировать свою? Бакланов несколько раз возвращается к одной и той же мысли: - нужны идеи, - нужны предложения, - нужна концептуальная работа, - нужно понимание, что именно требуется партнеру, - нужна государственная стратегия, а не набор случайных инициатив. Это уже не про Ближний Восток как таковой. Это про состояние мышления. Потому что слабость начинается не тогда, когда у тебя мало ресурсов, а тогда, когда ты не можешь собрать их в образ действия.
Итоговая оценкаВ данной лекции прозвучал не столько прогноз, сколько предупреждение. Главный смысл беседы можно сформулировать так: И второе: Сивков сильнее показывает военную сторону и формальную логику победы/поражения. Бакланов сильнее акцентирует долгую стратегию, дипломатические оттенки, технологическую и цивилизационную конкуренцию. Вместе это дает объемную картину: - Иран не был сломлен; - США и Израиль не достигли всех заявленных целей; - но кризис мог открыть путь к более тонкому американскому воздействию; - арабский мир оказался в крайне сложной позиции; - Россия имеет окно возможностей, но использовать его можно только через качество идей и технологий, а не через риторику; - регион входит в фазу, где старые линии конфликта могут быть перекроены. Если сказать совсем кратко: внешне это был эпизод войны, а по сути — борьба за архитектуру будущего Ближнего Востока. И тогда остается самый важный вопрос: что ближе к истине — считать победой то, что видно сейчас, или то, что начнет приносить плоды лишь через несколько лет?