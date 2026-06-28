Последние недели с интересом наблюдаю выверты массовой психологии, проявление стадного инстинкта и отсутствие критического мышления у значимой части населения. Можно понять, когда пенсионеры массово скупают “гречу” и сахар, а потом не знают, что со всем этим делать. Трудно понять, что в голове у взрослых и формально психически здоровых людей, у которых есть водительские права и справки из психоневрологического диспансера, когда они творят подобную дичь.

В своё время имел некоторое отношение к нефтегазовой отрасли, в тот период Россия примерно половину добываемой нефти отправляла на экспорт, а потом туда же шла ещё половина нефтепродуктов. Проверил цифры за 2025 г. – принципиально ничего не изменилось. Сделаем первичную оценку, не погружаясь в детали вроде изменения запасов, взаимные региональные перетоки, выход нефтепродуктов (в зависимости от индекса Нельсона и особенностей переработки выход от 90% до 104%, так как можно ещё использовать попутный газ) и т.д.

Получаем примерно следующую картину за 2025 г.: добыча 511 млн. т. нефти, экспорт 238 млн. т. нефти, значит внутренняя переработка – 273 млн. т. нефти. Экспорт нефтепродуктов 114 млн. тонн, получаем внутреннее потребление около 150 млн. тонн. Количество крупных НПЗ 35-40 штук (более 1 млн. тонн). Глубина и сложность переработки высокая (индекс Нельсона), переход на стандарты «евро» не сам собой произошёл, но благодаря «налоговому маневру» (откровенное вредительство) загрузка мощностей далека от оптимальной.

НПЗ по размерам – город Суздаль с окрестностями, временно остановить работу можно, вывести из строя очень непросто. Есть много параллельных контуров, отдельные установки можно отключать – качество и эффективность станет неоптимальной, но ничего страшного, всё ремонтируется и заменяется. Степень устойчивости как отдельных НПЗ, так и системы в целом очень высока. Понятное дело, что для ВИНК в приоритете экспорт нефтепродуктов, в силу в разы более высокой рентабельности, но государство всегда может ввести временные ограничения. Мелкие сбои и перебои – рабочие моменты, к тому же это повод для снижения объёмов избыточного для страны нефтегазового экспорта (объяснялось ранее). Количество НПЗ по которым стреляли и процент выхода – совершенно разные вещи.

Далее к разговору о панике, пусть некая территория потребляет в нормальном состоянии в данные период года 50 тыс. т. нефтепродуктов в неделю, есть нормированные запасы для покрытия пиков, есть логистика, выстроенная у каждой ВИНК, ограниченные исходя из бизнес-модели резервуары и т.д. Что произойдёт, если в течение нескольких недель население начнёт выбирать по 100 тыс. т / неделю, заливая всё и вся? В цепочке поставки образуются локальные сбои, компании вынуждены судорожно подвозить, ограничивать продажи «хомякам» и токсикоманам. Когда паническая атака пройдёт, произойдёт возвращение к старой схеме потребления, даже бабушкам, разбиравшим “гречу” и сахар, смогли объяснить.

Отдельная благодарность «экспертам», что начинают предлагать импортировать нефтепродукты и строить «самовары» для производства прямогонного бензина в каждом районе. Молодцы! Про импорт думаю понятно исходя из написанного выше, а вот как выглядит такой Франкенштейн и куда они собираются девать полученный первый передел переработки, отвратительнейшего качества – понятия не имею. Современная техника сдохнет сразу от такого счастья, если только танковыми колоннами времён Холодной войны вперёд прорываться и тракторы того же периода в поля выводить. Подкину им ещё идею – угольные паровозы, они в СССР были массово законсервированы и до сих пор стоят и ждут своего часа. Немного обслуживания, уголь, вода и вперёд.

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