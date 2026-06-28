Андрей Школьников: О вреде токсикомании
Последние недели с интересом наблюдаю выверты массовой психологии, проявление стадного инстинкта и отсутствие критического мышления у значимой части населения. Можно понять, когда пенсионеры массово скупают “гречу” и сахар, а потом не знают, что со всем этим делать. Трудно понять, что в голове у взрослых и формально психически здоровых людей, у которых есть водительские права и справки из психоневрологического диспансера, когда они творят подобную дичь.
В своё время имел некоторое отношение к нефтегазовой отрасли, в тот период Россия примерно половину добываемой нефти отправляла на экспорт, а потом туда же шла ещё половина нефтепродуктов. Проверил цифры за 2025 г. – принципиально ничего не изменилось. Сделаем первичную оценку, не погружаясь в детали вроде изменения запасов, взаимные региональные перетоки, выход нефтепродуктов (в зависимости от индекса Нельсона и особенностей переработки выход от 90% до 104%, так как можно ещё использовать попутный газ) и т.д.
Получаем примерно следующую картину за 2025 г.: добыча 511 млн. т. нефти, экспорт 238 млн. т. нефти, значит внутренняя переработка – 273 млн. т. нефти. Экспорт нефтепродуктов 114 млн. тонн, получаем внутреннее потребление около 150 млн. тонн. Количество крупных НПЗ 35-40 штук (более 1 млн. тонн). Глубина и сложность переработки высокая (индекс Нельсона), переход на стандарты «евро» не сам собой произошёл, но благодаря «налоговому маневру» (откровенное вредительство) загрузка мощностей далека от оптимальной.
НПЗ по размерам – город Суздаль с окрестностями, временно остановить работу можно, вывести из строя очень непросто. Есть много параллельных контуров, отдельные установки можно отключать – качество и эффективность станет неоптимальной, но ничего страшного, всё ремонтируется и заменяется. Степень устойчивости как отдельных НПЗ, так и системы в целом очень высока. Понятное дело, что для ВИНК в приоритете экспорт нефтепродуктов, в силу в разы более высокой рентабельности, но государство всегда может ввести временные ограничения. Мелкие сбои и перебои – рабочие моменты, к тому же это повод для снижения объёмов избыточного для страны нефтегазового экспорта (объяснялось ранее). Количество НПЗ по которым стреляли и процент выхода – совершенно разные вещи.
Далее к разговору о панике, пусть некая территория потребляет в нормальном состоянии в данные период года 50 тыс. т. нефтепродуктов в неделю, есть нормированные запасы для покрытия пиков, есть логистика, выстроенная у каждой ВИНК, ограниченные исходя из бизнес-модели резервуары и т.д. Что произойдёт, если в течение нескольких недель население начнёт выбирать по 100 тыс. т / неделю, заливая всё и вся? В цепочке поставки образуются локальные сбои, компании вынуждены судорожно подвозить, ограничивать продажи «хомякам» и токсикоманам. Когда паническая атака пройдёт, произойдёт возвращение к старой схеме потребления, даже бабушкам, разбиравшим “гречу” и сахар, смогли объяснить.
Отдельная благодарность «экспертам», что начинают предлагать импортировать нефтепродукты и строить «самовары» для производства прямогонного бензина в каждом районе. Молодцы! Про импорт думаю понятно исходя из написанного выше, а вот как выглядит такой Франкенштейн и куда они собираются девать полученный первый передел переработки, отвратительнейшего качества – понятия не имею. Современная техника сдохнет сразу от такого счастья, если только танковыми колоннами времён Холодной войны вперёд прорываться и тракторы того же периода в поля выводить. Подкину им ещё идею – угольные паровозы, они в СССР были массово законсервированы и до сих пор стоят и ждут своего часа. Немного обслуживания, уголь, вода и вперёд.
Теги события:
общество паника бензин нпз нефтьАндрей Школьников
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор критикует массовую панику вокруг топлива и считает её проявлением стадного инстинкта и дефицита критического мышления. - Базовый аргумент: Россия производит и перерабатывает достаточно нефти и нефтепродуктов, чтобы внутренний рынок в нормальном режиме был обеспечен. - Приводится грубый расчёт за 2025 год: - добыча нефти — 511 млн т; - экспорт нефти — 238 млн т; - внутренняя переработка — 273 млн т; - экспорт нефтепродуктов — 114 млн т; - внутреннее потребление — около 150 млн т. - НПЗ представлены как достаточно устойчивые объекты: их трудно быстро вывести из строя полностью, система в целом обладает высокой живучестью. - Локальные перебои возможны, но они не означают системного дефицита топлива. - Настоящую проблему может создать сама паника: если население и бизнес начинают закупать вдвое больше обычного, логистическая система даёт сбои. - Автор считает абсурдными идеи о необходимости массового импорта нефтепродуктов или кустарного производства низкокачественного бензина. - Главный вывод статьи: дефицит может быть не следствием разрушения системы, а следствием иррационального поведения потребителей.
Подробный выводТекст Школьникова — это не столько заметка о нефти, сколько о психологии общества под стрессом. Формально речь идёт о бензине, НПЗ и логистике, но в центре внимания — старая и очень человеческая проблема: люди часто реагируют не на реальность, а на образ реальности, сложившийся из тревоги, слухов и эмоционального заражения. Здесь любопытен почти парадоксальный момент. Система может быть устойчивой технически, но уязвимой психологически. То есть НПЗ, трубопроводы, запасы, переработка, экспортные ограничения — всё это создаёт материальную базу устойчивости. Но если миллионы людей одновременно начинают вести себя так, будто завтра ничего не будет, они сами временно создают тот дефицит, которого боялись. Это очень похоже на банковскую панику: даже устойчивый банк может испытать кризис ликвидности, если все вкладчики одновременно потребуют деньги. Не потому что денег «нет вообще», а потому что любая система рассчитана на нормальный ритм потребления, а не на массовый психоз. В этом смысле статья затрагивает более широкую тему — иллюзорность восприятия угрозы. Люди нередко поклоняются не фактам, а их драматической интерпретации. Это видно и в быту, и в политике, и в истории, и в отношениях. Мы пугаемся не события, а той внутренней картины катастрофы, которую сами же и дорисовываем. Реальность потом вынуждена расплачиваться за фантазии: очередями, пустыми резервуарами, нервозностью, административными мерами. При этом важно быть честным: автор прав в критике паники, но его тон нарочито резкий и саркастичный. Это может быть эмоционально понятно, но не всегда убедительно для тех, кто тревожится не от глупости, а от дефицита доверия. Когда люди не верят институтам, рынку, государству, экспертам и СМИ, они начинают страховаться телом: скупать, запасать, бежать первыми. С психологической точки зрения паника — это не только недостаток ума, но и симптом слабой социальной связности. Если человек не верит, что система о нём позаботится, он начинает заботиться о себе примитивнейшим способом — «хватай сейчас». Статья также показывает интересный конфликт между техническим знанием и массовым воображением. Нефтепереработка — сложная, инерционная, капиталоёмкая система. В массовом сознании она часто редуцируется до сказочной схемы: «если не хватает бензина — значит, надо срочно сделать бензин». Отсюда рождаются фантазии про «самовары», кустарную переработку, экстренный импорт и прочие решения в духе магического мышления. Это типичная ошибка: сложную систему пытаются лечить простым и зрелищным жестом. Но зрелищное не равно эффективному. Если смотреть глубже, текст напоминает о важном принципе осознанности: не всякое сильное чувство указывает на реальную угрозу. Тревога субъективно истинна — человек действительно боится. Но из этого не следует, что объект страха объективно столь же велик. Это различие между внутренней правдой переживания и внешней правдой фактов. Очень многие общественные сбои начинаются именно там, где люди перестают различать эти два уровня. Практический смысл статьи в том, что: - инфраструктурные системы нужно оценивать по данным, а не по слухам; - локальные сбои не равны общему коллапсу; - паническое потребление само производит дефицит; - некомпетентные «простые решения» в сложных отраслях часто хуже самой проблемы; - доверие и информирование общества — не менее важны, чем физические мощности НПЗ. И наконец, в более философском плане текст ставит перед нами старый вопрос: что опаснее для общества — объективный удар по системе или субъективная утрата способности мыслить трезво? Потому что иногда заводы стоят, резервуары полны, логистика работает — а кризис всё равно начинается, но уже в головах. И тогда самый дефицитный ресурс оказывается не бензин, а зрелость восприятия. Открытый вопрос: если коллективная паника способна создавать почти такую же реальность, как и реальная авария, то где в общественной жизни проходит граница между фактом и верой в факт?