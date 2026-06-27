Галина Иванкина: «Белые ночи» – изящный шедевр Ивана Пырьева
У меня сложное отношение к творчеству Ивана Пырьева. Так, «Свинарка и пастух» (1941) абсолютно не нравится, ибо чисто по-дамски не понимаю выбора Глаши, и остальное просто меркнет на фоне любовной темы. Очень люблю «Трактористов» (1939) за трудовой задор и песню «Три танкиста», а «Кубанских казаков» (1949) считаю роскошной пасторалью, сделанной по канонам …Галантного века.
Однако же лучшими работами Пырьева я считаю его экранизации книг Фёдора Достоевского. Сегодня речь пойдёт о «Белых ночах» (1959) – изысканной, печальной драме. Единственное, что не получилось, так это …те самые ночи. В экранизации мы видим какую-то инфернально-мрачную осень на фоне павильонных декораций. Реальные белые ночи в Питере – это вовсе иное. Особый, волшебный свет, где явь и сон сливаются в едином танце…
Итак, перед нами юная дева, тревожно всматривающаяся вдаль. Это – Настенька в исполнении Людмилы Марченко, очередной музы режиссёра. Мила и наивна. И вот некто спасает её от приставаний подгулявшего господина. Он – это Мечтатель, от лица которого идёт повествование. Странный человек, напоминающий андерсеновского персонажа – не какого-то конкретного, а просто дух сказок Ганса Христиана…
Стройный силуэт в цилиндре, нордический профиль, восторженность, одиночество, потерянность… Особенно эта незримая связь с Андерсеном прослеживается во время рассказа героя о славной породе мечтателей, живущих в том же городе, но видящих мир по-своему. Я не знаю, как можно быть красивым и нелепым одновременно, а вот у Олега Стриженова получилось. Встретились две неприкаянных души посреди вселенной.
Девушка ждёт того, кого обожает – он сказал, что вернётся за ней и назначил встречу. И вот его нет. Нам являют историю той любви к мужчине, поименованном просто Жилец – он снимал комнату у Настиной бабушки. Полагаю, неискушённая юница влюбилась в Жильца потому, что вообще не знала никаких знакомств, флирта, ухаживаний. Первый молодой мужчина, да ещё и образованный, тонкий и таинственный.
Мне всегда была неприятна личность этого Жильца – он представляется жёстко-эгоистичным и нацеленным на свои потребности. Настя для него – дело десятое, если не двадцатое. Он то привечает девушку, водя её в театр и откровенно пожимая руку (в XIX веке этот жест означал очень много); то – резко отдаляется, словно бы и не видя Настеньки, которая уж воспылала. В киноверсии есть намёк, что Жилец – из борцов-революционеров.
Фраза: «Я должен уехать, чтобы меня тут забыли» в СССР считывалась, как подпольная деятельность, распространение идей и прокламаций, особые кружки и секретные задания из серии: «Долой самодержавие!» Нынче это смотрится, как …желание преступника «лечь на дно». Мы ничего не знаем об этом человеке, как не знает о нём и Настенька. Просто напоена любовью. В финале Жилец всё-таки появляется и уволакивает девушку в темноту петербургских дворов.
А Мечтатель, который поддерживал девочку-грёзу, остался один – ему на мгновение дали надежду и тут же отняли её. Будет ли счастлива Настя со своим героем? Полагаю, нет. Будет ждать, прощать, плакать, а он станет устраивать ей вечные психологические «качели» – то прижимать к сердцу, то неделями молчать или вовсе пропадать без весточки. А что ждало бы её с Мечтателем? Она бы его всё равно не полюбила – только благодарила бы постоянно.
Что касается Мечтателя, то он спился – в повести этого нет. О чём печалится? Не о Настеньке даже – о том, что потратил юные, свежие годы на бесплотно-бесплодные фантазии, а жил-то всего те несколько ночей, проведённых в компании девушки. Это – своеобразный приговор тем, кто много думает и выдумывает, но ничего не делает. Примечательно, что этот сюжет экранизировали на Западе – у Лукино Висконти в роли Мечтателя был Марчелло Мастрояни, тоже красив и жалок…
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кино фильмы культура санкт-петербург достоевский экранизацияГалина Иванкина
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- У автора неоднозначное отношение к Ивану Пырьеву: одни его фильмы вызывают отторжение, другие — искреннее восхищение. - Лучшими работами Пырьева названы экранизации Достоевского, в частности фильм «Белые ночи» (1959). - Картина воспринимается как изящная и печальная драма, но с важной оговоркой: в ней не удались сами белые ночи — вместо петербургского светлого сумрака показана почти инфернальная осенняя мрачность. - Настенька в исполнении Людмилы Марченко представлена как наивная, тревожная, романтическая девушка. - Мечтатель в исполнении Олега Стриженова описан как красивый и нелепый одновременно, одинокий, восторженный, почти сказочный персонаж, родственный миру Андерсена. - Встреча Настеньки и Мечтателя — это столкновение двух неприкаянных душ. - Любовь Настеньки к Жильцу трактуется как первая, почти неизбежная влюблённость неопытной девушки, лишённой прежнего опыта общения с мужчинами. - Сам Жилец оценивается резко негативно: как эгоистичный, холодный и манипулятивный человек, который то приближает Настеньку, то отталкивает её. - В советском контексте образ Жильца мог считываться как намёк на революционера-подпольщика, а сегодня — скорее как фигура человека, скрывающегося по неясным причинам. - Финал воспринимается как трагедия Мечтателя: он получает надежду лишь затем, чтобы тут же её лишиться. - Предполагается, что Настенька не будет счастлива с Жильцом, потому что их связь изначально строится на неравновесии и эмоциональной зависимости. - С Мечтателем она тоже, вероятно, не смогла бы быть счастлива, потому что не любила бы его по-настоящему, а лишь благодарила. - История Мечтателя понимается как приговор человеку, живущему в фантазиях вместо действия. - Упоминание экранизации Висконти с Мастроянни подчёркивает универсальность этого сюжета: красота, жалкость, одиночество и несбыточность понятны разным культурам.
Подробный выводВ этой статье интересно не только отношение к фильму, но и тот способ, которым через кино проговаривается более широкая человеческая правда. Формально речь идёт об экранизации Достоевского, но по сути — о природе любви, иллюзии и внутренней несостоятельности человека, который либо любит не того, либо любит не так, либо вообще больше любит собственную мечту, чем реальность. Здесь очень точно схвачен парадокс Пырьева. С одной стороны, он режиссёр мощной формы, чувства, театральной выразительности. С другой — его художественный мир временами слишком условен, слишком декоративен. Поэтому замечание о том, что в фильме не случились сами белые ночи, кажется особенно важным. Ведь белые ночи у Достоевского — это не просто фон, а почти состояние сознания: промежуточность между сном и явью, между надеждой и разочарованием, между жизнью и воображением. Если этот свет не найден, то меняется вся метафизика истории. Вместо зыбкого петербургского чуда возникает тяжёлая, почти готическая атмосфера. Это тоже выразительно, но уже по-другому: не как светлая иллюзия, а как сумеречная обречённость. Образ Мечтателя в таком прочтении особенно значим. Это очень достоевский тип, но и вообще вечный тип человека, который богат внутренне и беспомощен жизненно. Он способен на тонкость, сочувствие, самоотдачу, но не умеет преобразовывать чувство в поступок, а фантазию — в судьбу. В психологическом смысле это фигура человека с чрезмерно развитой внутренней жизнью и ослабленной волей к реальному присутствию. Если говорить современным языком, он не просто романтик — он человек, у которого воображение победило действие. И в этом его трагедия. Не потому, что мечтать плохо, а потому, что мечта без воплощения начинает пожирать жизнь своего носителя. Очень проницательно и наблюдение о Настеньке. Её любовь к Жильцу — не столько выбор зрелой личности, сколько естественное следствие замкнутого существования. Первый значимый мужчина, первый выход за пределы привычного мира, первая интеллектуальная и эмоциональная встряска — и вот уже чувство переживается как судьба. Это вообще важная вещь: люди часто принимают за «настоящую любовь» не встречу с другим человеком, а встречу со своей собственной пробуждённостью. Им кажется, что они любят конкретного человека, хотя на деле любят то состояние, в которое рядом с ним впервые вошли. Отсюда и фигура Жильца выглядит особенно тревожной. В статье он прочитан как человек, ориентированный прежде всего на себя. Возможно, это субъективная трактовка — а всякая трактовка искусства неизбежно субъективна, — но она жизненно убедительна. Есть тип людей, которые не обязательно злонамеренны, но структурно эгоистичны: они дают другому надежду не из любви, а потому что им удобно быть любимыми. Их тепло ситуативно, их внимание дозировано, их близость непостоянна. Сегодня это назвали бы эмоциональной недоступностью или даже «психологическими качелями». И в этом смысле статья говорит не только о XIX веке и не только о фильме 1959 года — она удивительно современна. Особенно сильна мысль, что Настенька не будет счастлива ни с Жильцом, ни с Мечтателем. Это зрелый вывод, потому что он разрушает удобную моральную схему. Нам часто хочется распределить персонажей на «правильного» и «неправильного» кандидата в любовь. Но жизнь редко устроена так просто. Жилец, вероятно, разрушителен. Мечтатель, вероятно, добр и тонок. Но доброта и тонкость ещё не гарантируют любовной взаимности. Быть «хорошим человеком» не значит быть тем, кого полюбят. Это одна из самых болезненных истин человеческих отношений: справедливость и любовь не совпадают автоматически. Финал в таком свете превращается в размышление не просто о несчастной любви, а о цене непрожитой жизни. Автор статьи даже радикализирует судьбу Мечтателя, говоря, что он спился, хотя в повести этого нет. Это уже не буквальное толкование, а почти экзистенциальная догадка: человек, однажды увидевший возможность настоящей жизни и снова её потерявший, может не выдержать контраста между живым опытом и прежней пустотой. Здесь чувствуется почти философский приговор: неопасны сами мечты, опасна привычка заменять ими участие в бытии. Если расширить перспективу, то перед нами очень древний сюжет. В христианской, буддийской, психологической и даже нейробиологической оптике можно увидеть одну и ту же закономерность: человек часто страдает не от реальности как таковой, а от привязанности к образу. Он любит не другого, а собственную проекцию. Настенька любит образ Жильца. Мечтатель любит, возможно, не столько Настеньку, сколько внезапно открывшуюся ему возможность быть нужным, живым, включённым в чью-то судьбу. И в этом оба по-своему обречены. Реальность всегда грубее, сложнее и менее музыкальна, чем идеализация, но только в ней и возможно настоящее спасение. Статья хороша именно этой трезвостью. В ней нет сентиментального ослепления. Напротив, есть попытка посмотреть на романтический сюжет без привычной позолоты. И это, пожалуй, наиболее ценно. Потому что зрелый взгляд на искусство — это не разрушение красоты, а освобождение её от самообмана. Красота «Белых ночей» не в обещании счастья, а в честности по отношению к человеческой слабости. Мы видим, как мало человеку нужно, чтобы перепутать любовь с надеждой, надежду — с судьбой, а внутреннюю жизнь — с самой жизнью.
ИтогСтатья Галины Иванкиной — это не просто отзыв о фильме Пырьева, а тонкое размышление о несовпадении мечты и реальности, о женской влюблённости в первый значимый образ, о мужской слабости, прячущейся в фантазии, и о том, как искусство обнажает наши собственные способы жить не с людьми, а с их идеализированными тенями. В этом смысле её текст не только о кино и не только о Достоевском — он о нас самих. И, возможно, главный вопрос здесь не в том, кто был «прав» — Настенька, Жилец или Мечтатель, — а в другом: в какой момент человек начинает любить реальность, а не придуманный им свет, падающий на неё?