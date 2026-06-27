Технологический прорыв как симптом культурной трансформации

Когда в июне 2016 года китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight занял первое место в рейтинге TOP500, многие на Западе восприняли это как очередную демонстрацию успехов китайской экономики. Мощность в 93 петафлопса, почти втрое превосходящая предыдущего лидера (тоже китайского Tianhe-2), впечатляла. Но по-настоящему значимой была другая деталь: в отличие от Tianhe-2, работавшего на процессорах Intel, новый гигант был построен на полностью китайских процессорах ShenWei SW26010. Примерно в то же время Китай перестал публиковать данные о своих суперкомпьютерах — чтобы избежать санкций на поставщиков, — но не перестал публиковать научные результаты с указанием вычислительных мощностей, на которых они достигнуты. Так в 2021 году мир узнал о появлении суперкомпьютера с экзафлопсной мощностью — за полгода до официального появления первого «экзафлопсника» — в США.

К 2024 году картина стала еще более красноречивой. Исследование австралийского аналитического центра ASPI показало: Китай лидирует в 57 из 64 ключевых технологических направлений — почти 90 % передовых областей, от квантовых датчиков до гиперзвуковых двигателей, от синтетической биологии до фотонных сенсоров. Для сравнения: в 2003–2007 годах США возглавляли 60 из 64 направлений, а Китай — только три. За два десятилетия произошла тотальная инверсия технологического лидерства.

Аналогичная ситуация сложилась с космическими проектами. Орбитальная станция «Тяньгун», введенная в строй в 2022 году, развивается и будет работать как минимум до 2035 года, в то время как NASA-сегмент нашей совместной МКС готовится к затоплению в 2031-м. (Есть основания считать, что российский сегмент не только сохранится на орбите, но и расширится. Если не подведёт бюджет). Китайская лунная программа уже успешно доставила образцы грунта с обратной стороны Луны, что ранее не делала ни одна страна из-за отсутствия прямой связи. В декабре 2026 года на орбиту выйдет китайский космический телескоп «Сюньтянь» с полем зрения в 300 раз больше, чем у «Хаббла». Вопрос лунной китайской станции, вероятно, вопрос нескольких лет.

США осознали масштаб проблемы. В ноябре 2025 года президент Трамп подписал указ о запуске Genesis Mission — программы, которую США сравнивают с Манхэттенским проектом (созданием атомной бомбы). Цель — объединить американские суперкомпьютеры, лаборатории и разработки в области ИИ для значительного ускорения научных открытий. Программа запущена как ответ на растущее технологическое доминирование Китая, как попытка вернуть утраченное преимущество через концентрацию и координацию в масштабах страны ресурсов, выделяемых на науку, причём в условиях снижения общего финансирования.

Но пока американцы запускали Genesis Mission, Китай уже развернул национальную исследовательскую мегасеть SCNet, обслуживающую тысячи пользователей и автоматизирующую около ста научных рабочих процессов одновременно. Китайцы не просто догнали — они пошли своим путём и оказались впереди. Одно из последствий — наибольшее количество патентов в мире в области искусственного интеллекта. Схожая картина по технологиям связи 6G, термояда, квантовых компьютеров. Как минимум, по заявлениям самого Китая.

При этом Китай технологии не только разрабатывает, но и успешно внедряет. Например, сетями 5G к концу 2024 года в Китае было покрыто 90 % райцентров (административных деревень, в среднем — 1 000 жителей) и все посёлки городского типа. Для сравнения, Россия планирует обеспечить покрытие сетями 5G городов с населением от 100 тысяч человек к 2035 году, причём по целевому, а не базовому сценарию. О сельских территориях речь не идёт. Добавлю, что при таком уровне и скорости развития технологий на начинающуюся 15-ю пятилетку Китай объявил чрезвычайные меры по развитию ИИ, термоядерной энергетики, квантовых вычислений.

Возникает вопрос: как страна, которая ещё в конце XX века была известна всему миру как копирователь чужих разработок, совершила такой рывок за двадцать лет. Глубокий ответ, не лежащий на поверхности, стоит искать не в сфере экономики или политики. Они — следствие. Ответ лежит в сфере культуры.

Стратегия, о которой не пишут в технических журналах

В октябре 2023 года состоялась 17-я коллективная учеба Политбюро ЦК КПК по теме строительства Китая как культурной сверхдержавы. Си Цзиньпин сформулировал цель предельно четко: к 2035 году Китай должен стать культурной сверхдержавой с «мощной идеологической направляющей силой, духовной сплоченностью, ценностной притягательностью и международным влиянием».

Обратите внимание на формулировку. Не «одной из культурных держав», не «влиятельной культурной силой», а именно сверхдержавой. И сразу же — связка с информационными технологиями: «адаптироваться к тенденциям развития информационных технологий», «повышать управленческий потенциал в культурном секторе в условиях информатизации».

Такое соседство тезисов не случайно, как это может показаться на первый взгляд. Это формула новой парадигмы: культура, фактически, становится операционной системой цифровой цивилизации, а информационно-компьютерные технологии (ИКТ) становятся носителем и усилителем культурного кода. Как приложения в вашем iPhone или Android. ИКТ для Китая сейчас не инструмент донесения смыслов, а среда их жизни.

В 2021–2023 годах Китай последовательно запустил три Глобальные инициативы: по развитию, безопасности и цивилизации. Последняя особенно показательна: она утверждает равноценность различных «путей к модернизации» и «разнообразие цивилизаций», отвергая навязывание «западных стандартов как единственных». Это — легитимация китайской модели как равноправной, а к 2035 году, по расчётам Пекина, доминирующей альтернативы либерально-демократической парадигме. И с этим подходом Китай уже активно работает на международной арене, интегрируя в свою орбиту другие страны, предлагая им образ совместного будущего.

Принятые к 15-й пятилетке «Рекомендации» прямо описывают цифровую культуру как инструмент «заметного увеличения влияния китайской культуры вовне»: онлайн-литература, игры, аудио- и видеоконтент названы приоритетами культурной экспансии (а не досугом и развлечениями). Уже сейчас более трёхсот приложений китайских микродрам суммарно набрали свыше 470 миллионов загрузок более чем в двухстах странах. Платформа WebNovel собирает до 300 миллионов международных посетителей, китайская онлайн-литература превратилась в глобальный жанр. Зарубежная выручка китайской игровой индустрии в 2024 году превысила 18,5 миллиарда долларов. В документах это называется «новыми тремя хитами» — микродрамы, онлайн-литература, видеоигры. Не стихийный рынок, а часть государственной стратегии культурного лидерства.

Западные аналитики правы, называя происходящее «культурной войной». Но, по всей видимости, мир, включая Россию, недооценивает главное: китайцы не просто ведут идеологическую кампанию, они системно реализуют стратегию, где каждый элемент (от квантовых компьютеров до TikTok) работает на единую цель.

Лю Цысинь и индустрия смыслов

В 2015 году китайский писатель-фантаст Лю Цысинь получил премию «Хьюго» за роман «Задача трех тел» — первый азиатский автор в истории этой престижной награды. Западная пресса писала о «внезапном» появлении китайской фантастики на мировой арене. Барак Обама и Марк Цукерберг публично рекомендовали книгу. Netflix снял дорогую экранизацию.

Но внезапность появления — кажущаяся. По образованию Лю Цысинь инженер-гидроэнергетик, работал на электростанции программистом. Его научная фантастика — не фентези и не аллегория. Это произведения на прочном фундаменте понимания физики, космологии, теории игр. И на таком фундаменте автор в трилогии «Воспоминания о прошлом Земли» говорит о Китае как о полноценном субъекте глобальной цивилизационной драмы. Более того — именно китайская научная традиция предлагает у него решения для выживания человечества.

Символично, что действие первого романа начинается в эпоху Культурной революции, когда западная литература была под запретом, а сам Лю Цысинь тайком читал Жюля Верна, найденного в коробке отца. Через полвека после этих событий китайская фантастика стала инструментом мягкой силы. Рассказ «С её глазами» изучают в седьмом классе; фрагменты его прозы используются в эссе на едином экзамене «гаокао». В 2023 году Китай впервые принял Всемирный конвент научной фантастики — мероприятие, проводящееся с 1939 года. Это признание статуса, который не появляется внезапно.

Китайская фантастика как элемент государственной стратегии закладывает у своих граждан и в мире образ будущего, в центре которого стоит Китай. Создаётся нарратив, где высокие технологии и национальная идентичность не живут параллельной жизнью, а усиливают друг друга. В мире Лю Цысиня передовая наука не просто совместима с «китайским колоритом», она его требует.

Сколько современной российской фантастика мирового уровня вы знаете? Безусловно, есть любимые нами авторы, но транслируют ли они образы технологического будущего с российским культурным кодом? Включены ли в систему культурной политики, в школьное образование? Продвигают ли они Россию (и Россия их) за рубежом? А ведь технологические прорывы начинаются с мечты. Полёт Гагарина начинался с мечты Николая Фёдорова об освоении космоса в то время, когда остальной мир только осваивал полёты на воздушных шарах. Фёдоров зажёг мечту у своего ученика — Циолковского, тот стал учителем Королёва. Циолковский говорил: «Сначала идут мысли по правилу сказки, затем научные расчёты, потом исполнение». Есть ли эта цепочка сегодня?

Но мечта, безусловно, должна подкрепляться знанием. Отсутствие астрономии (а правильнее астрономии и космонавтики) в школьной программе для страны, первой запустившей в космос спутник, запустившей первого человека и считающей себя космической державой — попросту стыдно.

Путь от ученика к учителю: история отношений с СССР и Россией

Горькая ирония состоит в том, что в 1950–1960-е годы именно СССР был учителем Китая. Советские специалисты строили заводы и университеты, советские учебники переводились на китайский, советская фантастика — Ефремов, Стругацкие, Беляев — вдохновляла китайских читателей. Китайская космическая программа начиналась в том числе с советского задела.

Но то, как Китай переработал полученный опыт, важнее факта его получения. Сегодня в китайских исследованиях советская культурная модель трактуется без ностальгии: чрезмерное политическое руководство искусством, подавление стилистического разнообразия и инноваций расцениваются как ошибки, от которых следует отстраняться. Показательно, что Си Цзиньпин прямо связывает распад Союза с «размыванием идеалов и веры», «историческим нигилизмом» и отступлением партии от собственного нарратива. Советский опыт превратился в главное предупреждение для КПК: нельзя допустить идеологического размывания, пересмотра роли партии, десакрализации истории. СССР из образца для подражания стал примером ошибки.

После разрыва 1960-х и Культурной революции Китай пережил катастрофу в науке и культуре. Но после 1978 года, с началом политики реформ и открытости, он сделал то, что не сделала постсоветская Россия: системно учился. Мы видели копирование, а Китай впитывал, адаптировал и совершенствовал. Он изучал советский опыт индустриализации и усваивал западные технологии, но при этом не отказывался от свей идентичности.

К началу XXI века произошла инверсия ролей. Сегодня китайские компании инвестируют в российскую экономику, китайские технологии экспортируются в Россию, китайская культурная продукция, от игр до фильмов, завоёвывает российский рынок. Ученик стал учителем. Причина не в количестве денег и населения, причина в том, что Китай понял и реализовал тезис, который мы, как страна, до сих пор не вполне осознали: культура — не надстройка над экономикой, а фундамент конкурентоспособности в XXI веке.

ИКТ как нервная система культурного организма

Китайская стратегия цифрового развития строится на понимании, что информационно-коммуникационные технологии не только сфера экономики, но и инфраструктура развития культуры.

План «ИИ+», принятый в 2025 году, осуществляет переход от концепции «Интернет+» (цифровизация) к концепции тотальной интеллектуализации. Искусственный интеллект встраивается в образование, здравоохранение, городское управление, научные исследования, в культуру. Уже в 2024 году нейросети активно применялись для реконструкции культурного наследия: ИИ восстанавливает утраченные скульптуры, создаёт интерактивные музейные экспозиции. Игра Black Myth: Wukong, основанная на классическом романе «Путешествие на Запад», демонстрирует формулу: традиционная мифология + современные технологии = глобальный культурный продукт.

TikTok и платформы Douyin сделали то, что не удавалось раньше официальной пропаганде: они сформировали глобальную молодёжную культуру с китайскими нарративами через развлечения. Алгоритмы рекомендаций позволяют заводить в китайскую (и мировую) повседневность необходимые государству образы и стиль жизни. Это следующий уровень мягкой силы — это невидимая сила.

Технологии не нейтральны. Они насыщены смыслами, ценностями, эстетикой. Страны, принимающие китайские технологии встраиваются и в китайское культурное пространство. Китай строит и экспортирует платформенную цивилизацию, он предлагает альтернативу западному навязыванию единой западной модели: вы можете оставаться собой, используя китайское.

Сравнение стратегий: Китай и Россия

Сравнение стратегий может быть болезненным, но оно необходимо — для осознания текущей ситуации и принятия мер.

У Китая есть официально закрепленная стратегическая цель: стать культурной сверхдержавой к 2035 году. Под неё выстроены механизмы реализации: «Мысль Си Цзиньпина о культуре» как доктрина, три Глобальные инициативы, план «ИИ+», поддержка научной фантастики как инструмента мягкой силы, национальная исследовательская мегасеть. Цифровая культура встроена в верхнеуровневые документы, в том числе о 15-ой пятилетке, в программу «Цифровой Китай». Цифровая культура — опора национальной мягкой силы и инструмент идеологического лидерства. Культура и технологии в Китае интегрированы как руководство к действию.

Можно было бы поговорить и о теории «Двух соединений», официально сформулированной Си Цзиньпином в 2021 году, вторая из которых — органичное объединение марксизма и «превосходной традиционной китайской культуры» (конфуцианство). С одной из составляющих — народоцентризмом, с отсутствием запретов на чужие ценности — они просто показаны, как не органичные великому китайскому будущему. Но это тема отдельного большого разговора и следующей статьи.

В России разговор о традиционных ценностях и духовных скрепах безусловно необходим, но он не стал стратегией. Культура воспринимается как сфера бюджетного финансирования, а не стратегический ресурс. ИТ-отрасль и культура развиваются сами по себе, синергии нет. У Китая интегрированная модель «культура + технологии + экспорт». У нас — фрагментированная конструкция.

Показательна и направленность векторов. Китай целенаправленно наращивает внешнее культурное присутствие. Россия движется по преимущественно оборонительной траектории: цифровой суверенитет, импортозамещение. Это необходимое, но не достаточное условие. Китай строит и экспортирует платформенную цивилизацию, Россия — обособленную оборонительную экосистему с ограниченным внешним охватом. Исторически Россия, как правило, развивается, когда открыто общается со всем миром. Вселенскость, по Достоевскому, — наша судьба. Самое страшное отставание не в технике. В осмыслении.

Что делать?

Один из главных российских вопросов. Копировать китайский опыт бессмысленно — у нас своя история, свой культурный код, свои вызовы. Но учиться на китайском примере необходимо.

Прежде всего необходимо стратегическое целеполагание. Нам нужна чётко артикулированная, декомпозированная на задачи цель: к какому году страна должна стать мировым культурным лидером и в каких направлениях. Под эту цель необходимо выстраивать всю политику, от образования до технологий. Пока такой цели нет — нет и стратегии. Китай зафиксировал свою цель в 15-й пятилетке. Нам нужна не менее конкретная формулировка, с KPI не только по производству контента, но и по внешнему присутствию.

Следующий шаг — надведомственный контур, интегрирующий культуру, технологии и международную деятельнсть. Контур, одновременно отвечающий за развитие платформ и инструментов, поддержку производства культурного контента и его экспорт.

Необходима программа поддержки российской научной фантастики мирового уровня — с использованием ИИ для визуализации, виртуальной реальности для погружения, нейросетей для перевода и продвижения. Такая программа необходима не в виде «культурного проекта», а в виде стратегического инструмента формирования образа будущего России. Включение произведений в школьную программу — то, что Китай делает давно и с очевидным результатом. Образы будущего должны обсуждаться на всех уровнях — от школьных учебников и компьютерных игр до образовательных программ для взрослых (невозможно научить тому, чего не знаешь сам).

Приоритетными индустриями на ближайшие пять-семь лет должны стать игры и виртуальные миры, сериалы и мини-форматы; анимация и детский контент; цифровое наследие — музеи, архивы, исторические реконструкции, образовательные платформы; наконец, инструменты для творцов — ИИ-сервисы, маркетплейсы контента. Необходима глубокая интеграция российских традиционных ценностей и среды их развития. По каждому направлению нужны целевые ориентиры: объём рынка, доля экспорта, число проектов с международным прокатом.

Образ будущего не стоит вводить директивно — он должен созреть, как созревал образ коммунизма в спорах народовольцев, в столкновении славянофилов и западников. Отсутствие государственной идеологии в Конституции, при всех его известных слабостях, оставляет пространство именно для такого созревания. А созревание случится только там, где для него создают условия. Причём не запретами, а инвестициями в таланты и в мечту.

Если мы не хотим остаться интересным кейсом для будущих исследователей, нам нужен не только российский аналог Genesis, но и российская стратегия культурного лидерства.

Вопрос не в том, сможем ли мы. Вопрос — успеем ли. Потому что будущее проектируется сегодня, и проектируют его те, кто понял: культура — не украшение цивилизации, а её фундамент и оружие.

Публикация: Изборский клуб

Алексей Алёхин