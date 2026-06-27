Алексей Алёхин: От суперкомпьютеров к суперкультуре. Почему Китай побеждает, а России нужны новые цели
Технологический прорыв как симптом культурной трансформации
Когда в июне 2016 года китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight занял первое место в рейтинге TOP500, многие на Западе восприняли это как очередную демонстрацию успехов китайской экономики. Мощность в 93 петафлопса, почти втрое превосходящая предыдущего лидера (тоже китайского Tianhe-2), впечатляла. Но по-настоящему значимой была другая деталь: в отличие от Tianhe-2, работавшего на процессорах Intel, новый гигант был построен на полностью китайских процессорах ShenWei SW26010. Примерно в то же время Китай перестал публиковать данные о своих суперкомпьютерах — чтобы избежать санкций на поставщиков, — но не перестал публиковать научные результаты с указанием вычислительных мощностей, на которых они достигнуты. Так в 2021 году мир узнал о появлении суперкомпьютера с экзафлопсной мощностью — за полгода до официального появления первого «экзафлопсника» — в США.
К 2024 году картина стала еще более красноречивой. Исследование австралийского аналитического центра ASPI показало: Китай лидирует в 57 из 64 ключевых технологических направлений — почти 90 % передовых областей, от квантовых датчиков до гиперзвуковых двигателей, от синтетической биологии до фотонных сенсоров. Для сравнения: в 2003–2007 годах США возглавляли 60 из 64 направлений, а Китай — только три. За два десятилетия произошла тотальная инверсия технологического лидерства.
Аналогичная ситуация сложилась с космическими проектами. Орбитальная станция «Тяньгун», введенная в строй в 2022 году, развивается и будет работать как минимум до 2035 года, в то время как NASA-сегмент нашей совместной МКС готовится к затоплению в 2031-м. (Есть основания считать, что российский сегмент не только сохранится на орбите, но и расширится. Если не подведёт бюджет). Китайская лунная программа уже успешно доставила образцы грунта с обратной стороны Луны, что ранее не делала ни одна страна из-за отсутствия прямой связи. В декабре 2026 года на орбиту выйдет китайский космический телескоп «Сюньтянь» с полем зрения в 300 раз больше, чем у «Хаббла». Вопрос лунной китайской станции, вероятно, вопрос нескольких лет.
США осознали масштаб проблемы. В ноябре 2025 года президент Трамп подписал указ о запуске Genesis Mission — программы, которую США сравнивают с Манхэттенским проектом (созданием атомной бомбы). Цель — объединить американские суперкомпьютеры, лаборатории и разработки в области ИИ для значительного ускорения научных открытий. Программа запущена как ответ на растущее технологическое доминирование Китая, как попытка вернуть утраченное преимущество через концентрацию и координацию в масштабах страны ресурсов, выделяемых на науку, причём в условиях снижения общего финансирования.
Но пока американцы запускали Genesis Mission, Китай уже развернул национальную исследовательскую мегасеть SCNet, обслуживающую тысячи пользователей и автоматизирующую около ста научных рабочих процессов одновременно. Китайцы не просто догнали — они пошли своим путём и оказались впереди. Одно из последствий — наибольшее количество патентов в мире в области искусственного интеллекта. Схожая картина по технологиям связи 6G, термояда, квантовых компьютеров. Как минимум, по заявлениям самого Китая.
При этом Китай технологии не только разрабатывает, но и успешно внедряет. Например, сетями 5G к концу 2024 года в Китае было покрыто 90 % райцентров (административных деревень, в среднем — 1 000 жителей) и все посёлки городского типа. Для сравнения, Россия планирует обеспечить покрытие сетями 5G городов с населением от 100 тысяч человек к 2035 году, причём по целевому, а не базовому сценарию. О сельских территориях речь не идёт. Добавлю, что при таком уровне и скорости развития технологий на начинающуюся 15-ю пятилетку Китай объявил чрезвычайные меры по развитию ИИ, термоядерной энергетики, квантовых вычислений.
Возникает вопрос: как страна, которая ещё в конце XX века была известна всему миру как копирователь чужих разработок, совершила такой рывок за двадцать лет. Глубокий ответ, не лежащий на поверхности, стоит искать не в сфере экономики или политики. Они — следствие. Ответ лежит в сфере культуры.
Стратегия, о которой не пишут в технических журналах
В октябре 2023 года состоялась 17-я коллективная учеба Политбюро ЦК КПК по теме строительства Китая как культурной сверхдержавы. Си Цзиньпин сформулировал цель предельно четко: к 2035 году Китай должен стать культурной сверхдержавой с «мощной идеологической направляющей силой, духовной сплоченностью, ценностной притягательностью и международным влиянием».
Обратите внимание на формулировку. Не «одной из культурных держав», не «влиятельной культурной силой», а именно сверхдержавой. И сразу же — связка с информационными технологиями: «адаптироваться к тенденциям развития информационных технологий», «повышать управленческий потенциал в культурном секторе в условиях информатизации».
Такое соседство тезисов не случайно, как это может показаться на первый взгляд. Это формула новой парадигмы: культура, фактически, становится операционной системой цифровой цивилизации, а информационно-компьютерные технологии (ИКТ) становятся носителем и усилителем культурного кода. Как приложения в вашем iPhone или Android. ИКТ для Китая сейчас не инструмент донесения смыслов, а среда их жизни.
В 2021–2023 годах Китай последовательно запустил три Глобальные инициативы: по развитию, безопасности и цивилизации. Последняя особенно показательна: она утверждает равноценность различных «путей к модернизации» и «разнообразие цивилизаций», отвергая навязывание «западных стандартов как единственных». Это — легитимация китайской модели как равноправной, а к 2035 году, по расчётам Пекина, доминирующей альтернативы либерально-демократической парадигме. И с этим подходом Китай уже активно работает на международной арене, интегрируя в свою орбиту другие страны, предлагая им образ совместного будущего.
Принятые к 15-й пятилетке «Рекомендации» прямо описывают цифровую культуру как инструмент «заметного увеличения влияния китайской культуры вовне»: онлайн-литература, игры, аудио- и видеоконтент названы приоритетами культурной экспансии (а не досугом и развлечениями). Уже сейчас более трёхсот приложений китайских микродрам суммарно набрали свыше 470 миллионов загрузок более чем в двухстах странах. Платформа WebNovel собирает до 300 миллионов международных посетителей, китайская онлайн-литература превратилась в глобальный жанр. Зарубежная выручка китайской игровой индустрии в 2024 году превысила 18,5 миллиарда долларов. В документах это называется «новыми тремя хитами» — микродрамы, онлайн-литература, видеоигры. Не стихийный рынок, а часть государственной стратегии культурного лидерства.
Западные аналитики правы, называя происходящее «культурной войной». Но, по всей видимости, мир, включая Россию, недооценивает главное: китайцы не просто ведут идеологическую кампанию, они системно реализуют стратегию, где каждый элемент (от квантовых компьютеров до TikTok) работает на единую цель.
Лю Цысинь и индустрия смыслов
В 2015 году китайский писатель-фантаст Лю Цысинь получил премию «Хьюго» за роман «Задача трех тел» — первый азиатский автор в истории этой престижной награды. Западная пресса писала о «внезапном» появлении китайской фантастики на мировой арене. Барак Обама и Марк Цукерберг публично рекомендовали книгу. Netflix снял дорогую экранизацию.
Но внезапность появления — кажущаяся. По образованию Лю Цысинь инженер-гидроэнергетик, работал на электростанции программистом. Его научная фантастика — не фентези и не аллегория. Это произведения на прочном фундаменте понимания физики, космологии, теории игр. И на таком фундаменте автор в трилогии «Воспоминания о прошлом Земли» говорит о Китае как о полноценном субъекте глобальной цивилизационной драмы. Более того — именно китайская научная традиция предлагает у него решения для выживания человечества.
Символично, что действие первого романа начинается в эпоху Культурной революции, когда западная литература была под запретом, а сам Лю Цысинь тайком читал Жюля Верна, найденного в коробке отца. Через полвека после этих событий китайская фантастика стала инструментом мягкой силы. Рассказ «С её глазами» изучают в седьмом классе; фрагменты его прозы используются в эссе на едином экзамене «гаокао». В 2023 году Китай впервые принял Всемирный конвент научной фантастики — мероприятие, проводящееся с 1939 года. Это признание статуса, который не появляется внезапно.
Китайская фантастика как элемент государственной стратегии закладывает у своих граждан и в мире образ будущего, в центре которого стоит Китай. Создаётся нарратив, где высокие технологии и национальная идентичность не живут параллельной жизнью, а усиливают друг друга. В мире Лю Цысиня передовая наука не просто совместима с «китайским колоритом», она его требует.
Сколько современной российской фантастика мирового уровня вы знаете? Безусловно, есть любимые нами авторы, но транслируют ли они образы технологического будущего с российским культурным кодом? Включены ли в систему культурной политики, в школьное образование? Продвигают ли они Россию (и Россия их) за рубежом? А ведь технологические прорывы начинаются с мечты. Полёт Гагарина начинался с мечты Николая Фёдорова об освоении космоса в то время, когда остальной мир только осваивал полёты на воздушных шарах. Фёдоров зажёг мечту у своего ученика — Циолковского, тот стал учителем Королёва. Циолковский говорил: «Сначала идут мысли по правилу сказки, затем научные расчёты, потом исполнение». Есть ли эта цепочка сегодня?
Но мечта, безусловно, должна подкрепляться знанием. Отсутствие астрономии (а правильнее астрономии и космонавтики) в школьной программе для страны, первой запустившей в космос спутник, запустившей первого человека и считающей себя космической державой — попросту стыдно.
Путь от ученика к учителю: история отношений с СССР и Россией
Горькая ирония состоит в том, что в 1950–1960-е годы именно СССР был учителем Китая. Советские специалисты строили заводы и университеты, советские учебники переводились на китайский, советская фантастика — Ефремов, Стругацкие, Беляев — вдохновляла китайских читателей. Китайская космическая программа начиналась в том числе с советского задела.
Но то, как Китай переработал полученный опыт, важнее факта его получения. Сегодня в китайских исследованиях советская культурная модель трактуется без ностальгии: чрезмерное политическое руководство искусством, подавление стилистического разнообразия и инноваций расцениваются как ошибки, от которых следует отстраняться. Показательно, что Си Цзиньпин прямо связывает распад Союза с «размыванием идеалов и веры», «историческим нигилизмом» и отступлением партии от собственного нарратива. Советский опыт превратился в главное предупреждение для КПК: нельзя допустить идеологического размывания, пересмотра роли партии, десакрализации истории. СССР из образца для подражания стал примером ошибки.
После разрыва 1960-х и Культурной революции Китай пережил катастрофу в науке и культуре. Но после 1978 года, с началом политики реформ и открытости, он сделал то, что не сделала постсоветская Россия: системно учился. Мы видели копирование, а Китай впитывал, адаптировал и совершенствовал. Он изучал советский опыт индустриализации и усваивал западные технологии, но при этом не отказывался от свей идентичности.
К началу XXI века произошла инверсия ролей. Сегодня китайские компании инвестируют в российскую экономику, китайские технологии экспортируются в Россию, китайская культурная продукция, от игр до фильмов, завоёвывает российский рынок. Ученик стал учителем. Причина не в количестве денег и населения, причина в том, что Китай понял и реализовал тезис, который мы, как страна, до сих пор не вполне осознали: культура — не надстройка над экономикой, а фундамент конкурентоспособности в XXI веке.
ИКТ как нервная система культурного организма
Китайская стратегия цифрового развития строится на понимании, что информационно-коммуникационные технологии не только сфера экономики, но и инфраструктура развития культуры.
План «ИИ+», принятый в 2025 году, осуществляет переход от концепции «Интернет+» (цифровизация) к концепции тотальной интеллектуализации. Искусственный интеллект встраивается в образование, здравоохранение, городское управление, научные исследования, в культуру. Уже в 2024 году нейросети активно применялись для реконструкции культурного наследия: ИИ восстанавливает утраченные скульптуры, создаёт интерактивные музейные экспозиции. Игра Black Myth: Wukong, основанная на классическом романе «Путешествие на Запад», демонстрирует формулу: традиционная мифология + современные технологии = глобальный культурный продукт.
TikTok и платформы Douyin сделали то, что не удавалось раньше официальной пропаганде: они сформировали глобальную молодёжную культуру с китайскими нарративами через развлечения. Алгоритмы рекомендаций позволяют заводить в китайскую (и мировую) повседневность необходимые государству образы и стиль жизни. Это следующий уровень мягкой силы — это невидимая сила.
Технологии не нейтральны. Они насыщены смыслами, ценностями, эстетикой. Страны, принимающие китайские технологии встраиваются и в китайское культурное пространство. Китай строит и экспортирует платформенную цивилизацию, он предлагает альтернативу западному навязыванию единой западной модели: вы можете оставаться собой, используя китайское.
Сравнение стратегий: Китай и Россия
Сравнение стратегий может быть болезненным, но оно необходимо — для осознания текущей ситуации и принятия мер.
У Китая есть официально закрепленная стратегическая цель: стать культурной сверхдержавой к 2035 году. Под неё выстроены механизмы реализации: «Мысль Си Цзиньпина о культуре» как доктрина, три Глобальные инициативы, план «ИИ+», поддержка научной фантастики как инструмента мягкой силы, национальная исследовательская мегасеть. Цифровая культура встроена в верхнеуровневые документы, в том числе о 15-ой пятилетке, в программу «Цифровой Китай». Цифровая культура — опора национальной мягкой силы и инструмент идеологического лидерства. Культура и технологии в Китае интегрированы как руководство к действию.
Можно было бы поговорить и о теории «Двух соединений», официально сформулированной Си Цзиньпином в 2021 году, вторая из которых — органичное объединение марксизма и «превосходной традиционной китайской культуры» (конфуцианство). С одной из составляющих — народоцентризмом, с отсутствием запретов на чужие ценности — они просто показаны, как не органичные великому китайскому будущему. Но это тема отдельного большого разговора и следующей статьи.
В России разговор о традиционных ценностях и духовных скрепах безусловно необходим, но он не стал стратегией. Культура воспринимается как сфера бюджетного финансирования, а не стратегический ресурс. ИТ-отрасль и культура развиваются сами по себе, синергии нет. У Китая интегрированная модель «культура + технологии + экспорт». У нас — фрагментированная конструкция.
Показательна и направленность векторов. Китай целенаправленно наращивает внешнее культурное присутствие. Россия движется по преимущественно оборонительной траектории: цифровой суверенитет, импортозамещение. Это необходимое, но не достаточное условие. Китай строит и экспортирует платформенную цивилизацию, Россия — обособленную оборонительную экосистему с ограниченным внешним охватом. Исторически Россия, как правило, развивается, когда открыто общается со всем миром. Вселенскость, по Достоевскому, — наша судьба. Самое страшное отставание не в технике. В осмыслении.
Что делать?
Один из главных российских вопросов. Копировать китайский опыт бессмысленно — у нас своя история, свой культурный код, свои вызовы. Но учиться на китайском примере необходимо.
Прежде всего необходимо стратегическое целеполагание. Нам нужна чётко артикулированная, декомпозированная на задачи цель: к какому году страна должна стать мировым культурным лидером и в каких направлениях. Под эту цель необходимо выстраивать всю политику, от образования до технологий. Пока такой цели нет — нет и стратегии. Китай зафиксировал свою цель в 15-й пятилетке. Нам нужна не менее конкретная формулировка, с KPI не только по производству контента, но и по внешнему присутствию.
Следующий шаг — надведомственный контур, интегрирующий культуру, технологии и международную деятельнсть. Контур, одновременно отвечающий за развитие платформ и инструментов, поддержку производства культурного контента и его экспорт.
Необходима программа поддержки российской научной фантастики мирового уровня — с использованием ИИ для визуализации, виртуальной реальности для погружения, нейросетей для перевода и продвижения. Такая программа необходима не в виде «культурного проекта», а в виде стратегического инструмента формирования образа будущего России. Включение произведений в школьную программу — то, что Китай делает давно и с очевидным результатом. Образы будущего должны обсуждаться на всех уровнях — от школьных учебников и компьютерных игр до образовательных программ для взрослых (невозможно научить тому, чего не знаешь сам).
Приоритетными индустриями на ближайшие пять-семь лет должны стать игры и виртуальные миры, сериалы и мини-форматы; анимация и детский контент; цифровое наследие — музеи, архивы, исторические реконструкции, образовательные платформы; наконец, инструменты для творцов — ИИ-сервисы, маркетплейсы контента. Необходима глубокая интеграция российских традиционных ценностей и среды их развития. По каждому направлению нужны целевые ориентиры: объём рынка, доля экспорта, число проектов с международным прокатом.
Образ будущего не стоит вводить директивно — он должен созреть, как созревал образ коммунизма в спорах народовольцев, в столкновении славянофилов и западников. Отсутствие государственной идеологии в Конституции, при всех его известных слабостях, оставляет пространство именно для такого созревания. А созревание случится только там, где для него создают условия. Причём не запретами, а инвестициями в таланты и в мечту.
Если мы не хотим остаться интересным кейсом для будущих исследователей, нам нужен не только российский аналог Genesis, но и российская стратегия культурного лидерства.
Вопрос не в том, сможем ли мы. Вопрос — успеем ли. Потому что будущее проектируется сегодня, и проектируют его те, кто понял: культура — не украшение цивилизации, а её фундамент и оружие.
Публикация: Изборский клубАлексей Алёхин
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Технологическое лидерство Китая — не случайность и не только результат инвестиций, а следствие долгой культурной стратегии. - Китай за 20 лет прошёл путь от копирования чужих технологий к лидерству в большинстве ключевых научно-технических направлений. - Суперкомпьютеры, ИИ, космос, 5G, квантовые технологии у Китая встроены не просто в экономику, а в цивилизационный проект. - Китай рассматривает культуру как стратегическую инфраструктуру, а информационные технологии — как носитель и усилитель культурного кода. - Пекин строит не просто экономику и не просто цифровое государство, а «платформенную цивилизацию», которую можно экспортировать вовне. - Научная фантастика, игры, микродрамы, онлайн-литература, TikTok/Douyin — это не периферия, а часть государственной стратегии мягкой силы. - Китай сумел соединить традицию, идеологию, цифровые платформы и высокие технологии в единую систему. - Россия, по мысли автора, пока действует фрагментарно: культура, технологии, образование и международное продвижение существуют отдельно друг от друга. - Российская стратегия сегодня в основном оборонительная: импортозамещение, суверенитет, защита; тогда как Китай играет наступательно — на расширение влияния. - Автор считает, что России нужна новая цель: не только технологический рывок, но стратегия культурного лидерства, где образ будущего формирует науку, образование и экспорт культуры. - Особая роль отводится российской научной фантастике, цифровому контенту, играм, анимации, образовательным платформам и ИИ-инструментам как среде формирования будущего. - Главная мысль статьи: культура — не надстройка над экономикой, а фундамент конкурентоспособности XXI века.
Анализ статьиСтатья Алёхина интересна тем, что она пытается сдвинуть фокус с привычного для России разговора о «технологическом отставании» к более глубокому вопросу: почему одни общества системно производят будущее, а другие в основном реагируют на уже произведённое кем-то будущее. Это важный поворот. Потому что сам по себе суперкомпьютер — не причина, а симптом. Как высокая температура при болезни: она заметна, но не объясняет всей патологии или всего здоровья организма. Автор предлагает видеть в китайском технологическом взлёте не сумму отдельных успехов, а проявление некоторой внутренней собранности цивилизации. И в этом есть сильное зерно истины.
1. Сильная сторона статьи: технология показана как культурный продуктЭто, пожалуй, главный нерв текста. У нас часто технологию мыслят как нечто сугубо инженерное: нужны деньги, кадры, станки, процессоры, доступ к рынкам — и всё получится. Но в реальности технология всегда рождается внутри некоторого представления о человеке, обществе, будущем, полезном и желательном. То есть внутри культуры. В этом смысле Китай действительно интересен как пример страны, где: - государственная стратегия, - национальная идентичность, - образовательная система, - цифровые платформы, - производство развлечений, - идеологический нарратив не просто сосуществуют, а подпирают друг друга. Это похоже на работу нейросети: если у системы согласованы архитектура, данные, функция потерь и вычислительные мощности, она обучается быстро и устойчиво. Если же всё разрознено, система шумит, переобучается на случайностях и даёт слабый результат. Автор, по сути, говорит именно об этом: Китай выстроил согласованную архитектуру цивилизационного обучения, а Россия пока работает как набор несогласованных модулей.
2. Точно подмечена роль культурного воображенияОчень сильный фрагмент статьи — про научную фантастику. Потому что будущее действительно начинается не с чертежа, а с воображаемой допустимости. Сначала человек должен внутренне разрешить себе думать о чём-то как о реальном. Циолковский здесь упомянут не случайно. Сначала — мечта, потом — расчёт, затем — инженерное исполнение. Эта цепочка глубже, чем кажется. Инженер без образа будущего превращается в техника, который умеет улучшать существующее, но не создаёт нового горизонта. Культура в таком случае — это не украшение, а пространство предварительного моделирования реальности. Китай это, судя по приведённым примерам, понял. Если школьник растёт в среде, где: - наука престижна, - технологическое будущее эстетически привлекательно, - национальная идентичность не конфликтует с модернизацией, - культурные продукты транслируют образ страны как субъекта истории, то через 15–20 лет это конвертируется в кадры, проекты, амбиции и дисциплину. Здесь статья попадает в точку.
3. Важная мысль о России: проблема не только в ресурсах, а в распаде смысловой сборкиАвтор фактически утверждает: Россия страдает не столько от нехватки умов или даже денег, сколько от слабой интеграции между сферами. Это тоже звучит правдоподобно. Условно говоря: - в одной комнате говорят о традиционных ценностях, - в другой — о цифровизации, - в третьей — об импортозамещении, - в четвёртой — об образовании, - в пятой — о патриотическом воспитании, - в шестой — о развитии ИИ. Но эти комнаты плохо соединены дверями. В результате культура часто оказывается декоративной, технологии — утилитарными, образование — инерционным, а идеология — реактивной. Получается не экосистема, а ведомственный конструктор. И здесь статья справедливо требует надведомственного мышления.
4. Но в статье есть и уязвимостиПри всей силе замысла текст местами идеализирует Китай. Это довольно типичная интеллектуальная ловушка: когда мы видим у другого внутреннюю цельность, мы склонны недооценивать цену этой цельности.
Во-первых, есть риск переоценки управляемости культурыКультура — это не только то, что можно спланировать. Она похожа на сад: да, его можно возделывать, но нельзя приказом заставить дерево плодоносить. Если государство слишком прямолинейно пытается использовать культуру как инструмент, возникает соблазн заменить живое творчество идеологически полезным контентом. Краткосрочно это может работать, но долгосрочно часто ведёт к выхолащиванию. Автор это частично понимает, когда говорит, что образ будущего не стоит вводить директивно. Но напряжение в статье остаётся: с одной стороны, нужна стратегия; с другой — культура не любит тотального администрирования. Это очень тонкий баланс.
Во-вторых, Китай описан почти как бесшовная системаРеальность, вероятно, сложнее. Любая централизованная модель имеет и теневые стороны: - риск подавления разнообразия, - риск догматизации, - риск превращения культурной политики в фильтрацию, - риск зависимости инновации от идеологической допустимости. Иначе говоря, у Китая сильна дисциплина системы, но вопрос, как долго эта дисциплина будет порождать подлинное новаторство, а не только масштабировать уже выбранные направления. Исторически многие цивилизации были сильны именно в момент высокой внутренней собранности, но затем проигрывали из-за недостатка внутренней свободы. Это не опровержение китайского успеха, а напоминание: сила интеграции может стать и силой ригидности.
В-третьих, есть опасность противопоставления «обороны» и «экспансии» как слишком простой схемыРоссия действительно часто действует оборонительно. Но у такой позиции есть и причины: санкционное давление, демография, структура экономики, положение в мировой системе. Поэтому говорить «надо просто перейти к наступательной культурной стратегии» — верно как направление, но недостаточно как программа. Здесь нужна более жёсткая постановка вопроса: какой именно образ будущего Россия вообще может предложить миру, не как копию Китая и не как ностальгию по СССР, а как собственный цивилизационный проект? Без ответа на это всё остальное — платформы, игры, ИИ, анимация — останется набором инструментов без субъекта.
5. Наиболее ценная интуиция статьи: конкурентоспособность начинается с антропологииЕсли углубить мысль автора, то спор идёт не просто о культуре, а о типе человека, которого воспроизводит общество. Одно общество воспитывает человека, который: - живёт в краткосрочном горизонте, - потребляет готовые смыслы, - боится сложности, - не связывает личную судьбу с судьбой страны. Другое — человека, который: - мыслит на 20–30 лет вперёд, - воспринимает образование как путь силы, - видит в технологиях не только рынок, но и миссию, - чувствует сопричастность большому историческому движению. Вот где корень. Потому что суперкомпьютер сам себя не строит. Его строит определённый человеческий тип — дисциплинированный, образованный, мотивированный, включённый в большую историю. Культура и есть фабрика этого типа. С этой точки зрения статья гораздо глубже, чем может показаться: она не про Китай и не только про Россию, а про то, как цивилизации производят субъектность.
6. Что в статье особенно важно для РоссииЕсли убрать эмоциональные контрасты, то из текста можно вынести несколько действительно практичных идей.
Полезные идеи:- Нужна внятная национальная цель, выраженная не только в ВВП, но и в культурном присутствии. - Нужно соединить образование, ИТ, культуру, внешнюю политику и медиа в единую логику. - Нужны образы будущего, не сводимые к обороне прошлого. - Нужна поддержка не только «правильного» контента, но таланта как такового, особенно там, где рождается новая эстетика будущего. - Нужна переоценка роли детского и подросткового культурного пространства: именно там выращивается поколение, которое потом будет создавать технологии. - Нужна не только защита рынка, но и экспорт притягательного мира. Здесь уместна аналогия с религией и наукой. Наука даёт инструмент, религия — смысл, культура — форму переживания смысла. Когда эти уровни в обществе радикально разъединены, человек становится внутренне расщеплённым. А расщеплённое общество хуже проектирует будущее. Китай, по мнению автора, научился эти уровни склеивать. Россия — пока нет.
Подробный выводСтатья Алёхина ценна прежде всего тем, что она пытается вернуть разговор о развитии в цивилизационную плоскость. Не в плоскость «где взять ещё денег», не в плоскость «как догнать по количеству чипов», а в плоскость: какой образ человека, истории и будущего мы вообще производим. Это очень правильный вопрос. Потому что технологии действительно не возникают в пустоте. Они прорастают из доверия к знанию, из дисциплины, из престижа интеллектуального труда, из культурной легитимности будущего, из способности общества переживать себя как нечто большее, чем рынок услуг. В этом смысле китайский успех — не просто сумма мегапроектов, а результат долгой работы по сборке национального сознания вокруг идеи исторической миссии. Однако здесь важно не впасть в зеркальную иллюзию. Китай нельзя ни демонизировать, ни романтизировать. Он не магическая машина эффективности, а живая, противоречивая система, где сила сопряжена с контролем, а культурная целостность — с риском унификации. Для России опасно не то, что Китай силён, а то, что мы можем начать смотреть на его модель как на готовую формулу спасения. Это было бы очередным бегством от собственной работы по самоопределению. Главный вызов для России не в том, чтобы повторить китайский путь. И не в том, чтобы изобрести ещё одну абстрактную «национальную идею» ради лозунга. Вызов в другом: соединить свободу творчества с исторической собранностью, традицию — с технологическим дерзновением, культурную глубину — с институциональной эффективностью. То есть создать такую среду, где мечта не противопоставлена расчёту, а расчёт не убивает мечту. Если сказать ещё проще: стране нужен не только суверенитет от чужих платформ, но и собственный привлекательный проект человека и мира. Иначе любые технологические усилия будут похожи на сборку сложного механизма без понимания, ради чего он вообще должен работать. Россия исторически сильна, когда умеет соединять несоединимое: Восток и Запад, духовность и технику, жертвенность и иронию, вселенскость и укоренённость. Но эта сила не работает автоматически. Её нужно заново переводить на язык XXI века — в школы, игры, кино, научную фантастику, ИИ, платформы, университеты, внешнюю культурную политику. Иначе мы останемся народом великой памяти, но слабого проектирования. В этом смысле статья говорит о важной вещи: отставание начинается не тогда, когда у тебя меньше серверов, а тогда, когда у тебя беднеет образ будущего. Когда дети не видят привлекательной связи между своей жизнью, знанием, страной и мировой историей. Когда культура занята либо ностальгией, либо развлечением, но не созданием горизонта. Поэтому итоговый вывод можно сформулировать так: И здесь остаётся, пожалуй, самый трудный и самый честный вопрос: можно ли создать подлинно живой образ будущего усилием стратегии, или любая великая цель рождается только там, где общество вновь начинает всерьёз верить, что истина о нём самом ещё не исчерпана?